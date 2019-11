Hodgson, tenemos un problema

“Inglaterra ya no es de las grandes”. Este es el pensamiento popular en las islas debido al hastío que supone llevarse decepción tras decepción desde que en 1966 llegaran al olimpo del fútbol ganando ‘su’ Mundial. Aquel Mundial -único hasta la fecha disputado en las islas británicas-, ha sido el último y único gran campeonato vencido por Inglaterra. Fue con Bobby Charlton como estandarte, aunque el verdadero héroe fue Geoff Hurst, autor de un hat-trick en la final, único en la historia en conseguirlo. Uno de esos goles fue el famoso ‘gol fantasma’, el cual se antojó clave para la victoria de Inglaterra. Los ingleses se llevarían la victoria tras un 4-2 al final de los 120 minutos, ya que fue necesaria una prórroga. En ella, Hurst sentenció a Alemania Federal con dos goles, erigiéndose como héroe nacional en un Wembley abarrotado.

A partir de entonces, dos terceros puestos en Eurocopas (Italia 68’ e Inglaterra 96’) y un cuarto puesto en Mundiales (Italia 90’) han sido los mayores éxitos cosechados por los pross en las competiciones de selecciones. Quizá por expectativas demasiado altas, quizá por bajo rendimiento en estas citas, pero, pese a llegar siempre entre los grandes favoritos, la selección inglesa nunca ha dado la talla.

Inglaterra en los Mundiales tras Inglaterra 1966

México 1970 Cuartos de final Alemania 1974 No se clasificó Argentina 1978 No se clasificó España 1982 Segunda fase México 1986 Cuartos de final Italia 1990 Semifinales EEUU 1994 No se clasificó Francia 1998 Octavos de final Corea y Japón 2002 Cuartos de final Alemania 2006 Cuartos de final Sudáfrica 2010 Octavos de final

Inglaterra en las Eurocopas

Francia 1960 Sin participación España 1964 No se clasificó Italia 1968 Semifinales Bélgica 1972 No se clasificó Yugoslavia 1976 No se clasificó Italia 1980 Primera ronda Francia 1984 No se clasificó Alemania 1988 Primera ronda Suecia 1992 Primera ronda Inglaterra 1996 Semifinales Bélgica y Países Bajos 2000 Primera ronda Portugal 2004 Cuartos de final Austria y Suiza 2008 No se clasificó Polonia y Ucrania 2012 Cuartos de final

Con el Mundial de Brasil a la vuelta de la esquina, el pesimismo entre los aficionados y la prensa inglesa es mayor que en otras ocasiones al ver el sorteo del pasado 6 de diciembre.

Los three lions quedaron encuadrados en el grupo D con las selecciones de Italia, Uruguay y Costa Rica. Desde Inglaterra todo se ve de color negro sabiendo de la dificultad que conlleva quedar entre los dos primeros en un grupo con las selecciones de Italia y Uruguay, subcampeona de Europa y campeón de América. Italianos y uruguayos son equipos mucho más ‘hechos’ que los ingleses, con una base sólida que les ha hecho rendir en los últimos campeonatos.

El rumbo de la selección inglesa no es nada claro con un seleccionador cuyo nombramiento provocó el enfado de los aficionados con su federación. Roy Hodgson fue el elegido para sustituir a Fabio Capello tras las diferencias que mantuvieron FA y entrenador italiano en 2012. Cuando parecía que el elegido sería Harry Redknapp, se anunció la llegada de Hodgson, que por entonces entrenaba al West Brom. La FA parecía apostar por la experiencia y por seguir con un modelo de conjunto sólido frente al resto de grandes selecciones, que empezaban a buscar un fútbol de posesión y más atractivo a través de un seleccionador atrevido y joven.

Hodgson, desde luego, no encaja en ese perfil. Entrenador con mucha experiencia tanto en clubes como selecciones, pero conocido por ser demasiado conservador en su juego, tendiendo a buscar las contras cediendo al rival el mando del partido. Su llegada se produjo en mayo de 2012, justo antes de la Eurocopa de Ucrania y Polonia, en la que la selección inglesa tuvo un papel digno, siendo eliminada en la tanda de penaltis de cuartos de final ante Italia. En ese mismo 2012, se iniciaría el camino a Brasil 2014. Los primeros partidos no fueron demasiado esperanzadores, con dos empates ante Polonia y Ucrania. Además, la selección de Montenegro se mostraría intratable en un principio, dejando a Inglaterra en una situación delicada. Las visitas inglesas a Montenegro y Ucrania no harían más que aumentar las dudas tras sendos empates (1-1 y 0-0), con lo que los de Hodgson se jugarían el billete a Brasil en dos partidos en Wembley ante Montenegro y Polonia. Los pross cumplirían y verían realizado el objetivo de ir al Mundial sin necesidad de repesca.

