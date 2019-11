Destino Brasil 2014: analizando a Ghana

Y es que nunca una selección africana se vio tan cerca de unas semifinales mundialistas. Transformar un penalti a favor en el minuto 120 de partido era el único requisito que necesitaba Ghana para terminar entre los cuatro primeros. No pudo ser. Gyan envió el balón por encima del larguero y, aunque sí marcó en la tanda de penaltis posterior, su gol ya no serviría para nada. El Loco Abreu, invadido por el espíritu de Antonin Panenka, enviaba a los africanos a casa. Un final extremadamente cruel para las Black Stars en Sudáfrica.

4 años después la selección que comanda James Kwesi Appiah vuelve a una fase final con la intención de, cuando menos, repetir el papel realizado en Sudáfrica. Su técnico carece de experiencia dirigiendo equipos y todo su aprendizaje lo ha asimilado durante los 5 años que ha permanecido como asistente de los diferentes responsables de la selección nacional. En el año 2011 por fin entrenó a la selección ghanesa sub-23 y en 2012 se hizo cargo de la absoluta, a la que ha clasificado para Brasil 2014. Tácticamente Appiah se decanta por un 1-4-2-2-2, con dos centrocampistas fuertes y trabajadores y otros dos que ocupan las bandas pero que no descuidan las tareas defensivas. La presión que realiza su mediocampo en coordinación con los puntas se puede considerar el sello diferencial de esta selección, probablemente la que con todos sus futbolistas a tope acumula un mayor potencial dentro de su continente.

Claro que a nivel disciplinario no es infrecuente encontrarse con problemas en África y en ese sentido Ghana no es una excepción. Jugadores semirretirados que muestran su deseo de volver, otros que no acuden a las convocatorias más que cuando les interesa… En definitiva, dificultades extradeportivas que complican el configurar un bloque estable y enrarecen el ambiente del vestuario.

Análisis individual

La portería ghanesa no está exenta de cierto debate. En estos momentos el puesto es de Abdul Fatam Dauda (Orlando Pirates), arquero típicamente africano. Mucha decisión en los balones por alto aun a costa de tragarse alguno, es bajito pero ágil y muestra un buen juego de pies. Más convencional parece Adam Larsen Kwarasey (Stromsgodset), hijo de madre noruega y padre ghanés, su estilo se asemeja más al de los guardametas europeos. Tampoco se descarta un regreso del veterano Richard Kingson (Doxa Katokopias), que tras dos años sin jugar ha decidido probar suerte en Chipre con el objetivo de retornar a la selección. Incluso Razak Brimah, guardameta del Guadalajara, tiene opciones de entrar en la terna que acudirá a Brasil.

Los rivales habrán de buscar los costados para generar peligro

En línea defensiva surgen muchas incógnitas, quizá demasiadas. Para los laterales cuatro son los candidatos a la titularidad. Harrison Afful (Esperance) y Daniel Opare (Standard Lieja) parecen clones. Ofensivos, ligeros, bajitos y no del todo contundentes, ambos pueden situarse en cualquiera de las dos bandas, si bien son diestros. Samuel Inkoom (Dnipro) juega por la derecha y aporta mayor solidez a la zaga sin perder recorrido ofensivo, pero sus problemas con Juande Ramos le han relegado al banquillo en su equipo, lo que disminuye sus opciones de ganarse la titularidad con Ghana. Para la izquierda también se postula David Addy (Vitoria Guimaraes), lateral que no transmite demasiada seguridad. Con todos a tope la pareja más probable es la formada por Inkoom y Opare, pero incluso se ha especulado con la posibilidad de que vuelva John Pantsil, que ahora mismo juega en el Santos de Sudáfrica.

En cuanto a los centrales el problema viene en forma de lesiones. John Boye (Rennes), Jonathan Mensah (Evian) e Isaac Vorsah (Salzburgo) parecían los llamados a disputarse las dos plazas disponibles pero dolencias de distinta gravedad les apartaron de la eliminatoria frente a Egipto. Para cubrir su ausencia Appiah utilizó a Jerry Akaminko (Eskisehirspor) y Rashid Sumaila (Mamelodi Sundowns). Muy buenas sensaciones ofreció Sumaila, de solo 21 años, mostrando una contundencia y seguridad impropias de un novato. Pero apostar por quién jugará en Brasil se antoja muy complicado en estos momentos. Tanto Boye como Jonathan Mensah tienen tiempo para recuperar la titularidad. Más complicado lo tiene Vorsah, a punto de volver a los terrenos de juego tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado. Cierto que una zaga formada por Inkoom-Vorsah-Boye-Opare infunde respeto pero parece una utopía pensar que todos ellos lleguen en un buen estado de forma. Como no puede ser de otra forma, también en la demarcación de central un ilustre veterano “amenaza” con volver, en este caso se trata de John Mensah, que busca desesperadamente equipo para disfrutar de minutos y conseguir una llamada de última hora. ¿Lo podrá conseguir?

