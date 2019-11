Resultado Basilea - Chelsea en la Champions League 2014 (1-0)

23:01 Hasta aquí la retransmisión de un gran partido entre dos buenos equipos. Finalmente, el Basilea hizo buen uso de la presión para terminar imponiéndose a su rival, el Chelsea, que aunque sigue ostentando el primer lugar del Grupo E, tendrá que asegurar su clasificación en el último partido. Al final, el tardío tanto de Salah puso un marcador corto, pero suficiente para desnivelar el partido a favor de los suizos. Al final, Basilea 1 - 0 Chelsea. Esperamos volver a verles pronto por aquí, ¡hasta pronto!

22:59 FOTO | A punto estuvo el Basilea de abrir el marcador en la primera parte con éste remate de cabeza de Streller. Solamente Cech evitó el tanto. (Foto | Eurosport).

22:55 VIDEO | Éste es el gol que ha dado los tres puntos de forma mercida al Basilea. El pase en largo de Schär encontró a Salah, que supo definir de buena forma para dejar los puntos en Suiza.





22:52 FOTO | Una de las principales amenazas ofensivas del Chelsea hoy no se ha manifestado decisivo. Willian no ha cuajado su mejor partido, pero si que ha sido constante en sus ayudas en defensa, en especial, en el segundo tiempo. (Foto | Getty Images).

22:48 FOTO | Ni Terry ni Cahill han sido capaces de evitar que finalmente, el Basilea se haya impuesto en el marcador. El capitán blue sufrió un revés en su partido número 592 con la camiseta del Chelsea. (Foto | Eurosport).

22:44 FOTO | El mejor del partido, sin duda, el autor del tanto. Mohamed Salah fue un peligro constante para Azpilicueta, y al final, fue al cambiarse de banda cuando llevó a buen puerto el peligro que desarrolló durante todo el partido.

22:41 Mal resultado para un Chelsea que ya veía de cerca el pase a la siguiente ronda, y que tendrá que esperar a la última jornada para confirmar su pase. Por su parte, el Basilea se lo jugará todo en el enfrentamiento directo con el Schalke 04. El problema para los de Yakin, es que será en Gelsenkirchen, mientras que el cuadro blue recibirá al Steaua en Stamford Bridge, con los rumanos ya eliminados.

22:38 Un único disparo a puerta. Ese es el bagaje de cara a portería del Chelsea en el partido de hoy. Complicado imponerse en un partido con tan pocos intentos de cara a portería. El Basilea, por su parte, hasta en 16 ocasiones intentó hacer gol el Basilea, siendo 10 los intentos que fueron entre los 3 palos.

22:36 Murat Yakin supera a José Mourinho y su equipo, el Basilea, se impone al Chelsea por 1 tanto a 0. El propio técnico portugués, en un gran gesto, se acercó al técnico suizo nada más concluir el choque para reconocerle el triunfo.

¡FINAL DEL PARTIDO! GANA EL BASILEA AL CHELSEA

90+2' Último cambio de Yakin, el tercero. Se retira Stocker y entra Sauro.

90+1' ¡Arriba Serey Die! No aprovecha un buen contragolpe el Basilea para cerrar el marcador, y el jugador del cuadro suizo desperdicia una buena ocasión de matar el partido.

89' Se jugarán dos minutos más. Es lo que le queda al Chelsea para buscar la igualada.

87' Sorprende el Basilea a su rival, gracias a un gran pase en largo de Schär y un gran control de Salah, que deja atrás a Ivanovic y a Cahill, y que supera perfectamente a Cech para abrir el marcador.

86' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOHAMED SALAH! ¡GOL DEL BASILEA!

85' Último cambio de Mourinho. Willian deja su lugar a De Bruyne, que tendrá algo menos de 5 minutos.

84' Schär pone en aprietos a Cech con un disparo desde lejos, al que el meta checo tiene que responder con una buena estirada.

82' ¡Y ahora la devuelve el Basilea a la contra! El hueco que dejó el lateral serbio lo aprovechó Giovanni Sio para llegar hasta casi línea de fondo, se dio la vuelta, puso el balón en la frontal y la recogió, tras un rechace, de primeras Serey Die, que disparó a la meta de Cech. El disparo salió poco poco desviado.

