Juventus - Real Madrid

23.15. El resultado del partido Juventus de Turín - Real Madrid de la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League fue de 2-2. El Real Madrid, virtualmente clasificado, tendrá que esperar hasta la siguiente jornada para certificar matemáticamente su presencia en los octavos de final de la Champions League.

23.11. ANÁLISIS | Ante el mal estado físico de Xabi Alonso, Ancelotti encontró en Asier Illarramendi su hombre de confianza. El tolosarra salió al terreno de juego para jugar 20 minutos en los que solo cometió un error: dio 23 pases buenos de 24 pases intentandos. Illarra ve el fútbol con sencillez e interpreta que su virtud es jugar al primer toque, con pases cortos o desplazamientos que oxigenen el centro del campo blanco.

23.08. ANÁLISIS | El Real Madrid estuvo vendido en la zona del centro del campo. El mal estado físico de Xabi Alonso obligó a Luka Modric a duplicar esfuerzos, lo que sirvió para ver que el croata no estaba del todo cómodo en el campo y no tenía la fluidez suficiente para trazar pases de tiralíneas. La estatura de Modric y la de Khedira ante el poderío y entrega del centro del campo de la Juventus se tradujo en una ingente pérdida de balones en cada balón aéreo.

23.03 ANÁLISIS | El Real Madrid se aprovechó de los espacios que dejó en el segundo periodo la Juventus de Turín para marcar dos goles que auparon al conjunto merengue. El esfuerzo físico de jugadores como Arturo Vidal, Pogba o Tévez en el primer tiempo lo pagaron caro en el segundo. De esa debilidad física, amén de los errores en defensa de Martín Cáceres, propiciaron que el Real Madrid se pusiera un gol por arriba gracias a la letal pegada que tienen futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo o Gareth Bale.

22.58. VÍDEO | Disfruta del resumen y de las mejores jugadas del Juventus de Turín 2-2 Real Madrid





22.55. VÍDEO | Juventus 2-2 Real Madrid | La alegría duró poco en el Real Madrid y es que la Juventus de Turín no tardó mucho en igualar la contienda. Un fenomenal centro de Martín Cáceres de la derecha fue rematado por Fernando Llorente a gol. El delantero español se zafó de la marca de Raphael Varane, que, centrado en estorbarle, perdió la marca.





22.52. VÍDEO | Juventus 1-2 Real Madrid | Y Gareth Bale se sumó a la fiesta. El delantero galés recibió un pase de un Cristiano Ronaldo que ganó la posición al desmarcarse a la espalda de Arturo Vidal. El disparo de Bale, previo caracoleo que volvió loco a Bonucci, fue ajustado al palo de Buffon.





22.50. VÍDEO | Juventus 1-1 Real Madrid | Cristiano Ronaldo se echó el equipo a la espalda y se aprovechó de un clamoroso error de Martín Cáceres. Se asoció con Benzema, que lo dejó solo con un magnífico pase, y batió por alto a Gigi Buffon. El luso lideró la remontada del Real Madrid.





22.46 VÍDEO | Juventus 1-0 Real Madrid | Arturo Vidal fue el encargado de abrir el marcador con un gol de penalti señalado por Howard Webb tras una falta dentro del área de Raphäel Varane al arrastrar a Paul Pogba. El chileno ejecutó a las mil maravillas el lanzamiento y colocó el balón en la escuadra. Imparable para Iker Casillas.





22.40 FOTOS. Las celebraciones de los goles de Arturo Vidal [1-0], Cristiano Ronaldo [1-1], Gareth Bale [1-2] y Fernando Llorente [2-2].

22.38. Iker Casillas, en los micrófonos de TVE: "Jugar está muy caro, hay que aprovechar las oportunidades que tengo. Es difícil mantener la concentración porque juegas cada dos semanas, pero con la ayuda del equipo lo llevas bien". El guardameta del Real Madrid ha cuajado una sobresaliente actuación en Turín a pesar de los dos goles encajados ya que ha salvado a su equipo en tres clarísimas ocasiones que han tenido los de Antonio Conte.

22.36. El partido ha acabado en Turín pero no en VAVEL.com. En los próximos minutos recopilaremos las mejores imágenes del partido, con la celebración de los cuatro goles así como de los vídeos de los goles marcados.

