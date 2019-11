Liverpool - Cardiff City: el liderato navideño como objetivo

Liverpool y Cardiff City se miden este sábado en la primera de las cuatro jornadas navideñas de la competición doméstica inglesa, donde los reds tratarán de amarrar una victoria que les llene de moral antes de dos compromisos muy difíciles fuera de casa, mientras que los bluebirds intentarán olvidar sus problemas extradeportivos y la irregularidad que les ha caracterizado desde principio de temporada para puntuar en un campo muy complicado. Los locales, con un Luis Suárez espectacular, se alzarían al liderato con una victoria, mientras que para el conjunto de Mackay los tres puntos supondrían un pequeño respiro para afrontar la Navidad fuera del descenso.

El Liverpool quiere llegar lider al Boxing Day

La contundente victoria de la semana pasada en White Hart Lane ha supuesto un estímulo para todo el equipo, que ve cómo los fantasmas de la derrota ante el Hull City se alejan, y esto le ayuda para afrontar los choques navideños. Luis Suárez está en un momento de forma extraordinario, y eso se refleja en sus actuaciones sobre el campo -ante el Tottenham, dos goles y tres asistencias- que le convierten en el máximo goleador de la competición.

Brendan Rodgers parece estar poco a poco encontrando la manera de ajustar todas las piezas de las que dispone para mantenerse en la zona alta de la clasificación, y el francés Sakho se está erigiendo como el jefe de la línea defensiva tras una serie de buenos partidos merced a la confianza que obtuvo tras ser el héroe de su selección en la repesca para la clasificación al mundial de Brasil. El canterano Flanagan se ha hecho con la titularidad en el lateral izquierdo tras la lesión de José Enrique y los malos encuentros realizados por Cissokho, y culminó un buen partido la jornada anterior con un gol, ganando así cada vez más en la seguridad de la que careció en tiempos pasados.

El Liverpool llega a este partido como segundo clasificado con treinta y tres puntos, a solamente dos del líder Arsenal, por lo que tratará de amarrar esta victoria en casa, donde se ha mostrado casi inflexible (siete victorias y una derrota). Es el segundo equipo más goleador del torneo doméstico con treinta y nueve tantos a favor -tras el Manchester City-, habiendo encajado dieciocho. Tres victorias consecutivas con catorce goles a favor arengan al conjunto de la ciudad de The Beatles a seguir dando el máximo en cada partido, especialmente ahora que llegan las visitas a Stamford Bridge y al Etihad Stadium en pocos días.

Durante la semana, Rodgers ha decidido ascender al primer equipo a los juveniles Jordan Rossiter y Brad Smith para los próximos partidos, y de este modo suplir en cierto modo las bajas de Gerrard y José Enrique. El uruguayo Coates y el goleador Sturridge también siguen lesionados, por lo que se espera que el técnico norirlandés repita el mismo once inicial que tan buen resultado le dio en Londres el pasado domingo, con Lucas-Allen-Henderson en el centro del campo, y arriba la combinación de la elegancia de Coutinho, la velocidad de Sterling y la definición de Suarez.

De ganar al Cardiff City e imponerse el Chelsea al Arsenal en el partido que ambos disputarán el próximo lunes, el Liverpool llegaría como líder al Boxing Day. Por norma general, el campeón final de la temporada no suele estar más abajo del cuarto puesto en dicha jornada.

Sobre su equipo, Rodgers quiso rebajar las expectativas. "Tenemos aún una plantilla relativamente corta porque tenemos varios jugadores lesionados, pero ello ha hecho que veamos la progresión de jugadores como Flanagan y Sterling”, comentó. En referencia a los recientes despidos de entrenadores en la competición, el exentrenador del Swansea dijo sentirse feliz por haber ido a un club con esos propietarios, ya que le habían demostrado mucho apoyo. Al hablar de su rival, el norirlandés fue muy crítico. "Al Cardiff City le irá mal si despiden a Malky Mackay. El problema del club es tener un propietario que no tiene idea alguna sobre fútbol", sentención autoritario.

Los galeses, con problemas por todos los frentes

El Cardiff City rompió su racha de cinco partidos sin ganar la jornada pasada gracias a un cabezazo de Whittingham que superó al guardameta del West Bromwich Albion. Un comienzo de temporada bastante flojo hace que los rumores de despido del técnico Malky Mackay suenen cada vez con más fuerza. El propietario del club, el malayo Vicent Tan Chee, ha perdido totalmente la fe en su entrenador y así lo ha manifestado públicamente, mostrándose muy enfadado con él tras la petición del escocés de traer tres caras nuevas a la plantilla en este próximo mercado invernal y añadiendo que no pondrá "ni un penique" de su bolsillo en ese período.

Mackay, que devolvió a los bluebirds a la máxima categoría 51 después y lo llevó a la final de la Capital One Cup en el 2012, ha dejado claro que no tiene intención de dimitir, puesto que considera que su trabajo en el club galés no ha finalizado aún. El pasado jueves, Vincent Tan obligó a Mackay a dimitir por su propia voluntad y le amenazó con despedirle en caso de que no lo hiciese. La afición, sin embargo, ha mostrado su apoyo total a su técnico, con pancartas cada partido en su favor.

Todo este clima de crispación está afectando al Cardiff City en su rendimiento deportivo, con únicamente diecisiete puntos conseguidos en dieciséis jornadas, situándose en decimoquinta posición de la tabla clasificatoria a cuatro puntos de los puestos de descenso. Son el segundo equipo menos goleador de toda la competición -por delante solo del Crystal Palace- con doce tantos anotados, mientras que han recibido veintidós. De los ocho partidos que han disputado esta temporada lejos del Cardiff City Stadium, han perdido cuatro y ganado uno. Buscarán dar la sorpresa en un campo tan complicado como Anfield para así afrontar con mayor confianza dos encuentros consecutivos en casa, y a la vez tratar de establecer una semana de paz de una vez por todas en el seno del club.

Para la visita a la ribera del río Mersey, Mackay cuenta con la única duda de Bellamy, que arrastra molestias en la rodilla, y no parece probable que el técnico le fuerce en este choque. La gran actuación de Noone el pasado sábado ayudará a su presencia en el once inicial, así como la de Whittingham y Mutch -el mejor de la temporada junto con el cancerbero Marshall-. Mackay no juntará arriba a Odemwingie y Campbell, y será con toda probabilidad el joven inglés quien logre la titularidad. La defensa ha sido intocable durante todo el curso (a excepción de la lesión de Taylor, ya recuperado), por lo que formarán los cuatro de siempre, recayendo en Turner y Caulker la responsabilidad de frenar al enrachado Luis Suarez.

Precedentes históricos

El Liverpool y el Cardiff City se han encontrado únicamente dos veces en los últimos cincuenta años, ambas ocasiones en Capital One Cup -antes Carling Cup-. En 2007, los Reds se impusieron por 2-1 en Anfield, y salieron igualmente victoriosos en la final del año 2012 en Wembley, cuando hubo que llegar a la tanda de penalties para dilucidar el vencedor tras el 2-2 del tiempo reglamentario y la prórroga. Para ver el último encuentro entre estos dos equipos en competición liguera hay que remontarse a 1959, cuando los galeses arrollaron por 0-4 a su rival en lo que era el estreno del legendario Bill Shankly en el banquillo del Liverpool.