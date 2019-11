Ucrania - Francia en directo

22:46. Esto es todo desde el Estadio Olímpico de Kiev, en breves estará disponible la crónica del encuentro. Sigue el mejor fútbol en VAVEL.

22:44. La clasificación francesa es una tarea dificilísima después de los síntomas mostrados hoy. Deschamps tiene que cambiar muchas cosas antes del martes para remontar una eliminatoria que por el momento es histórica. La única esperanza pasa por adelantarse pronto en París y jugar a arreones, si jugasen mañana Ucrania volvería a ser superior.

22:42. Ucrania ha demostrado ser un equipo muy difícil de superar, en todo momento se mostró fuerte atrás y tuvo claro que iba a jugar a la contra. Todo lo contrario los franceses que en ningún momento buscaron una táctica diferente viendo que no creaban juego.

96' ¡FINAL DEL ENCUENTRO!

95' El remate de Pogba se marcha fuera.

94' Dispara Benzema pero toca en la barrera. Córner.

93' ¡ROJA PARA KUCHER! Falta sobre Ribery en la frontal del área local, entrada bastante dura. Doble amarilla.

92' Doble ocasión para Ucrania. Primero Konoplyanka y después Edmar, Francia no consigue encontrar su sitio.

90' ¡ROJA PARA KOSCIELNY! Pequeña enfrentamiento entre Seleznov y Koscielny que acaba con un manotazo del jugador visitante. Roja directa.

89' ¡UCRANIA HA TENIDO EL MUNDIAL! Contra tres para uno que acaba cortando Debuchy, mal pase de Seleznov a Yarmolenko.

88' VIDEO | El 1-0 de Zozulya:

87' Francia está totalmente noqueada tras el segundo gol, no consigue enlazar medios con delanteros.

85' Zozulya es el hombre del partido, el Estadio Olímpico se pone en pie para ovacionar a su héroe, entra Seleznov.

83' Córner para Francia. La pone Valbuena para Koscielny que remata de volea a saque de puerta.

81' Disparo fuerte y alto que toca en Lloris y en el larguero pero el balón acaba entrando. Cómo se le complica el Mundial a Francia.

81' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE YARMOLENKO!! ¡¡GOOOOOOOOL DE UCRANIA!!

81' ¡PENALTI PARA UCRANIA! Erorr defensivo tremendo de Koscielny que deja pasar el balón, Zozolya le roba la cartera y cuando está a punto de chutar el defensa gunner le derriba. Clarísimo.

80' ¡UUYY! El córner es rematado por Koscielny cuando Pyatov había salido en falso, remate muy complicado que se marcha desviado.

79' Cambio en Francia, se marcha Nasri y entra Valbuena.

79' Córner para Francia, Ribery intenta regatear en el área pero despejan la defensa local a córner.

78' Centro de Yarmolenko que obliga a Lloris a salir del área pequeña para atrapar el balón. Se rompe el partido.

77' ¡UY RIBERY! La contra del ataque ucraniano acaba con un disparo de Ribery que atrapa Pyatov.

76' Posesión larga de Ucrania que desespera a Francia, no encuentra su sitio en el campo.

74' ¡POLÉMICA EN KIEV! Balón largo que acaba en el área, Abidal y Zozulya forcejean provocando la caída del jugador ucraniano. Cunyet Cakir no pitó nada.

72' Lo intenta una y otra vez Ribery pero siempre tiene a dos jugadores. Gran trabajo de los jugadores locales.

71' Buena llegada de Evra por la parte izquierda pero su centro no consigue conectar con Karim Benzema.

70' Cambio en Francia, se marcha un desesperado Giroud para dar entrada a Benzema.

69' Amarilla para Fedetskyi por una entrada sobre Matuidi.

68' Buen disparo de Sissoko desde la frontal que consigue atrapar Pyatov en dos tiempos.

66' Definitivamente Ucrania espera atrás, se van a suceder los ataques visitantes. Córner que provoca Evra.

64' ¡LA HA TENIDO NASRI! Balón al espacio de Giroud para que el jugar del City se quede solo ante Pyatov pero su disparo es flojo y centrado, bloca el portero ucraniano.

62' Buen disparo de Yarmolenko que rechaza a córner Abidal. Francia no reacciona después del gol cuando estaba dominando en la primera parte, golpe durísimo.

