Premier League 2013: proyectos, sorpresas y despedidas

El reloj que cuenta las horas de 2013 va llegando al final de su largo camino. Al calendario ya le quedan muy pocos días que tachar. Todos esperamos -con más o menos ganas- la venida de una nueva página en el libro de nuestras vidas. Queda poco para iniciar el ritual de las doce uvas, para equivocarse con los cuartos y para felicitar el año nuevo entre risas, gritos y copas de champagne. Todo termina para comenzar de nuevo, pero antes, conviene hacer repaso de lo andado. Un año da para mucho, y así ha sido en la Premier League. Han sucedido muchísimas cosas: decepciones, gratas sorpresas, despedidas, cambios de ciclo, savia nueva... Lo que sí es -casi- seguro, es que la Premier League ha dado un paso de gigante para convertirse en la mejor liga de Europa, si es que no lo era ya. Mientras que la mayoría de grandes competiciones nacionales se bipolarizan aún más, dando poco margen a posibles cambios arriba, la Premier League ha crecido entre tanta crisis. Han ocurrido cosas extraordinarias y ha habido partidos que formarán parte de nuestra memoria por siempre. Así que no te muevas de tu silla y sigue leyendo. Sigue recordando lo que ha sido un año marcado con rojo en la historia.

El Manchester United y los puestos Champions

Si algo marcó la pasada Premier League, fue su competitividad en la zona noble de la clasificación. Desde el inicio hasta el final, Manchester City, Manchester United, pero sobre todo Chelsea, Arsenal y Tottenham se disputaron encarnizadamente los cuatro puestos de Champions League que ofrece el sistema de la competición. Los dos equipos de Manchester se descolgaron pronto del resto y se jugaron entre ellos el título de campeón, hasta que el equipo de Sir Alex Ferguson metió tierra de por medio más pronto de lo esperado. La irregularidad en juego y los tropiezos del equipo de Roberto Mancini fueron suficientes para que los citizens no pudieran revalidar el trofeo. El United recuperó el cetro del rey con una superioridad y una diferencia al resto poco habitual.

Con la llegada de David Moyes al banquillo de los red devils, las cosas han cambiado. El escocés sigue intentando hacerse con el equipo y empezó mal la temporada. Fellaini, uno de los fichajes del verano por su precio (30 millones), practicamente no ha jugado, y cuando lo ha hecho, lo ha hecho mal. Rooney sigue siendo la pieza clave en un esquema practicamente igual al de Sir Alex. Eso sí, uno de los méritos del ex entrenador del Everton es la explosión del jugador revelación de la Premier hasta ahora: Adnan Januzaj. Este joven belga de nacimiento ha sostenido al United en muchos tramos de temporada, partiendo desde cualquiera de las bandas o desde la mediapunta. Es eléctrico y sabe asociarse. El futuro es suyo.

Van Persie y Ferguson posan con el trofeo (vía Mirror)

Mientras el United ganaba fácilmente la Premier, cinco equipos trataban de agarrarse a Europa. El Everton de Moyes y Fellaini, el mediocre Liverpool de Luis Suárez (quien fue sancionado en la jornada 34 por morder a Ivanovic y se perdió 4 jornadas de la 12-13 y 6 jornadas de la actual campaña), los Spurs de Gareth Bale y Villas-Boas, el Arsenal de Walcott y Cazorla, y el Chelsea de Rafa Benítez. Estos cinco conjuntos trataron de conseguirlo, pero sólo tres lo hicieron. Los dos equipos de Liverpool quedaron fuera de la lucha a tres cuartos del final de la Premier y sólo quedaron los tres londinenses. El Chelsea de un Benítez con fecha de caducidad se asentó en la tercera plaza y no la dejaó escapar, quedando sólo una posición de Champions para Tottenham y Arsenal. Entre la jornada 29 y la 34, el conjunto de Daniel Levy tropezó contra Fulham, Everton, Chelsea y Liverpool, lo que les supuso acabar en puestos de Europa League. La gran regularidad del conjunto gunner en el tramo final de temporada fue también clave.