FINAL EN TURÍN. Se acabó el partido en el Juventus Stadium con empate a dos. El Real Madrid logró anteponerse a las adversidades y logró remontar el partido con los goles de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. La Juventus, por medio de Fernando Llorente, puso la igualada en el marcador para que el partido finalizase en empate. Por consiguiente, el Real Madrid tendrá que aguantar hasta la próxima jornada de la fase de grupos para certificar la clasificación matemática a los octavos de final.

89' ¡¡Disparo de Quagliarella!!! Ocasión para la Juventus de Turín a falta de un minuto para el final del partido. El delantero italiano, que ingresó al sustituir a Tévez, chutó al centro de la portería. Sencillo para Iker Casillas.

87' Segundo cambio en las filas de la Juventus de Turín: se retira del terreno de juego Fernando Llorente para dejar su sitio a Giovinco.

22.24. FOTO: Gareth Bale comienza a encandilar al Santiago Bernabéu. Suma su primer gol con la camiseta blanca en Champions League.

80' Último cambio para el Real Madrid. Ancelotti otorga diez minutos a Jesé Rodríguez. El delantero canario ingresa en el terreno de juego en detrimento de Karim Benzema. También hay cambio en la Juventus: se marcha Carlos Tévez y entra Fabio Quagliarella.

22.21. FOTO: Fernando Llorente ganó la partida a un Raphäel Varane poco acertado en el marcaje.

76' Ha cambiado la película en Turín, con un Real Madrid mucho más dominante en la escena ante un sumiso Juventus de Turín. Los piamonteses han retrocedido metros y la presión a la que sometían a la línea defensiva del Real Madrid ha bajado un punto. Toca y toca y toca los merengues en el centro del campo buscando los movimientos de Benzema y Di María.

74' Nueva sustitución en el Real Madrid. Gareth Bale se retira del terreno de juego para dejar su sitio a Ángel Di María.

71' Tarjeta amarilla para Leonardo Bonucci por una falta a Gareth Bale fuera del área. El lanzamiento del libre directo de Cristiano Ronaldo impactó contra la barrera de la Juventus.

70' Primera sustitución del partido. Carlo Ancelotti retira del terreno de juego a Xabi Alonso, con una notable falta de ritmo visible, para dar entrada a Asier Illarramendi.

68' Locura en el Juventus Stadium, ¡¡¡que partido!!! Toma y daca constante en cada área. Las llegadas de la Juventus y del Real Madrid son una ejemplificante muestra del poderío ofensivo de ambos equipos. Extraordinaria segunda mitad en Turín, en donde ambos equipos desfallecen por dar lo mejor de sí mismos.

64' ¡¡Goooooooooooooooooooool de la Juventus de Turín!!!!! ¡¡¡¡Gooooooooooooool de Fernando Llorente!!!! El delantero español iguala el marcador al rematar un centro colgado de Martín Cáceres desde la derecha. Llorente se aprovechó de la mala marca de Raphäel Varane, que se despistó agarrando al español y perdió la marca a la hora del remate.





22.06. FOTO: Con este disparo, Cristiano Ronaldo abrió la veda en el Juventus Stadium para liderar la remontada del Real Madrid contra la Juventus de Turín.

59' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!!!!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GARETH BALE!!!!!! Remonta el marcador el Real Madrid en el Juventus Stadium por medio del galés, que se aprovechó para batir a Buffon tras una jugada en la que Cristiano cogió la espalda a Martín Cáceres.





58' ¡¡¡Se salva el Real Madrid!!! Doble oportunidad para la Juventus de Turín para volverse a adelantarse en el marcador. Pogba está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los merengues. Iker Casillas tuvo que intervenir en una primera ocasión para que Varane rectificarse y detuviese el disparo de Tévez en el segundo disparo de la Juventus.

55' Cristiano Ronaldo igual el récord en la fase de grupos de la UEFA Champions League, logro conseguido por Ruud van Nistelrooy (2004/05), Filippo Inzaghi y Hernán Crespo (ambos en la 2002/03). El internacional portugués fue el máximo goleador de la UEFA Champions League 2012/13 con doce goles. Ha marcado 27 tantos en sus últimos 22 partidos en la competición. Suma un total de 56 goles.

50' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!!!!!!! ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO!!!!!! Monumental error de Martín Cáceres con un pase atrás que corta Cristiano Ronaldo, recibe Karim Benzema y éste asiste para Cristiano Ronaldo, que bate con el interior a Gigi Buffon para establecer el empate en el Juventus Stadium.





46' Arranca el segundo periodo en el Juventus Stadium. Ni Carlo Ancelotti ni Antonio Conte introducen variables en el equipo aunque sí que mandan a sus hombres a calentar.

21.48 Masterclass de Andrea Pirlo en las labores de creación en contraposición del poco peso en el juego de Xabi Alonso. El centrocampista de la Juventus de Turín ha tomado el mando a la hora de ejecutar los pases y de distribuir los pases del equipo. Por el contrario, el centrocampista tolosarra acusa la falta de ritmo y su presencia en el terreno de juego es casi testimonial.

21.45. Nula presencia del Real Madrid en la zona más peligrosa. Su actividad entre la línea de centrales de la Juventus de Turín brilla por su ausencia y el gráfico demuestra como el equipo de Ancelotti bascula el peso del juego hacia la derecha y achica en defensa ante la presión de los locales.

21.42 ¿Te pareció penalti de Varane a Pogba? Aquí te dejamos la repetición para que valores la acción que ha propiciado el 1-0 a favor de la Juventus de Turín.

21.40. ESTADÍSTICAS | Sin presencia y sin disparos a portería rival, el Real Madrid se deja ganar en Turín. Apenas ha chutado en una ocasión entre los tres palos de Gigi Buffon por los 6 de la Juventus. Además, el sentido táctico y técnico de Andrea Pirlo facilita que la Juventus se marche al descanso con mayor posesión del esférico.

21.34. Así ha sido el gol de Arturo Vidal de penalti. Sorprendente sangre fría del jugadorazo chileno, que ajustó con el interior a la escuadra de Casillas.





Final del primer tiempo. El Real Madrid toma el túnel de vestuarios con el gol de Arturo Vidal en contra. Muy malos 45 minutos de los madrileños en el Juventus Stadium. Tras cinco minutos en los que parecía hacerse con el control del partido, los de Ancelotti se abandonaron a su suerte y no pusieron medidas a la ambiciosa presión de la segunda línea de ataque que ha plantado Antonio Conte para el partido. Una jugada aislada en la que Varane arrastra a Pogba dentro del área es suficiente para que la Juventus de Turín afronte el segundo tiempo del partido con la momentánea victoria a favor.

43' Malas noticias para el Real Madrid en Turín. Tirando de estadísticas, los merengues solo han ganado 7 partidos de los 87 en los que ha recibido el 1-0 en contra en un partido de la Champions League. ¿Conseguirán los merengues remontar el marcador adverso y romper con la tradición histórica en Europa?

41' ¡¡¡¡¡Goooooooooooooooooooooooool de la Juventus de Turín!!!!! El chileno Arturo Vidal transforma la pena máxima para adelantar a la Juventus de Turín a falta de cinco minutos para el descanso. Su lanzamiento, ajustado a la escuadra derecha, imparable para Iker Casillas.

40' ¡¡¡Penalti a favor de la Juventus de Turín!!! Howard Webb señala la pena máxima en contra del Real Madrid después de que Raphäel Varane tocara ligeramente a Paul Pogba al arrastrar. El central francés ve la tarjeta amarilla.

38' ¡¡¡Y ya van cinco!! Otro disparo a favor de la Juventus de Turín, que acogota al Real Madrid dentro de su campo. Esta vez por medio de Carlos Tévez que, tras el rechace de Casillas, logró a cazar otra vez el balón y su disparo golpeó en Pepe y salió a córner.

34' El croata Luka Modric ve la primera tarjeta amarilla del partido por una zancadilla de Paul Pogba. La cartulina impide que Modric esté presente en el próximo partido del Real Madrid contra el Galatasaray, ya que estará obligado a cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

31' Minutos de mucho agobio para el Real Madrid, que no encuentra su juego y mucho menos disfruta de ocasiones de gol con las que meter presión a la Juventus de Turín. Tras unos minutos iniciales en los que el equipo de Carlo Ancelotti parecía atreverse a llevar la manija del ritmo del partido, los hombres de Antonio Conte están encontrando los espacios en la endeble defensa del Real Madrid. Solamente mediante contragolpes mal ejecutados, los visitantes logran desperazarse.

