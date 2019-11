22:50 El resultado del partido Chelsea - Steaua de Bucarest de fase de grupos de laChampions League fue de 1-0 para el combinado local, que jugará en octavos de la UCL. Por su parte el equipo rumano se despide de la máxima competición continental.

Y hasta aquí nuestra compañía en este directo. Les damos desde ya las gracias por estar ahí de nuevo y esperamos que hayan disfrutado con nosotros. Aquí termina la fase de grupo de la UEFA Champions League pero les esperamos en las siguientes fases, así como en el resto de competiciones. Toda la información post partido, en VAVEL.COM. Buenas noches.

22:48 Por último, vemos el único gol del partido.

22:45 Momento para ver algunas de las imágenes que ha dejado el encuentro entre el Chelsea y el Steaua de Bucarest.

22:38 ANÁLISIS: Salió el Chelsea como una embestida ante un Steaua que llegaba a Londres sin complejos, sin presión y sin objetivos. Si bien esto hubiera podido suponer que el conjunto rumano jugase el encuentro sin ganas ni motivación, el hecho de no tener nada que perder concedió a los visitantes sus ocasiones después de sacudirse el dominio local, que llegó a atrincherarles en su área. Como consecuencia de la puesta en liza de esa intensidad abrumadora, llegaría ese gol que daba a los de José Mourinho la primera plaza del grupo E. Minuto 10 y la buena llegada del Chelsea culminaba en un autogol de Georgievski, algo que no extraña viendo lo poblada que estaba la zaga visitante en esa jugada. No aflojó el equipo inglés durante la primera parte, acentuando las diferencias entre los dos contendientes a fuerza de números: los remates, los córnerse y la posesión, todo ello favorable a los 'blues', daba buena cuenta de lo que estaba siendo el choque. Pero el Steaua pudo disfrutar también de sus ocasiones, aunque estas no acabarían concediéndole ese tanto que merecieron en determinados tramos del partido.

La segunda mitad mostró a un Chelsea algo más relajado, que jugó con fuego durante buena parte del encuentro. El solitario autogol de Georgievski se presumía como una renta muy corta, sobre todo teniendo en cuenta las ocasiones de las que seguía gozando el Steaua, que a base de contragolpes llegó el peligro hast ala portería hoy defendida por Schwarzer, sin resultado. Ya en la recta final del encuentro, espabilaron los locales, que vivieron un arreón final con algunas buenas oportunidades para sentenciar el partido, oportunidades que tampoco verían moverse el luminoso de Stamford Bridge. Finalmente, pase y primera plaza para los de José Mourinho anque un Steaua de Bucarest que pone punto y final a su participación en la Champions.

22:35 FINAL DEL PARTIDO. Pero no final de este directo. Permanezcan atentos al mismo para poder seguir el análisis, las imágenes del encuentro y el solitario gol que da el pase al Chelsea como primero de grupo para los octavos de final de la UEFA Champions League.

90+3 Falta de Tatu sobre David Luiz y después, sobre Terry.

90+1 ¡Remate de Chipciu, que detiene Schwarzer!

89' Córner para el Chelsea. Lo botará Schürrle.

88' Schürrle y Ramires protagonizan dos intentos de remate que acaban estrellándose con la zaga rumana. Últimos arreones del conjunto inglés, que parece haberse espabilado con el gol que pudo ser y no fue de Ba hace sólo un minuto.

87' FUERA DE JUEGO DE BA, que se disponía a celebrar el segundo gol del Chelsea.

El juego parece ya algo más apagado. El Chelsea ha alfojado de nuevo y el Steaua tampoco se muestra decidido a buscar el tanto del empate.

80' Piovaccari llega hasta el área inglesa y trata de establecer el empate en el marcador. Su remate se pierde en nada.

79' CAMBIO: Willian se marcha y entra en su lugar De Bruyne; último cambio en filas inglesas; los rumanos ya agotaron los suyos.

Doce minutos para que acabe el partido. El Chelsea es incapaz de incrementar distancias en el marcador.

78' AMARILLA: Latovlevici ve la cartulina por una falta cometida sobre Willian.

77' Falta de Terry sobre Latovlevici. Después es Schürrle el que comete falta sobre el mismo jugador. Sin consecuencias ninguna de las dos.

74' CAMBIO: Ramires entra por Mikel en el Chelsea.

