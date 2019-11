Tottenham - West Bromwich: duelo de interinos en los banquillos

Siempre es especial el Boxing Day en Inglaterra y cada rinconcito donde se celebra esta particular festividad británica, sobre todo en los estadios de las islas, donde desfilarán un ciento de equipos de todas las categorias para disputar una nueva jornada en el apretado calendario de diciembre. La fiestas navideñas se dejarán sentir en la Premier League, donde las gradas tendrán un ambiente diferente al resto del año. Un día que siempre depara grandes emociones y una cita obligada para muchas familias que se desplazarán para pasar un día entretenido apoyando a su equipo.

Introduciendo al caso que nos ocupa, tenemos a dos conjuntos que llevan un tercio de temporada con bastantes grises y cuyos mandatarios han apostado por un cambio de aires en los banquillos para tratar de reconducir una situación que se le iba de las manos a André Villas-Boas y a Steve Clarke, que han acabado siendo destituidos, más sorprendente en el caso del segundo. Sus puestos en el Tottenham y en el West Brom los tomaron dos entrenadores nóveles, que jamás han manejado a ningún equipo y que precisamente eran los asistentes de los dos antiguos entrenadores. Ahora tienen la oportunidad no solo de rescatar a su equipo de los problemas que acechan en ambos casos, sino de ganarse su continuidad al frente del club ya no como técnicos interinos, sino como entrenadores en propiedad.

Tim Sherwood - Keith Downing

A Tim Sherwood solo le ha bastado con dos partidos para meterse en el bolsillo a Daniel Levy y que este le haya ratificado en el cargo hasta junio, por lo que en principio, será el entrenador del Tottenham por lo que resta de tempoada. Sherwood fue el sucesor de Villas-Boas una vez que este se marchó y desde primer momento aceptó reemplazarlo con el objetivo de aferrarse al puesto y no pasar de puntillas. "Es un honor ser el entrenador jefe de este gran club. Es un club que significa mucho para mí. Lo he conocido desde la base hasta el primer equipo, trabajé en todos los niveles del club y jugué aquí. Si me cortan por la mitad, sangro el color del club. Es un momento de orgullo", declaraba el técnico poco después de que le comunicaran la decisión de mantenerle en el cargo.

La situación de Keith Downing en el West Brom no adquiere los mismos tintes que la de Sherwood en los spurs. Las circunstancias han promovido que dirija actualmente al equipo, pero su cargo parece provisional y se prevé complicado que continúe como entrenador del West Brom, incluso antes de que empiece 2014. Es algo que ha admitido él mismo, además que ha insinuado que no se ha planteado ser el entrenador de forma permanente. "Me han dicho que solo lo lleve partido a partido. Estoy planeándolo de forma normal hasta que me digan otra cosa", aclaró en una conferencia de prensa reciente Downing, añadiendo. "No me han dado ninguna indicación sobre el tiempo. Realmente no quiero saberlo, para ser honesto, porque tengo que concentrarme en lo que tengo que hacer. Creo que si me distraigo por lo que está pasando en otros lugares, no voy a hacer mi trabajo".

Desde el entorno del West Brom se ha especulado enormemente con la designación del nuevo entrenador de los baggies. Se han barajado varios candidatos para el banquillo del cuadro de las West Midlands, pero todavía no hay ninguno que tenga todas las papeletas para acabar siendo el mánager del conjunto albinegro. El noruego Ole Gunnar Solksjaer parecía el hombre mejor colocado por la directiva para ser contratado, pero también están sonando fuertemente nombres como el ex técnico del Betis, Pepe Mel, Gianfranco Zola o Roberto Di Matteo, que ya estuvo hace tres años en The Hawthorns.

En busca de la mejoría de resultados

En lo estrictamente deportivo, el Tottenham llega tras vencer el domingo en Southampton por 2-3 con una actuación estelar de Emmanuel Adebayor, recuperado para la causa por Sherwood en el cambio de esquema que ha realizado. La eliminación de la Capital One Cup ante el West Ham tiene ahora menos trascendencia, ya que los esfuerzos estarán más puestos en sostener al equipo en la Premier League para terminar el año a la par con los grandes. Al Tottenham además se le da bien el Boxing Day. En los últimos ocho compromisos que ha disputado en el "día de las cajas", ha ganado seis y ha empatado dos.

No es un buen momento para el West Brom visitar White Hart Line justo ahora. La efervescencia producida por Sherwood se mezcla con la dinámica bastante negativa de los baggies y la poca confianza que el equipo está mostrando en sus últimos partidos, en los que se ha dejado muchos puntos incluso contra equipos de su nivel. El agónico empate contra el Hull puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, pero no saca de problemas a un WBA al borde del descenso y que suma siete partidos sin conocer la victoria, desde que lo hicieran ante el Crystal Palace a comienzos de noviembre. Tampoco acompaña los precedentes recientes contra el Tottenham, al que no han ganado en los últimos siete partidos entre ambos conjuntos (cuatro derrotas y tres empates). La temporada pasada firmaron tablas gracias al tanto de Morrison en las postremerías del encuentro para igualar el de Assou-Ekotto.

El choque para el West Brom también es delicado por su condición de visitante, bastante pobre en 2013. En sus últimos diez visitas, solo han ganado un partido, en Old Trafford. El Tottenham tampoco está para tirar cohetes en casa, donde se ha dejado muchos puntos en actuaciones lamentables en algunos casos, como la última ante el Liverpool. Balance de tres victorias en ocho partidos para los spurs.

El WBA llega con todos

En el capítulo de altas y bajas para este partido, el Tottenham está más perjudicado por las ausencias a las que deberá hacer frente. Lennon se perderá el duelo por una lesión en el abdominal. Townsend, Kaboul y Vertonghen permanecen lesionados, mientras que Moussa Dembelé está pendiente de confirmación tras salir aquejado el domingo contra el Southampton. Keith Downing tiene un panorama mucho más favorable. La única duda es Anichebe por unas molestias en la ingle. Por lo demás, todos a su disposición.

Alineaciones probables