27' ¡¡¡Otro paradón de Iker Casillas!!! Nueva y salvadora intervención del portero del Real Madrid a un cabezazo a bocajarro de Claudio Marchisio tras un centro de Carlos Tévez. Marcelo cerró mal y Marchisio estuvo cerca de poner el 1-0 si Casillas no hubiera metido el pie.

24' Comandados por la inteligencia de Andrea Pirlo, el Real Madrid se ha dejado ganar el terreno en el Juventus Stadium y juega en su propio campo. Los jugadores merengues han retrasado la línea gracias a la presión a la que someten Pogba, Tévez y Arturo Vidal encimando la salida de la defensa.

20' Pitos de la afición de la Juventus hacia Cristiano Ronaldo. Lo acusan de "piscinero" por las acciones de la victoria del Real Madrid contra la Juventus de Turín en la jornada 3 y cada vez que toca el balón o se queja a Howard Webb, recibe los silbidos de la grada.

16' ¡¡¡Paradón de Iker Casillas!!! El guardameta del Real Madrid tiró de reflejos felinos para despejar al centro un mal despeje de Pepe. Pogba puso el centro con el exterior y Llorente peleó con el central portugués para rematar el balón dentro del área. Se salva el Real Madrid de la primera ocasión clara de la Juventus de Turín.

15' Cristiano Ronaldo está liderando al Real Madrid del centro del campo hacia delante. El luso se echa el equipo a la espalda y no se amilana en pelear los balones divididos. En imagen, se adelanta en el salto a Arturo Vidal.

13' ¡¡Gareth Bale!!! El galés probó fortuna tras insistir hasta provocar el fallo dentro del área de Martín Cáceres. Su disparo fue muy manso y Gigi Buffon atrapó sin mayores problemas.

11' Piden penalti los aficionados de la Juventus de Turín. Carlos Tévez encaró dentro del área a Sergio Ramos, se tiró el balón en largo hacia fuera y el central de Camas puso el brazo izquierdo en el pecho del delantero argentino.

9' ¡¡¡Cristiano Ronaldo!!!!! Centro-chut del delantero portugués que se marcha por pocos centímetros desviado del palo largo de Gigi Buffon. El Real Madrid montó el contraataque tras una pérdida de la Juventus de Turín.

7' Ha ganado mayor presencia la Juventus de Turín en campo del Real Madrid. Pirlo cierra en el centro del campo y Pogba presiona junto a Tévez la salida de balón de la defensa del Real Madrid. Los zagueros merengues, hasta el momento, excelentes al corte.

4' ¡¡¡Disparo lejano de Paul Pogba!!! El joven centrocampista francés, nominado al Golden Boy, lo ha intentando con un chut desde lejos para probar los reflejos de Iker Casillas. Su disparo se ha marchado ligeramente desviado del marco defendido por el guardameta de Móstoles.

3' Como visitante, el Real Madrid se ha adueñado del balón. No le quema e intenta tocar tranquilamente de un lado al otro del campo. La Juventus de Turín espera replegada en su campo y la primera vez que ha tenido el balón ha dejado clara sus intenciones: robo más desplazamiento en largo para que Fernando Llorente baje el balón.

1' ¡¡¡Al ataque el Real Madrid!!! Lo intentaron tras el saque de centro del campo con un balón en largo hacia Gareth Bale, que llegó hasta línea de fondo. El galés no encontró ningún amigo al que ceder el balón.

20.45. ¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL JUVENTUS STADIUM!!!! Si el Real Madrid vence al término del partido, se clasificará MATEMÁTICAMENTE para los octavos de final de la Champions League. Si empata contra la Juventus y el Galatasaray gana al Copenhague, también accede MATEMÁTICAMENTE a los octavos de final de la Champions League.

20.40. ¡¡Ya queda menos para el arranque del partido en el Juventus Stadium!! Ambos equipos están en la bocana de vestuarios esperando que Howard Webb de la orden de salida al terreno de juego para escuchar los himnos de la Champions League. Jugadores como Sergio Ramos o Iker Casillas se han saludado efusivamente con Gigi Buffon, mientras que la anécdota del túnel de vestuarios la ha protagonizado Xabi Alonso, que ha dado la mano entre risas a Howard Webb.