72' Buena llegada del Chelsea, que sin embargo no logra rematar; se la devuelve el Steaua con un contragolpe que culmina Latovlevici con un disparo. Sin consecuencias.

71' CAMBIO: Pivaccari entra por Kapetanos en las filas del Steaua.

70' ¡CASI! Fallo de Hazard, que no acierta a rematar de cabeza, tras la buena jugada que propicia el recién ingresado Schürrle.

68' Buena llegada de Hazard, que envía un centro raso al área para Ba; este ve la ocasión frustrada gracias a la intervención de Georgievski.

67' Schürrle, hombre destacado en el partido de ida, sale en sustitución de Oscar. Primer cambio del Chelsea.

63' CAMBIO: Leandro Tatu toma el relevo a Pintilii.

63' ¡Disparo de Iancu! Se perdió el remate por encima del travesaño inglés pero los visitantes empiezan a llegar con relativa asiduidad.

Muchas imprecisiones en el juego del Chelsea, que ve su juego trabado y poco fluido.

61' CAMBIO: Stanciu deja su lugar a Prepelita.

59' Buena jugada de Stanciu, que intentaba rematar en la frontal del área pero que acaba perdiendo el balón ante un zaguero del Chelsea. El rechace le llega a Pintilii, que dispara desde lejos para que el cuero se pierda por línea de fondo.

57' Trata el Chelsea de jugar por la izquierda pero el Steaua lo está poniendo muy difícil. Los ingleses estrellan su superioridad contra la zaga rival, que impide aumentar las distancias en el luminoso de Stamford Bridge.

52' ¡UY! Extraordinario el pase de Willian para Ba, que falla estrepitosamente en boca de gol, enviando el balón demasiado alto. Once tiros a puerta del Chelsea por cinco del Steaua.

50' Entran las asistencias al campo con el juego detenido. Chocaron Georgievski y Cole, y el rumano queda tendido en el suelo, doliéndose de su pierna. Es amonestado el jugador del Steaua.

47' AMARILLA: Segunda amonestación del partido; en esta ocasión la vio Ivanovic por una dura entrada sobre Pintilii.

21:46 ¡EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE! Moverá el balón el equipo local. Sin cambios.

21:45 Vuelven los protagonistas al terreno de juego.

21:43 A punto de dar comienzo el segundo tiempo en Londres; los últimos 45 minutos de esta fase de grupos para el Chelsea; los últimos 45 minutos de competición europea para el Steaua.

21:38 Por último, antes de que dé inicio la segunda mitad, observamos las zonas de acción de ambos equipos, volcándose el ataque hacia el campo del Steaua.

21:34 Vemos, también, algunas imágenes del partido.

21:33 Aquí, las ocasiones generadas en este primer tiempo. Dominó el Chelsea, aunque el conjunto rival también gozó de sus oportunidades. Hast ael momento, mayor efectividad en filas inglesas.

21:31 FINAL DEL PRIMER TIEMPO.

44' Nueva llegada del conjunto londinense, que se encuentra con una zaga, la rumana, más intensa y atenta. El balón le llegó a Lampard, que volvió a intentarlo sin suerte con un disparo lejano.

Entramos en los últimos cinco minutos de esta primera parte con total dominio del conjunto local.

40' Disparo lejano de Cole, que blocó sin problemas Tatarusanu.

39' Nuevo córner para el Chelsea. El décimo segundo.

Más calmado el juego. El Chelsea parece consciente de que el Steaua no hará un excesivo esfuerzo en el partido y se lo toman con calma los ingleses pero el triunfo por la mínma es muy peligroso para los de Mourinho.

37' Corner para el Chelsea y ya van 11 para el conjunto inglés por ninguno de los rumanos.

36' Disparo lejano de Lampard, que se pierde por encima del travesaño de la portería rumana.

35' Señala el asistente fuera de juego de Ba en una buena llegada del Chelsea. Dudosa la posición.

31' Falta de Lampard sobre Pitilii.

31' Saque de banda para el Chelsea.

30' Centro largo de David Luiz, que lo intenta por la vía rápida. El balón no acaba en nada. El Chelsea ha relajado algo su acoso inicial sobre la portería del Steaua. Media hora de partido cumplida. Vence el conjunto local por 1-0.

24' Remate de Pintilii, que no encontró portería. Buena jugada colectiva del Steaua, sin recompensa final. No renuncia el conjunto local a generar sus oportunidades.

