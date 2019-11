Rumanía - Grecia en directo

22:06 Y hasta aquí el directo de esta noche entre las selecciones de Rumanía y Grecia. Muchas gracias por seguir el partido con nosotros y esperamos que hayan disfrutado. No se pierdan ahora toda la información del postpartido (crónica, puntuaciones, declaraciones...) en VAVEL.com. Un saludo y hasta la próxima.

21:58 ANÁLISI: Paritdo igualado el que se ha vivido hoy en el estadio Nacional de Bucarest, tanto como lo demuestra el marcador, aunque bien es cierto que la esperanza en primer momento y la desesperación en segunda instancia, dieron a Rumanía alas en varios tramos del partido y un mayor dominio sobre su rival, que sin embargo, no tenía tampoco prisa ni necesidad de arriesgar con acciones ofensivas. Grecia alcanzó un valioso saldo en el encuentro de ida con el 3-1 y desde el primer momento dejó claro que venía a conservarlo y a tratar de aprovechar los rápidos contragolpes que pudiera ser capaz de generar. Rumanía, por su parte, volvió a echar mano de esa paciencia y ese juego elaborado, que si no le sirvió para obtener un resultado favorable en Grecia, sí corresponde a una seña de identidad que Victor Piturca respeta por sobre todo. Grecia necesitó de unos 20 minutos para ser capaz de cruzar la línea de medio campo, aunque de nuevo su efectividad en ataque resultó letal. MItroglu, que se ha erigido en el gran goleador de la eliminatoria, abría el macador en el minuto 23 con un gol de vivo, aprovechando el mal hacer de la defensa rumana, que no supo dejarle en fuera de juego. En la segunda parte, tras haber superado ese momento de 'shock' que desarmó por completo a Rumanía, los locales trataron de recompenerse y las numerosas llegadas que fueron capaces de generar acabaron por dar su recompensa, aunqeu fue en forma de inesperado gol en propia puerta de Torisidis. El zaguero trataba de despejar un balón al que se acercaba de forma peligrosísima Maxim y acabó enviando el balón al fondo de la red que defendía su portero. El gol dio vida a las gradas del Nacional de Bucarest y también a la selección rumana, que lo intentó por activa y por pasiva con la misma nula fortuna del partido de ida. Al final, 2-4 en el global de la eliminatoria y billete para la final de Brasil para la aguerrida Grecia. No ha hecho un mal papel, pese a todo, Rumanía.

21:57 Antes de nada, momento de ver el segundo tanto del encuentro, el que marcaba Torosidid en propia puerta, tratando de despejar un balón al que pretendía llegar Maxim.

21:56 Vamos ahora con un breve análisis del paratido.

90+4 ¡FINAL DEL PARTIDO! GRECIA, CLASIFICADA PARA EL MUNDIAL DE BRASIL 2014.

90+3' Saque de esquina para Rumanía, que quema sus últimos cartuchos para perforar la meta rival. Sin consecuencias.

90+2' Saque de banda para Grecia.

90' Cuatro minutos añadió el árbitro.

88' Amarilla para Tziolis por entretener el saque de una falta favorable a los helenos.

87' Saque de puerta para Grecia. No lo entiende así Maxim, que reclamaba córner, enfadado.

85' Stancu le cede su testigo a Grozav.

84' Llegaba hasta línea de fondo Stancu pero acabó despejando de forma contundente la zaga griega.

83' Disparo muy muy flojo de Stancu, directamente a las manos de Karnezis.

82' Saque de puerta para Grecia.

81' A punto estuvo de darle un susto a Karnezis el balón excesviamente bombeado que empezó a bajar y a envenearse, amanazando con colarse en su portería. Finalmente acabó perdiéndose por encima de la malla.

79' Manolas entra por Siovas en el combinado griego.

77' Disparo muy desviado de Niculae.

76' Cóner a favor de Rumanía; despeja sin problemas la zaga griega.

75' Reclaman los rumanos falta sobre Matel en el pico del área pero el árbitro no la ha señalado. Saque de banda para Grecia.

73' Kagonys se marcha también y entra Samaris. Baile de cambios en el banquillo griego.

72' Torosidis se marcha y entra Vyntra; nuevo cambio en el partido, en esta ocasión en filas griegas.

