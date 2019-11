Chelsea - Schalke 04 en directo

El resultado del partido Chelsea - Schalke de fase de grupos de Champions League fue de 3-0 a favor del combinado londinense, que se perfila como claro candidato para ocupar la primera plaza del grupo E.

El gol de Demba Ba, el tercero:



Chelsea 3-0 Schalke 04 (Goal Demba Ba)

La noche de Samuel Eto'o. Adelantó a su equipo con un gol de pillo y antes de ser sustituido marcó un golazo previa cabalgada de Willian. Los dos goles:





ANÁLISIS | Un gran Eto'o y un activo Willian en la segunda mitad hicieron el resto. Además, Boateng desapareció en el partido y un pésimo estado físico dejó con un jugador menos a su equipo. Duro correctivo a un Schalke que se mereció más pero como en el partido de hace dos semanas, acabó por dejar de atacar. También clave el hecho de que Cech hiciese una gran parada con 1-0 en el marcador a Draxler. Unas jugadas más tarde, Eto'o haría el segundo.

ANÁLISIS | El Chelsea se ha llevado los tres puntos ante el Schalke no por ser mejor, si no por leer bien y mejor que su rival las distintas fases del partido. Empezó mejor el Schalke. Con más intensidad y con un gran Draxler, el Chelsea vio peligrar el partido. Bajó el ritmo el conjunto alemán y el Chelsea, que no estaba jugando bien, se adelantó con un gol con mucha fortuna.

FINAL DEL PARTIDO

90' CUATRO MINUTOS DE AÑADIDO.

89' Se tiene que retirar Ramires por un golpe en la cabeza. No tiene pinta de que tenga obligación de volver para los pocos minutos que quedan.

FOTO | Demba Ba en acción en el tercer gol.

87' Toca y toca en defensa el Chelsea esperando el pitido final después de sentenciar el partido. El equipo blue, aunque ligado con la fortuna, ha sabido leer bien el partido.

83' Mientras tanto el Steaua está ganando al Basilea en su casa. Eso complica las cosas al Schalke que tendrá que jugarse el segundo puesto ante el equipo suizo.

83' Redondea la noche el africano que apenas llevaba 8 minutos en el terreno de juego. Gran jugada previa de Lampard que culmina la conexión y el Chelsea acaba poniendo el mismo marcador que en el Veltins Arena.

83' ¡GOOOOOOOOOOL DE DEMBAAAAAAAAAAAA BA!

80' Y último cambio en el encuentro en Stamford Bridge. Entra Frank Laaaaaaaaampard y se va Óscar. Juan Mata se queda sin jugar ni un minuto.

79' Disparo demasiado flojo de Demba Ba directamente manso a los guantes de Hildebrand.

77' Y ahora Mourinho quita del campo a Schurrle, ovacionado, y da 10 minutos a De Bruyne.

75' Se retira Boateng y entra Kolasinac. Muy mal el ghanés. El peor del partido y más viendo lo que se esperaba de él. Además, se retira Samuel Eto'o y entra Demba Ba. Delantero por delantero. Van a entrar De Bruyne y Lampard.

72' Amarilla a Jones, que ya llevaba varias. La provocó Willian, que está más activo en la segunda mitad que en la primera.

71' Hoy José Mourinho parece estar más contento que el pasado sábado porque da la sensación que su planteamiento, en un principio ineficaz, está funcionando a la perfección. Esta sonrisa se le podía obvservar tras el segundo de su delantero:

68' Muy poca tensión ahora mismo en el terreno de juego. El Chelsea, jugando como él quiere. Lento y sin espacios para su rival. Ahora anula Svein Oddvar un gol a Óscar por fuera de juego que sí lo era. Tanto que ni protesta el brasileño.

FOTO | Samuel Eto'o en el momento de su segundo gol.

66' Se va Fuchs y entra Max Meyer, el hombre más prometedor del Schalke. 18 añitos tiene y ya está volviendo loco a más de un defensor en la Bundesliga. Hoy tendrá 25 minutos para seguir dejando huella. Mucho futuro por delante.

Así fue el segundo gol de Samuel Eto'o. GOLAZO. Ojo a la arrancada de Willian desde el centro del campo.



