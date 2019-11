Manchester United - Shakhtar Donetsk en directo

22:40h. El resultado del partido Manchester United - Shakhtar Donetsk de la fase de grupos de la Champions League fue de 1-0 a favor de los ingleses, que con ello ya es equipo de octavos de final.

22:35h. El Shakhtar de Lucescu, por su parte, queda eliminado en la fase de grupos. Finalmente acompañará al United el Bayer Leverkusen de Hyypia. Fue atrevido y valiente en uno de los estadios con más prestigio del mundo pero el gol no llegó. Faltó decisión en los últimos metros.

22:34h. Perdóno el Shakhtar en la primera parte y la experiencia y contundencia del United tuvo premio. Los de Moyes respiran: se clasifican como primeros de grupos y se dan una alegría, teniendo en cuenta su situación en Premier League.

92' ¡FINAAAAAAAAL DEL ENCUENTRO! Gana el Manchester United al Shakthar Donetsk por 1-0, marcó Jones en el minuto 66.

90' Dos minutos de descuento.

87' Roto el Shakhtar: líneas muy separadas y el United contraatacando a medio gas. Prefiere mantener el balón y no asumir riesgos. El primer puesto está en juego y Moyes quiere retenerlo.

86' Cambio en el Manchester United: entra Valencia y se va Büttner. El Shaktar aprovecha: entra Ferreyra en el lugar de Luiz Adriano, algo apagado hoy.

85' Se consumen los minutos y el Shakhtar se ve cada vez más superado. Está ganando metros el United ante la debilidad física de los visitantes.

83' ¡STEPANENKO! Remate de volea desde fuera del área que ataja De Gea.

81' Rápida triangulación del United en ataque que finaliza en corner. Anticipó la defensa el movimiento de Van Persie.

80' Entra Fernando en el lugar de Fred.

78' Tímido aviso de Rakitskiy. El Shakhtar gasta los últimos cartuchos con lo que puede, lanzado al ataque.

78' Amarillas en el mismo minuto para Srna y Cleverley.

74' Así fue el gol de Jones.

73' Doble corner para el Shakhtar. Srna lanza ambos pero estos son rechazados por la defensa inglesa.

72' Mucho más junto el United con balón. Rooney viene a recibir como interior y Kagawa-Januzaj hacen apoyos laterales, algo más centrados. Van Persie es ahora claramente la referencia, separado de tareas de elaboración y defensivas.

71' Tarjeta amarilla para Büttner, la primera del partido.

68' Corner que lanza Van Persie, balón muerto al corazón del área y Jones, con un gran golpeo de volea, no perdona. ¡Y cómo lo celebró Moyes!

66' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JONES! ¡GOOOOOOOOOL DEL UNITED!

64' ¡PRIMER AVISO DE VAN PERSIE! El holandés no llega a controlar el balón que anticipa Pyatov dentro del área.

63' Entra, por parte del Shakhtar, Bernard. El joven brasileño es campeón de la última Copa Confederaciones. En su lugar, se va Taison.

62' Doble cambio por parte de Moyes: entra Van Persie por Young y Cleverley por Giggs. Gana velocidad, llegada y consistencia el United con los cambios. Kagawa, más atrasado con el cambio, deberá jugar por dentro.

61' Llegada de Büttner desde segunda línea y provoca un corner.

60' Old Trafford habla: gritos de "oh, Robin Van Persie" para ver al holandés en el terreno de juego.

58' ¡LO QUE PROBÓ ROONEY! El inglés tiene un guante en el pie. Buscó la vaselina desde fuera del área pero se marchó desviada por poco. ¡Se abre el encuentro!

57' ¡KAGAWAAAA! Llegó desde atrás tras un centro de Young y, tras un buen rato sin entrar en el partido, obligó a Pyatov a realizar una gran parada.

56' Calma el juego el United, viniendo a recibir Rooney. Pierden referencia ofensiva pero ganan equilibrio. Kagawa sigue muy alejado del juego.

55' Obligado a arriesgar ahora el Shakhtar, que está fuera con el resultado de Anoeta. Acumula hombres en ataque y arriesga con pocos por detrás del balón. Aguantando el tirón el United.

53' Fuera de juego de Januzaj.