69' Bombeó un balón Latovlevici por la izquierda, directamente a las manos del portero griego. A pesar del bagaje favorable para los helenos, esto se les va a hacer muy largo, si no controlan algo más el balón. Rumanía ronda constantemente las inmediaciones del área del equipo de Fernando Santos.

67' Fuera de juego de Hoban.

65' Se colocaban al lado del esférico Maxim y Latovlevici. Acabó disparando este último por encima del travesaño de la portería.

63' Falta peligrosísima a favor de Rumanía, pegado a la línea del área.

61' Disparo lejano de Latovlevici, que saltó al campo en lugar de Rat. Tuvo dos coners a favor el conjunto local, que se viene arriba definitivamente.

El gol ha resucitado los ánimos de la grada; la eliminatoria se pone 2-4 y de pronto los locales ya no lo ven tan difícil. Se nota también la reacción en el conjunto rumano.

56' Rumanía empieza a mover el banquillo. Se marcha Torje y entra Niculae.

54' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE RUMANÍA!!!!!!!!!!!!! ¡¡¡GOL DE TOROSIDIS EN PROPIA PUERTA!!!! Buena jugada del combinado local, que culminaba con un balón que le llegaba a Maxim y al que trató de anticiparse Torosidis para acabar enviando el balón al fonde de la malla de su propia portería. Empata Rumanía, que quiere, cuanto menos, caer con honor.

53' Se traba el juego en estos minutos con faltas y un juego más contundente.

52' Saque de banda para Grecia.

51' Reclamaban falta los locales, pero no pitó nada el árbitro. Trató de montar la contra Grecia pero no pudo.

50' Se hace con el control Rumanía, que mueve el balón pero se estrella en la zaga griega.

46' Juego algo descontrolado en estos primeros compases del segundo tiempo. Balonazos y ausencia de control en la circulación del cuero.

21:05 ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

21:03 A punto de empezar la segunda parte en el Estadio Nacional de Bucarest.

20:55 Poco ha durado el equipo sereno y ordenado que es Rumanía; los de Víctor Piturca confiaban en poder hacer un buen papel en el encuentro de vuelta, ante una afición que se ha volcado con los suyos desde el primer minuto pero el gol de Grecia fue un hecho inesperado en el particular guion que Rumanía se había trazado en mente.

20:51 45 minutos todavía por delante y todo parece ya decidido en esta eliminatoria. Rumanía debe levanta run 1-4 en contra con apenas media parte. Utópico, a priori.

DESCANSO.

45' Disparo algo de Marica.

42' Remate a bocajarro de Samaras, que tuvo el 0-2 en su cabeza y que hubiera hundido definitivamente a Rumanía -si es que no lo está ya-. Momento psicológicamente importante, al borde del descanso. Cayó en fuera de juego.

39' Buena llegada hasta la línea de fondo de Karagounis; centró el jugador griego y remató Holebas para que Tatarusano acabase haciéndose con el esférico.

38' Muy estáticos los dos equipos ahora mismo. Grecia tiene un bagaje sobrado para alcanzar su objetivo y Rumanía ve ahora muy lejos el billete a Brasil.

35' Se anima Grecia, que antes no conseguía prácticamente cruzar la línea de mediocampo. No genera excesivo peligro el conjunto de Fernando Santos pero a la vista está que los helenos necesitan poco para sacar petróleo de una jugada.

Vemos aquí el gol de Mitroglu, el 0-1 en este partido, el 1-4 en la eliminatoria.

32' Disparo al limbo de Goian. Tocada la motivación de los rumanos.

30' Se quejaba Holebas de una falta cometida sobre él mismo por parte de Matel pero no lo entendió así el árbitro, que concedió saque de banda.

28' Lo intenta Rumanía con balones en largo pero tampoco. Torje también insiste por la zurda, sin suerte.

27' Jarro de agua fría para los locales, que ven las cosas muy difíciles. Sigue tocando e intentándolo Rumanía pero la eliminatoria se le ha puesto 4-1 en contra.

26' Rat se va lesionado. Entra en su lugar Latovlevici.

23' Tarjeta amarilla para Mitroglu, por la celebración de su gol, en la que ha arrancado el banderín de córner.

23' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE GRECIA!!!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE MITROGLU!!!!! Pase por encima de la defensa rumana, que deja al goleador griego en un mano a mano. No perdonó el jugador heleno y suma su tercer tanto en esta eliminatoria, primer gol para los suyos en el duelo de hoy.

