Nápoles - Olympique de Marsella en directo

23:02 Hasta aquí llegó este directo. No deje de disfrutar, a continuación, del post partido que le ofrecerá VAVEL.COM. Muchas gracias por haber vivido con nosotros esta apasionante noche europea. Buenas noches.

22:58 ANÁLISIS | Arrancó, tanto la primera parte como la segunda en un tanteo de ambos equipos, decididos a no cometer errores y desnivelando poco a poco un duelo muy equilibrado. En el primer tiempo fue el Nápoles el que dio un paso al frente en cuanto a control de juego. Igualada posesión, igualadas ocasiones y mayor acierto en las filas de los celestes. El Marsella no le perdió la cara la partido y tocó con paciencia y criterio. La segunda parte no varió en xceso el guión de la primera. Errores y pérdidas de balón enlos primeros compases que no dejaban un claro dueño del encuentro y aunque el Nápoles dio siempre una mayor sensación de peligro, merced de los eléctricos hombres que posee en ataque, el Olympique supo generar sus ocasiones, aunque falto de acierto, volvió a rubricar la cuarta derrota de la presente edición de la Champions.

22:54 Momento para repasar los cinco goles que se han vivido en San Paolo Stadium. Tres para el Nápoles y dos para el Olympique de Marsella.

22:50 Dejamos, a continuación, algunas de las mejores imágenes del partido.

22:46 El Arsenal se ha impuesto al Borussia Dortmund en el otro partido del grupo, gran hazaña la del equipo de Arsene Wenger, venciendo en un estadio en el que muy pocos lo consiguen. El 0-1 conseguido allí, con gol de Ramsey, deja a los 'gunners' y al Nápoles en las dos primeras plazas de la clasificación, liderada todavía por el conjunto inglés.

22:44 Aquí puede ver cuáles han sido los números totales del partido; un emocionante encuentro, en el que no han faltado goles, ocasiones y equilibrio en el juego.

22:41 Acabó el encuentro pero les aconsejamos no abandonar todavía este directo, donde podrán disfrutar, a continuación, del análisis del encuentro, la situación en que queda uno y otro equipo, el resumen de los goles y las claves del partido.

93' ¡FINAL DEL PARTIDO! Con un saque de banda en favor del Nápoles se llegó al punto y final del partido. 3-2 para el conjunto local, que suma una nueva victoria, 9 puntos en total. Por otro lado se confirma la racha negra del Olympique, que en su cuarto partido europeo sigue sin saber qué es la victoria. 0 puntos en su casillero.

Añadió 3 minutos más el árbitro. Se llegará hasta el 93.

90' Se suceden los cambios. En esta ocasión es Dzemaili quien deja su lugar a Behrami en las filas del Nápoles.

87' Payer remata, de nuevo, desviado. No tiene centrada la mira el conjunto francés, que ostenta ahora la posesión del partido con un 52% sobre el 48% del Nápoles. Remataron en 14 ocasiones los galos por 11 de los italianos. Sin fortuna.

87' Falta peligrosa de Albil sobre Ayew. Gignac lanzaba pero Inler repele el balón.

85' ¡REMATE AL PALO! Es Insigne el que aprovecha un error que le cae par encontrar la mejor posición en el área y acabar enviando un trallazo que se estrella en el palo de la portería rival.

83' Cambio tambien en el Nápoles. Mertens le cede su lugar a Insigne.

83' Cambio en el Marsella. Lemina entra al campo por Romao.

81' Remate de Ayew, que se marchó excesivamente cruzado.

81' ¡Remató Callejón! Pero su balón se marchó desviado a la derecha de la portería defendida por Mandada.

80' Falta peligrosa en el pico del área a favor del Nápoles. La sufrió Dzemaili, que parece será el responsable de botarla. Él o José Callejón, que también se sitúa cerca del balón.

78' ¡Nuevo remate de Callejón! Se marchó el esférico excesivamente alto. No se relaja el conjunto italiano.