Pos. Equipo V E D GF GC DG PTS 1 Manchester United 28 5 5 86 43 +43 89 2 Manchester City 23 9 6 66 34 +32 78 3 Chelsea 22 9 7 75 39 +36 75 4 Arsenal 21 10 7 72 37 +35 73 5 Tottenham Hotspurs 21 9 8 66 46 +20 72

Así terminó la Premier League 12-13 por arriba

Sonrisas y lágrimas

El drama no estuvo en el cuarto/quinto puesto. Fueron los de abajo los que sufrieron hasta el último momento. O mejor dicho, el de abajo, ya que el Reading, pero sobre todo, el Queens Park Rangers, descendieron a varias jornadas del final, sin dar lugar a la emoción y los nervios. Caso llamativo el del equipo de Londres, quienes formaron un equipo plagado de buenos jugadores con nombre (Granero, Rémy, Julio Cesar...), pero apenas consiguieron 25 puntos, un paupérrimo rendimiento y un farolillo rojo colgado en el cuello. Sin embargo, al noroeste de Inglaterra, el Wigan de Roberto Martínez trataba de obrar el milagro otro año consecutivo. Roberto Martínez, caso de un entrenador al que veneran por Wigan aunque su equipo esté en el Championship. Y con razón. Los latics tuvieron la mala suerte de cruzarse con un Arsenal obligado a ganar en la jornada 37 y los de Wenger cumplieron el guión (4-1). Wigan, QPR y Reading se marchaban a segunda.

Pos. Equipos V E D GF GC DF PTS 16 Newcastle 11 8 19 45 68 -23 41 17 Sunderland 9 12 17 41 54 -13 39 18 Wigan Ath. 9 9 20 47 73 -26 36 19 Reading 6 10 22 43 73 -30 28 20 Queens Park 4 13 21 30 60 -30 25

Así terminó la Premier League 12-13 por abajo

Pero en el fútbol, por cada lágrima que hay, se esboza una sonrisa en otro equipo. Por cada perdedor, hay un ganador, es así. Y fueron tres los equipos a los que les tocó sonreír. En primer lugar, desde Gales, el Cardiff City ascendía a la máxima categoría del fútbol inglés tras un gran año en segunda; detrás de ellos, el Hull City, quien no se llevó el primer puesto debido a su irregular rendimiento en las últimas jornadas; y en tercer lugar, ganándose su puesto tras vencer en los playoff al Watford, el Crystal Palace de Wilfried Zaha, quienes vencieron por 1-0 en Wembley. A ellos les tocó sonreír y un billete para la Premier League.

Pos. Equipos V E D GF GC DG PTS 1 Cardiff City 25 12 9 72 45 +27 87 2 Hull City 24 7 15 61 52 +9 79 3 Watford 23 8 15 85 58 +27 77 4 Brighton 19 18 9 69 43 +26 75 5 Crystal Palace 19 15 12 73 62 +11 72 6 Leicester 19 11 16 71 48 +23 68

Así terminó el Championship 12-13 por arriba

Y su rendimiento en la 13-14 está siendo dispar. El Cardiff se gastó mucho dinero en verano para hacer un equipo a la altura de las circunstancias (Medel, Odemwingie, Cornelius, Caulker...), pero no está resultado del todo satisfactorio. No así como el Hull City quienes, a mitad de temporada, están en medio de la tabla, tranquilos y han formado un equipo sólido y solvente alrededor de su jugador más importante: Huddlestone. La situación del Crystal Palace es la más delicada. Sin demasiados fichajes de nivel, han encontrado lo que necesitaban en Tony Pulis, que llegó para supllir a Ian Holloway. Sin hacer mucho ruido, el ex entrenador del Stoke City colocó al los Eagles fuera del descenso en Navidades. Todo un logro.

La Premier en Europa y un matrimonio de conveniencia

El paseo por Europa de los equipos ingleses fue bastante discreto en lo que a Champions League se refiere. El Manchester United y el Arsenal se clasificaron 1º y 2º en sus respectivos grupos, mientras que el Chelsea cayó a Europa League al quedar 3º. El mayor ridículo llegó en el Grupo D, donde el Manchester City no consiguió ganar ni un solo partido y quedó 4º. Ya en octavos, el United cayó por poco a manos del Real Madrid (3-2), mientras que el Arsenal hacía lo propio con el que sería campeón ese año: el Bayern de Múnich, también por muy poco (3-3 en el global).