Aquí vemos el único gol del partido hasta ahora, el que anotó Georgievski en propia puerta.

Toca el Chelsea, cuya posesión es abrumadora: 72% para los 'blues', por 28% para el Steaua.

19' AMARILLA: Primera amonestación del paritdo. Vio la cartulina Mikel. Derivó el agarrón en una falta sin peligro para el Chelsea, cuya defensa no está siendo lo mejor del partido.

18' Falta de Lampard sobre Lalovlevici por una dura entrada. Se disculpa el jugador local.

16' Le llega el balón a Ivanovic, que remata flojo a las manos de Tatarusanu.

16' Falta a favor del Chelsea. La botará Lampard.

13' ¡CASI! Iancu recibió un gran pase en una fantástica contra del Steaua y con la única resistencia del meta local, envió el balón demasiado cruzado, más allá del fondo de la malla que defiende Schwarzer. Rozó el empate el conjunto rumano.

9' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CHELSEAAAAAAAAAAA!!!! ¡¡¡GOL DE GEORGIEVSKI EN PROPIA PUERTA !!! Ni siquiera la multitudinaria presencia de jugadores rumanos fue suficiente para evitar que el jugador del Chelsea enviase el balón al fondo de la malla visitante.

7' Falta de Chipciu. El Steaua no logra rebasar la línea de medio campo.

Cerca el Chelsea la portería rival y el guión preestablecido se cumple: el Chelsea necesita la victoria y aprieta desde le minuto 1.

3' ¡UY! Peligroso disparo de Oscar, que llegó por el centro del campo y acabó rematando en la media luna. El balón acaba perdiéndose en nada.

2' Bota un córner el conjunto local y trató de cazarla Gustavo Luiz con un disparo que acabó marchándose muy desviado.

2' Toca el balón el Chelsea. El Steaua no se juega nada y es previsible que no fuerce en exceso.

20:46 ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

20:43 Suena el himno de la Champions en Stamford Bridge.

20:30 Un cuarto de hora apenas para que eche a rodar el balón en Stamford Bridge.

20:20 A falta de escasamente 20 minutos para que ararnque el duelo en Londres, repasamos cuáles son las principales características de los jugadores que se medirán en la noche de hoy. Los locales, con el ánimo de certificar su primera plaza de grupo. Los visitantes, sin nada en juego y por tanto, sin presión para dar la sorpresa en un campo complicado. Jugadores de similar algura y peso, aunque un equipo ostensiblemente más joven en el Steaua de Bucarest.

20:11 Uno de los jugadores destacados en aquel encuentro fue el futbolista del Chelsea, Andre Schürrle. Vemos, a continuación su mapa de calor, la zona del campo por la que se movió. El jugador no será hoy de la partida en el esquema de Mourinho.

20:04 En consonancia con el porcentaje de acción en la zona de ataque de cada uno de los dos equipos en el choque de ida, mostramos las ocasiones de ambos. Duelo de oportunidades y ocasiones, especialmente en filas 'blues'. De repetirse hoy, no va a faltar emoción e interés en el encuentro. Diez remates para el Steaua (tres a puerta) y 22 del Chelsea (diez de ellas entre los tres palos y cuatro goles a favor).

20:02 Aquí, el mapa de acción en las diferentes zonas del campo en el que fue el choque de ida, única referencia en Champions League que existe entre ambos equipos. Gran igualdad en el centro del campo, aunque el conjunto de José Mourinho volcó el ataque ligeramente más sobre el campo rival que el Steaua.

19:55 La afición del Chelsea empieza, poco a poco, a poblar las gradas del estadio londinense, confiados en atestiguar la consecución del liderato de su grupo.

19:49 Noche fría en Londres. Seis grados y un 70% de humedad.

19:39 Onces ya confirmados. Por parte del Chelsea saltarán al verde de Stamford Bridge: Schwarzer, Ivanovic, Cole, David Luiz, Terry, Lampard, Oscar, Mikel, Hazard, Wililan y Ba. Por parte del Steaua jugarán: Tatarusanu, Szukala, Gardos, Latovlevici, Georgievski, Pintilii, Chipciu, Pirvulescu, Stanciu, Iancu y Kapetanos.