Para el doble pivote Appiah cuenta con, al menos, cinco hombres con opciones de participar. Aunque a nadie escapa que la dupla titular, salvo lesión, será la formada por Michael Essien (Chelsea) y Sulley Muntari (Milan). Un binomio con una potencia física descomunal que dificulta enormemente las maniobras de los atacantes rivales. Además Muntari se descuelga con frecuencia hacia arriba generando mucho peligro, tanto con sus llegadas como con sus precisos cambios de orientación hacia las bandas. Contra Egipto ofreció todo un recital de temporización, su partido de ida fue sensacional. Pero si no se puede contar con cualquiera de ellos ahí están Emmanuel Badu (Udinese), Wakaso Mubarak (Rubin Kazan) o Mohammed Rabiu (Kuban Krasnodar). Badu y Wakaso suelen jugar en los segundos tiempos, muy trabajador el primero y más dinámico y llegador el segundo, realmente sus roles se solapan con los respectivos de Essien y Muntari. En cuanto a Rabiu, su perfil es más bien destructivo aunque no siempre mide bien a la hora de entrar al rival, lo que puede penalizarle con alguna amonestación innecesaria.

Con respecto a los jugadores de banda la titularidad a día de hoy está mucho más clara que en otros puestos. Kwadwo Asamoah (Juventus) y Andre Ayew (Olympique Marsella) se reparten los flancos, casi siempre con Asamoah tirado hacia la izquierda y Ayew como extremo derecho. Curioso reparto, ya que al situarse el hijo de Abedi Pele a pierna cambiada su función se asemeja más a la de un interior que a la de un extremo, mientras que Kwadwo, pese a ser zurdo, no puede ocultar su querencia por las zonas interiores, por lo que muy pocas veces se pega a la banda. No obstante, suele haber intercambio de posiciones en algún momento durante los partidos pero resulta llamativo que la disposición más habitual no incluya a André Ayew en su banda natural. En cualquier caso, ambos poseen una zurda extraordinaria, más utilizada en velocidad por Ayew y más para combinar y disparar por parte de Asamoah, del que hay que destacar su elevada intensidad defensiva. Como recambio para los segundos tiempos sobresale Christian Atsu (Vitesse), explosivo y con un buen disparo con su zurda. Otros extremos que vienen entrando en las convocatorias son Albert Adomah (Middlesbrough) y Salomon Asante (Mazembe), con mejores prestaciones del primero por el momento en cuanto a velocidad y cambio de ritmo. Ambos son diestros y vienen siendo probados por Appiah en banda derecha. También ha debutado ya Frank Acheampong (Anderlecht), muy prometedor como extremo izquierdo.

Waris y Gyan ejercen una influencia mutua verdaderamente exponencial

Mención aparte merece Kevin-Prince Boateng (Schalke 04). Con una calidad fuera de toda duda, su inclusión en el equipo obliga a retirar a un punta del once para configurar un 4-2-3-1. Revisando sus estadísticas llama poderosamente la atención que su número de internacionalidades apenas alcanza la decena. Y es que son muchas las voces que lo critican por no acudir a las convocatorias “de rutina” de la selección alegando molestias que milagrosamente desaparecen y le permiten jugar a los pocos días con su club. Obviamente, y dada la proximidad de la fase final, Boateng ha decidido aceptar las últimas llamadas del seleccionador si bien no ha intervenido como titular. Lo que suceda en Brasil nadie lo sabe pero que figurará entre los convocados no es ningún secreto a estas alturas.

Y terminando el análisis individual llega el turno de la delantera. El villano de Sudáfrica, Asamoah Gyan (Al-Ain) acompañado de Majeed Waris (Spartak Moscú). Una pareja poco mediática pero con un nivel francamente alto. El oficio, instinto y olfato de gol de Gyan han encontrado un complemento perfecto en la movilidad y las buenas recepciones de Waris, que garantizan la continuidad en las acciones de ataque. Se entienden a la perfección y forman un tándem ante el que debe estar alerta la más segura de las zagas. Ambos trabajan defensivamente y se acercan al gol con insistencia. Peligrosísimos. Más flojos en cambio parecen sus suplentes. Dominic Adiyiah (Arsenal Kiev) no ha vuelto a brillar tras sus deslumbrantes primeros pasos en categorías inferiores, mientras que Jordan Ayew (Olympique Marsella) y Mahatma Otoo (Sime Darby) apenas disfrutan de oportunidades.

Funcionamiento colectivo

El mejor ataque es una buena defensa. Esta es la máxima que puede llevar al éxito a las Black Stars en Brasil, lo que no implica que deban encerrarse en su área. La calidad técnica de los atacantes ghaneses únicamente podrá marcar diferencias a partir de la intensidad en el repliegue que impriman mediocampo y delantera. La dupla Essien-Muntari resulta complicadísima de penetrar en su zona de influencia, por lo que los rivales habrán de buscar los costados para generar peligro. Y ahí entra en juego el decisivo papel de los extremos. En la eliminatoria contra Egipto se pudo comprobar la absoluta implicación de Kwadwo Asamoah y Andre Ayew a la hora de cerrar espacios, soportando un esfuerzo físico para el que está menos preparado el hijo de Abedi Pele. Los puntas tampoco descansan, con un Waris en permanente movimiento y un Gyan que siempre busca errores en la salida de balón rival. El único problema es que la base del planteamiento radica en la actitud de los futbolistas y el futbolista africano, por lo general, es de naturaleza inconstante. Conseguir que cada tres días Ghana salga a morir en el campo parece harto complicado.