48' Juega ahora el United en campo contrario. Corner que no remata nadie y para sin problemas Pyatov.

46' ¡FUUUUUUUERA RAKITSKIY! Corner que se pasea dentro del área y el central remata muy ajustado al palo derecho de De Gea. Empieza fuerte el Shakhtar. Antes, detalle de Douglas Costa, que se fue con una elástica de Büttner.

46' ¡EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE!

21:45h. Así fue la foto previa al encuentro, en recuerdo a Mandela.

21:44h. Cuando Giggs y Evans pierden el duelo en el centro del campo corriendo para defender, la pareja de centrales tiene las de perder. Teixeira con metros es mucho más rápido que Ferdinand o Evans, prueba de ello la ocasión más clara del encuentro de los visitantes. Estuvo acertado De Gea en todas las acciones.

21:38h. Sufriendo el United a la espalda de sus interiores. Nulo trabajo defensivo de Januzaj y Young, mientras que Kagawa es la primera opción para salir rápido. Ahí entra en acción Giggs-Evans sin balón y, ante un ataque tan directo y vertical como el Shakhtar, los ucranianos llegan con constante superioridad a campo rival.

21:35h. Seguro que Moyes pedirá a los suyos mucha más movilidad en ataque. Kagawa aportó poco entre líneas y Januzaj fue quien más apareció con largas conducciones, atrayendo, fijando y liberando defensas. En la base, Giggs respondió con garantías, siendo director de orquestra. Le cuesta eso sí conectar con el hombre libre en ataque. Wayne Rooney estará echando de menos a un jugador que sepa atacar tan bien los espacios tanto por arriba como abajo como Van Persie, hoy en el banquillo.

21:34h. Al Shakhtar, por su parte, poco que recriminar por parte de intenciones y valor. Con una primera presión alta y Stepanenko en la contención, está siendo dueño de la faceta ofensiva tanto en estático como con metros. Le falta acabar las jugadas, contundencia ofensiva.

21:33h. Rooney, desde lejos en un lanzamiento de falta, puso a prueba a Pyatov pero el balón marchó desviado. También Jones, en los primeros minutos, avisó en una llegada desde segunda línea.

21:31h. Igualado partido en Old Trafford. El United tuvo el balón durante más tiempo pero generó peligro a partir de ataques ante defensas no organizadas. Le cuesta hacer daño en elaborado y no está probando desde lejos. Ashley Young por partida doble tuvo las ocasiones más claras de los suyos.

45' ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! No hay descuento en Old Trafford.

43' ¡VAYA ERROR DE YOUNG! La ha tenido el United. Pisa el área Ashley Young, con ventaja para disparar, pero su lanzamiento se va muy desviado. Golpeó mal el esférico.

42' Llegada a área rival que Rooney no consigue concretar. Contundente la defensa del Shakhtar, con idea clara de desplazamiento largo.

40' Sigue mandando el United pero sin crear peligro.

38' Balón para el United, que calma el juego desde atrás. Atrevido el Shakhtar en la primera presión. Gran trabajo de Taison, enorme recorrido. Le cuesta al United asustar ante defensa organizada, al contrario que el Shakhtar.

36' ¡FUUUUUUUUUUERAAA YOUNG! Le gana la espalda a Srna, encara a Pyatov, adelantado, y en el intento de vaselina se marcha desviado por poco.

32' ¡PEEEEERDONA FRED! Llegada tremenda del Shakhtar en superioridad numérica y Fred, libre de marca y desde segunda línea, dispara flojo y no llega a la meta de De Gea. Perdonando el Shakhtar una y otra vez al United.

31' ¡FUUUUUUUUERA ROONEY! La mandó al palo derecho de la portería de Pyatov el inglés con un magistral lanzamiento de falta. El balón del Shakhtar pero el peligro más claro, el United.

30' No llega a rematar el Shakhtar pese a jugar en 3/4 de campo rival y el United arma el contraataque. Lo lanza Januzaj, que es derribado por detrás y provoca una falta peligrosa.

27' Reclama intensidad Moyes a los suyos, que están viéndose sometidos ante los ataques del Shakhtar. Le falta pausa al equipo local con balón.