En cuanto a los partidos amistosos, Inglaterra ha tenido dos caras, habiendo vencido a selecciones como Italia o Brasil y habiendo caído duramente ante Suecia, Alemania o Chile. Estas dos últimas habiéndose producido en los últimos dos amistosos.

Amistosos con Hodgson en el banquillo

Nº de partidos Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra 10 5 2 3 11 14

Pero ahora, centrémonos en el problema. ¿Culpa de seleccionadores, sistema de formación en Inglaterra o jugadores? Difícil pregunta, y posiblemente todo aporte a la complicada situación de la selección inglesa. En cuanto a los seleccionadores, la FA está optando por un perfil de entrenador parecido, quizás sea hora de cambiar. En cuanto a la formación, quizás sea el momento de dar un vuelco a las categorías inferiores mediante entrenadores que premien más el fútbol asociativo. En cuanto a los jugadores, el problema probablemente venga de una mezcla de los otros dos.

El principal obstáculo que encuentra cada seleccionador es que no encuentran un playmaker, ese jugador de medio campo a partir del cual crear un estilo. En los últimos años se ha hablado mucho de la incompatibilidad de Gerrard y Lampard en el centro del campo, pero lo cierto es que ninguno de los dos da la pausa, no son de esos jugadores que marcan el tempo de un equipo, sino jugadores más dinámicos, de llegada. Ese jugador que ponga la pausa puede ser Carrick, clave en las últimas temporadas del Manchester United, ese jugador que da equilibrio en el centro del campo, no se complica y distribuye el balón. Vale que no sea un playmaker en sí, ya que no es un cerebro, pero jugadores así se echan en falta en un equipo. A pesar de esto, Carrick parece no tener toda la confianza de Hodgson, que no parece encontrar su pareja en medio campo. Gerrard, Lampard, Cleverly, Milner, Wilshere, Carrick y Phil Jones son los jugadores que ha utilizado el entrenador inglés en medio campo durante el último año. A veces reforzándolo con un tres hombres dando libertad a Wilshere, Lampard o Gerrard, pero que no terminan de convencer.

Hodgson puede encontrar la solución en un renacido Gareth Barry, desaparecido en los últimas convocatorias de los Pross. El ex del Manchester City está rindiendo a gran nivel en el Everton, siendo uno de los pilares fundamentales del buen juego toffee. Es un jugador que, desde atrás -al igual que Carrick-, puede organizar el equipo y dar libertad a los hombres de ataque debido a su juego más posicional. En una situación parecida está Scott Parker, jugador veterano que parece que no va a entrar en los planes del seleccionador. El que puede ayudar a mejorar el juego es Ross Barkley que, con 20 años, se ha convertido en un habitual en las listas su selección. A pesar de jugar en la mediapunta, en el Everton es importantísimo a la hora de generar juego, ya que ofrece una línea de pase más, aguanta el balón y abre con sentido el juego. Otra solución parecida a la de Barkley es meter a Jordan Henderson, que está iniciando su mejor temporada desde que está en el Liverpool. El problema es que, para meter un tercer centrocampista o mediapunta, tendría que renunciar a jugar con Sturridge y poner a Rooney como referencia arriba.

Barkley y Townsend, dos de las esperanzas de los pross para este Mundial

Pero a parte del centro del campo, hay otras posiciones en las que se cuestiona la elección de Hodgson. Es el caso, por ejemplo, del lateral izquierdo. La experiencia de Ashley Cole es fija en esta posición a pesar de su mal momento y de la espectacular forma de Leighton Baines. Ocurre lo mismo en zona de ataque, ya que Welbeck -que no tiene el afecto de todos los aficionados- es, para Roy Hodgson, un hombre clave por su sacrificio y trabajo en ataque, mientras que los aficionados piden la titularidad de jugadores como Townsend o Barkley, jóvenes esperanzas de esta selección. Además, apariciones como las de Lallana -excelente mediapunta-, Jay Rodríguez -buen extremo izquierdo- o Lambert -veterano goleador- en el Southampton, hacen que la afición espere más participación de éstos en su selección.

Alineación de confianza de Hodgson

Alternativa