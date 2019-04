Van Persie, el temor del pasado

El 3 de noviembre de 2012 fue una fecha dura para cualquier gunner. Se enfrentaban por primera vez al que había sido el líder y buque insignia del Arsenal en la anterior campaña, que prácticamente él solo les había clasificado para la UEFA Champions League: Robin Van Persie. El temor de que el holandés marcara era máximo, nadie sabe bien por qué, pero así sucedió y des de aquel 3 de noviembre siempre saca su fusil contra su ex equipo.

We don’t need Batman, we’ve got Robin

Este era el nombre de una de las pancartas que se podían leer en el Emirates dedicadas por la afición a jugador más determinante: Robin Van Persie. El holandés era un héroe para la parroquia gunner, era el único motivo que tenían para soñar ya no con un título, si no con la clasificación para la Champions League. Aún así, RVP tuvo que recorrer un largo camino para ser ídolo de la afición red del norte de Londres. Fue un camino lleno de obstáculos, principalmente en forma de lesiones, pero finalmente Van Persie triunfó y el fútbol sin duda alguna lo agradece.

Robin Van Persie llegó al norte de Londres en mayo de 2004, de la mano de Arsène Wenger. El Arsenal pagó menos de 3 millones de libras por el entonces joven holandés, de solo 21 años al Feyenoord de Holanda. Propenso como era a las lesiones, los aficionados gunners no veían en él un gran jugador que pudiera llegar a ser determinante para los objetivos del club. Temporada tras temporada, Van Perise sufría continuas lesiones, algunas de ellas importantes, como una rotura de ligamentos en 2009. Sin embargo, Van Persie sorprendió a más de uno con el rendimiento ofrecido sus dos últimas temporadas como gunner. Anotó 48 goles entre las dos campañas, y en 2011 se quedó a tan solo un gol de igualar el récord de anotaciones en un año natural en la Premier League, ostentado por Alan Shearer con 36 goles. RVP, he scores when he wants, cantaban los aficionados del Arsenal durante este glorioso último año.

De Londres a Manchester

RVP acababa contrato en 2013, y durante toda la temporada se especuló sobre su futuro. El verano de 2012 fue muy intenso en el Emirates, y finalmente Wenger tuvo que claudicar ante el deseo del holandés de abandonar el club. Recaló en el United, que pagó por él 24 millones de libras. Una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que acababa contrato en un año.

La propuesta deportiva de Sir Alex Freguson sedujo al holandés, que hizo las maletas rumbo a Manchester con un objetivo claro: ganar títulos. En su primera temporada como red devil lo consiguió. Ganó la liga siendo uno de los hombres clave anotando 26 dianas, que lo convirtieron en el máximo goleador de la competición por segundo año consecutivo.

El temor del Emirates

La primera vez que Van Persie se enfrentó a su ex equipo fue el 3 de noviembre de 2012, en Old Trafford. Fue una sensación extraña para las dos partes, pero más para los gunners. En los días previos al partido, había una especie de temor, de respeto hacia él por parte de sus ex aficionados. Tenían miedo a enfrentarse a la cruda realidad: su héroe ya no estaba con ellos, y no solo eso, también se había unido al rival.

Tan solo corría el minuto 3 de partido cuando Vermaelen erró en un despeje y cedió con total comodidad el balón a Van Persie, que marcó sin apuros contra su ex equipo. Fue un golpe duro para el Arsenal. Era el minuto 3 y él ya les había marcado. El temor de los aficionados había accedido al terreno de juego y se había apoderado del entonces capitán, Vermaelen, incapaz de suplir el liderazgo de quién ahora era su rival. Fue un choque durísimo con la realidad. Van Persie no celebró el gol, quizás porqué no se alegraba, quizás por respeto, quizás porqué no sabía cómo actuar. Quizás por miedo.

Pero sin duda el día D aún estaba por llegar. Era el retorno de RVP a la que fue su casa durante 8 años. Era el retorno del héroe al Emirates. Y para más inri, el Arsenal debía hacerle el pasillo al United, puesto que era el flamante campeón de la Premier League. Difícil proponer otro escenario con más alicientes.

El Emirates reaccionó de manera cobarde ante la vuelta del que fue su ídolo. Pitos, abucheos e insultos dominaban la grada cada vez que el holandés entraba en contacto con la pelota. Y eso a él le descolocaba. Hasta que llegó el minuto 44 de partido. Sagna se lanzó como un loco hacia Van Persie, le arroyó en el área y le brindó la oportunidad perfecta para silenciar al Emirates.

Un hombre de su clase no iba a desaprovechar una ocasión como esa, y transformó el penalti enmudeciendo a la parroquia gunner. Van Persie tampoco celebró este tanto, mostrando que estaba peldaños por encima de los aficionados del Arsenal. Estaba siendo abucheado e insultado, y era la oportunidad perfecta para mandarlos callar a todos. Pero no lo hizo. Opto por el respeto.

Explota Van Persie

En la presenta campaña, ya hemos disfrutado de un Manchester United – Arsenal. Fue el 10 de noviembre, y como no podía ser de otra manera, con gol del holandés. Sin embargo, esta vez fue diferente. Los roles de los equipos estaban cambiados. El Arsenal líder, el United en crisis. Y lo más importante: ya no había ese miedo por parte del Arsenal. Quizás fue por eso, o por la suma de todas las circunstancias, que cuando RVP cabeceó un saque de esquina para marcar al Arsenal estallara de júbilo.

Van Persie ya no temía a su pasado, y el Arsenal parecía que había superado sus miedos. Lo parecía, pero no era así. Una vez más él tumbó a los gunners, que ya no supieron entrar en el partido. Quizás por miedo, o quizás por incapacidad, pero lo cierto es que no consiguen borrar su recuerdo.