25' Sin miedo ni complejos el Shakhtar en Old Trafford. Presiona junto y sale rápido. Una vez en estático, movimiento constante en tareas ofensivas. El United espera jugar con metros al salir rápido, ante el riesgo que los visitantes asumen en cada jugada.

22' ¡ESPECTÁCULO DEL SHAKHTAR! Jugó un minuto y medio en campo rival y combinando a una velocidad altísima. Pisando área contraria y devolviendo de cara, finalmente un chut de Douglas Costa es bloqueado por la defensa red. ¡Cómo se entienden los brasileños!

21' Últimos minutos menos intensos y con menos intención de los dos equipos. Se divide el balón en el centro del campo. Buen trabajo de Stepanenko y Fred en la contención del Shakhtar y Giggs mostrando veteranía y criterio con el esférico.

20' 65% de posesión para el Manchester United pero reparto de llegadas a área rival por parte de ambos conjuntos.

16' ¡JANUZAJ! Centro de Kagawa al área y Januzaj que baja el balón con el pecho, remata con el giro y obliga a Pyatov a reaccionar.

15' ¡Casi pierde el balón De Gea! Envío largo del Shakhtar, que recibe el portero español con suma ventaja y se confía en el control ante la presión de Teixeira.

14' Notable partido de Giggs con balón. Dirige la orquestra y Jones actúa como jugador para contener y evitar espacios a la espalda de los interiores.

13' Está leyendo bien el partido Lucescu. Sus hombres salen rápido con balón sabiendo que la transición defensiva del United con hombres como Giggs o Jones dentro es deficiente. Con metros, puede tener el partido ahí. Stepanenko, junto a Fred, ofrece estabilidad para liberar a los hombres ofensivos.

11' ¡FUERA ALEX TEIXEIRA! Ocasión clarísima para los visitantes. Gana en velocidad a la pareja de centrales y en un 1x1 frente a De Gea manda el balón fuera desviado por poco.

10' Kagawa como segundo delantero, Young en banda izquierda cayendo por dentro y Januzaj es quien da la amplitud en banda derecha. Enorme partido hasta ahora de la perla de los ingleses.

9' Tímido disparo lejano de Fred que para De Gea sin complicaciones.

7' Domina el United y lo hace con profundidad, de lado a lado, con los jugadores de 3/4 muy activos e intercambiando posiciones.

5' ¡PARADÓN DE PYATOV! Llegó Jones tras combinar con Rafael desde segunda línea al corazón del área y paró el portero del Shakhtar. Primera llegada de los locales.

4' Inicia el United en corto desde atrás y, por el momento, presión en bloque bajo del Shakhtar. Solo apretan los dos delanteros mientras que los demás, cierran líneas de pase posteriores. Deberá venir a recibir Kagawa o Giggs para superar la presión.

2' Centro de Rafael al área que despejan los centrales del Shakhtar. Januzaj inició el tiralíneas con velocidad con un movimiento de fuera-dentro.

2' Domina el Shakhtar el encuentro, que busca saltar líneas pero se encuentra ante un rocoso Manchester United.

1' ¡EMPIEZA EL PARTIDO! Balón para el Shakhtar.

20:44h. Foto de ambos equipos ante el cartel dedicado a Mandela antes de iniciar el encuentro y aplausos en Old Trafford.

20:43h. Pancartas de apoyo a David Moyes en Old Trafford: "Cree en lo que hagas y te seguiremos".

20:43h. ¡SALTAN LOS JUGADORES AL CAMPO! ¡ESTO EMPIEZA YA!

20:38h. Así calienta Van Persie con los suplentes.

Shakhtar Donetsk 4-0 Real Sociedad

Bayer Leverkusen 0-5 Manchester United

20:35h. ¡Diez minutos para que empiece el partido! Recordamos cómo fueron los últimos partidos de ambos equipos en Champions League.

20:31h. El Manchester United solo se enfrentó ante equipos ucranianos en Europa en la fase de grupos de la temporada 2007-08, ante el Dynamo de Kiev. Ganaron 2-4 en Kiev y 4-0 en Old Trafford.

20:29h. En forma de homenaje a Nelson Mandela, hoy cuelga en la grada de Old Trafford una pancarta con el texto de: "Madiba, the world will never forget" ("Madiba, el mundo nunca te olvidará").

