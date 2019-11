West Bromwich - Newcastle: a dejar atrás un gris 2013

Todos los tópicos que se lanzan en las fechas navideñas para el cambio de año son de sobra conocidos y hasta pesados en algunas ocasiones, pero no por ello hay que dejar de tenerlos en cuenta. Cuando se computan los resultados que ha obtenido un club a lo largo de un año natural y todos los recuerdos, al final se guardan mejores años y otros no tan satisfactorios. 2013 ha sonreído a algunos equipos de la Premier (poco a nivel europeo) y ha empobrecido a otros, que desean que llegue las 12 de la noche del 31 diciembre para exclamar eso de "Año nuevo, vida nueva".

El segundo peor equipo de 2013

El West Brom despide 2013 con alegría. No porque haya sido su año. Al revés. O no tanto. Con Steve Clarke, el equipo cerró la temporada octavo en la clasificación, la mejor posición en la historia de los de las West Midlands en Premier. Aunque bien es cierto que en lo que se refiere a resultados, no hay tanto que celebrar. El Albion es el segundo peor equipo de la liga en 2013. Ha sumado tan solo 34 puntos en todo el año, casi los mismos que sumó en el último tercio de 2012. Han despedido al apreciado Steve Clarke y el equipo acaba el año solo dos puntos por encima del descenso y con una serie de diez partidos sin ganar, pobre dinámica para un conjunto en alza en los últimos años que ya no estaba acostumbrado a vérselas con el descenso.

En Newcastle se respira armonía. El proyecto a largo plazo de Alan Pardew sigue su curso. Las urracas suman en la clasificación y tras cerrar el curso 2012/2013 con un aprobado raspado, esta temporada vuelven a codearse con la clase alta como hiciera hace dos temporadas. El cuadro del Tyneside ha encontrado de nuevo el equilibrio con la presencia masiva de jugadores francófonos en su conjunto, autores de 26 de los 29 goles que han anotado hasta el momento. Y otro aspecto positivo es que la enfermería ya no tiene la acogida de antaño y Pardew no se las ve tiesas con las lesiones. Pese a ello, su fútbol no ha evolucionado en demasía y el domingo se volvió a plasmar en la derrota ante el Arsenal en St James Park, donde los magpies no hicieron un mal partido, pero no carecieron de imaginación para sorprender a la buena defensa gunner.

No hay movimiento en The Hawthorns

Este miércoles no solo comienza un nuevo año. También comienza la segunda vuelta de la temporada, por lo que a partir de ahora empieza la cuenta atrás para llegar a la recta final de la temporada. Keith Downing continúa una semana más como técnico interino en el banquillo del WBA mientras el club permanece en la búsqueda de un nuevo mánager. Pepe Mel parecía estar a punto de firmar por los throstles, incluso asistió al encuentro en White Hart Line contra el Tottenham, pero las negociaciones con Richard Garlick no fructificaron y cada día se aleja más de dirigir a los albinegros. Otros como Jose Luis Mendilíbar o Mauricio Pellegrino parecen haber tenido contactos, pero no hay nada serio aun.

Mientras tanto, Keith Downing mantiene al equipo por encima de la línea roja de la clasificación, aunque todavía no sabe lo que es ganar, pero tampoco perder. Tres empates en tres partidos son el bagaje del sucesor de Clarke, siendo el conjunto que más empates acumula en la primera vuelta (9 de 19 partidos acabaron en empate). Lo mejor para el interino es que trabaja con la plantilla prácticamente al completo en estos días donde el calendario se aprieta. A pocas horas del partido, Downing solo está pendiente de si Brunt, Long y Anichebe podrán jugar contra el Newcastle, ya que todos tienen pequeñas molestias y su presencia no está asegurada.

Por lo demás, podría repetir con el esquema que utilizó el sábado ante el West Ham, introduciendo tres centrales en la línea defensiva junto a los dos carrileros que hacen siempre de laterales. Este plan protector no dio demasiado resultado ante el juego directo de los hammers, puesto que Foster encajó tres goles, otras de las chinas en el zapato del Albion, que solo ha dejado la portería a cero en cuatro partidos en esta primera vuelta.

Buena onda en Newcastle

El cuadro norteño llega con uno de los mejores parciales en los últimos dos meses. Tras un inicio dubitativo, los 22 de los últimos 30 puntos logrados han impulsado a los de Pardew a la octava posición con 33 puntos, mejor registro que hace dos temporadas cuando acabaron quintos. Loic Remy está siendo el máximo artillero del equipo y uno de los máximos goleadores de la Premier con 10 tantos, pero su continuidad no está asegurada y se oyen cantos de sirena sobre una posible marcha en enero. Hay que recordar que el francés está cedido desde el QPR. Con otros como Cabaye y Gouffran, que están en buen momento, además de la consistencia defensiva que están mostrando, las urracas tienen la oportunidad de mantenerse en la parte alta de la clasificación. Además, sin lesiones para este partido, la única duda para Pardew sería alinear a Tioté y Anita o devolverle la titularidad a Ben Arfa, que fue suplente ante el Arsenal.

El Newcastle se mantiene invicto en el cara a cara con el West Brom en los últimos cuatro enfrentamientos. Hace apenas un mes se produjo el último, donde las urracas se impusieron 2-1 con tantos de Gouffran y Sissoko al conjunto entonces dirigido por Steve Clarke. En The Hawthorns, igualaron a un gol en el último precedente en abril y los baggies sucumbieron en marzo de 2012 por 1-3. Lo que sí suele deparar este enfrentamiento son goles por parte de ambos equipos. En los últimos once partidos entre ambos, ninguno ha mantenido la portería a cero.

Anelka, en el punto de mira

En el término mediático, Nicolas Anelka se presenta como el principal protagonista del partido por la polémica suscitada el pasado sábado, cuando tras anotar uno de sus dos goles ante el West Ham realizó un gesto antisemita conocido como "quenelle", que ha dado que hablar en Francia y por el que se le está investigando, pudiendo acabar en una posible sanción.

Onces probables