64' Ruge Stamford Bridge en los mejores minutos de su equipo en el partido. Aun así, intenta sacar su lado más heroico el Schalke.

61' Keller introduce a Clemens en el campo y retira a su mejor jugador del campo, a Julian Draxler. Parece que el '10' estaba tocado y el entrenador no quiere arriesgar. No introduce variaciones en el sistema al meter a Clemens.

60' Qué mal está jugando Kevin-Prince Boateng. Se está viendo superado en todas las jugadas a pesar de tener un físico portentoso. La última, Cahill.

59' Como apunta el comentarista de Canal+Campeones, si gana el Chelsea alcanzaría las 100 victorias en competiciones UEFA. Bastante cerca de conseguirlo de seguir así el guion en los próximos minutos.

57' ¡Schurrle fueeeeeeeeeera! Qué tocado está el Schalke 04 después del segundo... Ojo porque si se va arriba el Chelsea puede hacer de este partido una goleada.

55' Qué bueno es el camerunés. Willian también tuvo que ver en el gol después de una cabalgada suya en forma de contraataque. En un 3 para 1, acabó cediendo el balón a Samuel Eto'o, que ya encaraba a Hildebrand. No fue del todo bueno el pase pero el control del camerunés lo arregló. Eto'o orientó bien y batió al guardameta del conjunto alemán por segunda vez en el partido de forma excelente. Doblete de Eto'o. Palo muy duro al Schalke 04.

53' ¡¡¡SAMUEL SAMUEL SAMUEL SAMUEEEEEEEEEEEEEEEEEL ETO'O GOOOOOOOOL!!!

51' ¡CEEEEECH SALVA A SU EQUIPO! Genial Draxler recortando para disparar con la izquierda. El portero checo tuvo reflejos y desvió a córner. Primera ocasión peligrosa de la segunda mitad.

50' Se duele Ramires de un golpe de Jones. El brasileño está en el suelo. Viendo la repetición, el jugador del Schalke llegó muy tarde. Debió ver la tarjeta.

49' Cambian las tornas respecto a la primera mitad. En estos primeros minutos es el Chelsea el que ha comenzado fuerte y el Schalke el que espera atrás. Mientras no pierda ningún balón comprometido, el Chelsea no debería sufrir.

47' Se duele Julian Draxler de un golpe. Entran las asistencias médicas pero parece que va a poder continuar.

46' Es cierto que el Chelsea tiene problemas en la base de la jugada, pero en cuanto logra llegar a las cercanías del área rival combina de forma excelente. Ahora protagonizan varias paredes Willian, Schurrle y Óscar.

45' En cuanto marcó gol Samuel Eto'o en la primera mitad, se fue a abrazar a José Mourinho.

45' ¡¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD EN STAMFORD BRIDGE!! SIN CAMBIOS.

José Mourinho en el túnel de vestuarios:

ANÁLISIS DE LOS PRIMEROS 45 MINUTOS | El Chelsea, sin jugar a nada, en cuanto llegaba a la línea de tres cuartos creaba peligro por las individualidades. Aun así no se acercaba demasiado a la portería de Timo Hildebrand. Un error de bulto del portero del Schalke puso al equipo local por delante, unido eso sí a la experiencia y pillería de Samuel Eto'o. Ya en el minuto 35, el partido se convirtió en un ir y venir de ataques y de transiciones defensivas pero ninguno de los dos fue capaz de generar ocasiones claras.

ANÁLISIS DE LOS PRIMEROS 45 MINUTOS | El Schalke comenzó apretando arriba y con combinaciones muy rápidas en ataque. Draxler y Adam Szalai tuvieron ocasiones claras ante la pasividad defensiva del Chelsea, quien empezó a verlas venir en esta jornada de Champions. El conjunto alemán bajó el ritmo y lo intentó aprovechar el equipo de Mourinho pero su incapacidad para sacar el esférico desde atrás ralentizó muchísimo el encuentro. La foto de debajo ilustra muy bien los primeros 15-20 minutos, donde los mediocentros del Chelsea tan solo pudieron perseguir a Draxler con la mirada. En este caso, Obi-Mikel:

FINAL FINAL FINAL DE LA PRIMERA MITAD. SIN TIEMPO AÑADIDO

45' ¡Qué bien Samuel Eto'o aguantando el cuero! Es cierto que el físico se ha visto mermado, pero hay ciertos movimientos que recuerdan al mejor delantero camerunés del Barcelona.