21' El lanzamiento estuvo muy cerca de batir a Tatarusanu pero finalmente, el balón acabó perdiéndose por línea de fondo.

21' Falta a favor de Grecia. Cerca de la frontal del área, es peligrosa.

19' Disparo de Stancu, que atrapa Karnezis.

17' Primer acercamiento de Grecia, que acaba en córner. Lo botó Karagounis para que la zaga rumana despejase sin problemas.

16' Falta sobre Maxim, que se duele sobre el terreno de juego. Parece que finalmente no es nada grave.

14' Saque de banda para Grecia. Le dura poco el balón en los pies al conjunto heleno, que parece dar por bueno el resultado cosechado en la ida y da la sensación de que viene a salvaguardrlo. Rumanía no se desespera ni cae en errores de prisas o imprecisiones.

11' Falta ahora en favor de Rumanía. Cerca del área griega pero escorado muy hacia la derecha. La bota Maxim, sin peligro para el conjunto rival, cuyo guardameta bloca sin problemas.

9' Falta a favor de Grecia. En el centro del campo aproximadamente.

8' Centro de Torje desde la izquierda, que no llegó a cabecear Stancu. Se encontraba dentro del área pequeña.

7' No pudo recibir el envío en largo Salpingidis. Rumanía recupera el balón rápidamente.

6' Remate lejano de Torje, que envía el balón por encima el travesaño de la portería griega. Ronda el primer tanto el conjunto rumano. Grecia no se ha acercado aún a la meta rival.

4' Muy activa la banda izquierda de Rumanía. Torje puso un centro al punto de penalti pero no había nadie para recibirlo.

2' Primer corner del partido también para el combinado local. Toca Rumanía con el mismo criterio que en el partido de ida; presionan los griegos, mucho más tranquilos con el marcador a favor. El saque de esquina acabó en nada.

1' Primera internada de Rumanía, que tiene prisa por marcar el primer gol del partido. Stancu fue el que perdió el balón por línea de fondo.

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

20:01 Presencia griega también en la grada. Sacará el balón Rumanía, que ocupará la parte izquierda del campo, tal y como lo ofrece la realización.

20:00 Se saludan griegos y rumanos. Esto está a punto de empezar.

19:58 Turno para el himno oficial de Rumanía. Vibran las gradas del estadio nacional, atiborrado de esperanzados seguidores.

19:56 Las dos selecciones están ya sobre el césped, a punto de escuchar los himnos oficiales de lso dos países. Suena ya el griego.

19:51 Confirmamos los cambios que se preveían, pues, para el partido de vuelta. Será el guardameta Tatarusanu quien salvaguarde la portería griega. El Rumanía, Alexandru Maxim ocupará la posición de Torje.

19:50 Todo listo para que en pocos minutos, diez aproximadamente, dé inicio el partido entre Rumanía y Grecia. Tarde noche nublada en Bucarest.

19:42 Por Grecia saltarán al terreno de juego: Orestis-Spyridon KARNEZIS, Ioannis MANIATIS, Dimitrios SIOVAS, Alexandros TZIOLIS, Georgios SAMARAS, Konstantinos MITROGLOU, Georgios KARAGOUNIS, Dimitrios SALPINGIDIS, Vasileios TOROSIDIS, Socratis PAPASTATHOPOULOS y Jose HOLEBAS

19:41 Tenemos ya los 'onces' de ambas selecciones. Vamos con ellos. Por parte de Rumanía jugarán Ciprian TATARUSANU, Alexandru MATEL, Razvan RAT, Vlad CHIRICHES, Ovidiu HOBAN, Ciprian MARICA, Cristian TANASE, Gabriel TORJE, Dorin GOIAN, Bogdan STANCU y Alexandru MAXIM.

19:25 Recordamos que la ida vertió un 3-1 en favor de Grecia y que, por tanto a Rumanía le 'bastaría' con un 2-0 para hacerse con el pase al Mundial, hazaña complicada la que tienen los de Victor Piturca, que no obstante contarán con el calor de su afición.

19:20 Unos 40 minutos para que arranque el partido.Ya está en marcha el Egipto-Ghana y el Algeria - Burkina Fasso. A las 20:00 dará comienzo el Rumanía - Grecia.

