Sunderland - Manchester City: la misma medicina para dos situaciones diferentes

El Manchester City hace dos semanas viajó al norte del Reino Unido para sellar la clasificación a los cuartos de final de la Capital One Cup ante el Newcastle. Ahora vuelve a hacerlo, pero para enfrentarse a su rival, el Sunderland. El conjunto 'citizen' visita el Stadium of Light, estadio que no le trae buenos recuerdos ya que lleva sin ganar en el feudo de los 'black cats' desde la temporada 2008/2009, donde el resultado fue de 0-3. De las últimas cinco visitas, cuatro acabaron con el mismo resultado (1-0) y la restante en empate (1-1). En la última, el gol del triunfo del Sunderland lo marco un viejo conocido de la afición visitante, Adam Jonhson.

David Silva estará cuatro semanas de baja

Pellegrini no podrá contar con Kompany ni Jovetic, ambos lesionados desde hace varias semanas. Pero, a la cola de la enfermería también se suma David Silva. El jugador español salió con molestias tras el partido del CSKA Moscow y las revisiones médicas tras el partido de Champions League así lo confirmaron. Silva estará cuatro semanas fuera de los terrenos de juego. El canario juntamente con Nasri se habían hecho los dueños del centro del campo del Manchester City, y detrás, la mayoría de veces con Yaya Touré y Fernandinho. El substituto del internacional español posiblemente sea su compatriota Jesús Navas que estas últimas semanas había sido eclipsado por el rendimiento de Samir Nasri.

Negredo y Agüero, pareja en estado de gracia Parece ser que en la portería repetirá Costel Pantilimon. El rumano lleva dos partidos seguidos (Norwich City y CSKA Moscow) defendiendo la reraguarda de los 'Sky Blues' con el permiso de Joe Hart, y así será hasta que el chileno decida lo contrario. Lo mismo, parece que está sucediendo en el lateral izquierdo ya que Gael Clichy ha salido de inicio dejando en el banquillo a Aleksandr Kolarov. El serbio, lo estaba jugando todo en este arranque liguero y su rendimiento estaba siendo bastante bueno. El frances parece ser que formará líena defensiva con Demichelis y Nastasic en el centro de la zaga, y en la derecha partirá Pablo Zabaleta.

Mientras que, la pareja atacante es, sin duda actualmente, Álvaro Negredo y Sergio Agüero. Argentino y español, dos piezas diferentes que forman una unión perfecta están rindiendo a la perfección hasta llegar el punto que han conseguido algo histórico para la entidad 'blue' de Greater Manchester, la clasificación a los Octavos de final de la Champions. La sensación es que no tienen techo y sí mucha hambre.

El nuevo conductor se llama Gustavo Poyet

Hace un mes aproximadamente los 'black cats' se deshicieron del técnico que consiguió la permanencia, pero que poco contentó su llegada a mediados de la temporada pasada. Su comportamiento como jugador y como técnico, sus raíces políticas, sus actuaciones extravagantes tanto fuera como dentro del campo dejaban mucho que desear a la afición del Sunderland. Aun así, el objetivo se consiguió. Ese era Paolo Di Canio y su substito es Gustavo Poyet. El técnico uruguayo consiguió la primera victoria del equipo en su propio estadido ante su mayor rival (Newcastle - 2-1). Tras no poder repetir la semana pasada ante el Hull, donde cayeron derrotados con un gol en propia puerta del defensa español, Carlos Cuellar, los 'black cats' esperan hacerlo ante un equipo que se le da bien ante su afición.

Poyet podrá contar con el guardameta Kevin Westwood formado en las categorías inferiores del Manchester City que se perdió el partido ante el Sunderland de la Capital One Cup debido una lesión, pero que vuelve ante su ex-equipo. El uruguayo no podrá contar con Andrea Dossena y Lee Cattermole ya que fueron expulsados ante el Hull City la pasada jornada. Sí estarán disponibles y a la orden de Poyet: Adam Johnson y Chris Brown.

El primero, ex-Manchester City y verdugo de su ex-equipo en el último encuentro en el Stadium of Light espera salir de inicio y ser unos de los principales puntos fuertes del Sunderland, argumentos y cualidades no le faltan. El segundo, Chris Brown y ex-Manchester United, es considerado otro verdugo del equipo 'blue' de Manchester. El defensa ha jugado como local seis veces ante el Manchester City y solamente una son las veces en las cuales no ha conseguido puntuar. Estos dos jugadores esperan acompañar a la pareja Steven Fletcher y Jozy Altidore que parece ser que son los dos jugadores encargados en levantar a su afición con sus goles.

La liga pasa por ganar fuera de casa

El Manchester City cuenta sus partidos como local por victorias y eso le sitúan quinto en la clasificación. No puede hacer lo mismo con los partidos que disputa como visitante ya que sólo ha sumado los tres puntos en su visita a Upton Park. Pellegrini, Agüero y compañía quieren revertir esta situación imponiéndose al Sunderland y de esta manera romper la dinámica negativa fuera de casa y también la que tiene en el Stadium of Light que no gana desde hace cinco temporadas. Mientras que los locales buscarán su segunda victoria consecutiva como locales para intentar salir lo antes posible de la zona de descenso. Sumar tres o dejar de hacerlo este año se ha convertido en recibir un golpe duro, muy duro en una liga tan competitiva. ¿Alguien conoce una mejor medicina que la victoria? Parece que no.

Posibles alineaciones:

Fotos: Zimbio