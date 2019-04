Análisis Liga 2 Revolução by Cabovisão

La Liga 2ª Revolução by Cabovisão es la segunda división del fútbol portugués. Es una competición de un nivel medio-bajo, debido a que no tiene la importancia que debería tener la segunda división de un país de Europa Occidental. Si la comparáramos con España, estaría, más o menos, en el nivel de la Segunda División B. Está formada por 22 equipos, entre los cuales tenemos a 5 equipos “B”, que fueron introducidos en la competición al comienzo de la pasada campaña. Esta temporada existe una novedad, ya que la Liga Zon Sagres será ampliada de 16 a 18 equipos, por lo que en esta liga también habrá algunas modificaciones con respecto a los ascensos y descensos.



Ahora vamos a analizar un poco más de lleno esta Liga 2ª Revolução by Cabovisão, incluyendo un breve análisis de los equipos que la componen, clasificación y tabla de goleadores, entre otros datos:

Académico Viseu

Este equipo del norte de Portugal es un recién ascendido. Está colocado en decimonovena posición(19º) con 13 puntos. Es uno de los equipos más humildes de la categoría, pero espera seguir en la segunda división en el año de su centenario, el 2014. Su mejor jugador hasta el momento ha sido el central Paulo Monteiro, ya que, además de ser el jugador con más minutos en juego, ha anotado 2 goles, y es el pichichi del equipo junto a un trotamundos del fútbol, el delantero Cafú, de 36 años.

Atlético CP

El equipo de la capital portuguesa está comandado por Joao Deus. A pesar de derrotar las dos primeras jornadas a los equipos B de Sporting y Benfica, el Atlético CP está situado en la penúltima posición de la liga, con solo 12 puntos. Uno de los motivos de su posición tan baja en la tabla es que es el equipo menos goleador, con solo 9 tantos. Su jugador estrella es el delantero portugués Rui Varela, que ha conseguido anotar 5 goles en 14 partidos.

SL Benfica “B”

El segundo equipo de “las águilas” tiene como objetivo el de preparar a sus jugadores para el primer equipo, y por ello han jugado en su plantilla jugadores como Melgarejo, Funes Mori o André Almeida. El equipo de Hélder Cristovao está situado en decimoquinta posición con 21 puntos, y muchos de ellos son gracias a Iván Cavaleiro, una joven promesa de la cantera que, además de haber debutado en Champions, lleva 7 goles esta temporada, siendo el segundo máximo goleador de la liga.



El goleador del Benfica B, Iván Cavaleiro | Foto: zerozero.pt

CD Santa Clara

El único equipo de las Açores. Ocupa la decimoctava posición, muy alejado de momento del décimo puesto que consiguió el pasado curso. Está inmerso en una mala racha, a pesar de que hace unas jornadas diera la sorpresa venciendo en el Estadio de Portimão por 0-1 al equipo local. Su máximo goleador es el joven brasileño Tiago Leonço, con 4 goles hasta el momento.



C D Tondela

El equipo de Tondela, entrenado por Vítor Paneira, intenta este año mejorar la undécima posición de la temporada pasada. Actualmente ocupa la séptima posición con 25 puntos. Ha sido eliminado recientemente de la Taça de Portugal por 0 goles a 1 por el Paços de Ferreira. A pesar de esta derrota en la Taça, no es derrotado en Liga desde el 2 de Octubre, hace más de un mes. Uno de los “culpables” de esta buena dinámica es el delantero portugués Tozé Marreco, con sus 10 goles en 18 partidos, contando todas las competiciones, además de ser el jugador con más minutos.



CD Trofense

El plantel de Porfirio Amorim viene jugando con fuego desde la temporada pasada. Si ya en la 2012-2013 se salvó por muy poco, esta temporada lo tiene más complicado. Está último en la tabla con tan solo 10 puntos. Solo cosecha 1 victoria, la que consiguió en el campo del Covilha por 1-4, pero no esta tan mal gracias a que es el equipo con más empates de la liga, con 7 partidos en tablas. A pesar de ser uno de los equipos más goleados, su mejor jugador es el guardarredes, Conrado.