81' ¡Ajeti salva a su equipo! Gran centro de Lampard sobre el área suiza, y a punto está de llegar Ivanovic, al que sólo la pierna del recién ingresado en el campo evitó que lograse el gol.

80' Casi se hace con el balón Lampard, tras otra buena jugada de Hazard. El belga está siendo de lo poco destacable hoy por parte del Chelsea.

79' Se lió Ramires dentro del área. El brasileño se encontró con un buen balón servido por Hazard, pero tardó demasiado en reaccionar, y la defensa suiza terminó despejando el balón.

77' Nuevo cambio en las filas suizas. Giovanni Sio ingresa en el campo, Streller abandona el tapete del St Jakob Park.

75' Inexplicable acción de Ramires, que 'cazó' por detrás a Serey Die sin el balón de por medio, y que le cuesta una nueva cartulina amarilla al brasileño.

73' A punto ha estado Salah de aprovecharse de una indecisión entre Ivanovic y Cech. Al final, el cancerbero checo se hizo con el esférico.

71' Primer cambio en el Basilea. Se marcha del terreno de juego Xhaka, y entra en su lugar Ajeti.

69' Salah bota un córner al primer palo al que por poco llega Streller.

67' ¡Providencial Schär! El central suizo evitó despejando con un testarazo que un buen centro de Willian desde la derecha, llegase a la cabeza de Torres, que ya se relamía en el segundo palo.

FOTO | Aunque en éste segundo tiempo estamos viendo a un mejor Chelsea, el rendimiento de su equipo no termina de contentar a José Mourinho. (Foto | UEFA).

64' Se estrena el Chelsea en el aspecto disciplinario. Entrada peligrosa de Obi Mikel sobre un jugador helvético que le cuesta una amonestación al nigeriano.

62' Serey Die comete falta sobre Hazard, que le cuesta una nueva amonestación. Muy protestada por el camerunés.

60' Buena combinación entre Hazard y Torres que cuando el primero quiso continuar abriendo a banda, no pudo contactar con Ramires en primera instancia, lo que hizo perder la iniciativa al Chelsea.

58' Se duele Willian sobre el campo. No parece tener mayores problemas.

57' Falta de Xhaka sobre Terry cuando éste se disponía a despejar. Le cuesta la primera amarilla del partido al jugador del cuadro suizo.

54' Entra el belga al terreno de juego en sustitución de Oscar. Estar situado en banda derecha le ha sacado de la creación de juego, y le sustituye por un hombre más habituado a jugar tirado a un costado.

53' Se muestra decidido a ir a por el partido José Mourinho. Se prepara para entrar Eden Hazard.

51' Ha salido con otro aire el Chelsea, Desde el primer minuto están queriendo dominar el partido, y Willian está apareciendo más en estos primeros instantes de segunda mitad que en todo el primer tiempo.

48' Falta de Elneny sobre Azpilicueta que a punto ha estado de costarle al jugador del conjunto suizo la cartulina amarilla. El navarro se duele de su tobillo.

46' ¡Arranca la segunda mitad!

21:45 No hay cambios en ninguno de los dos conjuntos. Tanto Yakin como Mourinho han mantenido a sus dos equipos tal cual terminaron los primeros cuarenta y cinco minutos.

21:44 ¡Ya retornan los 22 protagonistas al césped! Todo está a punto para que de comienzo el segundo acto.

21:42 Muy claros desde el Chelsea al respecto de la primera parte. El mensaje es claro: "Los blues no se creen la fortuna que han tenido para no ir detrás en el marcador".

And that's half time. Goalless, but the Blues can count themselves fortunate not to be behind. #CFCLive — Chelsea FC (@chelseafc) noviembre 26, 2013

21:40 La primera parte de los locales ha sido muy buena. Con Mohamed Salah como principal argumento ofensivo, la banda izquierda ha sido el carril recurrente. Azpilucueta ha estado muy solo, Willian no ha ayudado lo suficiente ni tampoco Ramires. Tendrá que mover sus piezas Mourinho si quiere evitar que alguna de esas internadas termine fructificando. (Foto | Zimbio).

21:38 El empate a cero entre ambos conjuntos campea en el marcador. El potencial del Chelsea no está siendo suficiente para doblegar a un bien plantado y motivado Basilea. Las estadísticas de ésta primera parte.