Y es que si el contrario alcanza el área entonces ya resulta más complicado defenderse para los ghaneses. Las idas y venidas de los zagueros no han permitido consolidar ninguna de las cuatro demarcaciones, lo que se acaba notando en el entendimiento pese al buen nivel individual que pueden alcanzar los candidatos. Cierto que en los laterales se puede intuir una mayor debilidad defensiva, especialmente en el caso de Afful, Opare y Addy. De ahí lo imprescindible de las ayudas de los extremos. En zona central Ghana dispone de buenos mimbres pero falta saber si en los próximos meses se dejan atrás definitivamente los problemas físicos. De no ser así Rashid Sumaila puede disponer de una buena oportunidad para consagrarse. Su eliminatoria contra Egipto hay que calificarla con un notable alto rozando el sobresaliente. Aunque en ello tuvo bastante que ver el excelente trabajo defensivo de todo el bloque, que permitió que apenas se notasen los problemas de la última línea de cuatro.

En el apartado ofensivo Ghana no se caracteriza por la constancia. No es un equipo que ataque a través de la circulación de balón ni que busque posesiones largas. Al revés, la idea pasa por conexiones rápidas desde el mediocentro hacia una banda, donde puede aguardar uno de los extremos o bien caer uno de los puntas, tremendamente móviles. En este sentido Sulley Muntari aparece como figura clave, su precisión en los envíos de larga distancia hace muchísimo daño. Una vez el balón llega a zona de tres cuartos Ghana maneja diversas alternativas: rápidas paredes con los puntas, disparos de Kwadwo Asamoah, desbordes en conducción de Andre Ayew, subidas de los laterales en apoyo –más frecuentes del lateral derecho-, acciones individuales de Atsu, irrupciones de Boateng,… Mucha calidad, variedad y cambio de registro, las Black Stars pueden imponer diferentes ritmos de partido a su conveniencia pero en un momento dado todos los jugadores ofensivos poseen capacidad para combinar de manera fulgurante y reventar al contrario. Y también una grandísima virtud, las mínimas pérdidas de balón en zona de riesgo, ofreciendo muy pocas opciones de contragolpear al contrario.

También se revelan como muy importantes los recambios con el partido avanzado. Si el equipo va perdiendo, incorporaciones como Atsu, Boateng o Wakaso pueden imprimir un nuevo aire al juego en sustitución de Essien o Muntari. La polivalencia de Kwadwo Asamoah permite retrasarle o adelantarle en función de los compañeros que tenga en el campo, lo que ofrece nuevas vías para encontrar el gol. Otra de las armas de Appiah pasa por colocar extremos que jueguen en su banda natural, como por ejemplo la pareja Ayew-Adomah. Si se va ganando, por el contrario, entrará seguro Badu para apuntalar la zona central. La guinda se pondría si cuajara alguno de los puntas suplentes, algo que parece complicado a día de hoy ya que ninguno ha mostrado virtudes que sumen. Porque lo cierto es que los delanteros titulares destacan por su compenetración, Waris y Gyan ejercen una influencia mutua verdaderamente exponencial ofreciendo una resultante futbolística muy superior a la que cabría esperar de cada uno por separado. De ahí que la introducción de Boateng por Waris en el once titular –seguramente muy tentadora para su técnico buscando más potencia para el mediocampo- pueda suponer un grave error, aislando a Gyan.

Lo cierto es que la principal asignatura para Ghana de aquí al mes de junio no es otra que llegar en forma. Si lo consiguen, importará poco el haber caído en un grupo durísimo, ya que colectivamente son bastante más que Portugal y Estados Unidos, incluso deberían complicarle mucho el partido a Alemania, como ya hicieron hace cuatro años. Pero si las costuras no quedan perfectamente rematadas será difícil llegar a octavos. Los Cristiano y compañía no perdonarán un solo error.

En el horizonte aparece un nuevo Mundial con la esperanza de que las Black Stars brillen con toda la intensidad que guardan en su interior. A los ghaneses les conviene llegar a tope y no invocar nuevamente a Alfred Hitchcock. Quizás cuatro años después, Asamoah Gyan pueda convertirse en el bueno de la película y llevar a su selección a cotas nunca antes conocidas por un país africano. Porque el fútbol siempre ofrece la oportunidad para la redención. La de Ghana puede llegar en Brasil 2014.

Fotos del cuerpo: Ian Walton, Adam Pretty, Gallo Images // Getty Images Europe, Getty Images AsiaPac