20.35. El portugués Cristiano Ronaldo, feliz en el Real Madrid. El mejor jugador de la escuadra de Carlo Ancelotti está en un momento inmejorable, inhumano, a la altura de muy pocos: ha marcado 7 goles de los 12 que ha marcado el Real Madrid en 3 partidos de Champions League.

20.30. Fuera de casa, el Real Madrid ha ganado 3 de los últimos 8 partidos de Champions League. No es la mejor racha histórica del equipo blanca, que ha cosechado mejores resultados de los que lleva firmando últimamente lejos del Santiago Bernabéu. Durante este periodo, el equipo de Carlo Ancelotti ha perdido 4 de los ocho partidos.

20.25. El último partido que se quedo sin marcar el Real Madrid en Champions League fue el 27 abril 2011, contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu [0-2]. Encadena 28 partidos marcando. Respecto a los partidos fuera de casa, el último partido que el Real Madrid no marcó fue en febrero 2010, contra el Olympique de Lyon [1-0].

20.20. El Real Madrid estrenará por primera vez la equipación naranja que diseñó la marca deportiva Adidas. Lo hace dos meses después de que el club merengue lo presentara en un acto oficial. La camiseta, complementaria, es un evidente simbolismo con la tonalidad del cielo madrileño por la tarde, a la misma hora que empieza los partidos de la Champions League.

20.15. Iker Casillas regresa a la portería del Real Madrid, tal y como prometió Carlo Ancelotti. El portero de Móstoles es el fijo para el italiano en los encuentros de la Champions League. Lejos de verlo como un castigo, por aquello de estar condenado al banquillo en los partidos de Liga, Casillas tiene un reto por delante. La grave fragilidad defensiva del Real Madrid ha alcanzado su cénit y Ancelotti espera que tragedias defensivas como la del partido contra el Sevilla o Rayo no vuelvan a repetirse. En Liga lleva tres partidos consecutivos encajando y Diego López ha tenido que recoger el balón de su portería hasta en siete ocasiones diferentes.

20.10. Hablar de Turín es hablar de la dinastía Agnelli que lleva más de un siglo ejerciendo de mecenas alrededor de la urbe del Piamonte. En torno a los Agnelli rondan las historias de gloria y desdicha que persiguen los archiconocidos apellidos Kennedy y Médici. Desde lo más bajo hasta lo más alto mediaron años de apuestas por negocios, luchas de clase y dinásticas que terminaron por colocar a la familia piamontesa como una de las más poderosas del siglo XX. La felicidad no llegó sola y entrelazada con el éxito llegó la desgracia que les acompañó como también lo hizo a sus contemporáneos norteamericanos, la familia Kennedy. Esta es la historia de los propietarios de la Juventus de Turín, la familia Agnelli.

20.05. El Real Madrid de Carlo Ancelotti ha igualado su mejor arranque goleador en la Champions League, donde además de tres victorias consecutivas contra Galatasaray, Juventus y Copenhague, ha marcado 12 tantos. Desde la temporada 2002/2003 el equipo blanco no llevaba tantos goles a favor a estas alturas de la competición.

20.00. En una semana en la que Cristiano Ronaldo ha sido tachado despectivamente por el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, el luso quiere seguir su semana fantástica en la Champions League, en un partido en el que el Real Madrid puede certificar su pase a los octavos de final. El internacional portugués ha marcado 23 tantos en sus últimos 15 encuentros con el Real Madrid, cifras absolutamente espectaculares y dignas de elogio por la capacidad de sacrificio, esfuerzo y trabajo que derrocha en cada partido que se enfunda la elástica blanca.

19.55. La amenaza de Antonio Conte y toda la afición de Turín: Ronaldo, con cinco, Karim Benzema, con tres, y Gareth Bale, con dos, han marcado diez goles en los dos últimos partidos del Real Madrid: un 7-3 ante el Sevilla FC y un 2-3 ante el Rayo Vallecano de Madrid. Los tres forman de inicio en el esquema de Carlo Ancelotti.