76' Falta sobre Callejón. Mueve el balón el Nápoles.

75' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL NÁPOLES!!!!! Gol de Gonzalo Higuaín, el segundo de la noche para el delantero argentino, que recibió un fantástico pase de Mertens para rematar a placer. Al mismo tiempo este había recibido en una posición privilegiada que hacía dudar con un posible fuera de juego. No lo entendió así el colegiado y el tercer tanto de la noche para los italianos, quinto en el partido, sube al marcador.

75' Remató Hamsik a puerta y desvió Fernánez.

71' Falta a favor del Olympique de Marsella. La sufrió Morel y el infractor fue Fernández.

Aquí está el último gol del partido hasta el momento, el que anotaba Thauvin en el minuto 64 de partido y que establece el momentáneo empate a 2 en el marcador.

68' Centro al área del Nápoles, tras el saque de una falta lejana, que no pudo aprovechar ningún jugador.

66' Y cambio también en el Olympique de Marsella. Gignac salta al terreno de juego y se marcha Jordan Ayew.

65' Nuevo cambio, esta vez en las filas del Nápoles. Pandev le deja su sitio a Hamsik.

64' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOL DEL OLYMPIQUE DE MARSELLA!!!!! Marcó Thauvin tras una buena jugada de su equipo por la izquierda. Centro al área y el jugador del equipo francés le ganó la partida a Armero para remtar y enviar el balón al fondo de la malla.

62' Trataba de llegar Higuaín a ese balón pero despejó con contundencia Abdallah. Expeditivo el jugador del Olympique.

59' Remató Payet en el primer balón que tocó, prácticamente. Su disparo se fue excesivamente desviado y acaba perdiéndose por línea de fondo.

57' Primer cambio en el partido. Se retira Valbuena y sale en su lugar Payet.

57' Bascula el Nápoles moviendo el balón e un lado a otro y al fin, un pase entre líneas para un balón que cazó Pandev; sin embargo, el jugador del conjunto italiano la envió directamente a las manos del meta Mandanda.

Destacada la banda derecha del Nápoles, que en botas de Maggio y Callejón, se erige en una gran fuente de peligro para los locales.

55' Fuera de juego de Callejón. Empiezan a calentar algunos jugadores en la banda.

Dos sobresaltos en medio de un juego poco fluido y con escasa profundidad.

51' La respuesta gala no se ha hecho esperar. Contragolpe bien llevado en jugada personal por Tahuvin, que remataba golpeando el exterior de la red.

50' A punto estuvo Gonzalo Higuaín de aprovechar un balón muerto que quedaba en el área marsellesa pero el meta Mandanda se hizo con el esférico evitando una gran posibilidad de gol para los italianos.

49' ¡Remate de Thauvin! Raso y excesivamente desviado para que acabase perdiéndose por línea de fondo.

Se inció el segundo tiempo en un dinámica simir al primero. Imprecisiones, pérdidas rápidas y sin dueño del balón el partido.

46' Centro de HIguaín por la derecha, que muere en manos de Mandanda. Saque de puerta.

45' ¡¡ARRANCÓ LA SEGUNDA PARTE!!

21:50 A punto de arrancar la segunda mitad, los jugadores toman el túnel de vestuarios, regresando al campo.

21:48 El dominio no quedó clarificado en la posesión ni tampoco en la zona de elaboración del juego pero sí en las ocasiones de gol o, cuanto menos, en los remates. Cuatro del Olympique (uno de ellos, gol) por siete del conjunto local (dos de ellos, gol).

21:44 A pesar de que el Nápoles ha dado la sensación de tener el partido bajo control, lo cierto es que la posesión ha concluido en un 50% para cada equipo, ademá sde que el mapa de zonas de acción deja claro que las inmediaciones del área napolitana han sido la parte del campo en la que más juego se ha volcado. Las transiciones del Nápoles han sido más rápidas y directas, mientras que el toque del Olympique es más pausado y elaborado. Por ahora, la efectividad vence.