18:50 Presencia italiana en los encargados de dirigir la contienda. El árbitro principal será Gianluca Rocchi, que estará auxiliado por sus asistentes: Elenito di Libertatore y Gianluca Cariolato. Los árbitros asistentes adicionales serán Luca Banti y Antonio Damato. Por último, el cuarto árbitro del encuentro será Alessandro GIallatini.

18:45 Stamford Bridge será el escenario que dirima al campeón del grupo E. Poco puede decirse sobre el estadio del Chelsea que no se sepa ya. El coliseo inglés tiene una capacidad de 41.837 espectadores y fue construido el 28 de abril de 1877. Además, ha sufrido dos remodelaciones, la primera de ellas en 1906/07 y la segunda en 1990. La selección inglesa también lo ha utilizado para jugar encuentros como local y entre otros los eventos allí disputados destacan la Charity Shield o la FA Cup; Stamford Bridge ha servido, igualmente, para disputar otros deportes como el baesball, rugby, etc.

18:40 El Steaua, que viene de cosechar su cuarto empate en la competición doméstica, llega a este partido con nula motivación al menos en cuanto a objetivos, ya que no ha logrado vencer ni uns solo partido y los tres puntos que suma son merced de tres empates cosechados. Los de Reghecampfhan perdido incluso el liderato de su liga, acusando el cansancio físico de verse también disputndo la máxima competición continental, algo que pondrán punto y final tras el encuentro de esta noche. Si caen ante el Chelsea, no obstante, dejarán su impronta en la Liga de Campeones, aunque no para bien precisamente y con la que sería su vigésimo tercera derrota rubricarían la racha más larga de caídas en la historia de la Champions League. No hay bajas en la plantilla visitante.

18:35 Habrá dudas en el 'once' inicial que pueda presentar José Mourinho, dado que el entrenador portugués cuenta con algunos nombres propios de los que aún no se conoce si serán o no de la partida. Así, lo que sí es seguro es que Samuel Eto'o regresa a la convocatoria, tras superar su dolencia en el abductor. El camerunés ya reapareció este fin de semana ante el Stoke City. Quienes no tienen tan clara su presencia son David Luiz y Oscar, ambos con contusión, aunque de inicio están en la lista de convocados.



Vuelve Eto'o; David Luiz es duda

18:30 Cinco partidos disputados, tan sólo una jornada por delante para cerrar la fase de grupos y Chelsea y Steaua de Bucarest se ven las caras con el siguiente bagaje acumulado. Destcada efectividad del conjunto londinense por encima del rumano. Onces goles anotados por los de Mourinho y tan solo dos dianas del Steaua en 53 y 50 disparos respectivamente dan buena cuenta de ello. A subrayar también los tres balones al poste del equipo inglés por ninguno de su rival.

18:25 Esta será la segunda vez que Chelsea y Steaua de Bucarest se vean las caras tras el partido que les midió en la ida de esta fase de grupos en la Champions League. Nunca antes lo habían hecho en la máxima competición continental pero sí en la UEFA Europa League. Sus respectivos caminos se cruzaron en los octavos de final de la citada competición el pasado año, donde se impondrían los ingleses, que vencieron en la ida por 3-1 (goles de Mata, Terry y Torres). Por parte de los rumanos, anotaría Chiricheç, un tanto que sólo maquillaba el resultado. En Bucarest dirimieron el choque final y allí, el Steaua vencería mediante el solitario gol de Rusescu, insuficiente para eliminar a los ingleses.



Julian Finney/Getty Images Europe

18:20 Este es, por tanto, el cuadro resumen de ambos equipos en cuanto a reultados. Polos opuestos del grupo E; mientras que el Chelsea ha caído en dos ocasiones, cosechando triunfos en el resto de partidos, el Steaua ha arañado tres empates y ha caído en dos ocasiones. Primero y último.

Jornada Chelsea Steaua 1 Chelsea 1 - 2 Basilea Schalke04 3 -0 Steaua 2 Steaua 0 - 4 Chelsea 3 Schalke04 0 - 3 Chelsea Steaua 1 - 1 Basilea 4 Chelsea 3 - 0 Schalke04 Basilea 1 - 1 Steaua 5 Basilea 1 - 0 Chelsea Steaua 0 - 0 Schalke04

