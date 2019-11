Suecia - Portugal

Final. Ha sido un placer llevarles en directo este apasionante encuentro, correspondiente a los ‘PlayOff’ del Mundial Brasil 2014. En breves minutos en nuestra web estará la crónica de este y demás resultados. Buenas noches y sean felices.

Portugal celebra su clasificación al Mundial de Brasil 2014, ante los miles de seguidores lusos que se desplazaron a Solna. / Imagen: es.fifa.es

Final. Con este ‘hat-trick’ el capitán de Portugal, no solo mete a los lusos en el Mundial, sino también iguala a Pauleta como el mejor goleador de la historia de la ‘Seleçao Das Quinas’.

Final. Los locales se lanzaron a por el gol que les diera el billete a Brasil 2014. Pero lo buscaron con más corazón que cabeza y dejaron muchos espacios. Allí Portugal no perdona y mucho menos ‘El Comandante’ Cristiano Ronaldo.

Final. Los dirigidos por Paulo Bento fueron superiores a los locales. Pero con el 0-1 entró la desidia de siempre de la 'Seleçao Das Quinas', las líneas de presión bajaron y Suecia fue generando ocasión tras ocasión, hasta que llegó Ibrahimovic para que en 4 minutos hiciera un doblete. Estaba metido el miedo en el cuerpo de los lusos.

Final. Los lusos consiguen su sexto mundial tras la victoria conseguida hoy. Zlatan Ibrahimovic verá el mundial en casa, no así Cristiano Ronaldo. El capitán luso se lleva un hat-trick el día de hoy y si sumamos el partido de ida, son 4 goles en 2 partidos.

90+5’: FINAL DEL ENCUENTRO! PORTUGAL ESTARÁ EN EL MUNDIAL DE BRASIL 2014!

90+2': UYYY! Otra oportunidad para Cristiano Ronaldo. El remate del capitán luso sale rozando el palo izquierdo del arco rival.

90': Se jugarán +5 minutos.

90': Cambio en Suecia. Entra Gerndt, sale Larsson.

87’: UYYY! Ahora Nani es quien estuvo cerca del cuarto gol luso. Su remate sale al lado del arco defendido por Isaksson.

85’: Tarjeta amarilla para Antonsson (SUE).

82': Cambio en Suecia. Entra Durmaz, sale Kacaniklic.

82': Cambio en Portugal. Entra Ricardo Costa, sale Hugo Almeida.

81’: UYYY! Casi llega el POKER de Cristiano Ronaldo. Pase de Joao Pereira y el remate de ‘El Comandante’ sale rozando el palo.

80’: Hat-Trick de ‘El Comandante’. Otro pase magistral de Joao Moutinho, Cristiano recibe dentro del área y define como el sabe. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.

79’: GOOOOOOOOOL DE PORTUGAL!!!! GOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO!!!

77’: Excelente pase de Hugo Almeida, que deja solo a Cristiano, que con mucho espacio, aprovecha su velocidad y pone esto en el congelador.

76’: GOOOOOOOOOOL DE PORTUGAL!!! GOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO!

74': Cambio en Portugal. Entra William Carvalho, sale Raul Meireles.

74’: Falta al borde del área y el sueco envía un misil. Imparable para Rui Patricio. Lo dijimos, esto no estaba hecho ni mucho menos.

73’: GOOOOOL DE SUECIA!!! GOOOOOL DE ZLATAN IBRAHIMOVIC!

70’: Tarjeta amarilla para Kallstrom (SUE), por simular penalty.

69’: Córner cobrado por Kallstrom y Zlatan Ibrahimovic en las alturas, de cabeza, hace el 1-1. Se reanima la eliminatoria.

68’: GOOOOL DE SUECIA! GOOOL DE ZLATAN IBRAHIMOVIC!

64’: En esta eliminatoria es de admirar la labor de la defensa lusa. Pepe y Bruno Alves han estado inmensos, borrando, nada más y nada menos, que a Zlatan Ibrahimovic. Otro gran acierto de Paulo Bento, fue colocar a Hugo Almeida en lugar de Hélder Postiga. El delantero del Besiktas gana todas por arriba y pierde ninguna.

61’: Portugal no tiene que pensar que esto está hecho ni mucho menos. Después del 0-1, se han venido atrás y los suecos han creado varias ocasiones de gol. Faltan 30 minutos para que termine el juego.