21:36 Repasemos las zonas en las que se ha disputado el partido. Mucho centrocampismo, la banda defendida por Azpilicueta ha sido la principal vía de entrada para el Basilea hacia el área del Chelsea.

21:34 Mala primera parte en líneas generales del cuadro blue, que no ha conseguido apenas llevar peligro a la meta de un inédito Sommer. Sin embargo, Cech si ha tenido trabajo, y hasta en tres ocasiones claras ha evitado que los helvéticos abrieran el marcador.

45+1' ¡Final de la primera parte!

45' Se jugará un minuto más hasta el final de la primera parte. El agregado no lo verá Mourinho, que ya se dirige hacia el túnel de vestuarios.

43' Falta peligrosa de Obi Mikel sobre Salah, el mejor del Basilea en ésta primera parte. Cerca de la frontal del área, se perfilan Stocker, Schär y Frei para su lanzamiento.

41' Se produce el primer cambio en las filas del Chelsea. Obligado, Samuel Eto'o deja su lugar en el campo a Fernando Torres.

FOTO | El delantero no estaba solo en el banquillo. Ahora que va a ingresar en el campo, Juan Mata se quedará en el banco esperando su oportunidad.

40' Eto' se duele sobre el césped, parece algo muscular. No tiene pinta de que vaya a poder continuar. Ya se prepara Torres para ingresar en el campo.

37' Está visiblemente enfadado José Mourinho en la banda. El luso ha puesto a calentar a Fernando Torres.

35' ¡Salva Azpilicueta! En primera instancia mide mal el navarro un envío en largo de Ivanov buscando nuevamente a Salah. A pesar de su error inicial, el español se rehizo y evitó el golpeo del egipcio, que ya se relamía ante la posibilidad de de hacer gol.

32' Tiene que salir Cech casi hasta el centro del campo para despejar una jugada peligrosa. En su chut, Eto'o estuvo a punto de recoger un regalo, pero el meta suizo, Sommer, se mostró seguro en su salida y detuvo el cuero.

DATO | Reveladoras estadísticas las de éstos primeros 30 minutos de partido. Aún no ha tirado entre los tres palos el Chelsea, mientras que el Basilea lo ha hecho en 5 ocasiones, todas ellas se toparon con Cech.

29' Nuevamente Salah le gana la espalda al lateral navarro, le encara y consigue poner un centro atrás para la llegada de Streller. El gran delantero suizo no consiguió empalar el balón satisfactoriamente, y su golpeo se marchó desviado de la meta de Cech.

27' El dominio del Chelsea ha sido engañoso. Bien pronto el Basilea ha vuelto a hacerse con la iniciativa del juego, desarrollando un buen juego hasta la zona de tres cuartos, aunque a partir de visualizar la línea del área grande, les está faltando un punto más para conseguir finalizar más acciones.

25' Salah sigue creando peligro por el perfil izquierdo. Tanto él como el lateral, Voser, están aprovechándose de Azpilicueta y están llevando mucho peligro por la izquierda. Por muy poco el egipcio no ha llegado al pase filtrado por el suizo en largo, que le dejaba sólo ante Cech.

23' ¡Salah se topa con Cech! El egipcio se hace con un balón suelto dentro del área grande, y su remate en semifallo se encuentra con los reflejos del meta checo, que con un escorzo evitó el primer tanto del partido.

FOTO | Ésta es la imagen que presentaban los equipos mientras formaban escuchando los himnos, esperando el pitido inicial.

20' Ha dado la vuelta a la tortilla el Chelsea. No crea peligro, no ejerce un control total, pero ha conseguido que la salida en tromba del Basilea haya quedado en nada, y ahora, a través del cuero, empieza a hacerse dueño del choque.

17' Se pide penalti en St Jakob Park. Aparentemente, Lampard tocó el balón con la mano dentro del área tras centro de Stocker, pero el balón venía rebotado de un contrario y aunque el inglés impacta con su mano, el colegiado no entendió voluntariedad. Muy enfadado el público suizo.

14' Se estira el Chelsea, ¡no llega por muy poco Eto'o! Se anima el partido. Ivanovic ha puesto un gran balón desde la derecha, al que el camerunés, aunque se ha estirado, no ha conseguido llegar por poco.