CD Feirense

El club de Santa María da Feira entrenado por Pedro Miguel está situado en la antepenúltima posición de liga con 12 puntos. Algunos de sus jugadores franquicia son Tonel, central ex del Porto y Sporting CP, o Jorge Gonçalves, que en su pasado estuvo en la Liga Española, más concretamente en el Racing de Santander. El equipo acusa una mala racha de resultados, saliendo derrotado en los últimos 4 partidos, y llevando más de un mes sin ganar. En cambio, sigue vivo en la Taça de Portugal, enfrentándose en la cuarta ronda al Beira-Mar.



Tonel, defensa del CD Feirense | Foto: zerozero.pt

CF União Madeira

Es uno de los dos equipos de la isla de Madeira de la Segunda Liga. En este 2013, el club acaba de celebrar su centenario de vida, ya que nació en julio de 1913. Entrenado por José Barros, con 39 años, un entrenador muy joven, los de Madeira están situados en mitad de tabla, más exactamente como novenos, con 22 puntos. Su objetivo es mejorar el 14º puesto de la pasada campaña. Tiene en sus filas al delantero Miguel Fidalgo, de 31 años, que lleva la importante cifra de 7 goles en 15 partidos. Cayó eliminado en la segunda ronda de la Taça de Portugal ante un rival de división inferior.



CS Marítimo B

El conjunto de Funchal fue uno de los que mejor finalizó la temporada pasada, a pesar de su decimosexta posición. Esta campaña está en la parte superior de la tabla, con 24 puntos en su casillero. Sus 3 derrotas en los últimos 4 partidos le han lastrado un poco. Sus baluartes son el central alemán de 21 años Patrick Bauer, y el canterano de 20 años Kukula, pichichi del equipo con 4 goles. Al ser un equipo “B”, no optará por el ascenso.



Moreirense SC

Es el equipo más fuerte de la Liga 2 Cabovisao, al ser un equipo descendido de la Liga ZonSagres. A los mandos está Vítor Oliveira, un trotamundos del fútbol portugués a sus 60 años de edad. Actualmente es el lider de la clasificación, y solo ha sido derrotado 2 veces en 14 partidos. Si no ocurre nada raro, debe ser el gran favorito para conseguir el ascenso. En sus filas tiene al máximo goleador de la competición, el delantero portugués recién llegado del Feirense, Pirés, con 8 goles esta temporada en 12 encuentros.



El Moreirense, en su partido frente al Porto B. Foto | zerozero.pt

Desportivo Aves

Los de Fernando Valente solo pueden mejorar de una manera la espléndida campaña pasada: con el ascenso a la Liga ZonSagres. De momento están lejos del cuarto puesto pasado, ya que ocupan la 15ª posición. En la Taça da Portugal ha obtenido el pase a la quinta ronda, aunque en liga el conjunto de Vila das Aves está siendo algo irregular. Su jugador con más minutos es el conocido portero que militó en Benfica o Sporting Braga, Quim, con 38 años.



FC Penafiel

El club del distrito de Porto está siendo una de las revelaciones de esta temporada. Si la temporada pasada acabó en una cómoda octava posición, esta temporada está peleando por las posiciones de ascenso a la máxima competición. Está tercero con 29 puntos, pero además, solo ha sido derrotado una vez y es el equipo menos goleado, con solo 4 tantos encajados, aunque también es de los que menos anota. Por ello, además de su máximo goleador, Rafa, que lleva conseguidos 6 goles, hay que destacar a Coelho, el portero menos goleado de la liga.



Gabi, del Penafiel, celebra un gol | Foto: zerozero.pt

FC Porto B

El equipo “B” del actual campeón de la liga portuguesa está realizando una notable actuación esta temporada, que no era difícil de mejorar tras la decimoquinta posición pasada. Esta temporada ya lleva 27 puntos. En el segundo equipo del Porto tenemos a Kléber, una joven promesa brasileña por la que el primer equipo pagó 3,6 millones de euros en 2011. El jugador más destacado hasta el momento es Tozé, centrocampista de 20 años, que lleva 7 goles marcados en 15 partidos, además de ser el jugador con mas minutos jugados.



GD Chaves

El Grupo Desportivo Das Chaves es uno de los tres recién ascendidos. Está en mitad de la tabla con 21 puntos. Empezó muy mal la temporada, pero ahora parece que le está cogiendo el punto a la categoría y que se ha adaptado bien. En el equipo destaca Tengarrinha, el jugador con más minutos y mejor valorado.