44' Boateng intentando arrebatar el balón a Mikel. Se espera más del ghanés si el Schalke quiere conseguir algo positivo hoy:

42' Saca Fuchs de banda hasta el punto de penalti pero atrapa Cech. Casi igual de peligroso que un córner. ¡Qué potencia en los brazos del lateral reconvertido hoy a centrocampista!

El tremendo error de Hildebrand, lo que ha provocado el gol de Samuel Eto'o. Juzguen ustedes mismos:



Chelsea 1-0 Schalke 04 (Goal Samuel Eto´o)

39' Ahora sí que le viene bien al Chelsea tomarse su tiempo en la salida de balón. No quiere tomar ningún riesgo al tiempo que continúa centrando sus ataques por la banda derecha (Ivanovic & Willian). Consigue una falta lateral y al centro de Willian acabó atrapando Hildebrand.

38' Samuel Eto'o durante el partido

36' Muchos pitos ahora del público inglés cada vez que recibe el balón. No debe de ser fácil afrontar el resto del partido tras un error que condiciona todo y la afición del Chelsea lo sabe.

35' Ida y vuelta ahora en Stamford Bridge.

33' Prácticamente era la vía más rápida para suicidarse. Increíble que el conjunto alemán, que estaba jugando mucho mejor con su rival, esté perdiendo. Es lo que tiene tener un nivel tan bajo en defensa (y en portería).

31' De cárcel el error que ha tenido Timo Hildebrand. Con el balón en los pies, tenía todo el tiempo del mundo para buscar apoyos. Coge carrerilla tarde y Eto'o, listo como él solo y con muchísimos partidos a sus espaldas, se acercó para acabar tapando el saque del guardameta. El rebote fue directo a la portería alemana. El Chelsea, sin jugar a nada, ya está por delante.

30' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SAMUEL ETO'O!

29' Keller le da instrucciones a Boateng para que no se vaya tan arriba a presionar. Es obvio que este planteamiento estaba muy estudiado y por ahora le está funcionado porque el Chelsea no está jugando a naaaaaaaada.

28' Mal Szalai en el control de espaldas. De todas formas el Schalke se mueve más fácil que su rival pero debería irse arriba en cuanto tienen el balón porque en cuanto apriete el Chelsea...

25' Aun así, la presión blue no es tan organizada y se viene abajo en cuanto superan la primera línea. Los extremos (Schurrle y Willian) deben apoyar más a sus compañeros de ataque para que el Schalke no salga tan fácil. Recordemos que el punto débil alemán está en el eje de la zaga.

23' También el Chelsea con Eto'o y Óscar presionan muy arriba, tanto que entre Hildebrand y Matip tienen que quitarse el balón de encima. Como decíamos en la previa, son dos equipos que se sienten más cómodos si no tienen la posesión y pueden salir al contraataque.

21' Lo vuelve a intentar el alemán desde la izquierda y con el interior y el esférico se acabó marchando por poco. Ya le marcó dos goles al conjunto minero en su etapa en Alemania.

19' Qué bien la golpeó Schurrle superando la barrera y el palo largo. Reaccionó mejor aún el portero del Schalke que voló para sacar el balón cuando parecía que ya estaba entrando. La ocasión más clara.

19' ¡PAAAAAARADÓN DE HILDEBRAND!

18' Tarjeta amarilla a Draxler por agarrar a Azpilicueta. Estuvo muy listo el lateral español porque la cartulina es rigurosa.

17' Tanto Szalai como Boateng presionan en el centro del campo a los mediocentros del Chelsea y la salida de balón se ralentiza muchísimo, por lo que está solucionándolo con balones en largo en exceso. Tan solo crea peligro cuando recibe en tres cuartos y está ocurriendo muy pocas veces.

16' Despejó sin contemplaciones Höwedes el centro de Ivanovic. Lo intenta ahora el Chelsea. Apareciendo en todos lados Willian.