12' ¡Vuelve a despejar Cech! Jugada personal de Fabian Frei desde el centro del campo que culmina con un golpeo seco por bajo, que acierta a despejar el checho a córner.

8' Parece que Lampard se está situando en la mediapunta, obligando a Willian (izquierda) y Oscar (derecha) a cubrir los flancos. Les espera trabajo a ambos durante el choque, si continúa apretando de ésta forma el Basilea.

6' Cech despeja a saque de esquina, y será el segundo de forma consecutiva que saquen los helvéticos. Por arriba tiene mucho peligro el Basilea, pero el Chelsea tampoco anda escaso de centímetros para contrarrestar posibles riesgos a balón parado.

4' Domina el Basilea, que es el único que propone fútbol ofensivo hasta el momento. El Chelsea ha salido replegado, casi invitando a su rival a atacarle.

2' ¡Despeja como puede Cech! Falta peligrosa de Terry sobre Stocker que bota Schär sobre la meta blue, y que por poco acierta a despejar el meta checo.

1' ¡Comienza el partido!

20:45 ¡SALTAN LOS DOS EQUIPOS AL CAMPO Y TODO ESTÁ LISTO PARA COMENZAR! Va a empezar el partido en St Jakob Park. Empezará el Basilea moviendo el cuero.

20:43 Y éste, el del Basilea. Los de Yakin refuerzan el centro del campo con 5 jugadores en la zona ancha del campo.

20:41 El esquema del Chelsea. Un 4-3-3 presenta Mourinho ante el Basilea.

20:38 ¡Falta poco para el inicio! Mientras los jugadores de Chelsea y de Basilea ultiman los respectivos calentamientos, el público va ocupando sus localidades. Hay una buena representación de aficionados blue en Suiza. Los seguidores del club londinense creen firmemente en que sea éste el encuentro que sirva para certificar el pase de su equipo a octavos.

20:33 Calientan los jugadores blue sobre el césped del St Jakob Park. El frío de Suiza no privará al espectador de ver un buen espectáculo, aunque jugadores y aficionados tendrán que hacer uso de sus mejores prendas térmicas para evitar la sensación de frío.

20:30 Respecto a la victoria del Chelsea ante el West Ham el fin de semana, Mourinho únicamente variará su once dando entrada a Willian en el lugar de Hazard. El flamante fichaje estival del club londinense goza de la confianza del portugués, que parece decantarse por la dupla que forman él y Óscar para los partidos importantes, aunque sitúa a Lampard y Ramires, que se intercambiarán posiciones, ocupando la tercera plaza vacante del trío de mediapuntas.

20:27 Y más de datos. El español, César Azpilicueta, que hoy volverá a jugar en el lateral izquierdo, llegará hasta los 50 partidos como jugador del Chelsea. La baja forma de Ashley Cole, y la falta de confianza de Mourinho en Bertrand han reconvertido al navarro, reposicionándole al lateral contrario en el que habitualmente se ha venido situando durante su carrera.

20:23 Hoy Peter Cech está de récord. Y es que el arquero checo llega hasta la nada desdeñable cifra de 450 partidos oficiales vistiendo la elástica blue. Desde que en el año 2004 el Chelsea se fijase en él para ocupar la portería, sólamente las lesiones o sanciones le han apartado de la tituaridad. Pero no es el único, puesto que aunque no es una cifra redonda, John Terry, el eterno capitán, cumple 592 partidos como jugador del cuadro londinense, igualando a J. Hollins en el 4º lugar histórico de apariciones con la camiseta blue. (Foto | Reuters).

20:18 Samuel Eto'o es una de las principales bazas ofensivas de éste Chelsea. Llegado casi al final del mercado estival, el camerunés volverá a ser de la partida. Hasta el momento, lleva dos goles en la Champions, ambos conseguidos en el último choque ante el Schalke. De igual forma, desde el banco, Fernando Torres esperará su oportunidad en el partido de su vuelta a una convocatoria. El de Fuenlabrada también llega hasta el par de tantos en la máxima competición continental. (Foto | AP).

20:15 Una serie de estadísticas para hacer más amena la espera hasta el inicio del partido. El rumbo de ambos equipos en la competición se aprecia, de mejor manera, desglosando los datos.