18:15 Turno ahora para el Steaua de Bucarest, que ocupa la última plaza del grupo. Es el único equipo de entre estos cuatro que tiene claro cuál es su destino y que tras dla disputa del partido de hoy pondrá punto y final a su participación en la máxima comptición continental. Mala fase de grupos la que han desarrollado los de LaurenÅ£iu Reghecampf. Complicado debut el que tuvieron los rumanos en la presente Champions League, viajando hasta el feudo del Schalke04, donde caerían por un contundente 3-0. El factor 'casa' debía concederles la tranquilidad que no encontraron lejos del Stadionul Ghenea pero no sufe así y el Chelsea de José Mourinho se resarció de su derrota en Stamford Bridge venciendo a los rumanos por un doloroso 0-4. La llegada del Basilea sólo pudo servirles para arañar un punto, el primero que sumaban en esta fase de grupos. Y si ante el equipo suizo habían logrado empatar, no harían nada distinto en el segundo duelo que midió a ambos contendientes. Nuevo empate y números ya insuficientes que se ratificaron en la quinta jornada con sus terceras tablas consecutivas, esta vez frente al Schalke04. Los de Reghecampf son últimos sin posibilidad de salvar la temporada continental.

Jornada 5: Steaua 0 - 0 Schalke04



Jornada 4 : Basilea 1 - 1 Steaua



Jornada 3: Steauau 1 - 1 Basilea

Jornada 2: Steaua 0 - 4 Chelsea



Jornada 1: Schalke04 3 - 0 Steaua de Bucarest



18:10 Momento para repasar el trayecto que ha llevado al Chelsea a liderar el grupo E de esta Champions League, al menos de forma provisional. Mal arranque de los hombres de José Mourinho, que caían en su casa ante un sorprentende Basilea en el primer duelo de la presente Liga de Campeones. Los 'blues' se resarcieron en su primera visita a casa del siempre Steaua de Bucarest, al que vencieron con un contundente 0-4. Y la fortaleza que no habían mostrado los ingleses en su condición de locales sí la exhibirían en la de visitantes con un nuevo triunfo, en esta vez ante el Schalke04 con un nuevo triunfo por 0-3 que ratificaba las buenas sensaciones. El resultado se repetiría en la cuarta jornada en Stamford Bridge, que recibía al conjunto alemán. El Schalke volvía a caer por 3-0, encuentro que puso punto y a parte -cuanto menos- a la evolución ascendente del conjunto inglés. El Chelsea volvía a caer, de nuevo ante el Basilea por 1-0.

Jornada 5: Basilea 1 - 0 Chelsea



Jornada 4: Schalke04 0 - 3 Chelsea



Jornada 3: Schalke04 0 - 3 Chelsea



Jornada 2: Steaua de Bucarest 0 - 4 Chelsea



Jornada 1: Chelse 1 - 2 Basilea



18:05 Situamos, en primer término, la situación del grupo E, donde lo único que está claro es que el Chelsea de José Mourinho tendrá plaza en los octavos de final de la máxima competición continental. Falta saber si lo hará como primero de grupo o como segundo y falta saber también quién será su compañero en el camino europeo. En el otro partido de grupo están los dos aspirantes a hacerlo: Basilea y Schalke04. Cualquiera de los dos podría sellar el pase y cualquiera de los dos podría hacerlo como primero de grupo, siempre que el Chelsea no venza hoy al Steaua y siempre que uno de esos dos gane. El perdedor de ese duelo habrá de conformarse con la Europa League, mientras que el Steaua pone hoy punto y final a su participación europea.

Equipos PJ PG PE PP GF GC DG Ptos. Chelsea 5 3 0 2 11 3 8 9 Basilea 5 2 2 1 5 4 1 8 Schalke04 5 2 1 2 4 6 -2 7 Steaua de Bucarest 5 0 3 2 2 9 -7 3

18:00 Muy buenas noches y bienvenidos a otra jornada del mejor fútbol, esto es la UEFA Champions League. Sexta y última jornada de la fase de grupos en la que todo quedará ya decidido. No son pocos los grupos en los que buena parte de los objetivos están por decidirse, y aunque en otros tantos, las cosas están más claras, una jornada de Champions promete siempre el fútbol más apasionante. Eso es justamente lo que trataremos de transmitirles a través de este directo, cuya previa arranca ahora y hasta la hora del partido. También le narraremos lo que dé de sí el deporte rey en los 90 minutos en los que el balón rodará entre el Chelsea y el Steaua de Bucarest y finalmente, le acercaremos también el análisis y los datos post partido. Damos inicio con la previa. Gracias desde ya por esta ahí. ¡Arrancamos!