19.50. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la Champions League con siete tantos en tres partidos. Está tan solo a un gol del récord en la fase de grupos de la UEFA Champions League, logro conseguido por Ruud van Nistelrooy (2004/05), Filippo Inzaghi y Hernán Crespo (ambos en la 2002/03). El internacional portugués fue el máximo goleador de la UEFA Champions League 2012/13 con doce goles. Ha marcado 26 tantos en sus últimos 21 partidos en la competición. Suma un total de 55 goles.

19.47. ¡¡Tenemos once confirmado en la Juventus de Turín!!!! Antonio Conte alinea el siguiente equipo para ganar al Real Madrid: Buffon; Cáceres, Barzagli, Bonucci, Asamoah; Vidal, Pirlo, Pogba; Marchisio, Llorente, Tévez. La lectura que nos deja el once inicial de Conte es que la Juve apuesta por Llorente, una vez más, como titular para marcar un gol al Real Madrid. El delantero español no está teniendo todas las oportunidades que él pensó al firmar, pero Conte le está dando un papel importante en estos dos partidos de Champions League contra el Real Madrid.

19.45. En el total de partidos del Real Madrid en la Champions League, hasta en 80 ocasiones se ha adelantado primero en el marcador en partidos jugados fuera de casa. En estos 80 partidos que marcó el primer gol, 56 acabaron en victoria, 12 en empate y solo sumó 12 derrotas. Por el contrario, hasta en 87 ocasiones ha comenzado encajando un gol fuera de casa. De esos 87 partidos, solo pudo remontar en 7 ocasiones y acabó cayendo derrotado en 61 ocasiones.

19.42. ¡¡¡Tenemos once inicial confirmado en el Real Madrid!!! Carlo Ancelotti alinea el siguiente equipo para ganar a la Juventus de Turín en su estadio: Casillas; Sergio Ramos, Varane, Pepe, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso, Modric; Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. La primera lectura que deja el once del que dispone el Real Madrid es que Sergio Ramos ocupará el lateral derecho en lugar de Arbeloa o Carvajal, mientras que Ancelotti recurre al gran estado de forma y ánimo que tiene el trío Cristiano, Bale y Benzema. Los tres llevaran el peso del equipo en la zona ofensiva.

19.40. Con Howard Webb como árbitro, el Real Madrid ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido otro como balance total. El último partido que dirigió a los merengues fue la vuelta de la semifinal contra el Borussia Dortmund en la última edición de la Champions League.

Fecha Ronda Partido 30/04/2013 Semifinal Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund 17/04/2012 Semifinal Bayern de Munich 2-1 Real Madrid 3/11/2010 Fase de grupos Milan 2-2 Real Madrid 18/09/2007 Fase de grupos Real Madrid 2-1 Werder Bremen

19.35. El árbitro inglés Howard Webb, policía de profesión, ha sido designado por la UEFA como el colegiado que impartirá justicia en el Juventus – Real Madrid. Webb es personaje non-grato en España desde aquella final del Mundial que ganó España contra Holanda tras el lance en el que el centrocampista Nigel De Jong no fue expulsado a pesar de que clavó sus tacos en el pecho de Xabi Alonso. Sin embargo, su reputación en Europa es otra. En competición europea, Webb ha dirigido 48 encuentros. Es conocido por su trato a favor hacia los equipos locales y esta afirmación coge peso si tenemos en cuenta que de los 48 encuentros que ha dirigido en Europa, 21 de ellos han acabado en triunfo del equipo que juega en casa por las 16 victorias de los visitantes.

19.30. Mientras que Antonio Conte es un novel en esta Champions League con más derrotas (3) que victorias (2), Carlo Ancelotti es todo un veterano con 150 partidos en Copa de Europa. El técnico del Real Madrid sabe qué es derrotar a la Juventus de Turín en la Champions League dado que se proclamó campeón con el AC Milan en la final de 2002/2003 al vencer en los penaltis (0-0 al término de los noventa minutos reglamentos) por 3-2. En aquel equipo estaba presente Antonio Conte (salió en el minuto 46 de partido), que vio como Ancelotti celebraba el título europeo.

