Resultado Liverpool - Cardiff City en la Premier League

15:48. Y hasta aquí la retransmisión de este partido Liverpool - Cardiff City con el resultado de 3-1. Muchas gracias por su atención, recuerden que la Premier League y el mejor deporte siguen en VAVEL. Un saludo.

15:46. El Liverpool tendrá ahora dos duros desplazamientos contra City y Chelsea que pondrán a prueba el buen momento de los 'reds'. El Cardiff recibirá la próxima jornada al Southampton, veremos si todavía con Mackey como entrenador.

15:45. Estos fueron los cuatro goles del partido:

15:37. No se marchen todavía, repasamos a continuación los cuatro goles del partido.

15:35. Victoria del Liverpool tras una sensacional primera mitad de Luis Suárez, que marcó dos y asistió otro. Los de Rodgers, líderes provisionales a la espera del Chelsea - Arsenal del lunes. El Cardiff, por lo menos, dio la cara en la segunda mitad y evitó una goleada de escándalo. Foto: @LFC

94' FINAL DEL PARTIDO.

94' Córner para el Liverpool. Será la última jugada del partido.

92' Por poco no llega Sakho al remate en boca de gol tras centro de Johnson desde la izquierda.

90' Se añaden cuatro minutos más.

89' ¡Marshall! Buena intervención del portero escocés a disparo cruzado abajo con la zurda de Suárez.

87' Celebra ya Anfield la victoria, 44.261 espectadores en el templo 'red'.

85' Otro remate de cabeza del Cardiff, problemas para el Liverpool por alto a balón parado. El remate de Caulker se fue desviado.

84' Los 'reds' han vuelto a controlar algo más el esférico después de unos minutos en los que el Cardiff dominó y pudo marcar el segundo.

82' Segundo cambio en el Liverpool, buscará solidez atrás Rodgers: se marcha Coutinho y entra Agger.

81' ¡Por poco Suárez! Contra del Liverpool que recibe en la frontal el uruguayo, pero su rosca ahora se marchó fuera.

80' Tercer cambio en el Cardiff. Entra al campo Cornelius y se retira Gunnarsson

79' Contrataque del Liverpool que acaba con fuera de juego, se equivocó Allen buscando a Henderson que estaba adelantado.

77' Otra para el Liverpool, Allen remató alto de cabeza tras saque de córner, había rematado solo al borde del área pequeña.

74' Ha tenido el Liverpool el cuarto. Mano a mano de Sterling con Marshall, la tocó el guardameta 'bluebird' el rechace la cae a Suárez que la manda al lateral de la portería con el portero batido.

15:13. 420 pases completados por el Liverpool por 99 del Swansea. Foto: @Squawka

70' Otro córner peligroso para el Cardiff, lo rematan todo los de Mackay, el balón quedó muerto en el área pequeña pero acabaron despejando los 'reds'.

65' Despejó sin problemas la defensa de los 'reds', aunque comete Suárez una nueva falta lateral, que acaba atajando Mignolet.

64' Falta lateral de Allen sobre Campbell. Peligro para el Liverpool.

15:04. Es el tercer gol de Mutch seguido fuera de casa para el Cardiff.

3 - Jordon Mutch has scored each of Cardiff City's last three away goals in the Premier League. Travels.