19:00 Aribtrará el encuentro Milorad MAZIC, de Serbia y serán sus asistentes Milovan RISTIC, Dalibor DJURDJEVIC y Bosko JOVANETIC, como cuarto ábtiro.

18:55 El encuentro de esta tarde noche se disputará en el Estadio Nacional de Bucarest. El coliseo de la capital rumana albergó la final de la UEFA Eruopa League entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao en 2012. Tiene un aforo de 52.200 localidades y fue inaugurado en septiembre de 2011, obteniendo la categoría 4 de la UEFA (la máxima). Uno de sus aspectos más llamativos es la cubierta retráctil que cubre su techo, que puede cerrarse en apenas 15 minutos. Está construido sobre el mismo terreno en el que estaba también el estadio Lia Manoliu.



18:50 Por su parte, Fernando Santos pretende mantener el bloque base que certificó medio pase al anhelado Mundial de Brasil, por lo que la única salvedad podría estar en el capitán del equipo, Konstantinos Katsouranis, que está sancionado.



18:45 En cuanto a los equipos que pueden alinear los técnicos, se esperan, probablemente, algunas novedades respecto de la ida, especialmente en el combinado rumano. Victor Piturca podría dar entrada al guardameta Ciprian Tatarusanu en detrimento de Bodgan Lobont, así como al centrocampista del Stuttgart, Alexandru Maxim, que relegaría al banquillo al extremo del Espanyol, Gabriel Torje. También volverá a estar disponible el capitán Vlad ChiricheÅŸ, que se lesionaba en la nariz en el úlitmo partido que su equipo, el Tottenham, disputaba en la Premier. Por contra, Piturca no podrá contar ni con Alexandrou Bourcenu ni con Lazar, por sanción. Tampoco con Pintili, lesionado.



18:40 Por su parte, el seleccionador de Grecia no se confía y se mantiene prudente a pesar del resultado favorable que los suyos fueron capaces de cosechar ante Rumanía en su casa. Ahora será el combinado tricolorii el que cuente con el calor de su afición y eso es un plus para los de Piturca. “Jugaremos como si no hubiésemos conseguido nada. Rumanía presionará desde el principio para conseguir un gol temprano tratando de desorientarnos. Mostraremos el debido respeto pero no les tememos”.



18:35 Víctor Piturka insiste en recordarles a sus hombres el triunfo por 3-1 ante Bosnia Herzegovina en la fase de clasificación. Y es que Rumanía será uno de los equipos que necesitará de una auténtica gesta para voltear la eliminatoria. “Seguro que tenemos pocas oportunidades, pero haremos todo lo posible para lograr la clasificación”. Estas eran las palabras del seleccionador rumano, que si bien es plenamente consciente de la dificultad de afrontar el partido de vuelta con la losa del 3-1 en contra, también se aferra, precisamente, a ese gol anotado como única esperanza para los suyos.



18:30 Konstantinos Mitroglu se erigía en goleador destacado en el encuentro de ida desputado en Grecia, en el que sumó dos tantos más a su particular cuenta. El otro protagonista en la faceta del gol fue Dimitrios Salpingidis, que ya era el máximo artillero de los suyos con tres tantes antes del duelo de ida. Mitroglu, por su parte, rompe el empate a dos tantos con Gekas y se aúpa a la segunda posición con cuatro goles.

18:25 Nuevo repaso a la lista de artilleros de ambas selecciones. Pocas variaciones en la tabla de goleadores rumana, ya que su máximo anotador no logró ver puerta en el encuentro de ida ante Grecia. Sí lo hizo Stancu para establecer el empate en el marcador del Karaiskakis. Es, por tanto, el único jugador que suma en su saldo, adelantando así a todos aquellos que solo llevan un gol en su haber y ubicándose con el mismo número de tantos que Lazar -4-, aunque con más partidos. Sigue mandando Marica, con 5 y Torje, con 3.

18:20 Estos son, también, los números de Grecia, que se ven ostensiblemente mejorados respecto del choque de ida. Nueva victoria para los de Fernando Santos, equipo tachado de eminementemente defensivo, que ve incrementado su saldo goleador con tres tantos más a favor y solamente uno en contra. Esta vez estuvo equilibrado el combinado heleno, que apenas ha encajado 5 tantos en 11 partidos por los 15 anotados.

