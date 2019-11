Crystal Palace - Cardiff City: mucha necesidad de puntos en Selhurst Park

El Crystal Palace recibe este sábado al Cardiff City en un duelo marcado por el mal inicio de torneo que han protagonizado ambos equipos, por lo que los dos tendrán que salir a por la victoria sin tapujos, ya que de no lograrla seguirían inmersos en los puestos de peligro. Los tres puntos se antojan, pues, fundamentales para el devenir de ingleses y galeses, y supondrán un leve respiro para quien consiga llevárselos y para sus discutidos entrenadores.

Nuevo entrenador, lavado de cara y estilo definido

El estreno de Tony Pulis el martes pasado ante el West Ham no pudo haber dejado más clara la intención del técnico galés sobre cómo va a jugar su Crystal Palace a partir de ahora. El férreo planteamiento de los partidos que tan buen resultado le dio al Stoke City bajo el mandato del propio Pulis se pudo ver el otro día en Selhurst Park, y les sirvió para lograr una victoria por la mínima que amarrase tres puntos muy necesarios. Un gol de Chamakh -al que Pulis ya ha comentado que quiere recuperar para que vuelva a ser el delantero goleador que era- y una buena organización atrás fueron la clave en ese partido, y a buen seguro que serán las bases de esta temporada en el cuadro londinense a partir de ahora.

De los diez puntos conseguidos por el Crystal Palace esta temporada, siete han llegado en su estadio, por lo que será importante que siga siendo un fortín ante la visita del Cardiff City. Llevan dos partidos consecutivos sin encajar un gol en casa (empate ante el Everton y victoria ante el West Ham), si bien únicamente han sido capaces de batir a su rival de mañana en dos ocasiones de las últimas siete en la capital inglesa. La última, precisamente la temporada pasada, cuando ambos conjuntos militaban en el Championship, y el Palace se impuso por 3-2 tras ir perdiendo por dos tantos de desventaja al descanso. Son el equipo menos goleador de toda la cateogría, con únicamente ocho tantos anotados en catorce partidos -estadística que a buen seguro mantendrá con la llegada de Pulis la banquillo-, de los cuales cinco han sido en casa. Por contra, han recogido el esférico de sus redes hasta en veintidós ocasiones, diez de ellas en su recinto. De las tres victorias conseguidas por los londinenses, dos han sido por la mínima (1-0), habiendo superado más ampliamente sólo al Sunderland (3-1).

Para este partido, Tony Pulis no podrá contar con los lesionados de larga duración Murray, Guedioura y Thomas, así como con el sancionado Bolasie. Se espera que el entrenador repita el mismo once que le dio la victoria hace tres días, con la dupla Jerome-Chamakh arriba y Jedinak cortando los posibles avances del conjunto de Malky Mackay. El calendario que le espera a los Eagles no es sencillo, con Chelsea, Newcastle, Aston Villa y Manchester City como próximos adversarios de aquí a final de año, lo que concede más importancia si cabe a este partido ante el Cardiff City. Para los equipos recién ascendidos es muy importante sacar la mayor cantidad posible de puntos en casa, ya que normalmente cuesta adaptarse a jugar bien en los campos de la Premier League cuando eres equipo novato y visitante.

Sobre el partido ante el Cardiff, Pulis comentaba: "Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades, es algo fundamental cuando tienes este nivel. Si tienes ocasiones, has de aprovecharlas, porque de otro modo en esta liga se te castiga cada fallo. El Cardiff es un buen equipo, pero si mostramos el nivel defensivo de la última jornada, podemos sacar algo muy positivo de este encuentro". Asimismo, dio las claves de la mejora de su equipo: "Lo que nos ha de diferenciar de nuestros rivales es que tenemos que jugar siempre como una unidad, ser muy sólidos. Y no me refiero sólo a la defensa, creo que la consonancia entre la línea de cuatro atrás y portero es importante, pero son los de delante los que han de completar esa solidez".

El Cardiff City, sin margen de error

Por su parte, el Cardiff City llega a este partido inmerso en un mar de dudas y de irregularidad. Los de Mackay acumulan cuatro encuentros sin ganar, alternando buenas actuaciones -como ante el Manchester United- con partidos desastrosos, como en la visita del Arsenal a la capital galesa. La prensa británica apunta a que el propietario malayo Vincent Tan está perdiendo la paciencia con el técnico Malky Mackay, y un mal mes de diciembre podría ser el detonante para su despido. Si bien Mutch está en un buen momento de forma y Cowie dejó buenos detalles en el empate logrado entre semana en el Britannia Stadium, el centro del campo de los Bluebirds no está cuajando precisamente sus mejores partidos, dejando demasiados huecos y no ayudando a Medel en las tareas de destrucción. Si a eso le sumamos que el fichaje estrella del mercado veraniego, Odemwingie, está totalmente desaparecido desde el inicio del curso, nos encontramos con que el equipo está ahogado en los puestos de abajo de la clasificación.

Con once goles a favor en catorce encuentros -segundo conjunto menos goleador en toda la categoría-, se prevé un partido de pocos goles y en el que cada detalle puede ser fundamental para llevarse la victoria. El Cardiff City "sólo" ha perdido tres de los siete partidos que ha jugado lejos del Cardiff City Stadium, y suele adoptar una táctica bastante conservadora en estos choques, con balones en largo para Campbell y intentar aprovechar los pases medidos de Mutch o la técnica de Whittingham. Si bien no son la mejor defensa del campeonato, sólo han recibido diez tantos fuera de casa en lo que va de campaña, lo que hace pensar que basarán sus opciones en este partido en no permitir los acercamientos del Palace y en mantener la mentalidad de Mackay de que cada punto fuera de casa es oro puro. Para ello, les beneficiarán las dimensiones pequeñas de Selhurst Park, ya que habrá menos espacio para que los locales busquen los anteriormente mencionados huecos que deja el centro del campo galés.

Para este partido, el técnico escocés podrá contar con toda su plantilla en perfecto estado de forma, lo que le permitirá escoger a los mejores sin ningún tipo de restricción. Existe la duda sobre si el Cardiff saldrá con únicamente un punta o con Campbell y Odemwingie juntos, relegando a Gunnarsson al banquillo. Théophile-Catherine, tras su buena actuación en la pasada jornada ante el Stoke City, seguirá cogiendo confianza en el lateral derecho y despreocupando a Caulker de ayudarle en dicha posición, como sucedió en los primeros partidos de esta temporada.

Mackay, que sonó para ocupar el banquillo del Crystal Palace tras la destitución de Ian Holloway, salió al paso de los rumores que colocaban a Mark Hudson en su rival de esta jornada en el mercado invernal: "Mark es mi jugador, y lo quiero aquí. No hay negociación posible". Del mismo modo, alabó la importancia de poder volver a contar con Taylor y Bellamy, que llevaban semanas arrastrando molestias físicas: "Es genial volver a contar con todos los chicos de nuevo. Debemos aprovechar esto, nunca se sabe cuándo van a dejarte de respetar las lesiones".

Posibles alineaciones