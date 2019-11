Resultado Tottenham - West Bromwich Albion en la Premier League

FINAL del partido. Impresionante encuentro en el Boxing Day que nos ha dejado un empate que no satisface mucho al Tottenham pero que sirve al WBA para seguir sumando gracias a un muy serio encuentro de los de West Bromwich. Dejamos aquí la transmisión, ¡gracias por seguir el partido en VAVEL.com!

90' Cuatro minutos de añadido.

88' El West Bromwich busca la oportunidad al contraataque mientras defiende con seguridad los ataques de los locales.

87' Amarilla a Roberto Soldado por una durísima entrada sobre Olsson después de que el árbitro no señalara penalti por una posible mano del sueco. Mal gesto del español.

83' Cambio en el West Bromwich. Se ha marchado Vydra y ha entrado Berahino.

82' ¡SOLDADO! Remate del exvalencianista que se marcha por poco.

80' Centro de Rose que se pasea por el área sin encontrar rematador.

77' ¡¡SIGURDSOOON!! El islandés remata de cabeza tras un centro de Adebayor al lateral de la red. Sigue el 1-1 en el marcador.

76' Sessegnon entra por Gera ahora en el West Bromwich. Menos de un cuarto de hora para que termine el partido.

74' Entra Lamela por Chadli en el Tottenham

71' Cambio en el West Bromwich: ha entrado Mulumbu en el lugar de Amalfitano.

69' Enorme pase de Walker hacia Adebayor, que no consigue controlar el balón ante la salida de Foster.

67' ¡Foster! ¡Impresionante parada del meta inglés tras un lanzamiento de falta de Walker!

65' Durísima entrada de Steven Reid, que se ha librado de la tarjeta amarilla -sería la segunda-. El irlandés entró a por un balón dividido al que no llegó.

64' Adebayor conducía un contraataque pero al llegar a la frontal se ha entretenido y ha perdido el balón.

62' Cambio en los Spurs. Entra Bentaleb por Holtby.

60' Holtby recoge el rechace de un córner en la frontal, controla y con la zurda envía un disparo que se marcha desviado.

58' Amalfitano deja el balón atrás para Morrison, que no consigue llegar a él.

57' Fuera de juego de Adebayor, que se disponía a recoger un pase en profundidad.

55' ¡¡GERA!! Amalfitano centra el balón hacia el área y el centrocampista se lanza en plancha para intentar rematarlo. Su disparo acaba siendo detenido por Lloris otra vez.

54' ¡¡Gran parada de Lloris!! El meta francés ha evitado que Reid anotara un gol similar al que Erikson ha anotado en la primera mitad con una gran estirada.

52' Muy sólida la defensa del WBA que ahora desvía otro remate de córner, este de Holtby.

50' ¡¡¡ROSE!!! ¡Impresionante disparo del lateral zurdo desde muy lejos que se marcha ligeramente desviado! ¡Buenos minutos del Tottenham!

49' Olsson envía a córner un disparo de Soldado lanzándose al suelo. Buena acción defensiva del sueco.

47' La segunda mitad empieza un poco mejor para el WBA, que está consiguiendo que el Tottenham no pueda jugar el balón con tranquilidad gracias a una intensa presión.

46' ¡EMPIEZA LA SEGUNDA MITAD!

45+2' FINAL de la primera mitad.

45+2' ¡¡MORRISSON!! ¡Ha tenido el segundo en sus botas! Se ha plantado solo en el área y ha enviado un disparo excesivamente cruzado a la derecha de la portería de Lloris.

43' Buena parada de Foster a disparo de Eriksen. Dos minutos y el partido llegará a la media parte.

38' ¡EMPATA EL WEST BROMWICH! ¡QUÉ PARTIDO! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OLSSON! El central ha rematado perfectamente el centro de cabeza de Amalfitano. ¡Vuelven las tablas al marcador!

35' ¡GOOOOOOOL DEL TOTTENHAM! ¡GOOOOOLAZOO DE ERIKSEN! El exjugador del Ajax marca un gran gol de falta directa para adelantar a los suyos en el partido.

32' Otra vez lo intentaba el Tottenham a balón parado. Esta vez ha sido rechazado por Ridgewell.

31' ¡SOLDADO! A punto de marcar el delantero español. Su disparo de volea tras una falta ha sido despejado por Amalfitano en un buen gesto defensivo.

