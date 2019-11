Resultado Manchester City 2 - 1 Liverpool en Premier League 2013

20:37. Hasta aquí la retransmisión de este partido, Manchester City - Liverpool, con el resultado de 2-1. Los de Pellegrini recibirán el próximo sábado al Crystal Palace, mientras que el equipo 'red' visita al Chelsea en Stamford Bridge el domingo. Esto dos partidos y el resto de la Premier los podrán seguir en VAVEL. Muchas gracias por su atención. Saludos y felices fiestas.

20:35. El City se ha quedado sin ver puerta en la segunda parte en casa por primera vez esta temporada. Sin embargo, los 53 goles en 18 jornadas igualan el récord de la Premier que ellos mismos tenían desde 2011.

0 - Man City have failed to score in the second half of a Premier League home game for the first time this season.

53 - Man City have equalled the PL record of 53 goals from the opening 18 games (set by City themselves in 2011-12).

20:33. Así queda la clasificación de la Premier:

POS CLUB J G E P GF GC DG PTS 1 Arsenal 18 12 3 3 36 18 18 39 2 Manchester City 18 12 2 4 53 21 32 38 3 Chelsea 18 11 4 3 33 18 15 37 4 Liverpool 18 11 3 4 43 21 22 36 5 Everton 18 9 7 2 29 17 12 34 6 Newcastle United 18 10 3 5 29 23 6 33

94' FINAL DEL PARTIDO. El City suma su novena victoria seguida en casa, el equipo de Pellegrini remontó y se coloca segundo en la clasificación. El Liverpool no mereció perder, pero se marcha de vacío y cae a la cuarta posición de la Premier tras Arsenal, City y Chelsea.

94' Va a terminarse el partido en el campo de ataque del City.

93' El centro de Henderson se va largo, la terminó recogiendo en el córner Suárez, pero venía de fuera de juego.

92' Se defiende bien el City con el balón, no está dejando al Liverpool buscar el empate.

91' Amarilla para Suárez por golpear a Hart en un balón dividido.

90' Se añaden cuatro minutos, buscará el Liverpool el empate a la desesperada.

90' El penalti es clarísimo, pero exageró demasiado la caída. Tampoco pitó Mason los agarrones en el área del Liverpool. Desacertado hoy el árbitro inglés.

89' Reclama Suárez penalti. Dice que Lescott le agarró cuando intentaba rematar el córner.

87' Tercer y último cambio de Pellegrini. Quita a David Silva y mete a otro español, Javi García. Más fuerza para el centro del campo.

86' Ha podido llegar la sentencia del City, pero el pase de la muerte de Touré se paseó por dentro del área pequeña.

85' Se lamenta Suárez, se fue demasiado alta la falta.

84' Busca el Liverpool el empate a base de toque. Suárez provoca una falta que puede ser peligrosa aunque está lejos. Ya le marcó desde ahí al Everton.

82' Segundo cambio en el Liverpool, busca el gol claramente Rodgers: se marcha Leiva y entra Iago Aspas.

80' Amarilla clara para Zabaleta. Llegó muy tarde y derribó por detrás a Moses.

20:06. Luis Suárez lidera la Premier en goles a partir del minuto 80 (4).

72' Realizó Pellegrini su primer cambio. Se marchó Nasri y entró Milner. Refresco y trabajo para el centro del campo del City.

72' ¡La ha tenido Sterling! La jugada por la izquierda de Suárez, que la cuelga al segundo palo donde Sterling la manda alto con Hart batido.

70' Otra para el Liverpool, el remate de tacón de Henderson lo detiene sin dificultad Hart. Ha reaccionado el Liverpool en este último minuto.

70' Clarísima ocasión para el Liverpool, corte de Lescott, el rebote le cae a Johnson delante de Hart, quiso controlar en lugar de darle de primeras y se le fue.

