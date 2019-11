Resultado Arsenal - Southampton en la Premier League

18:10. Un servidor se despide. En breve podrán leer la crónica del encuentro en VAVEL. ¡Nos vemos la semana que viene con más Premier League! ¡Un saludo a todos!

18:08. El líder de la Premier League ha conseguido una victoria sin excesivo brillo, aprovechando al máximo los errores del Southampton, muy graves: el primero, el de Boruc, que es simplemente de chiste, y el segundo, el penalti cometido por Fonte, muy claro e innecesario. Giroud estuvo atento y se aprovechó en ambas ocasiones, y el francés ya lleva 7 goles en Premier League.

94'. Final del encuentro. Venció el Arsenal 2-0.

92'. Osvaldo lo intenta pero se lía solo y se acaba cayendo. No se adapta del todo el ítaloargentino al fútbol inglés.

90'. Cuatro minutos de añadido.

89'. Se ha hecho daño Sagna, que es atendido y podrá seguir.

86'. A Fonte le sacaron amarilla en el penalti.

85'. ¡GOOOOOOOOOOOL DE GIROUD! FINIQUITA EL PARTIDO EL ARSENAL.

84'. Saque de esquina para el Arsenal... Y PENALTI!! PENALTI MUY CLARO A MERTESACKER, DE FONTE, QUE LE AGARRÓ A LO BESTIA.

83'. Marcó al final el Crystal Palace, en su primer partido tras la destitución de Holloway, y venció 0-1. Aire para Tony Pulis que cogerá a un equipo más motivado y confiado.

82'. ¡FUERA WALCOTT! Gran contra de los gunners que acaba con un disparo cruzado de Walcott que se va fuera.

81'. Se va Özil y entra el español Monreal.

79'. Gran jugada de Rodríguez, que fuerza el córner.

76'. Muy pobre el Southampton en la segunda mitad. No han llegado apenas. Lambert está inédito.

75'. Córner a favor del Arsenal, despeja la zaga saint.

74'. Gran jugada de Osvaldo, que se fue de todos, pero su disparo no salió con la potencia necesaria como para batir a Szscesny.

73'. Se va Arteta, que le da el brazalete de capitán a Mertesacker, y entra Rosicky.

72'. Recordemos que Walcott salió de la cantera del Southampton, una de las más productivas de toda Inglaterra. Todo el mundo debe saber a estas alturas que Bale es un producto saint, pero también lo son el propio Walcott, otro gunner como Chamberlain, el mítico Shearer...

69'. Cazorla se va y el Emirates se pone en pie para recibir a Walcott, que vuelve tras superar su lesión.

67'. Centro de Sagna y remate de cabeza de Whilshere, muy flojito.

66'. Vuelve a ganar el Swansea en Londres, gracias a un tanto de Shelvey. Fulham 1-2 Swansea. Marca también el Stoke el segundo, y ya ganan 2-0 al Sunderland. El gol lo marcó el espárrago Crouch.

65'. Ataca más y mejor el Arsenal. Ahora es Ramsey el que casi consigue terminar una buena jugada entre él y Cazorla.

63'. Buena jugada individual de Cazorla, pero su disparo sale muy centrado y Boruc lo detiene sin problemas.

61'. El saque de esquina no trae consecuencias. En Craven Cottage acaba de empatar el Fulham, gracias a un gol del incansable centrocampista Scott Parker.

60'. Córner a favor de los locales. Veo a los saints un pelín cansados.

59'. Aprietan un poco los gunners, aunque sin crear excesivo peligro.

56'. El Arsenal intentaba una de sus jugadas predilectas, fútbol al primer toque en la frontal del área, pero Giroud acabó cayendo en fuera de juego. Jugada invalidada.

52'. Se va Lallana... como mínimo soprendente, teniendo en cuenta que estaba jugando bastante bien. En cualquier caso, entra Osvaldo, y eso significa que van a pasar cosas.

51'. Buen tiro de Lallana que detiene Szscesny. ¡Y va a salir el crack Osvaldo!

50'. Amarilla a Wanyama -yo creo que le sacan una en todos los partidos- por una falta a Cazorla.

48'. Tranquilidad en los primeros compases del segundo tiempo, con ambos equipos tanteándose. Parece que Ward-Prowse se ha colocado como lateral derecho, Clyne se ha ido a la izquierda, y Davis en el centro del campo. Gran problema, como ven, la lesión de Shaw, que obliga a sacar a dos jugadores de su sitio.

46'. Empieza la segunda parte, con un cambio en el Southampton. Ha entrado Steven Davis y se ha marchado tocado Shaw.

17:15. Gana el Swansea 0-1 en Craven Cottage, gracias a un gol en propia puerta de Aaron Hughes. Fulham 0-1 Swansea.

17:08. Inexplicable, obviamente. El Arsenal se merecía el gol igualmente, pero la forma en que ha llegado... para que Pochettino se corte las venas. Luego el Southampton mejoró y de hecho quizás mereció empatar con dos buenas llegadas que Szscesny, a diferencia de su homólogo rival, sí supo detener. ¡Volvemos en unos instantes con la segunda parte!