Si hablamos de Europa League, el recorrido de los equipos Premier fue mucho más extenso. El Newcastle derrotó al Metallist y al Anzhi, cayendo poco después en cuartos contra el Benfica. Mientras que el Tottenham también se fue a casa en esa ronda, habiendo derrotado a Lyon e Inter y siendo eliminados por el Basilea en los penaltis. La sorpresa llegó en el equipo de, por entonces, Rafa Benítez. El Chelsea consiguió llegar a la final y vencer al Benfica para llevarse el trofeo.

El ex entrenador del Valencia llegaría a mitad de temporada para cumplir los objetivos establecidos desde el comienzo: entrar en Champions League. Tras el fallido intento de Di Matteo por hacerse con la confianza de Abramovic, Benítez llegó y, no sólo cumplió los objetivos, sino que superó todas las expectativas. Sin embargo, el madrileño nunca fue bien recibido en Stamford Bridge debido a su pasado como entrenador del Liverpool y a sus duras declaraciones, por aquel entonces, sobre el conjunto blue. Rafa acabó muy quemado y saliendo por la puerta de atrás pese a sus más que buenos resultados. Abramovic le contrató como entrenador con fecha de caducidad hasta final de la 12-13 y el matrimonio de conveniencia salió a la perfección en cuanto a resultados.

Foto de Soccertranfers.net

Con la nueva temporada, el hijo pródigo regresó a casa, y con él, la felicidad a Stamford Bridge. A José Mourinho nada se le cuestiona, porque gran parte de su vida es el Chelsea y así lo ha mostrado en multitud de ocasiones. Aunque con una plantilla muy distinta a la de hace un par de años, el luso deberá luchar por todo sin ser favorito a nada. Dos de sus hechos más destacables con su vuelta a Londres han sido: el primero, la suplencia de Mata; y el segundo, cuando dijo que los gunners eran muy dados a llorar (en referencia a los árbitros).

Galeses primerizos

El Swansea es un equipo con mucho mérito. En la 2007-08, el equipo que actualmente dirige Michael Laudrup, estaba en League One (2ªB española). Entrenados por Roberto Martínez, subieron al Championship. En la 2011-12, les llegó el premio de subir a la máxima categoría entrenados por Brendan Rodgers. Desde que el danés llegó como entrenador, los swans practican uno de los mejores estilos en la Premier League, habiendo llegado a ser el equipo de moda en la Premier con jugadores como Michu, Williams, Ángel Rangel, Vorm, etc.

En la pasada temporada, el equipo galés consiguió hacerse con el primer título importante de su historia, gracias a la consecución de la Capital One Cup (Copa de la Liga). Fue un 24 de febrero de 2013 y les enfrentó contra el modesto Bradford City (4ª división inglesa) por 5-0. Un hito que corona la cima de la gran montaña que ha ido ascendiendo el Swansea a lo largo de los últimos años y que les ha traído recompensa. Por el camino, eliminaron al Barnsley, Crawley Town, Liverpool, Middlesbrough y Chelsea, antes de llegar al Bradford.

Pablo, Chico, Michu y Rangel posan con la Copa (vía 20 minutos)

Con la victoria en dicha final, se aseguraban un puesto en la Europa League de la temporada 13-14, por lo que se dejaron llevar un poco en la Premier, terminando en 9ª posición y habiendo practicado un gran fútbol. En su paseo por Europa, el Swansea se clasificó como 2º de grupo (en octavos se enfrentará al Nápoles) con equipos como el Valencia, el Kuban y el St. Gallen suizo. Entre sus grandes actuaciones, destaca un 0-3 en Mestalla (con una exhibición de Cañas), el cual fue uno de los peores partidos del Valencia en mucho tiempo.