19.25. Antonio Conte coincidió con Carlo Ancelotti. El actual entrenador de la Juventus de Turín fue futbolista de ‘La Vecchia Signora’ durante trece temporadas, desde 1991 hasta 2004. El actual entrenador del Real Madrid dirigió a la Juventus de Turín desde 1999 hasta 2001.

19.20. El Real Madrid se ha medido a la Juventus de Turín en dicha ciudad en un total de seis ocasiones, con cinco derrotas y una victoria a favor. Sin embargo, también jugó en Turín en otra ocasión contra otro rival que no fue el equipo que actualmente dirige Antonio Conte. Fue contra el Torino en abril de 1992, durante las semifinales de la UEFA Cup. En aquel Torino jugaban futbolistas como Enzo Scifo o el español Martín Vázquez, que militó en las filas merengues. Los italianos vencieron por 2-0 aquel encuentro contra un Real Madrid dirigido por Leo Beenhaker y con jugadores de la talla de Butragueño, Hagui, Hierro, Míchel, Chendo y Buyo entre otros. Aquella eliminatoria la perdió el Real Madrid contra un Torino que en la final perdió contra el Ajax de Amsterdam por el valor de los goles fuera de casa.

19.15. Carlo Ancelotti adelantó que Raphäel Varane saldrá de titular contra la Juventus, por lo que se espera quien será su pareja en el centro de la zaga. Tanto Sergio Ramos como Pepe son dos futbolistas que se entiende, según el central francés, a la perfección con él. “Me encuentro bien con Ramos y Pepe. Son diferentes, pero igual de buenos. No me preocupa saber con quién juego. Con los dos me encuentro bien”, apuntó el zaguero en rueda de prensa.

19.10. Uno de los principales temores de Antonio Conte para garantizar la victoria en casa es cómo detiene el triplete del Real Madrid con Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo en la punta de ataque. “Tiene una delantera extraordinaria, devastadora, sobre todo si el Real Madrid puede hacer el tipo de juego que prefiere. Tiene a Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, di María, por no decir muchos más", señaló el italiano.

19.05. Una de las obsesiones de Carlo Ancelotti en su llegada al Real Madrid ha sido el buen juego de su equipo defendiendo la idea del equilibrio. Doce jornadas después, el técnico italiano definió en qué consiste ese concepto: “Significa atacar bien y defender bien. Estamos atacando muy bien ya que hemos marcado 42 goles en 15 partidos, casi tres por encuentro, pero el problema está atrás. Todo el mundo está pensando en el trabajo defensivo y es verdad que no estoy contento”, señaló. También valoró el potencial ofensivo de su equipo con Bale y Cristiano Ronaldo en el once inicial: “Muchas veces he escuchado que la relación entre ellos era complicada y en este momento las combinaciones ofensivas son muy buenas. Espero que sigan así. El sistema defensivo no está condicionado por ellos porque no quiero perder una claridad ofensiva que necesitamos. Han de posicionarse bien y tener al equipo compacto, pero es normal que el trabajo defensivo lo tengan que hacer con más intensidad los otros siete”.

19.00. El último partido Juventus - Real Madrid en la Champions League fue en la fase de grupos de la temporada 2008/09, en el Stadio Olímpico de Turín. Los locales vencieron al final de partido por 2-1, con goles de Alessandro del Piero y el brasileño Amauri, mientras que Ruud Van Nistelrooy marcó el de la honra. La Juventus alineó a: Manninger, Grygera, Legrottaglie (Mellberg 46'), Chiellini, Molinaro, Marchionni, Sissoko, Marchisio (Salihamidžić 37'), Nedvěd, Amauri (Iaquinta 78'), Del Piero y el Real Madrid a Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze, Van der Vaart (Drenthe 76'), Gago, Sneijder, Raúl, Van Nistelrooy, Higuaín (Robben 54').

18.55. La única victoria del Real Madrid en casa de la Juventus de Turín se remonta a hace más de cuarenta años. Fue en febrero de 1962 cuando el Real Madrid dirigido por Miguel Muñoz venció por la mínima a la Juventus de Turín dirigida por Carlo Parola. Alfredo Di Stefano marcó el único tanto del partido de un equipo en el que jugaban históricos como Vicente Mieira, Pachín, Gento, Puskas o Luis del Sol, mientras que en aquella Juventus de Turín militaban otras leyendas como Sívori. Ese partido fue el primer enfrentamiento europeo que vivieron estas dos escuadras.