20:10 También conocemos a los suplentes de ambos conjuntos:

Por parte del Chelsea, estarán en el banquillo: Schwarzer, Cole, Mata, Hazard, De Bruyne, Schurrle, Torres.

Y en el banco del Basilea estarán: Vailati, P. Degen, Ajet, D. Degen, Delgado, Sauro, Sio

20:08 José Mourinho ha cambiado radicalmente su discurso. Esta vez en la previa de éste choque, no dudó en alabar a su rival. Para el portugués, las circunstancias que rodearon al primer partido entre ambos fueron muy precisas, pero ahora, son completamente opuestas: "El Basilea es un buen equipo. Ganaron en Londres porque fueron mejores que nosotros, pero ahora estamos en una situación mejor y sobre todo, diferente, comparándolo con la que estábamos entonces".

20:06 La reacción del técnico luso del Chelsea, una vez que hubo terminado el partido de ida, fue contundente. De ésta forma evaluó el portugués el rendimiento de sus pupilos: "Emocionalmente no somos un equipo maduro y cuando nos encontramos en una posición complicada pasamos por momentos difíciles. Nos empataronó en nuestro mejor momento del partido. Y después de eso nos topamos permanentemente contra su buena defensa".

20:04 Los ánimos en el vestuario londinense están altos. Saben de la importancia del choque, y la necesidad de cosechar un punto para confirmar el pase a octavos está enn la mente de todos los jugadores. Así lo ha expresado en el prepartido una de las estrellas del Chelsea, Eden Hazard: "Si salimos al campo pensando que con un punto está bien vamos a terminar perdiendo" afirma el belga. (Foto | EFE).

20:02 Una vista diferente de la alineación del Basilea, situados en el campo. Así transmite el Chelsea la oficialidad de las mismas.

Line-Up FCB: pic.twitter.com/L9rKPp9Gi8 — FC Basel 1893 (@FC_Basel) noviembre 26, 2013

20:00 ¡YA CONOCEMOS LAS ALINEACIONES!

Jugarán, por parte del Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Mikel, Lampard; Ramires, Oscar, Willian; Eto'o.

Del lado del Basilea: Sommer, Die, Streller, Ivanov, Stocker, Voser, Schär, F. Frei, Salah, Elneny, Xhaka.

19:55 El Basilea, por su parte, y como no podía ser de otro modo, también está en su estadio. Otra perspectiva del gran estadio que acogerá el partido por la clasificación para octavos.

Kickoff in 2 Stunden - das Stadion ist bereit! pic.twitter.com/aOrM9wnkE5 — FC Basel 1893 (@FC_Basel) noviembre 26, 2013

19:50 ¡El Chelsea ya está en el St Jakob Park! El espectacular feudo del Basilea acogerá un partido más que decisivo para el futuro del Grupo E. Desde el perfil del club blue, fijan el objetivo en pasar primeros de grupo.

Good evening from @FC_Basel's St Jakob-Park where top spot in Group E is the target. Team news to follow later. #CFC pic.twitter.com/XgvroPrrOf — Chelsea FC (@chelseafc) noviembre 26, 2013

19:45 Una de las buenas noticias que tiene el cuadro inglés es la vuelta, tras un tiempo ausente, de Fernando Torres. El ariete español sufrió una rotura muscular en el abductor en el partido ante el Schalke, y se ha perdido los últimos compromisos de su equipo. Ahora, con Torres ya recuperado, es probable que Mourinho pueda alinearle de inicio, puesto que hasta que tuvo de parar, estábamos viendo la mejor versión de los últimos años del punta de Fuenlabrada. (Foto | AFP).

19:40 En los últimos partidos internacionales, la regularidad ha sido la tónica dominante en el caso tanto de Basilea como de Chelsea. Del lado helvético, los empates, como se puede ver en éste gráfico de UEFA, han sido el resultado más repetido, mientras que únicamente dos tropiezos, uno de ellos ante los suizos, emborronan una gran marca de resultados para los londinenses.

19:35 En su conferencia de prensa, Mourinho ha vuelto a demostrar que no deja indiferente a nadie. Primero saliendo en defensa de Villas-Boas tras el reciente rapapolvo que sufrió el Tottenham a manos del Manchester City ("es mejor perder un partido 6-0 que 6 por 1-0"), posteriormente, pasándole la presión al rival ("podemos ganar o perder, pero si alguien debe sentir la presión mañana - por hoy - debe ser el Basilea") hasta volver a arremeter contra los medios por sugerirle nombres, como el de Mata, a alinear ("no puedo cambiar las normas. Juan merece jugar, pero no puedo empezar no puedo empezar con 12").