Bob, una FA Cup poética y su equipo de moda

Hay muchos protagonistas en este viaje que ha sido 2013, de eso no cabe duda. Pero tampoco hay duda en que uno de los más destacados ha sido un hombre de Balaguer, de 40 años y ex entrenador de Swansea y Wigan entre otros. En él estuvieron muchos de los focos en la segunda vuelta de la pasada campaña, ya que el Wigan se jugaba el descenso y él había conseguido evitarlo durante varios años. En la 12-13 no pudo ser, el Wigan descendió y Roberto Martínez se marchó del equipo, dando por finalizada una etapa en la que seguro le echarán de menos. Pero antes de marcharse, dejó en las vitrinas del DW Stadium algo que difícilmente se podrá repetir en épocas cercanas: una FA Cup contra el Manchester City.

La final se disputó un 11 de mayo de 2013, en Wembley, ante 86.254 personas. El Wigan venció por 0-1 con una exhibición antológica de Callum McManaman en el extremo derecho. Para más inri, el gol llegó de forma dramática: en el minuto 91, Ben Watson rematando un córner de Maloney. Parecía el destino... Que un entrenador que tanto le ha dado al Wigan consiguiera un título para su palmarés y su consiguiente clasificación para la Europa League antes de marcharse, parece, como poco, poético. Además, el Wigan de Roberto eliminó por el camino al equipo en el que, unos meses después convertiría en el equipo de moda en la Premier: el Everton.

Roberto Martínez celebra la FA Cup junto a Dave Whelan (presidente). (vía Ritmo de juego)

En la temporada 13-14, el Everton ya es el Everton de Roberto Martínez. El equipo incorporó a Gareth Barry y McCarthy (ex latic, petición expresa de Bob), así como a Lukaku, Koné o Deulofeu. Además, el técnico catalán ha hecho explotar a una pieza clave en el futuro de la selección inglesa. Un mediapunta que ya está dando que hablar y es de las sorpresas más agradables de esta Premier League: Ross Barkley. Jugador que ya tuvo sus minutos la pasada campaña, pero que en esta ya es titular. Inteligente, con visión y peligroso en la zona de 3/4.

Roberto ha conseguido que el Everton sea el equipo más equilibrado de la Premier, que en la jornada 18 estén luchando por la Champions y que planten cara a cualquier equipo. Con un juego vertical, de posesión, preciosista y efectivo en defensa y ataque, Goodison Park es un fortín. Los toffees pueden convertirse en el equipo revelación de la temporada con el permiso del Southampton de Pochettino, que desde que llegó ha sido un ascenso constante.

Evolución e ilusión van de la mano

Para hablar del Arsenal, del Manchester City y del Liverpool es necesario citar la palabra "evolución". En esta temporada 13-14 son tres de los candidatos más serios para hacerse con el título de la Premier y los tres han sufrido un brusco cambio con respecto al año pasado, cuando eran equipos más irregulares y débiles en ciertos aspectos. El problema que tenía el City la pasada campaña estaba en el banquillo y con la llegada de Pellegrini, la mentalidad poco ambiciosa y ganadora se ha esfumado (aunque aún quede mucho por hacer). El Liverpool era un conjunto mediocre, que dependía de una individualidad para ganar los partidos, y por eso no pasaron de un rácano séptimo puesto. Y el Arsenal tenía unas carencias que ahora se han arreglado en parte, lo que ha hecho que el equipo sea mñas compacto y más competitivo.

En el equipo de Manchester, la diferencia en el banquillo se ha notado desde el principio. Los fichajes de Negredo, Navas y Fernandinho se han juntado con la calidad que ya de por sí había. Se han juntado el hambre con las ganas de comer. La pegada que había antes se ha añadido a la solidez en el centro del campo, así como en un estilo de más posesión y movimento rápido de balón.