21:35 Logró darle la vuelta al marcador el Nápoles, que empezaba perdiendo en el minuto 10, merced del gol de Ayew. Inler e Higuaín volteron el luminoso en apenas dos minutos. Dominio del conjunto local, que tardó un poco en entrar en el partido pero que lo hizo con contundencia y aplomo.

46' DESCANSO EN EL SAN PAOLO STADIUM. 2-1, vence el Nápoles.

45' El árbitro añade un minuto de tiempo añadido.

44' Gran trabajo de Valbuena por la derecha. La que se presume como la última llegada del conjunto galo al área italiana acabó en nada finalmente. Más imprecisiones y buen trabajo defensivo de los de Rafa Benítez.

Cinco minutos para la finalización de la primera parte. Momento para poder ver el gol de Gonzalo Higuaín, el 2-1 para los suyos.

40' Doble saque de banda para el Olympique en campo rival pero los rápidos robos del Nápoles no dan ocasiones a nada.

39' Fuera de juego del 'Pipita'. Sigue ronando el gol el conjunto napolitano, que pareec más cerca del 3-1 de lo que pueda estarlo el Olympique el 2-2.

38' Cayó Callejón en el pico del área y el balón suelto por la banda derecha lo aprovechó Maggio para enviar un buen centro a Higuaín. Su ocasión quedaba finalmente en nada.

36' Cortó Valbuena el avance del Olympique.

Momento para poder disfrutar del primer gol del Nápoles, el que marcaba Inler para establecer el empate en el minuto 22 de partido.

35' Tarjeta amarilla para Fernández, la primera del partido por una dura entrada sobre un jugador rival.

31' Trataba de internarse Maggio por banda derecha pero el balón acabó perdiéndose por línea de fondo. Jarro de agua fría para el Olympique, que parece, por el momento, incapaz de reaccionar. Cayendo el conjunto galo en varias imprecisiones y pérdidas de balón.

28' Fuera de juego de Higuaín.

Alocado el ritmo de goles que ha alcanzado un partido que empezó dormido y con transiciones dubitativas. Vemos aquí el primero de los tantos del encuentro, el que marcó Ayew para adelantar a los suyos.

26' Remate a puerta de Romao en la siguiente jugada; no hay tregua en un partido que despierta a base de goles. Blocó Reina.

24' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOL DEL NÁPOLES!!!!! ¡¡Gol de Gonzalo Higuaín!! Dio la vuelta la marcador el conjunto napolitano en apenas dos minutos. El argentino adelanta a los suyos por primera vez en lo que va de partido.

22' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOL DEL NÁPOLES!!!!! Empató Inler para los suyos apenas 12 minutos después el tanto francés.

21' Botó el saque de esquina Mertens y lo remató Albiol a las manos del meta del Marsella. Trata de despertar el Nápoles.

20' Idas y venidas constantes de un lado al otro a las que sin embargo, les falta profundidad. No generan ocasiones claras de peligro ni uno ni otro equipo. Trató de acabar con esta dinámica Callejón internándose por la banda derecha y metiendo un buen pase al área, que acabó despejado. Córner.

Se animó el Olympique con el gol, mientras que el Nápoles, con intención de tomar el control del juego, no puede. Toca bien el equipo de Baut.

16' El balón acaba en las manos de Reina.

16' Córner para el Olympique.

Partido abierto de contínuas idas y venidas. La posesión se reparte de un modo muy equilibrado: 51% para el Nápoles, 46% para el Olympique.

12' Buena oportunidad de Mertens, que regateó a un defensa rival y se sacó un buen disparo. Mandanda desbarató la ocasión. Trata de resonder el Nápoles, que antes del cuarto de hora se ve ya con un inesperado gol en contra.

A. Ayew había sido, hasta ahora el autor de 2 de los 3 goles del conjunto francés. El otro gol lo había marcado Jordan Ayew.

10' ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOL DEL OLYMPIQUE DE MARSELLA!!!! Gol de A. Ayew a la salida de un córner. Cabeceó a la perfección el jugador del conjunto galo, sobreponiéndose a los defensas celestes.