14' Se equivocó Eto'o en el contraataque del Chelsea. Bien llevado por Willian que acabó cediendo para su delantero, el cual se obcecó en el disparo y acabó perdiendo.

13' Cómo le cuesta al Chelsea encontrar el hueco en cuanto se topa con una defensa bien plantada. Es un equipo que necesita espacios para jugar bien y más aún con un doble pivote Ramires-Obi Mikel. Poca profundidad.

12' Cambio de juego de Terry que no es bueno. Acaba recuperando el Schalke y Cahill tiene que detener la ofensiva con falta. Se calman los ánimos en Stamford Bridge.

10' ¡IMPECABLE DRAXLER! En dos acciones consecutivas se ha ido al suelo para arrebatar el balón a un futbolista del Chelsea. Como mantenga esta intensidad al menos en la primera mitad, el equipo de Mourinho lo va a pasar muy mal si no despierta.

9' Primer saque de esquina y lo efectuará el Schalke 04, hasta ahora el dominador del partido. Saben que todo pasa por marcar primero.

8' Los dos equipos saliendo antes de comenzar el encuentro:

6' Parece que finalmente es Draxler el que se coloca en la derecha. Sus movimientos serán diagonales en gran medida hacia dentro para aprovechar el potencial ofensivo de Uchida. Otra de las claves. Fuchs se pone en la izquierda.

5' ¡Y aaaaaaahora Szalai la vuelve a cruzar demasiado! Qué bueno es Julian Draxler. Esta vez fue el asistente. Muy pasivo el Chelsea en defensa...

4' ¡DRAXLER FUEEEEEERA! Qué bien movió el balón el Schalke por la izquierda para acabar desplazando el balón hacia el carril diestro, donde Uchida tenía una autopista. El lateral centró raso pero el joven del equipo alemán desvió demasiado el tiro.

2' ¡Despejó Jones el centro de Ivanovic! Alucinante la capacidad del serbio para llegar a línea de fondo casi siempre que se suma al ataque. Mucho trabajo tendrá Fuchs hoy como no reciba ayuda de Draxler, hoy extremo izquierdo.

1' Cae Ramires al suelo y el árbitro señala falta. Van fuerte al balón estos germanos que saben la oportunidad que se les presenta aun perdiendo 0-3 hace dos semanas en el Veltins ante el mismo equipo.

1' Vistiendo de verde el Schalke 04. Se hace raro ver a los alemanes con esa camiseta pero los blues hoy son locales. Intentan tener la posesión los de José Mourinho en estos primeros instantes.

1' ¡COMIENZA EL PARTIDO EN LONDRES, VUELVE LA CHAMPIONS A STAMFORD BRIDGE!

20:44 Ambientazo en Stamford Bridge, que empieza a cantar. Mientra tanto Terry y Höwedes se sortean el saque y el campo ante Svein Oddvar Moen, árbitro noruego. Parece que sacará el Schalke.

20:41 Un apunte que recuerda @MarcadorInt en Twitter: Hazard a la grada. Sorprendente cuanto menos. Parece que es un castigo de José Mourinho debido al desastroso partido de su equipo en St. James Park. ¡Suena el himno de la Chaaaaampions League!

20:38 Recordemos que ambos equipos se están jugando el primer puesto del grupo E. Una victoria de uno u otro dejaría muy perfilado el grupo. ¡SALTAN LOS JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO!

20:36 Este es el vídeo que ha subido el Chelsea a Twitter en el entrenamiento. Hay ganas de Champions en Londres:

20:33 Así lucía hace una hora Stamford Bridge:

20:32 La ficha técnica del partido subida por el Twitter oficial del Schalke 04:

20:30 Boateng estira antes del partido. Hoy debe echarse el equipo a la espalda si quiere luchar por el primer puesto de la fase de grupos. Si de algo carece el Schalke es de experiencia y ghanés la tiene. Foto: @S04.

20:27 Eso sí, Keller quita del once a Meyer, uno de sus mejores jugadores, para meter a Jones en el campo. Muy físico es el centro del campo del Chelsea (Ramires - Mikel) y veremos qué ocurre en la zona media porque puede estar la clave. Especialmente en las ayudas que ofrezcan, debido a la rapidez de tanto uno como otro equipo. Especializados en el contraataque.