El City tiene plantilla para luchar por todo (vía Cope)

En el Liverpool, Brendan Rodgers ha convertido a un equipo plano e irregular en una máquina de jugar al fútbol. Sakho, el regreso de Lucas Leiva, Coutinho, Sterling, Johnson, Mignolet, Gerrard... todos son jugadores importantes, comandados por uno de los futbolistas más en forma y con más talento del planeta: Luis Suárez. A mediados de diciembre renovó con los reds y pasó a cobrar 10 millones al año. Además, parece que tras un verano en el que quería salir al Arsenal, el uruguayo ha madurado dentro y fuera del campo, por lo que se puede convertir en un jugador muy importante para el Liverpool si no sale.

Suárez y Sturridge fueron y son dos de los sustentos del 'Pool. (vía Football365)

Y por último, Wenger ha conseguido lo que parecía imposible en el Arsenal: hacerlo competitivo sin variar mucho las piezas. En verano apenas se fichó a Mesut Özil por 50 millones, jugador que ha aumentado la calidad del equipo considerablemente. No era un fichaje necesario por la posición, pero sí por jerarquía. Junto a él, la brutal evolución (o regreso) de Aaron Ramsey a ser el jugador que pintaba ser antes de la lesión, han hecho a este Arsenal un conjunto muy peligroso arriba. Flamini también llegó para tapar huecos en medio, principal problema del equipo en esta última época. Todos los jugadores se han contagiado de la buena dinámica del equipo, dejando atrás la dependencia de Walcott que se tenía a principios de año. Giroud, Mertesacker y Koscielny, Gibbs, Szczesny... Todos están rayando el notable de media en esta 13-14.

Ramsey y Özil son el principal peligro del Arsenal esta temporada (vía The FA)

Nuevas estrellas y confirmación de otras

Como todo año, en la Premier han habido jugadores que han sorprendido por su rendimiento extraordinario, por gente que ha destacado por encima de sus compañeros y han sacado a sus equipos hacia delante. El caso más significativo es el de Gareth Bale en el Tottenham. 2013 ha sido su año de confirmación como crack absoluto, terminando la liga con 31 goles (21 en Premier) y 17 asistencias entre todas las competiciones. Quizás sea por eso por lo que el Real Madrid ha pagado alrededor de 91 millones de euros por el galés.

Otro de los casos más destacados y sonados es el de un belga: Christian Benteke. El delantero era más de medio Aston Villa y consiguió salvar al equipo con la inestimable cifra de 33 goles (19 en Premier) y 10 asistencias. Ha sido el año de la confirmación de Lukaku como futura estrella mundial; de la reaparición de Andy Carroll en el West Ham, aunque a finales de año esté lesionado; de la aparición de Andros Townsend como jugador válido para un equipo grande como el Tottenham; o la llegada de Di Canio como entrenador extravagante y efectivo en algunos casos.

Benteke celebra uno de sus muchos goles (vía Thinkfootball)

El año de los cambios y las despedidas

En 2013 han ocurrido muchas cosas, la mayoría de ellas buenas, en la Premier League. Pero un punto de innegable tratamiento tiene que ser uno con un sabor agridulce. Este ha sido el año de las despedidas, de los retiros, de los cambios en los banquillos. Se marchan leyendas vivientes de este deporte, y eso nos llena de un profundo sentimiento de incertidumbre. Como todo cambio en la vida, vaya. Nos era extraño pensar en un Manchester United sin Sir Alex Ferguson ni Paul Scholes, o no ver a Carragher formar pareja en la defensa del Liverpool, o en no ver el nombre de Michael Owen en algún equipo, aunque no jugara por estar lesionado. También es extraño ver un Everton sin David Moyes, un Wigan sin Roberto Martínez, o incluso un City sin Mancini. Al menos tenemos el consuelo de saber que Tony Pulis volvió a la Premier a entrenar al Palace, para no perder la costumbre.

Despedida de Anfield a Jamie Carragher (vía The Score)

Pero todo esto tiene su parte buena, porque los cambios siempre llevan a vivir algo nuevo. Y este 2013 ha sido un gran año de Premier League, sobre todo esta temporada 13-14. Pero 2014 promete ser mucho mejor aún. Proyectos nuevos, promesas convertidas en estrellas, ver si tal jugador encaja en tal equipo... Eso es el fútbol, y por eso nos gusta tanto. Porque nunca saber qué te vas a encontrar.