El ritmo del partido no es excesivamente rápido ni la intensidad, demasiado alta. Ambos conjuntos dejan jugar al rival sin una presión que ahogue.

6' Derechazo de Mertens, que no encontró portería. Sigue el Nápoles siendo el que más se acerca a la portería rival.

4' Primera buena llegada a las inmediaciones del área local pero sin peligro. Despejó Albiol el centro sin dificultades.

2' Fuera de juego de Callejón. Su Nápoles parece decidido a hacerse con el control del partido. Rafa Benitez se sienta en el banquillo tras dar las instrucciones pertinentes a los suyos.

1' Primera falta del partido. La sufrió José Callejón. Protagonismo para el jugador granadino en los minutos iniciales. Autor del primer remate, su balón se estrelló contra Morel.

20:45 ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

20:44 Se saludan los jugadores.

20:42 Los jugadores, listos en el túnel de vestuario. A punto para desfilar hasta el centro del campo y escuchar la siempre motivadora sintonía de la mayor competición de clubes del mundo, la UEFA Champions League.

20:40 Apenas cinco minutos para que arranque el partido.

20:33 Calientan ya los jugadores sobre el terreno de juego del San Paolo Stadium. Todo listo ya para una nueva noche de Champions en el coliseo napolitano.

20:29 Apenas un cuarto de hora para que arranque el partido. Para los franceses, puede presumirse como uno de los más importantes de la temporada, y es que ni siquiera gnando los tres encuentros que le restan, estaría asegurado el pase de los de Élie Baut.

20:23 Recuerden que el partido puede seguirse a través de Canal + Liga de Campeones 6 y también a través de este directo.

20:19 Estas son las características físicas de las plantillas de ambos equipos. Algo más joven la del Marsella y con mayor estatura la del Nápoles.

20:17 "No portar elementos distintivos por la ciudad o en los alrededores del estadio, no tomar actitudes provocativas, no usar dispositivos pirotécnicos y llevar un documento de identificación al estadio". Estas son las consginas que ha dado el Nápoles en su página web, al ser considerado el partido de esta noche de alto riesgo.

20:14 A pesar de que el técnico del Olympique restaba importancia al hecho de haber caído encuadrado en el mismo grupo que Arsenal, Nápoles y Borussia Dortmund, lo cierto es que son muchos quienes tienen la total convicción de que este es el siempre tan temido 'grupo de la muerte'. No se presenta como la mejor opción para romper la nefasta racha de partidos sin ganar del conjunto francés.

20:11 En plena cuenta atrás para el arranque del partido, les dejamos aquí la previa del mismo.

20:08 Poco menos de tres cuartos de hora para que arranque un duelo de necesidades para el Olympique; recordemos que ocupa la última posición sin puntos. El Nápoles buscará la posibilida de romper el triple empate que existe y poder certificar, cuanto menos, su pase a octavos de final. Muchos conocidos en la Liga española sobre el terreno de juego, exmadridistas en su mayoría: Higuaín, Callejón y Albiol, así como el ex del Liverpool, Pepe Reina.

20:04 El árbitro del partido será el ruso Sergei Karasev. Sus asistentes, Tikhon Kalugin y Anton Averianov. El cuarto árbitro será Nikolai Golubev y los asistentes, Maksym Layushkin y Vitali Meshkov. Todos ellos, rusos.

19:55 La UEFA ofrece ya los 'onces' de ambos conjuntos. Por parte del Nápoles estarán sobre el verde Reina, Maggio, Albiol, Fernández, Armero, Dzemaili, Inler, Callejón, Pandev, Mertens e Higuaín. Para el Olympique de Marsella jugarán Mandanda, Bdallah, N'Koulou, Diawara, Morel, Cheyrou, Romao, Thauvin, Valbuena, André Ayev y Jordan Ayew.