17:05. La pregunta es: ¿en qué estaba pensando Artur Boruc para ponerse a (intentar) imitar a Messi? Vean el gol y me lo cuentan:

http://www.dailymotion.com/video/x17jj1h_arsenal-vs-southampton-1-0-giroud-lol-boruc_sport#from=embediframe

48'. Final de la primera parte. Arsenal 1-0 Southampton.

46'. Amarilla para Hooiveld, que llega tarde a una pelotat dividida y se lleva por delante a Giroud.

45'. Tres minutos de añadido. Por cierto, espectacular el primer tiempo de Wanyama. Ha robado muchos balones, y además ha distribuido en corto de forma siempre correcta. Gran inversión la que han hecho los saints este verano.

43'. El Stoke City gana en el Britannia 1-0 al Sunderland, que además está con un hombre menos por la expulsión de Wes Brown.

43'. Ward-Prowse lanzando una falta. Imagen: @SouthamptonFC

42'. Sin consecuencias, el centro no encontró a Mertesacker y el posterior rechace acabó saliendo por línea de fondo.

41'. Córner para los locales.

39'. Jugada rapidísima de los saints, al primer toque, que acaba con un gran control y posterior remate de Jay Rodríguez, que se está entonando en los últimos minutos. Szscesny se tuvo que estirar para detener el tiro. Bien los de Pochettino.

39'. ¡QUÉ JUGADA DEL SOUTHAMPTON! ¡A PUUUUUNTO JAY RODRÍGUEZ!

37'. Está mejor el Southampton ahora, sin crear excesivo peligro, pero al menos teniendo más el balón que el Arsenal. Los gunners, después del gol, han desaparecido.

35'. Qué jugador es Mesut Özil. Qué clase.

32'. La enganchó Lallana desde la frontal con la izquierda, y el guardameta polaco hizo un auténtico paradón para evitar el empate. No pasó nada en el córner posterior.

32'. ¡PARADÓN DE SZSCESNY! ¡A PUNTO LALLANA!

31'. Falta peligrosa para el Southampton. La va a colgar Ward-Prowse.

29'. Marca el segundo el Newcastle, que ya le gana 2-0 al Norwich. Gouffran.

28'. Parece que se estira un poco el Southampton ahora, que estaba muy metido atrás.

26'. El córner queda en nada. Por cierto, cada vez que toca el balón Boruc con los pies el Emirates se viene arriba.

25'. Córner a favor del Southampton, despeja la defensa del Arsenal y de nuevo ceden otro córner.

23'. El gol es, de veras, de chiste. Y no es la primera que lía Boruc en su carrera, sin ir más lejos hace dos jornadas se comió un gol de portería a portería...

22'. Marca Giroud en una jugada estrambótica. Boruc se lía solo, empeza a girar con la pelota controlada, Giroud le presiona y se la acaba robando. El portero tenía todo el tiempo del mundo para despejar pero se lió solo.

21'. ¡¡¡¡¿¿¿PERO QUÉ HICISTE BORUC???!!! ¡¡¡GOL DEL ARSENAL!!! ¡IMPERDONABLE!

20'. Viendo la repetición de lo de Ramsey, si llega a entrar es el gol de la temporada. Espectacular.

19'. Wilshere se duele en el campo tras un choque con el gigante Wanyama, pero parece que como Shaw antes podrá volver al campo sin problemas.

18'. Centró Özil y Ramsey se sacó de la manga un remate de megacrack, de tacón, pero la madera vuelve a impedirle al Arsenal ponerse por delante. Se lo están mereciendo los gunners.

17'. ¡AL PALO EL ARSENAL DE NUEVO! ¡DE TACÓN RAMSEY!

14'. Aprieta más el Arsenal ahora, que le ha cogido el ritmo al partido y a punto ha estado de ponerse por delante en el marcador.

13'. Sale cojeando del campo Luke Shaw, aunque parece que no es nada serio y podrá volver a entrar.

10'. Tremendo toque de calidad de Wilshere, que le hace una espléndida vaselina a Boruc. El balón toca en el palo, rebota y Boruc la recoge en la línea de gol. ¡Ha despertado el Arsenal!

10'. ¡Al palo el Arsenal! ¡Casi casi casi Wilshere!

9'. Boruc ya está haciendo de las suyas. Despeja mal un balón fácil y se la regala al Arsenal.Gran portero, pero tremendemante irregular.

8'. Despeja bien ahora el jovencísimo lateral izquierdo Luke Shaw en la primera llegada al área del Arsenal. Los porteros, hasta ahora, espectadores.

6'. No hay llegadas al área por el momento, sí acercamientos por parte del Southampton. Ni Özil, ni Wilshere ni Cazorla han tocado pelota.

3'. Tiene más el balón el Southampton en estos compases iniciales de partido.

2'. La pone Ward-Prowse y la defensa del Arsenal despeja el peligro. Si no le conocen, fíjense en este chico. Joven y con una proyección impresionante.