60' Gran combinación entre Yarmolenko y Zozulya que acaba con un gran recorte del delantero del Dnipro. Con Lloris tumbado solo tiene que definir raso a un lado, el guardamenta spur consigue tocar el balón pero no rechazarlo. Se viene abajo el Estadio Olímpico de Kiev.

60' ¡¡GOOOOOOOOOOL DE ZOZULYA!! ¡¡GOOOOOL DE UCRANIA!!

58' Dos faltas consecutivas sobre Pogba cuando intentaba crear juego, los locales tienen la lección bien aprendida.

57' Koscielny perfecto al corte para arrebatarle el esférico a Yarmolenko, era muy peligrosa para los locales.

55' Primer disparo de puerta de Ucrania. Konoplyanka busca la diagonal de izquierda a derecha y dispara desde la frontal, atrapa Lloris en dos tiempos.

54' Gran pase de Nasri para Remy que intenta un remate acrobático pero no contacta con el balón.

52' Primer acercamiento de Ucrania en la segunda parte, mal disparo de Edmar que sale por encima del travesaño.

51' Córner para Francia, dominio total y absoluto en la segunda parte.

51' Ribery dispara a la barrera, muy mal disparo del jugador del Bayern de Múnich.

50' Falta muy peligrosa en la frontal sobre Ribery.

49' Pyatov sale y atrapa el balón.

49' Córner para Francia, intenta regatear Ribery pero tiene dos jugadores presionándole.

48' Pogba sigue impresionante en la recuperación, el mejor de Francia hoy.

47' Primer remate a puerta de Francia. La falta la puso al área Ribery para que Giroud la peinase pero Pyatov atrapa sin problemas.

46' Otro balón largo para Giroud pero esta vez es el delantero que recibe falta.

45' Segunda parte en juego, ya juega Ucrania.

21:50. Saltan los jugadores al terreno de juego, va a empezar la segunda parte.

21:46. Calentando todo el banquillo local durante el descanso.

21:42. FOTO | Presión sobre Ribery nada más recibir:

21:38. Deschamps debe dejarles claro a sus jugadores a qué quiere jugar en esta segunda parte. Ucrania sabe a lo que juega y ha hecho mucho daño en los minutos finales.

21:36. Ninguno de los dos equipos se ha impuesto en el centro del campo. Las combinaciones en tres cuartos escasean, Yarmolenko y Konoplyanka vuelven locos a los laterales visitantes pero no consiguen crear ocasiones claras. En Francia no aparecen ni Ribery ni Nasri provocando que el equipo se quede sin ideas.

21:34. Pequeña trifulca entre Ribery y Edmar de camino a los vestuarios, se calienta la segunda parte.

45' Descanso en Kiev.

45' Cuarta falta de Giroud, esta vez fue amostado por una patada a Kucher. Totalmente frustrado el delantero.

44' Fuera de juego muy claro de Zozulya en el centro del campo.

43' Se ha vuelto a equilibrar el encuentro, ambos conjuntos necesitan el descanso para aclarar ideas.

41' FOTO | Ribery y Yarmolenko peleando por un balón:

40' Córner sin peligro para la portería de Lloris

40' ¡¡UUYY!! Buen disparo de Konoplyanka que toca en Debuchy para despejar a córner.

38' Tercera falta de Giroud en un balón dividido, está desesperado el delantero gunner.

37' Otro ataque fallido de Francia. Esta vez era Ribery que buscaba a Remy al hueco pero Pyatov salió para blocar sin problemas.

36' Primera cartulina del encuentro. Patada por detrás de Shevchuk a Remy.

35' Ahora es Francia quien espera en su campo, toca Ucrania con mucha comodidad.

33' Buena llegada de Francia. Nasri aparece por el centro pero su pase al hueco no encuentra a Ribery que tiraba la diagonal.

32' No aparecen Ribery, Nasri ni Remy por lo tanto Francia no crea peligro alguno.

31' Definitivamente Ucrania se viene arriba. Yarmolenko aparece mucho más y su equipo mejora enormemente, no se puede despistar Francia.

30' Ucrania gana terreno poco a poco consiguiendo que Francia no combine con claridad.

28' ¡¡UUYY!! Centro de Yarmolenko en la parte derecha que Stepanenko remata tirándose en plancha pero no ve puerta.