19:49 Según los datos que ofrece la UEFA, la temperatura a la hora del encuentro rondará los 16 grados, con un 62% de humedad. Noche despejada en el cielo napolitano.

19:43 El partido de esta noche tendrá lugar en el San Paolo Stadium de Nápoles. El coliseo napolitano dispone de un aforo de 65.000 aficionados, lo que le convierte en el tercero más grande de Italia. Acabó de construirse en 1959 y fue sede de los Juegos Mediterráneos del 63, la Eurocopa del 68, la del 80 y la Copa del Mundo de 1990.

19:30 Por su parte, Rafa Benitez tampoco quiere confiarse y sabe que, a pesar de la ventaja con la que parte su equipo, el Marsella es un rival herido, que se lo jugará todo a vida o muerte: "Este Marsella tiene mucha calidad y físicamente está muy fuerte. Quizás eche en falta algo de confianza, pero tenemos que jugar con la mentalidad adecuada. Somos favoritos para ganar, pero debemos pensar en ello porque el Marsella tiene jugadores que pueden marcar la diferencia".



Foto: Dailyrecord

19:25 Por su parte, el conjunto francés no llega en muchas mejores condiciones, al margen de su situación en la tabla y es que los galos tampoco podrán contar con Lucas Mendes, lesionado en su tobillo, y Rod Fanni, baja por lesión en el abductor. A pesar de que todo parece en contra del equipo que dirije Élie Baup, el técnico se muestra sereno y con pleno convencimiento de que un partido en Champions siempre es algo especial: "Jugamos por el orgullo, por poner a nuestro club en una situación favorable. Hoy en día tenemos cero puntos en el grupo, pero esperamos al menos sumar un punto mañana. El partido es importante. Alguna gente dice que no vale la pena seguir luchando en esta competición porque tenemos cero puntos, pero participar en la Champions League siempre es algo especial y único", manifestaba Baup.



Foto: africatopsports

19:20 Ambiente de optimismo, por tanto, el que se respira en el seno del Nápoles. Los de Rafa Benítez ultimaban la preparación para rebir a los franceses y tratar de sentenciar el pase a los octavos de final. Como contratiempo, cabe destacar los nombres que serán baja en el partido: Giandomenico Mesto se retiraba este fin de semana al dolerse e la rodilla, mientras que Miguel Ángel Britos, que se dislocaba la clavícula el pasado 18 de octubre continúa con su proceso de recuperación. Tampoco se espera la presencia de Camilo Zúñiga, lesionado de la rodilla.



Foto: Getty Images

19:15 Por su parte, el Olympique de Marsella ocupa la quinta posición tras un arranque bastante irregular, en la misma línea también que en Champions. Los pupilos de Élie Baup son quintos con 20 puntos, ocho menos que el líder, el PSG y tienen por delante al Lille (26), Mónaco (25) y Nantes (20). De los 12 encuentros disputados hasta la fecha, los de Marsella han ganado seis, han empatado dos y han perdido cuatro, habiendo encajado también un considerable número de goles, uno por partido. El conjunto galo viene de empatar con el Stade de Reims en un partido que puede tomarse de forma positiva para los marselleses: supuso el fin de la sequía goleadora de Jordan Ayew, que no marcaba en liga desde el 26 de enero. Las definitivas tablas en el marcador pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas del Olympique, la peor del equipo desde marzo de 2012.

19:10 Situación similar la que ambos equipos viven en Europa y en sus propios campeonatos. El Nápoles ha efectuado un gran arranque de liga en la Serie A y ocupa la segunda posición de la tabla con 28 puntos, sólo tres menos que la Roma, líder invicta del campeonato. Los de Rafa Benítez han ganado nueve de los once partidos disputados, han empatado uno y han sucumbido en uno. En su inercia positiva, el equipo napolitano viene de vencer por 2-1 al Catania. Com dato reseñable en el encuentro, el gol de Hamsik, que es ya sexto en la clasificación histórica de partidos disputados con la elástica del Nápoles, empatado con Bruno Gramaglia.

