Entrevista. Sota: "Me he sacrificado mucho porque quiero ser alguien en el mundo del fútbol"

"Sota" es uno de esos españoles que ha tenido que buscarse la vida fuera para disfrutar del fútbol. Pasó de equipos humildes como Badajoz, Mérida, Sporting Villanueva y Sanvicenteño a emprender una bonita aventura internacional que le ha llevado a descubrir países como Moldavia, Canadá o Bulgaria; siempre con la intención de hacerse un hueco en el complicado mundo del fútbol.

Pregunta: ¿Cómo fueron sus inicios? ¿A qué edad empezó a jugar al fútbol? ¿Pensaba que llegaría a jugar profesionalmente?

Respuesta: Mis inicios en el fútbol fueron con 5 años cuando mi padre me animó a jugar aunque desde que nací siempre me había llamado la atención el fútbol. Fui jugando y se me daba bien y mi sueño como el de cualquier niño era ser profesional.

P: ¿Con qué se queda después de tantos años en categorías humildes como Tercera División y equipos como Badajoz, Mérida, Sporting Villanueva o Sanvicenteño?

R: Me quedo con un montón de compañeros que he conocido y con haber jugado en el CD Badajoz, el equipo de mi ciudad y también me quedo con el cariño que me dio la afición albinegra.

P: ¿Por qué decide salir hacia Moldavia después de su temporada en el Sanvicenteño? ¿Qué se encuentra en ese país tan diferente al nuestro? ¿Se vive con la misma pasión el futbol allí? ¿Por qué fue tan corta su andadura en el Milsami?

R: Me dieron la oportunidad de ir a jugar allí a un equipo que iba a jugar la previa de la UEFA Europa League y que había ganado la Copa Moldava , hice una prueba, le gusté al entrenador y me ficharon. No me dio mucho tiempo a ver la cuidad pero es un estilo de vida diferente y fue corto ya que el equipo tenía algunos problemas económicos y decidimos rescindir el contrato de mutuo acuerdo.

P: Vuelve a jugar en España, esta vez con el Jerez CF, ¿qué le lleva a volver a su país natal? ¿Fue una buena temporada a nivel personal con este equipo?

R: En el Jerez las cosas me fueron muy bien a nivel profesional, ya que marqué muchos goles y hice una gran temporada, pero sobre todo de Jerez me llevo compañeros que ahora son grandes amigos.

P: Después de la temporada con el Jerez CF, decide irse a jugar a Canadá con el Thunder Bay Chill, ¿qué le lleva a tomar esa decisión? ¿Se vive mucho el futbol en ese país? ¿A qué división equivaldría, según su punto de vista, la USL Premier Development League si la comparamos con España? ¿Son buenas las sensaciones que se lleva de Canadá?

R: En Canadá viví una bonita experiencia, me ofrecieron la oportunidad de ir allí y acepté el reto y no me arrepiento. Me gusta mucho viajar y quería conocer mundo. Allí las cosas me fueron muy bien. La USL Premier Development es una liga de filiales de la MLS. Hay buenos equipos pero el mejor era el mío.



P: Sigue viajando por el mundo y llega a Bulgaria para jugar en el Lokomotiv Sofia, ¿qué hizo que tomara la decisión de llegar hasta este país? ¿Los aficionados viven con el mismo entusiasmo el fútbol?¿ Hay diferencias futbolísticamente hablando entre Bulgaria y España?

R: Cuando el Lokomotiv de Sofia llamó a mi puerta no me lo pensé, es un histórico del fútbol búlgaro y un gran equipo. En Bulgaria hay un ambiente de fútbol muy bueno, y desgraciadamente es un lujo que no toda la gente puede permitirse y los campos no se llenan por la situación que vive el país.

P: Respecto a su familia, ¿está en contacto con ellos? ¿Como llevan el que esté tan lejos?

R: La familia es lo que peor se lleva, estar tan lejos de casa no es nada fácil por eso hay que aprovechar las vacaciones para estar con ellos y disfutar lo máximo posible.

P: ¿Cuáles son sus expectativas a largo plazo? ¿Qué piensa que le puede deparar el futuro? ¿Piensa en volver a España?

R: El futuro es muy incierto, nadie sabe lo que puede pasar pero me gustaría regresar a España, aunque ahora prefiero disfrutar de estar fuera y después ya pasará lo que tenga que pasar. Un abrazo, feliz navidad y próspero año nuevo.

Imagen: www.sportal.bg | Procedencia, Twitter: @SergioCampanoFr