27' Por poco Remy. Debuchy pone un balón largo para Giroud que la baja con la cabeza para Remy pero este último no consigue hacerse con el balón. Si controla se planta solo ante Pyatov.

26' Ningún equipo se hace con el control del encuentro, pocas ideas en tres cuartos de campo.

24' Primera llegada al área de Ucrania. Centro al área de Yarmolenko que Stepanenko no llega a rematar.

23' Choque tremendo entre Abidal y Zozulya cuando Ucrania montaba la contra. Falta en medio campo para los locales.

21' FOTO | Debuchy - Konoplyanka:

20' Pogba es un muralla en el centro del campo visitante, nadie pasa cuando pasan cerca del jugador de la Juventus.

18' Vaya disparo de Khacheridi, lo intentó de 40 metros y casi la envía fuera del Estadio Olímpico.

16' El juego combinativo no va con Ucrania, le regala la pelota a Francia esperando un contraataque.

15' ¡¡UUYY!! Primera internada de Ribery por la parte izquierda pero su centro raso es despejado por Khacheridi, la esperaba Giroud.

13' Disparo muy lejano de Pogba que despeja Khacheridi sin problemas. Pocas ideas en el ataque visitante.

12' Lo más destacado es el ambiente en el Estadio Olímpico de Kiev, ahora se divierte haciendo la ola con las cartulinas del mosaico.

10' Otra falta de Giroud cuando trataba de bajar un balón largo, los defensas locales no le dejan darse la vuelta. Sufriendo el delantero francés.

8' Los de Fomenko tratan de crear peligro en dos o tres pases sin complicaciones. En defensa buscan el balón largo a la mínima que se sienten presionados.

7' Ucrania tiene claro a lo que juega, espera atrás a una Francia con problemas en la creación. Importantísimo Yarmolenko en la transición defensa-ataque.

6' Respuesta rápida de Yarmolenko. Encara desde la parte derecha para acabar entrando por el centro pero su chute lo atrapa Lloris sin problemas.

5' Primera ocasión para Giroud. Gran llegada de Debuchy para centrar al área pero el remate del jugador del Arsenal sale muy centrado.

4' Inicio muy intenso de Francia que no deja recibir a Yarmolenko, nuevamente fue Evra quien le ha dado una patada por detrás.

3' Falta de Giroud sobre Fedetskyi en un balón dividido, el jugador francés le dio con el codo.

2' Primera llegada de Francia. Remy llega a línea de fondo por la parte derecha pero su centro no llega a rematarlo nadie.

2' Juego parado por un choque entre Yarmolenko y Evra, se duele el jugador local.

1' Falta sobre Eric Abidal, intenta controlar el partido Francia mientras Ucrania espera atrás.

1' ¡EMPIEZA EL ENCUENTRO! Juega Francia.

20:46. Rotan y Lloris sortean el campo y el saque inicial.

20:45. Mosaico para escuchar el himno ucraniano, se viene abajo el Estadio Olímpico de Kiev.

20:44. Suena el himno francés.

20:43. Saltan los jugadores al terreno de juego, preparados para escuchar los himnos.

20:40. RECORDATORIO | Así se clasificó Francia en la última repesca:

20:30. Ambos equipos se dirigen a los vestuarios. 15 minutos para el comienzo.

20:25. FOTO | Hugo Lloris en el calentamiento, temperatura bastante baja en Kiev:

20:22. Ambos conjuntos sobre el terreno de juego realizando sus correspondientes calientamientos.

20:18. Los locales vuelcan sus esperanzas en el extremo Yarmolenko que hoy debe dar un paso más para acercar a su equipo a Brasil. Sus cuatro goles en diez partidos han sido decisivos para llegar a esta eliminatoria.

20:15. Con la suplencia de Karim Benzema, Giroud será el encargado de meter los goles esta noche para los visitantes. El jugador del Arsenal ha anotado dos goles en los siete partidos de la fase de grupos que ha disputado.

20:09. Sorpresón en Francia, Karim Benzema será suplente: Lloris; Debuchy, Koscielny, Abidal, Evra; Matuidi, Pogba; Remy, Nasri, Ribery; Giroud.