18:15 Así quedan los datos estadísticos para Rumanía una vez disputado el partido de ida de esta eliminatoria. Los de Victor Piturca suman una nueva derrota en su particular casillero, un gol a favor y tres en contra. Además, los rumanos inauguran su particular bagaje de expulsiones por la doble amarilla que vio Lazar en apenas unos pocos minutos tras salir del banquillo y que acabaría dejando a su equipo con diez cuando ya expiraba el encuentro.

18:10 Grecia inauguraría el marcador cumplido prácticamente el primer cuarto de hora y daría paso a unos frenéticos 6 minutos que englobaron el 75% de los tantos del encuentro. El encargado de 'abrir la lata' sería Mitroglu, mientras que cuatro más tarde Stancu establecería el empate de nuevo en el luminosos del Karaiskakis. Y en absoluto por la labor de ver cómo Rumanía quebraba la ocasión de que Grecia venciese por primera vez a la tricolorii en una eliminatoria, Salpingidis adelantaría de nuevo a los locales. El tercer y último gol para Grecia -cuarto del partido y a la postre, el que puso la sentencia para Rumanía- lo anotaría de nuevo Mitroglu en la segunda mitad -minuto 65 de partido-. Recordamos los tantos.

18:05 Nos centramos ahora en la eliminatoria entre Rumanía y Grecia. Ambos contendientes se vieron las caras el pasado viernes en Grecia, concretamente en el estadio Georgios Karaiskakis (3-1). Duelo igualado y con posibilidades para ambos equipos, dos estilos diferentes sobre el campo. Rumanía propuso un juego más pausado y elaborado, basado en la transición de balón y en su dinámica circulación. Por su parte, Grecia expuso un fútbol más rápido, directo y vertical, con poca transición en las ofensivas y una vibrante chispa en sus jugadores de ataque. Filosofía, la de Fernando Santos que acabaría imponiéndose ante una buena Rumanía, muy floja en defensa en determinados tramos del encuentro. Conocemos ya cómo llegan a este choque de vuelta, desde la previa hasta los últimos detalles expuestos en este directo.

18:00 Antes de nada, momento para recordar lo que dio de sí la ida de esta Repesca en las distintas eliminatorias que se iniciaron, donde Grecia dio un paso al frente en sus aspiraciones por meterse en el Mundial. Rumanía, por su parte, necesitará de una gesta histórica para arrebatarle la posición a los de Fernando Santos, técnico y seleccionador del país heleno. Cabe recordar aquí, que los duelos entre Etiopía - Nigeria, Costa de Marfil - Senegal, así como el de Túnez - Camerún están ya solventados, siendo los combinados de Nigeria, Camerún y Costa de Marfil los que acudirán al Mundial de Brasil 2014. Mientras las selecciones europeas y los duelos intercontinentales disputaban la ida el pasado fin de semana, estas selecciones africanas jugaron la vuelta -la ida en África se había jugado hace un mes aproximadamente-. Por su parte, el Burkina Fasso - Argelia y el Ghana - Egipto disputarán la vuelta, igual que el resto de combinados.

Ida de la Repesca - Mundial Brasil 2014 Jordania 0 - 5 Uruguay México 5 - 1 Nueva Zelanda Islandia 0 - 0 Croacia Portugal 1 - 0 Suecia Ucrania 2 - 0 Francia Grecia 3 - 1 Rumanía Etiopía 1 - Nigeria 2 || Nigeria 2 - 0 Etiopía Costa de Marfil 3 - 1 Senegal || Senegal 1 - 1 Costa de Marfil Túnez 0 - 0 Camerún || Camerún 4 - 1 Túnez Burkina Fasso 3 - 2 Argelia Ghana 6 - 1 Egipto

17:55 Buenas tardes y muy bienvenidos a esta última cita de selecciones antes del Mundial. Hoy seremos testigos de lo que den de sí los partidos de vuelta de la Repesca mundialista, que vivieron ya sur pimer capítulo hace pocos días. Varias selecciones han encarrilado ya el acceso al billete de Brasil 2014 y para otras, todo está en el aire pero fuese cual fuera el resultado de la ida, sólo la vuelta tendrá la última palabra. Nosotros nos trasladamos hasta el estadio Nacional de Bucarest para vivir el Rumanía - Grecia, un encuentro en cuyos datos previos nos adentramos ya hasta que el balón eche a rodar. ¡Empezamos!