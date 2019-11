Resultado Aston Villa - Swansea en Premier League 2013 (1-1)

18:09 - Esto ha sido todo desde el Villa Park, en breves minutos estará lista para que puedan disfrutar de la crónica del encuentro. ¡Buenas tardes a todos, y no olviden de seguir informándose a través de VAVEL.com!

18:06 - Reparto de puntos en un partido que tuvo un buen primer tiempo, donde los locales salieron muy fuertes al campo y se adelantaron rápido, pero los de Laudrup supieron crecer en el encuentro para empatar por medio de Lamah. El segundo periodo cayó mucho respecto al primero, y apenas hubo ocasiones de gol en ambas áreas.

18:01 - Por su parte, el Swansea suma 21 puntos, uno más que su rival de hoy, y parece tener complicado poder repetir presencia entre los primeros clasificados de la Premier League.

17:57 - Tras cuatro encuentros terminados en derrota, Paul Lambert y sus jugadores vuelven a sumar. El Villa acumula 20 puntos en esta primera vuelta, y parece destinado a sufrir por la permanencia hasta final de temporada.

17:54 - Reparto de puntos en el Villa Park entre dos equipos que venían de una mala racha. El Aston Villa vuelve a sumar después de haberse adelantado nada más arrancar el duelo por medio de su delantero Agbonlahor, y de ver como Lamah empataba el duelo poco antes de que se llegase al descanso. El Swansea logra un punto más tras dos derrotas consecutivas.

17:51 - ¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!

93' - Última jugada para el Swansea.

93' - Se viene Pablo Hernández, pero se equivoca Álvaro Vázquez.

91' - Muy directo el Swansea ahora.

88' - Muere el partido. No hay grandes opciones para ganarlo para ninguno de los dos equipos.

86' - Pocas ocasiones claras de gol en el tramo final de partido.

85' - Fuera de juego señalado al equipo visitante. Amonestado Ciaran Clark.

83' - Entra Álvaro Vázquez, se va Wilfred Bony.

82' - Lo intentaba Pozuelo. Despeja Guzan. Lo intenta el Swansea.

79' - Se duele Chico Flores tras una mala caída sobre la cadera, se para el juego pero de inmediato se recupera el andaluz.

78' - Última permuta local. Entra Marc Albrighton, se va Andreas Weimann.

77' - Se anticipa Guzan al pase de Pozuelo sobre la carrera de Bony.

76' - El lateral español es amonestado por la infracción.

76' - Falta por mano de Rangel.

74' - ¡Guzan! ¡El estadounidense robó el balón a Bony, que fue desequilibrado y decidió seguir con la jugada con Shelvey por sí había posibilidad de gol! ¡Muy honrado el marfileño en esa acción!

73' - Falta sobre Pozuelo. Otra sobre el holandés De Guzmán. Esta última no la señala Best.

71' - Empuja el Swansea.

70' - Remate alto de Agbonlahor.

69' - Entra El Ahmadi, se marcha Bacuna. Segunda sustitución villana.

68' - Falta de Bacuna, tarjeta amarilla.

68' - Nuevo cambio en el Swansea. Segunda sustitución. Laudrup retira a Lamah, el autor del gol; en su lugar entra a jugar Alejandro Pozuelo, el extremo ex del Betis.

65' - ¡Balón suelto en el área del Aston Villa! ¡No logra marcar Shelvey!

64' - Córner a favor del Aston Villa. Luna progresaba por banda y cortaron su envío desde la zurda.

58' - Primer cambio del partido para el equipo local. Entra el punta checo Libor Kozak, se marcha el búlgaro Tonev.

56' - Sigue dominando la pelota el Swansea. Controlan la posesión, mueven el partido a su antojo. El Villa de Lambert sufre.

54' - Primer cambio en el Swansea. Se marcha Tiendalli, entra Ángel Rangel.

53' - Remate fuera de Bony.

51' - Córner favorable al Swansea.

49' - Ojo a la falta. Se preparan De Guzmán y Shelvey.

48' - El partido está mucho más tranquilo en estos primeros instantes.

46' - Comienza el segundo periodo.

16:58 - El tanto de Lamah hace justicia. Los de Laudrup avisaron por medio de Davies y un remate al poste de De Guzmán, y se vieron premiados con el gol del belga.

16:56 - Mucho que mejorar en el equipo local, que empezó mejor y fue decayendo con el paso de los minutos. El tanto del capitán Agbonlahor retrasó las líneas del equipo de Birmingham, y el Swansea tardó poco tiempo en ser el dueño del partido.

16:51 - Lambert no lo ve nada claro.

46' - Descanso en Birmingham. Empezó bien el Villa, pero el Swansea se rehizo e igualó el gol de Agbonlahor. Empate a 1 en el intermedio.

45' - Se añade un minuto en el Villa Park.

42' - Amonestado Lamah por su celebración en el gol.

39' - El Swansea no nota la baja de Michu y maneja el partido a su conveniencia. El Aston Villa necesita mejorar.

36' - Gran jugada en la frontal del área de los galeses. Tocó Jonjo Shelvey para Pablo Hernández, el valenciano levantó la mirada en la izquierda, la puso al segundo palo, y allí apareció el belga ex de Osasuna para empatar el duelo. El Swansea lo merecía. Empatan los visitantes en el Villa Park.

35' - ¡Goooooooooooooooooooool de los 'Swans'! ¡Goooooooooooooooolazo de Lamah! ¡Qué gran jugada del Swansea!

34' - ¡Al palo! ¡Remate de Jonathan De Guzmán al palo! ¡Qué gran disparo del holandés que va al palo!

32' - Centro pasado de De Guzmán buscando a Bony. Saque de portería.

29' - Momento del remate de Agbonlahor a gol (vía @premierleague).

28' - Disparo de Shelvey, rebota en la zaga villana. Dominio del balón y del partido para los visitantes, triunfo local de forma momentánea.

26' - El Swansea mueve la pelota. Poco peligro de los locales, totalmente encerrados por el dominio visitante.

25' - El Tweet de @OptaJoe

33 - Gabriel Agbonlahor has now scored against 33 of the 34 teams he has faced in the PL, only not scoring v Crystal Palace (1 game). Angel.