18.50. En total, el Real Madrid se ha enfrentado contra la Juventus de Turín en 15 ocasiones, todas ellas en la Copa de Europa. Ser local en estos enfrentamientos merengue-bianconeris ha sido un facto clave, puesto que ha habido diez victorias locales: cinco a favor del Real Madrid y cinco a favor de la Juventus de Turín. La ‘Vecchia Signora’, en casa, ha conseguido cinco triunfos y una derrota en sus enfrentamientos en Italia.

18.45. Hablar de los enfrentamientos directos entre la Juventus de Turín y el Real Madrid supone tirar de antecedentes históricos. Ambos equipos tiene sabor añejo en esta competición ya que han levatado en cuatro ocasiones el cetro europeo desde que se introdujo el formato de la UEFA Champions League y acumulan un total de siete apariciones en las finales. Se enfrentaron en la final de 1998 celebrada en Amsterdam, famosa por aquel gol de Pedja Mijatovic que supuso el final a 32 años de espera merengue para levantar la tan ansiada séptima Copa de Europa de su historia.

18.40. El gran balance de resultados de la Juventus en casa no causa miedo al Real Madrid. Los merengues solo han caído una vez derrotados en los últimos 14 partidos jugados a domicilio. Esa derrota fue contra el FC Barcelona en la jornada 10 de Liga, con los goles de Neymar y Alexis Sánchez para los blaugranas, y Jesé Rodríguez para los madrileños. La última derrota del Real Madrid fuera de casa en un partido de Champions League fue contra el Borussia Dortmund, en aquel 4-1 en el Signal Iduna Park donde se presentó el delantero polaco Robert Lewandowski a toda España.

18.35. Antonio Conte se acoge a la fortaleza del Juventus Stadium para empequeñecer al Real Madrid. La Juventus de Turín no conoce la derrota en casa desde el mes de abril. Por aquel entonces cayó derrotado por 0-2 contra el Bayern de Munich en los cuartos de final de la Champions League. A la postre, los bávaros ganarían ‘La Orejona’. En total, la Juventus de Turín ha encadenado nueve partidos consecutivos sin perder como local, con siete triunfos y dos empates.

18.30. La Juventus de Turín recibe en casa al Real Madrid con la moral por las nubes. El equipo de Antonio Conte suma tres partidos consecutivos venciendo y en este periodo de tiempo no ha recibido ningún gol en contra. Arturo Vidal y Carlos ‘Apache’ Tévez se están destapando como los jugadores más determinantes para los piamonteses en este último tramo de la Liga con sus goles y en ellos depositan gran parte de las esperanzas la afición de ‘La Vecchia Signora’, con el objetivo de responder al Real Madrid sobre la derrota sufrida en el Santiago Bernabéu. Arturo Vidal y Carlos Tevez han marcado 4 de los últimos 7 goles de la Juventus en Serie A. Con 6 goles en el campeonato doméstico, Tévez es el Pichichi de la Juventus.

18.25. La tripleta Cristiano Ronaldo – Benzema – Gareth Bale comienza a carburar en el esquema táctico que plantea Carlo Ancelotti. Si bien es cierto que el juego no es aún el esperado por el técnico italiano ni por la exigente afición merengue, los tres jugadores están acercándose a las expectativas a medida que el Real Madrid pisa campo rival. En los dos últimos partidos jugados en Liga contra el Sevilla y el Rayo Vallecano, los blancos se han demostrado letales de cara a gol y suman 10 goles en total. No obstante, uno de los déficits del equipo es su fragilidad defensiva: ha encajado 5 goles en los últimos dos partidos disputados.

18.20. ¡Buenas tardes y bienvenidos a esta fantástico noche de fútbol con VAVEL.com! El Real Madrid viaja a tierras italianas para medirse contra el Juventus de Turín en un partido que puede ser clave para definir la primera posición en el Grupo B de la Champions League. Los merengues marchan primeros con nueve puntos mientras que los bianconeros son terceros de grupo con dos puntos. Entre medias, el más beneficiado es el Galatasaray que, con cuatro puntos, pelea con los dos titanes del grupo por colarse entre los 16 equipos que acceden a los octavos de final.