Leixoes SC

Los “héroes del mar”, como se les conoce, no están ni mucho menos cerca de su actuación la temporada pasada, cuando fueron terceros a solo 5 puntos del ascenso. Esta temporada están con 21 puntos, en la 11ª posición. Los de Matosinhos no están demostrando regularidad a lo largo de la liga, pero en la Taça de Portugal sigus, en la cuarta ronda ante el SC Covilha.



Portimonense SC

El equipo de la ciudad de Portimão, del distrito de Faro, tiene en mente el ascenso a la Liga ZonSagres, tras conseguirlo hace 3 temporadas. Además, en 2014 celebrará su centenario, por lo que el ascenso sería un buen regalo de cumpleaños, ya que fueron eliminados en la Taça da Liga y en la Taça de Portugal, en ésta por un equipo inferior. A pesar de ser uno de los equipos con menor presupuesto, los de Lázaro Oliveira están plantando le cara al Moreirense, el líder, ya que están empatados a puntos. Su jugador más destacado actualmente es el japonés Mu Kanazaki, ex del Nürnberg alemán. Lo más curioso es que el goleador del equipo es el conocido lateral derecho Ricardo Pessoa, con 8 goles en 19 partidos, todos de penalti.



Ricardo Pessoa, capitan portimonense, celebra un gol ante el Sporting "B" | Foto: zerozero.pt

SC Beira Mar

Es el otro equipo descendido la temporada pasada. El equipo de Aveiro no está dando su mejor nivel, y a pesar de que sigue vivo en las dos competiciones coperas, en liga está en la mitad-baja de la tabla, con 18 puntos, debido a que no fue capaz de ganar su primer partido hasta la jornada 9. Su jugador más destacado es el defensa central Jaime, de 19 años.



SC Covilha

El equipo de Covilha es otro de los pocos que sigue vivo en las 3 competiciones: Taça da Liga, Taça da Portugal, y la liga. En la competición principal, está en sexta posición, una buena temporada, debido a, entre otras cosas, los 8 partidos consecutivos en los que no conoció la derrota. Tiene a su delantero Forbes como máximo goleador, con 7 tantos. A pesar de su descenso la temporada pasada, se mantuvo en la Liga 2 debido al descenso administrativo del Naval.



SC Farense

El equipo del Distrito de Faro es un recién ascendido a la Liga 2 Cabovisao, y uno de los más débiles, pero a pesar de comenzar mal la temporada, parece estar cogiéndole el punto a la categoría, ya que lleva 6 partidos sin conocer la derrota. El equipo de Jorge Paixao intentará conseguir mantenerse en la categoría, algo que sería un logro para el equipo del Algarve.



El SC Farense, de azul, en un partido frente al CD Feirense | Foto: zerozero.pt

Sporting Braga B

El segundo equipo del Sporting Braga necesita mejorar los registros de la temporada pasada. A pesar de ser un equipo para curtir a los jugadores del primer equipo, no está demostrando nada hasta el momento, y es el peor filial de la liga. Lleva 5 partidos sin conseguir la victoria, por lo que debe de ponerse las pilas para evitar que el conjunto del norte de Portugal se acerque a los puestos de peligro.



Sporting Lisboa B

El equipo “B” de los leones es el conjunto más joven de la liga, pero no lo parece. Si ya el pasado año estuvo en los puestos nobles durante mucho tiempo, y terminó como cuarto clasificado, esta temporada sigue en la zona alta, también en la cuarta posición, con 28 puntos. En los últimos 7 partidos han conseguido 6 victorias y 1 derrota, una racha muy buena, incluso ganando al Moreirense, líder de la categoría. Los delanteros Ricardo Esgaio y Betinho llevan 6 goles esta temporada, mientras que el senegalés Salim Cissé lleva 5 tantos.



UD Oliveirense

El club de Oliveira de Azeméis está situado en la decimoséptima posición con 16 puntos, peor que el año pasado de momento, ya que quedó situado en 9ª posición. El delantero de 35 años Rui Lima, que ha pasado por nada más y nada menos que 11 equipos, es su máximo goleador con 6 dianas.



Tabla goleadores Liga 2 Cabovisao PIRES (MOREIRENSE) 8 GOLES IVAN CAVALEIRO (BENFICA B) 7 GOLES TOZÉ (PORTO B) 7 GOLES FORBES (SC COVILHA) 7 GOLES TOZÉ MARRECO (CD TONDELA) 7 GOLES MIGUEL FIDALGO (U.MADEIRA) 7 GOLES



Pires, del Moreirense, máximo goleador | Foto: zerozero.pt