61’: Tarjeta amarilla para A. Svensson (SUE).

59’: Tarjeta amarilla para Nani (POR).

57’: Ahora sí. A Suecia no le queda otra que arriesgar y esto lo puede aprovechar Portugal con su velocidad y los espacios que podrá dejar la defensa sueca.

54’: Tarjeta amarilla para Martin Olsson (SUE).

53’: Cambio obligado en Portugal. Sale lesionado Fábio Coentrao, entra Antunes.

51’: Del 1-0, pasamos al 0-1 de Portugal. Excelente pase de Moutinho, que deja solo a Cristiano Ronaldo y se planta en el área y esta vez no perdona. Portugal tiene pie y medio en Brasil 2014.

50’: GOOOOOOOOOOL DE PORTUGAL! GOOOOOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!

48’: UYYY! Paradón de Rui Patricio. Ibrahimovic lucha un balón imposible y da un pase atrás, donde aparece Larsson y su remate es interceptado de gran manera por parte de Rui Patricio!

45': Cambio en Suecia. Entra Svensson, sale Elm.

45’: INICIO DE LA SEGUNDA PARTE!

Saludos entre capitanes, Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo. / Imagen: es.fifa.es

Descanso. Destacados en esta primera parte: la defensa de Portugal que tiene en blanco a Ibrahimovic y Elmander, además de Cristiano Ronaldo, en las que ha tenido, siempre ha llevado peligro al área defendida por Isaksson. Por los locales, destacamos la labor de Martin Olsson, el jugador más activo de los 11 titulares de Erik Hamrén.

Descanso. Al final Paulo Bento acertó en cómo se pararía su rival. Los suecos, muy lejos de intentar ir a por el partido, han jugado con las líneas muy bajas y sin intensidad en el ataque.

Descanso. Final de una primera parte que empezó muy lenta, pero que en los últimos 15 minutos finales se animó, gracias a las ocasiones generadas por el equipo visitante.

45+1': FINAL DE LA PRIMERA PARTE!

45’: Se jugará +1 minuto en la primera parte.

44’: Córner para Suecia. Cobrado por Larsson, y luego de varios despejes incompletos de la defensa lusa, el balón le queda a Ibrahimovic. Pero este la manda a las nubes.

41’: Primer remate de Suecia dentro de los tres palos. Kallstrom remata muy fuerte desde lejos, pero detiene bien Rui Patricio.

41’: Córner para Portugal. El encargado en cobrarlo fue Miguel Veloso, el balón termina en las manos de Isaksson.

40’: Buenos minutos de Portugal, generando grandes ocasiones de gol. De momento los lusos perdonan la sentencia de la eliminatoria.

38’: UYYY! Hugo Almeida la tuvo de cabeza. Centro desde la derecha de Cristiano y el remate del delantero luso pega en el lateral del arco de Suecia.

35’: UYYY! Gran centro de Joao Pereira y Cristiano se adelanta a Lusting, pero su remate sale rozando el travesaño.

34’: ‘El Comandante’ vuelve a llevar peligro para el área sueca. Buena jugada de Cristiano y su remate fue detenido de buena forma por Isaksson.

31’: Córner favorable a Portugal. Moutinho fue el encargado en cobrarlo y Cristiano Ronaldo remata de cabeza, pero el balón sale desviado.

28’: Gran corte de Nilsson. Cristiano se iba en velocidad, pero el experimentado central le quitó el balón limpiamente.

26’: De momento sorprende la pasividad del equipo local, necesitan goles si quieren ir a Brasil. De momento el lateral derecho Olsson es el que ha generado la jugada más peligrosa para Suecia.

21’: Jugada individual de Cristiano Ronaldo, eligió el remate directo, pero este salió muy desviado.

20’: Portugal se afianza un poco más en el juego. Suecia no termina de tomar las riendas y sede el balón a los lusos.

17’: Primera jugada de peligro de los locales. Martin Olsson realizó una gran jugada y su remate salió un poco desviado del arco defendido por Rui Patricio.

15’: En el córner, la defensa sueca despejó sin peligro.

14’: UYYY! Gran centro de Moutinho, quien cobró una falta desde la izquierda del ataque portugués, y Bruno Alves cabecea para una gran defensa de Isaksson.