70' Córner que remata Negredo, ahora atraba bien Mignolet. Muchos problemas el Liverpool a balón parado.

68' Primer cambio en el Liverpool, se marcha Coutinho y entra Moses. El autor del 0-1 que apenas ha aparecido en esta segunda parte. Busca Rodgers velocidad arriba.

68' Pérdida de Glen Johnson que frena a Kolarov con falta. Amarilla para el lateral inglés.

65' Se le escapa el control a Cissokho dentro del área. Debe salir Mignolet a despejar porque casi llega Negredo.

64' Encerrado el Liverpool en su área, está desapareciendo del partido el conjunto 'red', necesita realizar cambios Rodgers. Parece que va a entrar Moses.

60' Está mejor ahora el City en busca del tercero, se quita la presión de encima como puede la defensa 'red'.

58' Intentó Negredo la vaselina desde fuera del área, se quedó corta y atrapó Mignolet.

55' Ahora no pudo rematar bien Kompany el saque de córner. Le agarró Skrtel, pudo haber pitado penalti el árbitro.

51' ¡Por poco Suárez!, le robó el balón a Kolarov dentro del área, su disparo iba dentro pero la sacó su propio compañero Henderson casi bajo palos.

50' Aprieta ahora el Liverpool, que ha encerrado en su área al City. Hart a córner tras disparo escorado de Suárez. Lo hace todo bien el uruguayo, solo le falta el gol.

49' Internada peligrosa de Glen Johnson, prácticamente su primera del partido, despeja a córner Kompany.

48' Dejada de Luis Suárez de espaldas para Henderson, con el exterior de su bota derecha dispara desviada su rosca.

46' Sin cambios en el Etihad, arranca el City de nuevo presionando muy arriba.

19:31. Los jugadores en el terreno de juego. Va a comenzar la segunda mitad.

19:23. El City lleva 59 partidos seguidos en casa viendo portería. Negredo ha marcado en los últimos nueve partidos en casa.

59 - Man City have now scored in their last 59 PL home games; the last away manager to secure a clean sheet was Alex McLeish.

9 - Alvaro Negredo has now scored in each of his last nine appearances at the Etihad Stadium.

47' DESCANSO. Se marcha el City a vestuarios ganando 2-1. No merece ir perdiendo el Liverpool pero la efectividad del City no perdona.

46' La pérdida del Liverpool después de su larga posesión, contra del City al primer toque, Touré, Nasri, Navas, Negredo: mano a mano del madrileño con Mignolet, tocó el belga pero el balón acaba dentro. Remonta el City, 2-1.

45' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL CITY!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOL DE NEGREDO!!!

45' Duerme el partido el Liverpool con mucho control de balón, buscando con paciencia el hueco en la defensa local.

41' Otra vez Skrtel, le cayó el balón a Negredo en la derecha, tardó en disparar antes que llegase providencial el eslovaco.

39' Evita Hart el segundo después de la tremenda jugada de Luis Suarez, pase de primeras a Coutinho que no pudo batir al guardameta británico.

37' Otro contragolpe del City, el partido es de ida y vuelta. Pero se equivocó Nasri buscando el disparo desde lejos, atrapó fácil Mignolet.

36' Providencial ahora Fernandinho al corte, evitó prácticamente un mano a mano de Suárez a la contra.

36' Buen pase de Touré al hueco buscando a Negredo; reaccionó rápido Sterling al corte.

33' Rapidísima contra del City, llegó Navas con la izquierda, recortó hacia el centro orientándose para la derecha, pero su disparo se fue alto.

31' Avisábamos que había reaccionado el City, pero llegó el tanto a balón parado. El córner que sirve David Silva y remata Kompany en el primer palo picado, no pudo despejar bajo palos Allen con Mignolet batido. 1-1, partido igualado de nuevo.

30' ¡¡¡GOOOOOOOL DEL CITY!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE KOMPANY!!!

