Un triunvirato de suplentes redecide el derbi de los Midlands

La jornada inglesa abrió el telón con el derbi de Merseyside y la clausura no podía ser menos: el derbi de los Midlands, una competencia secundaria, pero competencia aun así. The Hawthorns estaba hasta los topes y los equipos igualados a más no poder. Se esperaba un encuentro igualado y abierto con dos rivales descarados. Un partido totalmente impredecible. Así sucedió cuando el Aston Villa igualó un partido que parecía perdido.

El West Brom no quiso prolongar en exceso la primera alegría de sus aficionados. Chris Brunt, desde su propio campo, mandó un magistral balón largo a la espalda de un despistado Baker para que Long pinchara el cuero de forma antológica y dejara en ridículo – sí, otra vez - a Baker. El irlandés, ante la inexistente oposición, no tuvo otro remedio que batir a Guzan con pierna izquierda.

Bacuna, uno de los mejores jugadores del Aston Villa, contagiado de la apatía de sus compañeros, cedió atrás para Clark. La potencia del pase fue tan ínfima que más que un pase parecía una invitación a Long para que hiciera un doblete. Efectivamente, Long se adelantó y recogió el esférico para regatear con una bicicleta invertida y batir de vaselina a un vendido Guzan. El balón picó en el larguero pero los villanos no iban a tener la suerte de que ese balón rebotara hacia fuera.

Los baggies, ciertamente, no habían hecho méritos suficientes como para tener el partido resuelto en diez minutos; pero la defensa del Aston Villa sí había hecho deméritos para que el resultado quedara justificado. El aplatanamiento de la defensa villana era tal que aun habiendo encajado dos grandes goles Sessegnon pudo finiquitar el partido si hubiera rematado bien un tremendo centro de Amalfitano.

El West Brom hacía circular el balón con serenidad. Una pieza cosida a mano con mimo y esmero incapaz de romperse ante la presión de un Villa hundido. Para contrarrestar el juego horizontal con desmarques de los blanquiazules los visitantes subieron un pistón para poner en práctica su característica verticalidad. Bacuna, como hiciera Brunt en el tercer minuto de partido, sirvió un balón largo para que Benteke prolongara de cabeza para Kozak que, con un asombroso control de espuela, controló el balón y sin dejarlo botar lo reventó para que se estrellara en el larguero. A diferencia del palo conseguido por los inspirados baggies, que sí acabó entrando en la portería, éste escupió el balón a la grada.

Baño sin desagüe

Un par de tímidos disparos del previsible Tonev y el larguero de Kozak fueron las únicas llegadas del Aston Villa a la portería de Myhill. Steve Clark observaba el partido con tranquilidad desde el banquillo sabiendo que todo estaba de cara para que su equipo se llevara el derbi. El West Brom estaba moviendo el balón por el césped con soltura, como si fuera un equipo europeo de primera línea. Los villanos estaban abrumados ante la rapidez de los pases y la imprevisibilidad de Long. Uno de los motivos de la tranquilidad baggie, además de la inoperancia en defensa del Aston Villa, era la poca aportación de Benteke, que estaba desaparecido deambulando por el campo sin saber muy bien que hacer.

Mientras un delantero de casi dos metros y un búlgaro en estado de hibernación estaban de extremos, Weimann, Agbonlahor y Delph seguían pasando frío en el banquillo claret anb blue. Todo lo contrario le sucedía al West Brom. Cualquiera hubiera dicho que los blanquiazules han sido el equipo ascensor de la Premier League. Con la llegada de Clark al banquillo el hilo musical baggie ha cambiado con creces y el Aston Villa estaba hincando la rodilla en la lona verde.

Los suplentes igualan las fuerzas

El decorado del partido en clave villana estaba siendo una escenografía típica del expresionismo alemán de los años veinte. Un dibujo grotesco de la realidad de los lions. Ante tal panorama los cambios estaban cantandos: Agbonlahor, Weimann y Delph por Kozak, Tonev y Sylla respectivamente. Paul Lambert puso toda la carne en el asador para intentar mostrar la cara A del Aston Villa.

Weimann, nada más salir, ya avisó a Myhill con un tiro que se fue a córner lamiendo el poste izquierdo. Los cambios habían entrado con energía, justo lo que necesitaba el Aston Villa y temía el West Brom.

Los locales se tiraron atrás sin quererlo, permitiendo al Villa tener el dominio del partido. Un gol metería a los visitantes en el encuentro. A pesar de las intenciones de los lions volvió a ser el West Brom el que disparó, esta vez, sin hacer herida mortal. Entre Amalfitano y Sessegnon, muy desdichado hoy, crearon una ocasión de la nada pero el beninés envió el cuero a las nubes justo delante de Guzan, que solo había tocado el balón para sacarlo de dentro de su portería.

El carácter defensivo del West Brom se hacía cada vez más evidente y más cuando solamente dos jugadores fueron a sacar de banda cerca de las inmediaciones del área villana. Sin saber muy bien por qué el Aston Villa estaba siendo la antítesis de la primera parte. La entrada de los suplentes, muy necesitada ante la falta de ideas, estaba dando aire al equipo. Bacuna, rehecho después de su fallo, se lanzó al ataque y centró al tuntún para que Weimann se alzara por encima de todos y prolongara a un costado del área pequeña y El Ahmadi, ausente durante el partido, batió a Myhill por arriba con un remate con el interior del pie. El marroquí metía a su equipo dentro del partido y el miedo se apoderaba del West Brom.

No cabía duda que había partido. Si algo tiene el Aston Villa es esa garra en los momentos difíciles. El West Brom estaba cediendo mucho poder a los villanos, que pueden perdonar mil veces pero una vez que aciertan no dejan de hacerlo. La mera presencia de Agbonlahor presionando o la larga sombra de Benteke son argumentos más que importantes para temer lo peor. Gabby Agbonlahor corrió para presionar la salida de balón y ganó el cuero dentro del área para posicionarse con opciones de centro. No se lo pensó dos veces. Como su compañero Bacuna puso un centro a un punto no especificado para que Olsson lo dejera muerto en la frontal del área y Westwood, con carrerilla, empalmara el cuero con potencia y lo enviara al fondo de las mallas. Estallaba la mitad del estadio que había estado helada tras los goles de Long.

El éxtasis llevó a la calma. Contra todo pronóstico el Aston Villa se relajó y el West Brom cobró un poco más de protagonismo o, al menos, apareció en el mapa. Long, desaparecido toda la segunda parte, volvió a merodear campo rival sobre todo provocando faltas para desquiciar a los zagueros visitantes. Por momentos parecía que el Aston Villa vestía una defensa de cinco para secar a los delanteros blanquiazules. Hasta el último minuto hubo partido. Clark, para no complicarse, despejó a córner. Los precedentes de este partido indicaban que ambos equipos eran expertos en arañar puntos en el añadido. Todo podía pasar en uno de los campos más ingleses de la Premier. Amalfitano sacó el córner y un eternidad pasó hasta que el balón bajo del cielo para que saliera despedido de las botas de Delph. No quedaba tiempo para más. Los lions rugieron en The Hawthorns.

Con el reparto de puntos ambos equipos se quedan exactamente donde estaban pero este derbi solo ha hecho que alimentar el morbo del siguiente.