20:23 CURIOSIDAD | Kevin-Prince Boateng jugó la final de la FA Cup ante el Chelsea en su etapa en el Portsmouth. Fue en 2010 y el equipo blue acabó haciéndose con la Copa. En el otro equipo estaban Petr Čech, Ivanović, John Terry, Ashley Cole y Frank Lampard, únicos integrantes que aún están en la plantilla del Chelsea.

20:20 DATO | André Schürrle sabe lo que es marcar al Schalke con dos equipos distintos. Marcó con el Mainz y con el Bayer Leverkusen ante el Schalke 04 entre 2009 y 2013. Ganó dos partidos, empató dos y perdió cuatro.

20:18 Se podía pensar que Jens Keller iba a apostar por Boateng por delantero para reforzar el medio pero finalmente decide colocar en la mediapunta al ex del Milan y dar la titularidad a Szalai, jugador que acabó tocado el pasado sábado en Berlín.

20:13 Por su parte, el Schalke va con todo. Sin sorpresas: Hildebrand, Uchida, Höwedes, Matip, Aogo, Neustädter, Jones, Draxler, Boateng, Fuchs, Szalai.

20:12 ¡Ya teeeeenemos onces! Mourinho elige a: Cech; Azpilicueta, Cahill, Terry, Ivanovic; Obi Mikel, Ramires; Willian, Oscar, Schurrle; Eto'o. Más o menos esperado con la baja de Torres. Lampard, banquillo. Óscar será de nuevo el enganche.

20:10 El precedente a este partido es el 2007-2008 donde ambos equipos también se enfrentaron en la fase de grupos. Malouda y Drogba fueron los goleadores aquella noche para dar la victoria al Chelsea. En el estadio del Schalke el resultado fue de 0-0. En cuanto a partidos jugados ante equipos del mismo país que el rival, sale mejor parado la escuadra inglesa (ver infografía).

20:00 La previa del partido en VAVEL.com. "liderar el grupo pasa por ganar en Stamford Bridge". Especialmente interesante es el gráfico realizado por nuestro compañero Gerard Faiges sobre el camino que han seguido tanto alemanes como ingleses en esta fase de grupos de la UEFA Champions League. Mientras el Chelsea ha marcado ocho goles y recibido tan solo dos goles en contra (los dos de la primera jornada en la derrota en Stamford Bridge ante el Basilea) el Schalke ha marcado cuatro y encajado tres.

20:00 Además de la baja de Fernando Torres por problemas musculares, José Mourinho no podrá contar con Ryan Bertrand. Al parecer, el futbolista inglés se lesionó en el entrenamiento. Peor lo tiene el Schalke 04 que, a pesar de que recupera efectivos, tiene un parte médico preocupante: Höger y Huntelaar no viajan por lesión en la rodilla, al igual que Farfán y Obasi por problemas en el talón de aquiles y en la pierna. Volaron con el equipo Kyriakos Papadopoulos (jugador que llevaba un año fuera de los terrenos de juego) que jugó la pasada semana con el equipo de los reservas y Szalai y Neustädter, que quedaron tocados físicamente en la victoria de su equipo sobre el Hertha de Berlín, llegarán a tiempo.

19:55 Al contrario que el conjunto londinense, el Schalke 04 sumó los tres puntos en una visita complicada como era la de viajar a Berlín para jugar ante el equipo revelación, el Hertha. No encajó ningún gol y Draxler sentenció el partido en el minuto 94. Antes, Adam Szalai había adelantado a los visitantes en el minuto 26.

19:50 El Chelsea, a pesar de haber encadenado buenos resultados que le habían llevado a los puestos de cabeza de la Premier, cayó ante todo pronóstico el sábado en St. James Park encajando dos goles y sin anotar si quiera un gol al guardameta del Newcastle, Tim Krul. Llevaba seis partidos consecutivos ganando y 9 invicto pero con la derrota en Tyneside iguala el peor registro como visitante desde 2000-2001, temporada donde perdió cinco puntos como visitante en los primeros cinco partidos de la Premier League.