29' El saque de Nasri toca en la barrera y despeja la defensa del Liverpool.

29' Parece haber reaccionado el City con el gol. Tendrán ahora una falta lateral peligrosa los de Pellegrini.

28' Reacciona el City con la jugada individual de Yaaya Touré, se revolvió dentro del área, disparó con la izquierda y el balón se fue a córner.

25' Ahora sí valió el pase al hueco hacia Sterling, que recortó bien a Hart y a puerta vacía apareció Coutinho para empujarla y adelantar a los 'reds'. Lo estaban mereciendo en el Etihad, muy superiores al City en los últimos minutos.

24' ¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOOL!!!! ¡¡¡GOOOOOOL DE COUTINHO!!!

24' Pase de Coutinho al espacio para Allen, pudo haberse quedado solo ante Hart, pero se le fue el control y apareció Kompany para despejar.

23' Se ha hecho el Liverpool con el control del balón y del partido. Cissokho está respondendo a Navas y Zabaleta con sus habituales subidas por la banda.

21' Perjudicado claramente el Liverpool en esa decisión arbitral, el pase de Suárez hacia Sterling había sido excelente.

19' Mano a mano de Sterling con Hart, ha levantado la bandera el asistente. Se ha equivocado, estaba Sterling un metro por detrás de Kolarov. Pudo haber sido el 0-1.

18' Contra del City que no termina en gol por poco, no engatillo Negredo en boca de gol tras el pase de la muerte de Kolarov.

16' Peligrosa contra del Liverpool pase brillante de Suárez al hueco buscando a Sterling aunque acabó cortando Kolarov, llegó el extremo muy justo de fuerzas al área.

15' Mejor el Liverpool en los últimos minutos, con dominio en el campo del City, pero deberán tener cuidado con las contras de los 'citizens' con la velocidad de Navas.

14' La primera de Suárez. Remató fuera de cabeza el córner provocado por Cissokho.

18:42. 35 goles del City en casa en ocho partidos esta temporada, con una media de 14,9 ocasiones por encuentro.

Manchester City have scored 35 goals in 8 EPL home games this season before today. They've created 14.9 chances per game at the Etihad.

12' De primeras la pared entre Negredo y Touré. El disparo con la zurda del marfileño va mordido y se va fuera.

10' Otra vez Navas por la derecha, despeja Cissokho a córner. El remate de Kompany en el saque de esquina se va fuera por muy poco.

8' Intenta desquitarse de la presión el Liverpool a base de toque, pero defiende bien el City.

7' Lo intentó Sterling de forma individual por su derecha, pero cerró muy bien Nasri provocando la falta.

5' ¡Al larguero Navas! Remate de cabeza en el segundo palo al centro de Kolarov, ha comenzado con mucha intensidad el City buscando el primero.

3' Esá presionando arriba el City, ahora intenta combinar el Liverpool desde atrás.

2' Primera llegada de peligro del City, con la jugada entre Zabaleta y Navas, acabó atrapando Mignolet. Le espera una tarde complicada a Cissokho.

1' Recuerden el dato, lleva ocho victorias seguidas en casa el City esta temporada, solo dos derrotas en los últimos 56 partidos como local.

1' COMIENZA EL PARTIDO.

18:30. Suena el tradicional Blue Moon en el Etihad. A punto de dar comienzo el partido.

18:29. Suárez lleva 16 goles contra los últimos siete equipos de la tabla, solo tres contra los equipos que van del 1 al 13.

16 - Luis Suarez has scored 16 goals in 7 games against the bottom 7 & three in 5 matches against teams from 1 to 13 in the table.

18:27. Los 22 futbolistas sobre el terreno de juego, lleno absoluto en el estadio de Manchester.

18:25. Queda poco para el comienzo de este partidazo. Esta es la imagen del Etihad de hace solo unos minutos. vía @LFCNL

18:23. La última vez que el Liverpool ganó en el Etihad fue en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga, 0-1 con gol de penalti de Gerrard. Los de Dalglish terminaron ganando esa Carling ante el Cardiff City.