20:07. Onces confirmados | Ucrania: Pyatov; Fedetskyi, Khacheridi, Rakitskyi, Shevchuk; Tymoschuk, Rotan, Edmar, Yarmolenko, Konoplyanka; Zozulya. Sin novedades.

20:03. FOTO | Entrenamiento de Ucrania:

20:01. Deschamps tampoco especulará y sacará el mejor once posible: Lloris; Sagna, Koscielny, Varane, Evra; Pogba, Matuidi, Nasri, Ribery; Giroud y Benzema.

19:59. Ucrania tiene un hándicap en cuanto a las tarjetas amarillas. Hasta ocho apercibidos para la vuelta en París pueden afectar de cara a la forma de entrar y presionar pero Fomenko lo tiene claro y no hará cambios respecto al once inicial. El once probable de Ucrania es: Pyatov; Kucher, Khacheridi, Shevchuk, Fedetkiy; Tymoschuk, Stepanenko, Rotan, Edmar; Yarmolenko, Konoplyanka y Zozulya.

19:57. Para los amantes de las estadísticas el gráfico anterior vemos los pronósticos de una victoria francesa. Después de la fase de clasificación lo más probable es que sea un partido con goles, los ucranianos promedian 2.8 goles por encuentro gracias a la aportación de Yarmolenko y Konoplyanka.

Portugal o Islandia tampoco hubiese sido nada fácil. En estos partidos no puedes permitirte errores, hay que salir a ganar. Por parte de Ucrania la lección es clara, confian en sus posibilidades y no van a achicarse por jugar ante una selección histórica. Fomenko explicó: "[...] No podemos temer a Francia. Hemos estudiado sus fortalezas y debilidades, el que tiene miedo no suele ganar".

19:53. Ambos entrenadores hablaron antes del partido. Por parte de Francia, Didier Deschamps cree que el sorteo no fue para nada malo, es más explicó que "[...] otros equipos, como Portugal, Grecia o Croacia, tienen más experiencia y jugadores de nivel mundial". A pesar de esto, el seleccionador francés sabe que no estarán en Brasil si no juegan al cien por cien los 180 minutos, sobre Ucrania declaró: "[...] Debemos ser respetuosos y cuidadosos".

19:51. Los pronósticos son claramente favorables a los franceses. No solo en la eliminatoria, en este partido el porcentaje de victoria es del 64% frente a un 23% de los ucranianos. Las estadísticas no siempre sirven en el fútbol, en un partido puede pasar cualquier cosa y más ante un bloque compacto que forman los ucranianos. El juego en equipo sumado a los destellos de Yarmolenko y Konoplyanka han hecho de Ucrania una selección muy difícil de ganar.

19:49. El conjunto de Deschamps fue segundo en el grupo I, desgraciadamente para ellos cayó en el mismo grupo que España. El empate en el Calderón (1-1) mantuvo las esperanzas "bleus" pero la derrota en casa ante España dejó práctimente imposible el liderato. Georgia, Finlandia y Bielorrusia no dieron mucha guerra y los franceses se clasificaron segundos sin apuros.

GROUP I

Team MP W D L GF GA Pts Spain 8 6 2 0 14 3 20 France 8 5 2 1 15 6 17 Finland 8 2 3 3 5 9 9 Georgia 8 1 2 5 3 10 5 Belarus 8 1 1 6 7 16 4



19:47. Antes de entrar de lleno en el partido, analizaremos cómo llegan ambos equipos al encuentro. Ucrania ha cuajado una clasificación espectacular después de caer en un grupo con Inglaterra, Montenegro y Polonia. A tan solo un punto y pudiendo acabar líderes hasta la última jornada, los ucranianos llegan con confianza para pelear de tú a tú frente a una Francia con altibajos.

GROUP H

Team MP W D L GF GA Pts England 10 6 4 0 31 4 22 Ukraine 10 6 3 1 28 4 21 Montenegro 10 4 3 3 18 17 15 Poland 10 3 4 3 18 12 13 Moldova 10 3 2 5 12 17 11 San Marino 10 0 0 10 1 54 0



19:45. ¡Buenas noches y bienvenidos a la repesca del Mundial de Brasil 2014! Francia y Ucrania se enfrentan en una de las eliminatorias más atractivas de la repesca ¿Conseguirá Francia acabar con su irregularidad? ¿Son capaces Yarmolenko y Konoplyanka de tumbar a un gigante como Francia?