20:26h. Van Persie esperará su turno desde el banquillo. El holandés no ha jugado en los últimos cuatro partidos del United y el equipo inglés, pese a golear en su última jornada en Champions, lo echa de menos en facetas defensivas. Junto a Rooney, forma una de las parejas delanteras más peligrosas del continente.

20:24h. Interesantes duelos en las bandas en este encuentro. Büttner se medirá a uno de los equipos que más exige en transición defensiva como el Shakhtar y ante un velocista como Douglas Costa.

20:20h. Lucescu insistió en las horas previas: "Será complicado y no tiene nada que ver cómo vaya el United en la Premier League. La Champions es diferente y los equipos no se conocen tanto".

20:14h. Nueve grados hoy en Old Trafford. Ambiente frío pero ante un público que quiere volver a ver ganar a los suyos. El árbitro será Mirolad Mázic, serbio.

20:11h Uno de los jugadores que mejor conocerá al Manchester United del Shakhtar será Eduardo, ex jugador del Arsenal. Hoy parte del banquillo.

20:05h. Moyes, por su parte, algo más conservador. Destacar la inclusión de los jóvenes Büttner y Januzaj en el once titular. Giggs, Jones y Young, algo más centrado con la presencia de Kagawa, buscarán que el dominio del partido sea a través de la posesión. Rooney será el último hombre.

20:04h. Lucescu no le pierde la fe al partido y saca un once contundente por dentro y con velocidad por fuera. Sabe que el United tendrá errores en la elaboración de juego.

20:02h. Banquillo de lujo para los locales: Lindegaard, Anderson, Cleverley, Nani, Valencia, van Persie y Chicharito Hernández. El Shakhtar cuenta con Kanibolotskiy, Kryvstov, Fernando, Hüsbchman, Bernard, Eduardo, Ferreyra.

20:01h. Veremos si De Gea es capaz de mantener un registro a tener en cuenta: el meta español lleva tres partidos seguidos sin encajar ningún gol en la presente edición de la Champions League. Y ojo, porque debuta Januzaj, promesa de los ingleses. Mediocentro ofensivo con enorme calidad y descaro, jugando hoy como llegador al lado de Wayne Rooney.

20:00h. Así fue el último partido entre ambos.

19:55h. Aquí tenéis la previa del encuentro en VAVEL.

19:51h. El Shakhtar, por su parte, con estos: Pyatov, Srna, Kucher, Rakitskiy, Shevchuk, Stepanenko, Fred, Dogulas Costa, Alex Teixeira, Taison y Luiz Adriano.

19:51h. El Manchester United sale con De Gea, Rafael, Ferdinand, Evans, Büttner, Jones, Giggs, Young, Kagawa, Januzaj y Rooney.

19:50h. ¡YA TENEMOS LOS 22 PROTAGONISTAS!

19:48h. El Manchester United dio la bienvenida al Shakhtar de Donetsk con un tweet en su cuenta oficial: "Bienvenidos a Manchester, Shakhtar. Su cancha está lista para su sesión de entrenamiento en Old Trafford".

19:46h. La goleada por 4-0 frente a la Real Sociedad, con tantos de auténtica belleza, aumentó las posibilidades de pasar para los de Lucescu. En ese encuentro, un gol de Douglas Costa se convirtió en el mejor de la jornada. Los de Lucescu consiguieron un total de 0-6 favorable frente a los de Arrasate, ya que en la jornada inaugural vencieron por 0-2 en Anoeta.

19:45h. En lo que estadísticas se refiere, el United tiene un registro goleador más amplio en la competición. Ha marcado once tantos frente a los siete del Shakhtar. Cabe remarcar la goleada de la pasada jornada, por 0-5, en el estadio del Bayer Leverkusen. Ese día, con un gran Wayne Rooney y un Bayer Leverkusen superado por las exigencias, los de Moyes dieron un auténtico repaso a los de Hyypia. El Shakhtar, no obstante, no fue menos.

19:42h. Algunas imágenes del último choque entre ambos.