18:05 Curiosamente, si equilibrados fueron los números vertidos en el último partido, no menos lo son los generales de la competición, lo cual demuestra que el Olympique ha sufrido también el nulo idilio con la fortuna. Sólo el número de goles -los italianos duplican a los franceses- y las tarjetas amarillas -3 a 7- contrastan de forma notoria; no así el número de disparos, el de remates a puerta o el de córners. Ocasiones de gol, en definitiva, más o menos claras, que no han estado por la labor de decantarse en favor del conjunto marsellés.

19:00 Algo enos favorable han sido los duelos entre el Olympique de Marsella y sus rivales italianos. Hata en 17 ocasiones se ha medido con un rival transalpino (cinco en la UEFA y el resto en Copa de Europa) con un blance de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas. El Milan es el equipo al que más veces se ha medido (cinco partidos, dos victorias, dos empates y una derrota); le sigue el Inter con tres triunfos y una derrota; Juventus (una victoria y una derrota), Bolonga (dos empates), Parma (un triunfo) y Lazio (dos derrotas). El actual técnico del Olympique, por su parte, no se había medido jamás a un rival italiano, por lo que todo su bagaje se limita a la derrota cosechada en la última jornada de la Champions ante el Nápoles.

18:55 Nunca se habían visto las caras Nápoles y Olympique antes de la presente edición de la Champions pero sí lo había hecho el conjunto italiano con otros tantos rivales franceses, todos ellos encuentros disputados en la antigua Copa de la UEFA, que inclinaban la balanza ligeramente en favor de los transalpinos. Sus duelos con Metz (dos victorias y un empate), Tolouse (un triunfo y una derrota), Girondins de Burdeos (una victoria y un empate) y Paris Saint Germain (una derrota y un empate) vierten un bagaje total de nueve encuentros disputados, cuatro victorias italianas, tres empates y dos derrotas. El último, el partido ante el Nápoles (derrota). Del mismo modo, la tendencia de Rafa Benitez ante equipos franceses muestra que el técnico español les tiene la medida tomada a los conjuntos galos: 18 encuentros disputados; 13 victorias, un empate y cuatro derrotas; todas ellas sufridas al frente del Liverpool ante Mónaco, Olympique de Lyon, Lille y el propio Olympique de Marsella

.

18:50 Hasta el partido del pasado 22 de octubre, Olympique de Marsella y Nápoles no se habían visto nunca las caras en un anterior encuentro, siendo por tanto el partido que se disputará hoy el segundo de su historia. A pesar de la desigual situación en la que se encuentran hoy ambos equipos, el duelo de ida mostró unos números muy equilibrados en un encuentro donde los galos no vendieron, precisamente barata su derrota.

18:45 Severo correctivo el que recibieron los franceses en su visita a Alemania. El Borussia Dortmund le endosó tres tantos al Olympique, siendo dos de ellos de uno de los delanteros de moda en Europa, Robert Lewandowski y un tercero al filo de la conclusión del partido, de Reus. El conjunto francés, que se hundía por momentos en la tabla, recibía su particular golpe de gracia con el anteriormente citado Olympique - Nápoles en el que los italianos se imponían por 1-2.



Foto: Getty Images

18:40 Momento ahora de repasar el camino que ha llevado al Olympique de Marsella a ocupar la última plaza del grupo F. Los franceses arrancaban en su casa recibiendo al Arsenal en un partido, que si bien no se presumía sencillo, sí obligaba a los galos a ganar, habida cuenta de su condición de locales. Y es que los puntos que se dirimen en casa son casi de obligada consecución pero ya en el inicio europeo, los hombres de Élie Baup sufrieron su primer traspié en su estadio.

18:35 El último partido disputado hasta la fecha en la máxima competición continental llevó a los de Benitez a una de las 'machadas' de la competición, pues vencer en casa del Olympique de Marsella no se antoja tarea sencilla. Sin embargo, para completar la terna, de nuevo otro ex del conjunto 'merengue',