2'. Primera falta del encuentro, la hace Ramsey tras perder un balón algo comprometido.

1'. ¡Empieza el partido!

16:10. Los equipos a punto de saltar al campo. ¡Se viene un partidazo!

16:08. Han empezado varios partidos a las cuatro de la tarde. En St. James's Park, el Newcastle ya le gana al Norwich, con gol del francés Loïc Remy, cedido a las urracas por el QPR.

16:00. Os recuerdo que el partido empezará a las 16:15 debido a problemas con la línea de metro que llega al estadio.

15:53. Y hablando de preguntas, cualquier comentario o duda que tengáis sobre el partido podéis hacerlo en mi cuenta de Twitter, @meruelo91.

15:51. Mauricio Pochettino contesta algunas preguntas prepartido.

15:42. En cuanto al Arsenal, Wenger saca el once de gala. Auténtico equipazo para afrontar un encuentro complicado.

15:41. Cabe destacar, en referencia a la alineación del Southampton, que un jugador fundamental en la seguridad defensiva del equipo como es Dejan Lovren finalmente es baja y no está en el once. En el banquillo se ha quedado Osvaldo: Pochettino sigue confiando en el once que tan buenos resultados le ha dado últimamente.

15:39. El partido empezará con un cuarto de hora de retraso debido a problemas en la Piccadilly Line, la línea de metro que llega al Emirates. ¡Hay que esperar a los hinchas!

15:32. Mientras, en Goodison Park, estamos viendo un derby de Merseyside absolutamente espectacular. 3-2 gana el Everton en un auténtico partidazo.

15:31. El once del Southampton: Boruc; Clyne, Fonte, Hooiveld, Shaw; Wanyama, Schneiderlin, Rodríguez, Lallana, Ward--Prowse; Lambert.

15:30. El once del Arsenal: Szscesny; Sagna, Koscileny, Mertesacker, Gibbs; Arteta, Ramsey, Wilshere, Özil, Cazorla; Giroud.

15:29. ¡Ya tenemos alineaciones confirmadas!

13:19. Hay un error en la alineación del Southampton, donde obviamente Wanyama y Lallana tienen los puestos intercambiados.

13: 18. Y así está la tabla de la Premier League ahora mismo:

POS CLUB J G E P GF GC DG PTS 1 Arsenal 11 8 1 2 22 10 12 25 2 Liverpool 11 7 2 2 21 10 11 23 3 Southampton 11 6 4 1 15 5 10 22 4 Chelsea 11 6 3 2 18 10 8 21

13:16. Éstas son las alineaciones esperadas:

13:14. Pochettino, por su parte, tiene a toda la plantilla disponible, y la única duda reside en saber si alineará a sus dos delanteros, Lambert y Osvaldo, u optará por incorporar un centrocampista más -como ya hizo con gran resultado en Old Trafford- en detrimento de uno de los dos puntas.

13:12. Los gunners tienen las bajas de Podolski, que no jugará en lo que resta de año y Oxlade-Chamberlain, con problemas abdominales. Wilshere anda un poco tocado pero ha entrado en la convocatoria. Vuelve a la lista Walcott tras recuperarse de sus molestias físicas, pero no se espera que entre en el once.

13:10. El Southampton, por su parte, viene de golear plácidamente en St. Mary's al Hull City, por 4-1, en una verdadera exhibición del trescuartista Adam Lallana, recientemente convocado con Inglaterra junto a sus compañeros de vestuario Lambert y Rodríguez.

13:08. El último partido de los de Wenger fue en Old Trafford, donde una vez más no dieron la talla. Siempre se espera algo más del Arsenal en los partidos grandes, en los que deciden campeonatos. En esta ocasión no fueron capaces de vencer a un United en crisis, pero aún así conservan el liderato.

13.06. Mi compañero Carlos Fernández Ruiz nos trae la previa del encuentro, en la que, entre otras cosas, vemos que este mismo encuentro terminó 6-1 a favor de los gunners la temporada pasada. Seguro que Wenger ya ha concienciado a sus futbolistas de que la cosa este año no va a ser tan fácil.

13:05. Lo curioso de la historia es que hace exactamente un año el Southampton estaba penúltimo en la tabla y sus hinchas no daban un duro por la salvación. Esta es la magia del fútbol.

13:03. Sí, aunque suene raro, no me he equivocado. El Southampton de Mauricio Pochettino está anclado en la zona noble de la tabla de la Premier y no piensa dejarse robar el sitio fácilmiente. Los saints son, sin duda, el equipo revelación de la temporada. De hecho, si ganasen hoy y el Liverpool empatase o perdiese en el derby de Mersyside, el Southampton se colocaría líder (empatado a puntos).

13:01. Hoy vamos a vivir en directo un auténtico partidazo en lo más alto de la tabla. El Emirates se va a vestir de gala para presenciar el encuentro de su equipo, el Arsenal, ante el Southampton. Primero contra tercero. ¡Casi nada!

13:00. ¡Bienvenidos una jornada más a la mejor liga del mundo, la Barclays Premier League!