19:39h. El Shakthar, a diferencia del United, vive en una cómoda primera posición en la Liga Premier Ucraniana. En la última jornada, una victoria por 0-1 en el estadio del Chornomorets, quinto clasificado, les dio un plus de ventaja como líderes: cinco puntos por encima del Dynamo de Kiev, segundo en la tabla.

19:37h. En su último cara a cara, United y Shakthar mostraron una gran igualdad. En un empate a uno donde Wellbeck, primero, y Taison, luego, marcaron para sus conjuntos. Destacó la contínua llegada de los dos equipos al área rival y cómo los centros fueron cogiendo protagonismo con el paso de los minutos. La dureza aérea del United en defensa y la velocidad de los hombres de ataque de los de Lucescu acabó decantando la balanza a partes iguales.

19:36h. Lucescu, por su parte, se muestra prudente a la par que ambicioso: "Nuestras únicas opciones pasan por ganar en Old Trafford. Haremos todo lo posible por conseguirlo". El técnico puso como ejemplo el último encuentro entre ambos equipos, que finalizó en empate a uno: "Ese día fuimos mejores en algunos aspectos e intentaremos hacer lo propio en su estadio".

19:34h. Moyes se muestra confiado ante el partido y así lo demuestra en la rueda de prensa previa al encuentro: "Es importante avanzar aún más siendo primeros de grupo". Además, asumió parte de las culpas del rendimiento del equipo: "Asumo todas las responsabilidades de cómo está yendo la temporada". El técnico escocés confirmó también las dudas de Evra, Vidic y Smalling, afectando entonces a la parcela defensiva.

19:33h. Será curioso el devenir del encuentro por las formas y estilo de ambos clubes. Mientras el United busca dominar a través del balón pero sus recursos hasta ahora no responden de forma positiva a ello, el Shakhtar es un equipo largo, que necesita metros y pocos toques para llegar a campo contrario. El nivel técnico de ambos equipos es similar, hoy en día, dado el bajón del histórico inglés.

19:30h. Robin Van Persie volvió tras cuartro partidos de ausencia, frente al Newcastle United. El holandés es la referencia ofensiva de los suyos, con el permiso de Wayne Rooney. (Foto: IBNLive).

19:28h. El Shakhtar, por su parte, llega sin complejos a Old Trafford. El equipo ucraniano juega a un fútbol alegre, ofensivo, donde los brasileños de ataque lanzan contínuas diagonales y lo hacen a una velocidad altísima. Con una defensa que necesita algo más de contundencia, la aportación ofensiva de hombres como Srna ayuda e incita a asumir riesgos.

19:27h. Los de Moyes siguen acusando la falta de creatividad y el poder enlazar líneas con claridad con balón. Ante el Newcastle, el problema fue más allá. Los visitantes tuvieron más el balón y dominaron el partido a través de él, mientras que el United dispuso de pocas ocasiones con tímidas llegadas de Chicharito Hernández. Con un centro del campo en horas bajas, Moyes busca la fórmula que pueda ayudar a solucionar un problema que desde la etapa del mejor Paul Scholes no se ha superado.

19:25h. Partido de nivel, y exigente, para los de David Moyes, que no atraviesan un buen momento en Premier League. Los de Old Trafford perdieron en la última jornada de Premier League frente al Newcastle United por 0-1, con un gol solitario de Cabaye. Lejos de los puestos más altos de la clasificación, al técnico escocés le está costando mantener el nivel marcado por uno de los entrenadores más históricos como es Sir Alex Ferguson.

19:22h. Así está la clasificación del grupo A a falta de la jornada de hoy por disputar.

Clasificación PJ PG PE PP GF GC Ptos Manchester United 5 3 2 0 11 3 11 Shakhtar Donetsk 5 2 2 1 7 5 8 Bayer Leverkusen 5 2 1 2 8 10 7 Real Sociedad 5 0 1 4 1 9 1

19:21h. Tremendo partido el de Old Trafford, donde se decidirá quién pasará a octavos de final en la última jornada de la fase de grupos. Mientras que el United ya tiene plaza, el Shakhtar deberá sumar y estar pendiente de qué hace su rival inmediato, el Bayer Leverkusen, ante la Real Sociedad.

19:20h. ¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Manchester United - Shakhtar Donetsk en VAVEL.com!