19:45 Eso sí, no podrá contar con Torres para la visita del Schalke por problemas musculares. Eto'o parece que será el jugador que suplirá la baja del español, mientras Romelu Lukaku sigue dejando claro que fue un error cederle al Everton. Más allá del delantero, el hecho de tener tantos mediapuntas hace que cada partido sea complicado elegir a los titulares. Quizá no tanto después de la derrota ante el Newcastle el pasado sábado. Esto dijo el técnico portugués tras el partido de su equipo: “Me he equivocado en 11 jugadores del equipo titular”. Parece que Mata no saldrá de la partida.

19:40 Su rival será el Chelsea. Con la llegada de Mourinho y de varios jugadores de ¾ de campo, la mejoría parecía evidente. Tardó en conseguirlo, pero finalmente lo está haciendo. Tanto en resultados como en juego. Es cierto que aún no ha solventado sus problemas en la base de la creación, lugar donde le falta un mediocentro capaz de organizar tanto talento delante además de estabilizar el gol. De este segundo apartado, parece que Fernando Torres se está encargando de solucionarlo. El de Fuenlabrada está cada vez más en forma y para Mourinho, es un ejemplo en los entrenamientos: “Repito que no he hecho nada. He hecho lo que siempre hago que es intentar sacar lo mejor de los jugadores, pero de una forma normal. Fernando es responsable de su propia motivación y de su compromiso de la forma en la que trabaja cada día”.

Mourinho no podrá contar con Torres por problemas musculares. Foto: Getty.

19:35 Pero no todo son malas noticias para el equipo dirigido por Jens Keller. Ofensivamente ha mejorado especialmente con la llegada de Kevin-Prince Boateng. Con la llegada del atacante del Milan el Schalke dio un salto cualitativo importante. Además, el hecho de que Draxler continúe en la plantilla y Meyer comience a despuntar hace del Schalke un equipo con jugadores técnicos. Eso sí, le falta estabilidad y gol. Huntelaar, lesionado de larga duración, acumuló demasiada trascendencia con sus goles y Szalai aún no ha conseguido hacerse un hueco. El Chelsea - Schalke 04 es una buena oportunidad para el canterano madridista.

19:30 Y es que está acusando la debilidad defensiva esta temporada. Keller no consigue estabilizar la defensa debido a la poca contundencia de sus centrales. Santana, Howedes y Matip tienen errores de concentración (ante el Chelsea en el tercer partido de la fase de grupos jugaron los dos últimos) y es, sin duda, el gran punto débil del conjunto germano. Uchida, ya desde tiempos de Raúl, es dueño y señor del lateral derecho y ofensivamente va a más pero continúa con lagunas defensivas. Desde luego la clave estará en el día de hoy en la gestión de las transiciones ataque-defensa.

19:25 Los tres goles del Chelsea en su visita al Veltins Arena. Fernando Torres se aprovecha primero de un error defensivo a balón parado y en el segundo de una pérdida con todo el Schalke volcado al ataque. Fue la noche del español:

19:25 Fue un partido que estuvo condicionado desde el primer momento por el gol tempranero de Fernando Torres, quién dejaba claro que está volviendo a su mejor estado de forma. Lo hizo con un doblete y el Chelsea, a través del contraataque, sentenció el partido. El conjunto local se vino arriba por el resultado en contra pero no consiguió intervenir en el entramado defensivo de Mourinho hasta el punto que no disparó entre los tres palos de Cech. Hazard amplió el marcador con un gol en el 87. A pesar de contar con el factor campo a favor, el Schalke no creó peligro.

El Chelsea celebrando uno de los goles en el Veltins Arena. Foto: AP.

19:25 ¡Bueeeeeeenas tardes! Bienvenidos a un nuevo partido más de Champions League de esta fase de grupos que podéis vivir en directo y con comentarios minuto a minuto en VAVEL.com. El Schalke viaja hasta Londres para buscar revancha ante el Chelsea de Mourinho en Stamford Bridge y auparse hasta la primera posición del grupo después de la victoria contundente en el Veltins Arena por 0-3. ¡Comenzamos!