18:17. Hoy regresa Kolo Touré al Etihad Stadium, donde jugó para el City las últimas temporadas, desde que fichó desde el Arsenal en 2009. Será suplente y no podrá verse las caras con su hermano Yaya desde el principio. Ambos se enfrentaron en el Joan Gamper de ese mismo año como bien ha recordado el ex del Barcelona.

18:16. Esta es otra de las estadísticas que hablan del crecimiento y evolución de Jordan Henderson esta temporada, marca más y participa mucho más en el juego ofensivo del equipo.

Henderson 2012/13: 30 games, 5 goals, 33 chances created & 4 assists. Henderson 2013/14: 17 games, 1 goal, 34 chances created & 5 assists.

18:14. Luis Suárez intentará seguir con su racha en el penúltimo partido del año 2013 en el que ha batido récords:

29 - Luis Suarez has scored 29 goals in 26 Premier League appearances so far in 2013.

18:09. Esto significa que el Liverpool está obligado a ganar para mantener el liderato, mientras que el City solo podría ser segundo si vence hoy a los 'reds'.

18:07. Ha finalizado toda la jornada de 'Boxing Day' excepto nuestro partido: el Chelsea ha ganado 1-0 al Swansea y es segundo provisionalmente, mientras que el Arsenal ha ganado 1-3 al West Ham y es líder provisional.

18:05. La novedad en la convocatoria del Liverpool es la presencia del joven Brad Smith, que se estrena con la primera plantilla del los 'reds'.

18:03. La noticia en los 'citizens' es el regreso de Pablo Zabaleta. Se quedan en el banquillo con Pellegrini, Pantilimon, Clichy, Boyata, Garcia, Milner, Dzeko y Nastasic.

18:01. Alineación confirmada también en el Manchester City: Hart, Zabaleta, Lescott, Kompany, Kolarov, Fernandinho, Yaya Toure, Nasri, Silva, Negredo y Navas.

17:59. El habitual en las últimas fechas, con Cissokho en la izquierda en lugar de Flanagan. Estarán en el banquillo: Jones, Toure, Agger, Luis Alberto, Aspas, Moses y Smith.

17:58. Ya hay once confirmado en el Liverpool, lo anuncian así los 'reds':

Here’s today’s #LFC starting line-up in a brilliant matchday graphic… pic.twitter.com/Eo4IXzbajv — Liverpool FC (@LFC) December 26, 2013

17:55. En el City no estará el Kun, pero sí un Negredo que también llega en un gran estado de forma.

17:52. Si el City se muestra intratable en casa, peor le van las cosas al Liverpool fuera. Los de Rodgers solo han ganado uno de los últimos cinco partidos fuera de casa, en White Harte Lane 0-5 al Tottenham. Antes, dos empates y dos derrotas.

17:48. El balance entre los dos equipos las 10 últimas veces que se han enfrentado está muy igualado, ya que cada equipo ha ganado dos partidos por un total de seis empates. 2-2 fue el resultado del último enfrentamiento, Sturridge igualó el gol inicial de Dzeko y Gerrard puso el 1-2 antes que empatase Agüero en el 78.

17:30. La del Kun es la principal baja en el conjunto de Manuel Pellegrini, que tampoco podrá contar en principio con Zabaleta. Mientras, serán duda Richards, Nastasic y Jovetic. En el Liverpool, las bajas son las conocidas de Gerrard, Sturridge y Jose Enrique, y Flanagan es duda.

17:30. Este Manchester City - Liverpool también podría haber enfrentado a los dos máximos goleadores individuales de la competición, Luis Suárez - Agüero. Sin embargo, el argentino sigue de baja por lesión, por lo que el uruguayo podría seguir aumentando distancias en la tabla de goleadores. El charrúa lleva un total de 19 goles en solo 12 partidos disputados.