10’: Primeros minutos de tanteo entre ambos equipos. La visita no ataca porque tiene la ventaja en la eliminatoria, los locales no quieren dejar espacios atrás y así evitar un gol que prácticamente cerraría la eliminatoria.

4’: Portugal tuvo la primera oportunidad en el partido de imprimir velocidad en el ataque, pero el pase de Nani a Cristiano fue interceptado.

2’: Tiro de esquina para Suecia. Es cobrado por Larsson, sin consecuencias para el arco rival.

1’: INICIO DE LOS 90, O 120, MINUTOS DEL DEPORTE MÁS HERMOSOS DEL MUNDO!

20:41. No se vio por ningún lado a la soprano portuguesa. Ahora sí, está Tommy Korberg entonando el himno de Suecia.

20:40. Se escucha 'A Portuguesa'!

20:36. Los protagonistas saltan al terreno de juego!

20:35. Ya podemos ver a los jugadores en el túnel de vestuarios. El ambiente en el Friends Arena es espectacular.

20:30. Jugadores a vestuarios. Cada vez queda menos para el inicio del encuentro!

20:15. Ambas selecciones está realizando el habitual calentamiento previo al encuentro en el césped del Friends Arena.

20:07. Este servidor, junto a José María Nolé, estuvo como enviado especial en el Estadio Da Luz para cubrir el partido de ida. En la rueda de prensa post-partido, le realicé una pregunta a Paulo Bento, sobre a quién colocaría hoy en el once inicial ¿Hélder Postiga o Hugo Almeida? Esto fue lo que respondió: “Hélder estuvo bien dentro de nuestras expectativas, en el punto de vista no solo ofensivo pero también defensivo fui muy influyente para que nuestra estrategia saliera adelante. Las sustituciones tienen el objetivo de mejorar al equipo. Son jugadores de características muy diferentes. Sabíamos, por la facilidad con la que estábamos llegando en el último tercio del campo y por los corredores laterales, que iríamos a tener muchas situaciones de centros al área. Hugo era un jugador más fuerte en el juego aéreo y más fuerte físicamente, por eso fue el elegido para entrar en ese momento”. Con respecto a que delantero utilizará como titular en el juego de vuelta, no soltó prenda: “En lo que respecta al segundo juego, lo que tenemos en mente es recuperar a todos los jugadores en el punto de vista físico”, recalcó Paulo Bento.

20:03. Señores Paulo Bento hace una alteración en el once que colocó en Da Luz. Entra Hugo Almeida y sale Hélder Postiga. Bruma queda fuera de los convocados.

20:01. Suplentes de Portugal: Eduardo, Beto, A. Almeida, W. Carvalho, R. Costa, Neto, S. Varela, Antunes, Josué, Éder y H. Postiga.

20:00. XI de Portugal!

19:58. Suplentes de Suecia: J. Wiland, K. Nordfeldt, J. Olsson, A. Svensson, A. Gerndt, A. Granqvist, P. Wernbloom, P. Bengtsson, A. Johansson, O. Toivonen, J. Durmaz y E. Zengin.

19:57. XI de Suecia!

19:55. Ya tenemos los dos onces oficiales de la noche!

19:50. Pero como ya hemos leído en esta ‘previa’ del directo entre Suecia y Portugal, el DT Paulo Bento no viene con planes de defender, más bien planteo su objeto en marcar goles y ganar el encuentro. Siempre se ha dicho que la mejor defensa es el ataque.

19:45. Para el día de hoy se espera que los locales sean algo más ofensivos que el juego de ida, lo que obligará, no solo a la defensa, sino también al medio campo portugués aplicarse al máximo en labores defensivas.

19:41. Hoy, como en toda la eliminatoria,la selección sueca tendrá como arma principal el juego aéreo y directo, conIbrahimovic yElmander como hombres más adelantados en ataque. En el partido disputado en Da Luz los dirigidos por Paulo Bento supieron parar muy bien a los suecos por arriba, con excelente actuación de Pepe y Bruno Alves en defensa.

19:40. Análisis del partido de vuelta entre Suecia y Portugal…

19:35. En el día de hoy Cristiano Ronaldo llegará a su 50º internacionalización con la camiseta de Portugal.

19:30. Vídeo del gol de Cristiano Ronaldo, en el partido de ida de esta eliminatoria. (Con narración de Nuno Matos, Antena1):

19:20. Ambas selecciones ya se encuentran en el estadio.

