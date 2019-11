Chelsea - Steaua de Bucarest: ganar es facilitar el futuro

Chelsea y Steaua se miden este miércoles en choque correspondiente a la última jornada del grupo E, donde los ingleses buscan asegurar la primera plaza que les asegure tal vez un rival menos fuerte en octavos de final, mientras que el conjunto de Reghecampf llega a este duelo sin opciones de clasificación, por lo que no tendrán la presión que sí tendrán los hombres de Jose Mourinho. Los locales vienen de una racha dubitativa que les ha hecho sudar para sacar los tres puntos, cosa que no pudieron lograr en el Britannia Stadium, mientras que los rumanos están imbatidos esta temporada en la liga de su país.

Más que tres puntos en juego para el Chelsea

El Chelsea afronta este encuentro tras la derrota el sábado pasado ante el Stoke City que le hace despegarse un poco más del líder. El cuadro de Mourinho se ha mostrado muy irregular esta temporada, combinando buenos resultados con partidos en los que se dejan puntos inesperadamente, aunque siempre con dos denominadores comunes: el mal juego y la inconsistencia. Ante los rivales que le discuten la pelota, los londinenses no buscan robarla, no presionan, sino que simplemente esperan al error del contrario para empezar a desplegar su potencial. Aunque los delanteros parecen tener la pólvora mojada esta temporada, el técnico portugués ha sabido encontrar en las jugadas a balón parado un arma por donde hacer daño a sus oponentes. La acumulación de futbolistas en los tres cuartos de campo es evidente en la plantilla del Chelsea, por lo que Mourinho puede elegir a quién rotar y quién jugará en función de la exigencia del calendario y de sus preferencias. Tras haber puntuado en campos complicados como Old Trafford y White Hart Lane, y haber eliminado al Arsenal a domicilio en la FA Cup, el equipo ha de rendir mejor ante rivales de perfil más bajo, que salen sin complejos y aprovechan las carencias que The Special One aún no ha pulido.

En esta Champions League, el Chelsea ha sido igual de irregular que en la competición doméstica. Dos derrotas ante el Basilea le han impedido llegar a esta última jornada con el primer puesto del grupo E asegurado, si bien una victoria ante sus aficionados contra el débil Steaua de Bucarest le harían clasificarse en lo más alto, independientemente de lo que suceda en Alemania entre Schalke y los suizos. En ningún caso el Chelsea podría quedar eliminado de octavos de final, ya que en territorio germano no pueden ganar ambos equipos para sobrepasar al conjunto inglés, pero amarrar estos tres puntos se antoja fundamental para tener un sorteo de la siguiente ronda más plácido -en ningún caso sencillo-. Nueve puntos de quince posibles son el botín de los Blues hasta la fecha, con únicamente las dos derrotas mencionadas y el resto de encuentros ganados, once goles a favor y tres en contra -segundo equipo menos goleado del torneo, empatado con otros y sólo por detrás del Bayern München-.

Para este partido, el Chelsea tiene las bajas de van Ginkel, de larga duración, así como la de David Luiz y Oscar con sendas molestias, por lo que Mourinho no los forzará y aprovechará para poner en juego todo el potencial del resto de su plantilla para sellar el dicho primer puesto, aprovechando que su compromiso liguero del próximo fin de semana no es, a priori, muy complicado de solventar. Ashley Cole volverá al lateral izquierdo para dar descanso a un Azpilicueta que ha demostrado estar en un momento de forma excelente y que se ha ganado la confianza de su entrenador con sus buenas actuaciones. Lampard, que salió desde el banquillo ante el Stoke, será hoy de la partida en el centro del campo junto al polivalente Ramires, así como sobre el recuperado Eto'o recaerá el peso ofensivo, bien secundado detrás por Willian y Hazard.

En la rueda de prensa previa al partido, Mourinho declaraba: "El Steaua ha sido muy importante en este grupo, ya que le quitó cuatro puntos al Basilea y empató ante el Schalke. Nunca sabes lo que va a pasar, pero seguramente clasificarnos como primeros de grupo nos dará ventaja en el sorteo. Creo que somos el mejor equipo del grupo, y tenemos que demostrarlo ganando mañana y cumpliendo nuestro objetivo". Sobre el posible once inicial, el portugués confirmó la titularidad de Cole y añadió: "Tengo una plantilla muy amplia, por lo que no voy a jugar con los mismos once que el sábado, hay algunos que necesitan un descanso".

Los rumanos, sin nada que perder

El Steaua visita Stamford Bridge como único equipo imbatido de la liga rumana, con treinta y ocho puntos conseguidos -dos menos que el líder, pero con dos partidos disputados menos que el mismo-. En una semana en la que los rumores de traspaso en el inminente mercado invernal han sido numerosos, Reghecampf ha sabido encontrar la manera de que la plantilla no se haya visto afectada por los mismos y la competitividad en cada partido no haya disminuido. Georgievski, que tiene pie y medio en el Eintracht de Frankfurt, no ha disputado los últimos encuentros para evitar una lesión que entorpeciera el traspaso, y en su lugar el entrenador ha optado por introducir en el lateral derecho a Prepelita o a Varela (que precisamente anotó el tanto del empate en la pasada jornada liguera). Piovaccari, delantero cedido por la Sampdoria, es el máximo artillero del equipo con cinco dianas, si bien en el Steaua los goles anotados se reparten casi homogéneamente por toda la plantilla.

En esta edición de la Champions, el Steaua no ha podido hacer frente a tres plantillas superiores -aunque el Basilea ha sido incapaz de sacarle los tres puntos en ninguno de los dos duelos- y llega sin opciones a la última jornada, ni tan siquiera de intentar clasificarse para la Europa League. Esto hace que los rumanos encaren la cita en la capital inglesa sin presión, únicamente con la voluntad de disfrutar del partido e intentar una machada que recuerden toda su historia. Únicamente tres puntos en cinco partidos, con dos goles anotados y nueve recibidos, son el bagaje del cuadro de Reghecampf, que tras este encuentro podrán centrarse totalmente en la conquista de un nuevo campeonato de liga local.

Para este partido, el Steaua podrá contar con su plantilla al completo, por lo que Reghecampf podrá elegir entre dar descanso a sus titulares o ponerlos para que disfruten de la ocasión de jugar en un estadio tan mundialmente conocido como Stamford Bridge. Szukala y Gardos formarán la pareja de centrales, con el internacional Latovlevici en el lateral izquierdo. Bourceanu formará en el doble pivote junto con, o bien Pintilii o bien Matei, dejando el extremo izquierdo al rápido Tanase y la punta de ataque al anteriormente mencionado Piovaccari.

Ante este encuentro, Reghecampf compareció en rueda de prensa para aclarar que pondrá a sus mejores hombres: "No será un mero trámite para nosotros. Ganar un partido europeo supone ingresar dinero y si es en este estadio, te aporta prestigio. Sabemos que no lo hemos hecho todo lo bien que podríamos en esta competición, y queremos despedirnos al menos con un buen sabor de boca".