19:30 Para el partido entre ambos conjuntos, se ha designado a un trencilla de nivel. Stéphane Lannoy nació en Francia hace 44 años. Empezó su andadura profesional ligado al fútbol desde el otro vértice del tablero. Sus inicios, como jugador, fueron desde el centro del campo del equipo de su pueblo, La Capelle-lès-Boulogne, pero a los 20 años se dio cuenta que su futuro por esa vía estaba más que limitado. Entonces se decidió a probar con un silbato, y desde que en 2002 ascendiera a la Ligue 1, pita con asiduidad al máximo nivel tanto continental (Champions League y Ligue 1) como internacional (Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Eurocopa 2008 y Mundial de Sudáfrica de 2010).

19:25 En la rueda de prensa previa, el técnico del Basilea, Murat Yakin, ha comentado distendidamente acerca de lo importante del encuentro, sin restar ni un ápice de moral a sus chicos, puesto que considera "más que posible luchar por el segundo puesto y clasificarnos para octavos". A su lado, acompañándole en su interlocución con los medios, una de las grandes esperanzas del club helvético y promesa en firme del fútbol helvético. Fabian Frei, por su parte, confía en que la afición les lleve a la victoria para seguir peleando por clasificarse, ante un rival "histórico", como él mismo define al Chelsea. (Foto | AFP - Getty Images).

19:20 En el capítulo de ausencias, la más destacada puede estar del lado suizo. Marcelo Díaz, el chileno, sufrió en el último partido disputado con su selección un golpe en el costado, que le ha terminado provocando una fractura de costilla. Primero, ante Inglaterra, Díaz empezó a quejarse del pecho, y su dolencia se agravó en el partido frente a Brasil, cuando ya fue evidente que el chileno había sufrido una lesión. El propio Basilea, a través de un comunicado, hacía público que el jugador no volverá a vestirse de corto al menos, hasta que llegue 2014. (Foto | La Nación).

19:15 Por su parte, el cuadro que dirige desde el banquillo Murat Yakin se enfrentó ante el Steaua de Bucarest. En un encuentro sin demasiado que contar, lo más destacable fue ver cómo se reeditaba el guión vivido en el anterior choque entre ambos conjuntos. En Rumanía se adelantaron los helvéticos, y fue gracias a un tardío gol de Tatu lo que permitió al Steaua igualar la contienda. Sin embargo, en Suiza, sucedió a la inversa. Piovaccari adelantó a los suyos, y sólo al final, y casi de rebote, Giovanni Sio puso el empate en el luminoso.





19:10 Precisamente ante el cuadro teutón, los hombres de Mourinho cosecharon su último triunfo en la máxima competición continental. De la mano de un inspiradísimo Eto`o, el Chelsea se impuso sobre el Schalke por un engañoso 3-0, que no reflejó lo visto sobre el campo.





19:05 Una de números. Haciendo cábalas, se puede sacar un dato que de producirse, sumaría un nuevo registro redondo en los libros de historia del Chelsea. De cosechar un empate en su visita al Basilea, los de Mourinho llegarán a los 50 en todas las competiciones UEFA que han disputado en su historia. Ya en la última jornada, batieron otra marca, puesto que la victoria del Chelsea por 3-0 ante el Schalke 04 fue la número 100 en la competición para los blues. (Foto | Reuters).

19:00 La visita del Chelsea al St Jakob Park significará la décima vez que un conjunto inglés visita al Basilea en su feudo. El balance para los helvéticos no es ni mucho menos alentador, puesto que en cuatro ocasiones ha caído derrotado. Por el contrario, en otras tres salió victorioso y cierra el círculo habiendo cosechado otro trío de partidos finalizando en empate su enfrentamiento. Por eso, de imponerse hoy a su rival, podrían igualar una estadística desfavorable.

18:55 A través de su cuenta en Twitter, el propio Chelsea ha ido informando de los pasos del equipo en Suiza. Empezando con la rueda de prensa previa que han mantenido tanto José Mourinho como John Obi Mikel, pasando por el primer entrenamiento y llegando hasta un paseo matutino del grupo en las proximidades del hotel.