30' Amarilla a Reid, del West Bromwich.

29' ¡¡¡SE SALVA EL TOTTENHAM!!! Centro de Amalfitano hacia el área que ni Vydra ni Gera consiguen rematar por milímetros.

25' Olsson queda tendido en el terreno de juego tras recibir el impacto de un disparo de Sigurdsson en la cara. Podrá continuar pese a estar un poco mareado tras el golpe.

24' Centro de Rose hacia Emmanuel Adebayor, que no consigue rematar. El posterior disparo de Eriksen golpea en un defensor y no llega a la portería.

22' Centro de Sigurdsson hacia Adebayor que el togolés no remata por muy poco... Mucha igualdad en el partido.

20' Roberto Soldado se queda tendido sobre el suelo, doliéndose por una fuerte entrada. Podrá continuar en el terreno de juego.

18' ¡¡VYDRAAA!! El checo se ha plantado delante de Lloris tras luchar por el balón con un defensor y cuando iba a disparar ha topado con el guardameta francés, que al coger el balón lo ha derribado. Muy activo el WBA arriba.

17' ¡Lo que ha fallado Adebayor! Centro al área que se dirigía al togolés, que no ha conseguido rematar después de que un defensa la desviara ligeramente.

14' ¡CASI MARCA LUGANO! El ex del Málaga ha rematado un balón peinado por un atacante de su equipo con una buena chilena que casi sorprende a Hugo Lloris. Es saque de puerta.

13' ¡¡¡LLORIS!!! Increíble combinación de Vydra con un compañero que le ha dejado solo dentro del área para que disparara. Su intento ha sido desviado por un defensor y por el guardameta francés, que ha enviado el balón a córner.

12' Vuelve a servirlo Sidgursson, que no encuentra rematador dentro del área, pero Chadli consigue aprovechar el rechace de la defensa para enviar un disparo que se ha marchado desviado.

11' Córner para el Tottenham.

10' Ahora es Soldado el que estaba en fuera de juego. El exvalencianista había recogido un disparo de un atacante que había topado con un defensa para cederle el balón a Adebayor y que este marcara, pero estaba en posición antirreglamentaria.

8' Fuera de juego de Vydra, que se quedaba solo a unos 20 metros de la frontal. Fuera el peligro para el Tottenham.

6' Disparo de Holtby que topa con un defensor del West Brom y atrapa perfectamente Foster. Primer disparo a puerta del partido.

5' Lo intenta ahra el WBA con un par de centros despejados por la defensa que han acabado en un balón controlado por Ridgewell en el que se ha pedido penalti por derribo de Sidgursson al centrocampista inglés. El árbitro ha omitido las protestas y ha dejado seguir el juego.

5' Falta desde el centro del campo que cuelga el West Bromwich, sin problemas para la defensa del Tottenham.

4' Primer córner del partido para el Tottenham. Lo sirve Sidgursson sin encontrar rematador, despeja la defensa del WBA con un pase largo hacia Vydra que obliga a los defensores locales a actuar.

2' Sale bien el Tottenham de momento. Aguanta la posesión y presiona intensamente la salida del balón de los baggies. Dominio total de los locales en estos dos -casi tres- primeros minutos de juego.

1' ¡ARRANCA EL PARTIDO! El Tottenham luce su tradicional camiseta blanca mientras que el West Bromwich lleva su segunda equipación, de color rojo, para evitar confusiones.

15.58. Se saludan los jugadores en el círculo central. ¡Todo listo para que empiece el Boxing Day en White Hart Lane!

15.50. Quedan diez minutos para que arranque el partido. Los jugadores se retiran a los vestuarios para prepararse para el partido.

15.40. Otro dato interesante que envía el Twitter del Tottenham. Los Spurs no han perdido en las últimas 8 fechas del 'Boxing Day'. Un dato para la esperanza de los londinenses, que quieren acercarse a los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

15.38. Este es el estado que presentaba White Hart Lane hace unas horas, según mostraba al mundo el Twitter del Tottenham.

15.36. Hoy, además, tendremos la oportunidad de ver a un joven prometedor en el banquillo del Tottenham por primera vez. El centrocampista serbio Milos Velijkovic debuta con el primer equipo de los Spurs con solo 18 años.

It's the first time versatile young defender/midfielder Milos Veljkovic has been on the bench for the first team. #THFC