19:10. La organización del encuentro ha notificado a los medios de comunicación que el partido de hoy se disputará con el techo abierto. Además los himnos de ambos países serán interpretados . El Himno de Suecia lo entonará Tommy Korberg, famoso roquero local. Por su parte ‘A Portuguesa’ será interpretada por Vera Guita, soprno lusa residente en Suecia.

18:55. Debemos comentar una curiosidad. El once oficial de Suecia se sabe desde el mediodía, aproximadamente. En una situación poco habitual, la federación sueca anunció que el once que enfrentará hoy a Portugal será el mismo que salió de inicio en el Estadio Da Luz: Isaksson; Lustig, Nilsson, Antonsson y M. Olsson; Elm, Kallstrom, Larsson y Kacaniklic; Elmander e Ibrahimovic.

18:30. Portugal y Suecia se han medido en 8 ocasiones en suelo escandinavo, con los siguientes resultados: 2 victorias locales, 3 empates y 3 victorias visitantes. La última victoria sueca en casa ante los lusos (3-0) data del 24 de junio de 1981. Mientras que Portugal no pierde en tierras suecas desde el año 1984. Desde ese entonces hasta hoy ha conseguido 3 victorias y 2 empates.

18:25. En el día de hoy Suecia buscará conseguir el pasaporte que lo lleve a su decimosegunda participación a una cita mundialista. Por su parte la ‘Seleçao Das Quinas’, de conseguir hoy una victoria o un empate, iría a su sexto mundial y el cuarto de forma consecutiva.

18:22. Por su parte el técnico local, sabe de la complicada misión que tiene por delante, pero ve la luz al final del túnel: “Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, con grandes jugadores. No podemos comenzar el juego a atacar y tener ambición de hacer un gol rápidamente, si no ellos nos van a castigar muy rápido. Tenemos que trabajar juntos y tener fuerza en la defensa. Pero debemos tener más calidad cuando tengamos el balón. Creo que lo podemos hacer”. Pero Erik Hamrén tiene un presentimiento para este partido: “Espero un juego muy duro. Será dramático hasta el final”. / Imagen: www.eurosport.se

18:20. En la rueda de prensa previa al encuentro, el seleccionador portugués, Paulo Bento, indicó que su equipo no va con la idea de defender el resultado obtenido en Da Luz y que su objetivo es ganar el juego de hoy: “Si intentamos ganar el juego estaremos más cerca de tener el pasaporte para Brasil, si no intentamos ganar, si vamos únicamente a defender el resultado y no quisiéramos jugar nuestro juego, nos quedaremos más lejos de tener la clasificación para Brasil”. Además el técnico fue consultado sobre sus opciones de seguir, o no, como Seleccionador Nacional si no cumple el objetivo de clasificara Portugal al Mundial. Fue claro, pero no quiere dar importancia al asunto: “Esta cuestión no es un drama, ni ninguna tragedia. Hay muchos portugueses que sufren mucho hoy en día con el desempleo. Yo sería uno más”. / Imagen: es.fifa.com

18:15. La cara (Cristiano Ronaldo) y la cruz (Zlatan Ibrahimovic), del partido de ida entre Portugal y Suecia. Imágenes: www.fpf.pt

Cristiano Ronaldo Zlatan Ibrahimovic 1 Goles 0 6 Remates 1 27 Pases Totales 18 21 Pases Acertados 14 6 Paces Fallados 4 2 Pérdidas de Balón 2 0 Recuperaciones 3 4 Faltas Cometidas 2 2 Faltas Sufridas 1 1 Fueras de Juego 2

18:13. Para esta repesca las miradas se han centrado en las dos grande estrellas de ambas selecciones. Por un lado Cristiano Ronaldo, por el otro Zlatan Ibrahimovic. Podríamos decir que en esta eliminatoria se están enfrentando los dos jugadores más en forma de la actualidad y por ello tanta expectación. El luso ha ganado el primer round de este combate, dejando muy tocado al sueco y les mostramos el porqué.

18:12. Este fue el ambientazo que se respiró en el Estadio Da Luz: / Imagen: Gabriel Rodrigues (VAVEL).

18:10. En el partido de ida, disputado en un abarrotado Estadio Da Luz, la Portugal de Cristiano Ronaldo golpeó primero (1-0), gracias a un gol del ‘Comandante de la Seleçao Das Quinas’.