The players and support staff stretch their legs with a walk near the team's hotel. #CFC pic.twitter.com/xAmqGwCh6o — Chelsea FC (@chelseafc) noviembre 26, 2013

18:50 Una de las notas que diferenciarán a éste de los choques del pasado curso será, como no, la presencia de José Mourinho en el banquillo blue. El que hasta el pasado año fue técnico del Real Madrid volvió 'a su casa' en verano, para intentar devolver al Chelsea al primer escalafón a nivel internacional. Los aficionados londinenses clamaban por su vuelta, y en el citado choque de semifinales de Europa League del pasado curso, se manifestaron en esa dirección.

18:45 Ese doble enfrentamiento en semifinales fue la última vez que Chelsea y Basilea se vieron las caras, salvando el encuentro de esta misma fase de grupos. Precisamente, la Europa League alumbró el inicio de confrontaciones entre ambos equipos, puesto que hasta aquel instante, no se habían llegado a enfrentar anteriormente. Por tanto, el saldo, de los tres partidos disputados, es el siguiente: (Foto | ceroacero).

18:40 El buen hacer del Basilea, clasificado una vez más para la máxima competición continental, a punto estuvo de llevar hasta tierras suizas una alegría a nivel europeo. Si en Liga, apenas tiene dificultades para imponerse de forma constante en el campeonato, a título continental las cosas no tienen la misma buena pinta. Por eso, el pasado año, llegando hasta semifinales de la Europa League, se entendió como una gran posibilidad de acceder a ganar el segundo trofeo a nivel europeo. Pero se cruzó, precisamente, un Chelsea que venía rebotado de la Champions, y que a la postre, se proclamaría campeón. (Foto | Getty Images).

18:35 Mientras que el encuentro da comienzo, se puede ir echando un vistazo a la magnífica previa que se ha preparado expresamente para el encuentro. El caer derrotado en el primer partido entre ambos conjuntos le dará al choque un ánimo de revancha por parte del Chelsea, queriendo enmendar el haberse dejado remontar por parte del Basilea en casa, dotando al partido de otro punto más de interés.

El Basilea celebra el que fue el tanto del empate en Stamford Bridge (Foto | AFP).

18:30 El Chelsea que dirige José Mourinho ha sufrido un único, pero gran tropiezo, en lo que va de Champions. Fue precisamente ante su próximo rival en su feudo, Stamford Bridge. Después de abrir el marcador justo antes del descanso, el cuadro suizo volteó el marcador mediada la segunda parte, y sorprendió a los anglosajones, que no pudieron reponerse y acabaron cayendo derrotados ante el que será su oponente esta noche.

18:25 El equipo inglés llega en una situación más aventajada que su rival, ya que comanda el grupo con 9 puntos. Por su parte, los helvéticos se colocan terceros, a tan solo un punto de ocupar la segunda plaza, que actualmente tiene al Schalke como inquilino, por lo tanto, el enfrentamiento entre ambas escuadras podría dibujar de una forma bastante precisa, a la espera del resultado en el otro partido del grupo, qué equipos se quedarán en el camino, y cuáles accederán a la siguiente ronda.

Así está hasta el momento la clasificación del Grupo E

POS EQUIPO JUG GAN EMP PER G.F G.C PTOS 1º Chelsea 4 3 0 1 11 2 9 2º Schalke 4 2 0 2 4 6 6 3º Basilea 4 1 2 1 4 4 5 4º Steaua Bucarest 4 0 2 2 2 9 2

18:20 Además del partido entre el Basilea y el Chelsea que nos compete, hay que recordar que se puede seguir toda la Champions League en VAVEL, todos los grupos, todos los goles, todos los resultados de la máxima competición continental, al momento.

18:15 ¡Buenas tardes, y bienvenidos a un nuevo directo de VAVEL! La vuelta de la máxima competición continental nos devuelve a la magia de la Champions League. Se acabó la cuenta atrás, la 5ª jornada de la Fase de Grupos se abre este martes. Nosotros viajaremos hasta Suiza, hasta St Jakob Park, para vivir un apasionante duelo por la clasificación dentro del Grupo E, en la lucha por el pase a octavos: Basilea vs Chelsea.