RANK JUGADOR GOLES 1 Luis Suárez 19 2 Sergio Agüero 13 3 Daniel Sturridge 9 3 Yaya Touré 9 5 Romelu Lukaku 8 5 Aaron Ramsey 8 5 Loïc Remy 8 5 Wayne Rooney 8

17:30. El de hoy podría ser un duelo en el que se vean muchos goles, ya que se enfrentan los dos equipos más anotadores del campeonato. El Manchester City encabeza esa clasificación con 51 goles a favor, por 42 del Liverpool

17:30. Además, el Manchester City contará con el factor campo para este decisivo encuentro; los 'ciitizens' solo han perdido dos de sus últimos 56 partidos de liga como locales. Los de Pellegrini han ganado todos sus partidos en el Etihad esta temporada, con un balance de 35 goles a favor y solo 5 en contra.

17:30. Por su parte, el Manchester City llega también con una buena racha de resultados que le ha llevado a tener el liderato a su alcance. Los de Pellegrini acumulan seis jornadas sin conocer la derrota, con dos victorias seguidas en los dos últimos encuentros. Después del contundente 6-2 al entonces líder el Arsenal, los 'citizens' ganaron la pasada jornada 2-4 al Fulham, después de un gol decisivo de Jesús Navas con el partido empatado a 2. Además, anteriormente, el City había acabado con la espectacular racha del Bayern en Champions con el 2-3 en el Allianz.

17:30. El Liverpool llega en un gran momento de forma, ya que viene de golear en sus últimos cuatro partidos disputados, desde que cayera contra el Hull por 3-1 el 1 de diciembre. En la última jornada, los de Rodgers vencieron al Cardiff City por 3-1, en un encuentro que los 'reds' ya dominaban por 3-0 al descanso.

17:30. Sobre el partido, este Manchester City - Liverpool, cabe destacar que es uno de los mejores encuentros que se pueden ver en el fútbol inglés en estos momentos. Se enfrentan dos de los mejores equipos de la temporada, tal y como se refleja en la clasificación. El Liverpool es líder, con solo un punto de ventaja sobre el Manchester City, el tercer clasificado.

POS CLUB J G E P GF GC DG PTS 1 Liverpool 17 11 3 3 42 19 23 36 2 Arsenal 17 11 3 3 33 17 16 36 3 Manchester City 17 11 2 4 51 20 31 35 4 Chelsea 17 10 4 3 32 18 14 34 5 Everton 17 9 7 1 29 16 13 34 6 Manchester United 18 9 4 5 31 22 9 31 7 Newcastle United 17 9 3 5 24 22 2 30 8 Tottenham Hotspur 17 9 3 5 18 23 -5 30

17:30. La jornada de este jueves está enmarcada dentro del tradicional 'Boxing Day'. Para el que no conozca esta celebración, debe saber que se celebra en el Reino Unido desde hace siglos, y recibe el nombre porque es el día en el que los niños y los más desfavorecidos recibían antiguamente sus regalos de Navidad en cajas. La relación entre este día y el fútbol se remonta a hace más de 150 años, cuando en 1860 se disputó el primer partido entre dos clubes un día 26 de diciembre entre el Sheffield y el Hallam. Una jornada única en el fútbol europeo en la que se invita a los más pequeños a disfrutar de esta pasión que es el fútbol.

17:30. Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de este espectacular partido Manchester City - Liverpool , correspondiente a la 18ª jornada de la Premier League, que se disputa en el clásico día del 'Boxing Day'. Duelo entre dos aspirantes al título, el Liverpool busca defender su liderato, mientras que el City necesita sumar otros tres puntos en casa para mantenerse en la zona alta y poder hacerse incluso con el liderato si también pincha el Arsenal. Bienvenidos a VAVEL, Manchester City - Liverpool , ¡comenzamos!