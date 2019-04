Manchester United - Swansea City: los cisnes quieren volver a soñar en Old Trafford

Muchas cosas han cambiado para Manchester United y Swansea City desde que se enfrentaran por primera vez esta temporada en el ya lejano 14 de agosto. Aquella tarde, los de David Moyes vencieron 1-4 en un encuentro en el que realizaron un juego más efectivo que vistoso, y que definió un soberbio Van Persie, que se echó el equipo a sus espaldas y firmó un sensacional doblete. Welbeck firmó otro. Aquella misma tarde, el Swansea fue un equipo inofensivo que pecó de novato ante el veterano, ante el campeón, al que trató de jugar de tú a tú, pero ante el que cayó duramente doblegado.

La copa más prestigiosa de Inglaterra, la FA CUP, volvió a medir a ambos conjuntos a inicios de enero. Esta vez, sin embargo, el partido fue radicalmente distinto al disputado meses antes. Los dos llegaban con varias rotaciones en sus onces, pero esta vez fueron los galeses los que se llevaron el partido, consiguiendo así la primera victoria de su historia en Old Trafford gracias a una sensacional actuación de hombres como Alejandro Pozuelo, Wayne Routledge o Wilfried Bony, los dos últimos autores de los goles visitantes.

Seis días después de consumar la eliminación de los red debils en la FA CUP, el Swansea City quiere demostrar que aquello no fue una casualidad, y querrán dar la sorpresa asaltando de nuevo el Teatro de los Sueños, esta vez en la Premier League. Un encuentro que, según Laudrup, será más difícil que el disputado la semana anterior. “Por lo menos hemos demostrado que es posible (ganar ahí)”, expresó el técnico del Swansea.

Remontar posiciones en liga

Aparcada la competición europea, los deberes más inminentes que deben hacer los diablos rojos y los cisnes pasan por la competición doméstica. A estas alturas de la temporada, para ambos conjuntos los tres puntos empiezan a ser fundamentales si no quieren perder de vista sus objetivos. Más necesarios son sin duda para el Manchester United, que si quiere revalidar el liderato sabe que debe remontar once puntos al Arsenal, el actual líder de la categoría. Y superar a otros cinco equipos de gran nival, que no se van a dejar adelantar tan fácilmente.

El conjunto de David Moyes llega en horas bajas y recibe al Swansea en un momento muy crítico de la temporada. Apeado de la FA CUP, el Sunderland les complicó la vida en la Capital One Cup al vencerles por 2-1 en la que era la tercera derrota del United en una semana que ha resultado negra para los intereses del equipo de un Moyes que se encuentra más cuestionado que nunca.

El United no sabe lo que es ganar aún en este 2014, y en lo que resta de enero tendrán cuatro oportunidades de hacerlo. La primera, ante el mencionado Swansea, que aparte de suponer una revancha respecto a la derrota en la copa, supondría un golpe de oxígeno y de tranquilidad antes de medirse al Chelsea en Stamford Bridge en partido de Premier, intentar la remontada ante el Sunderland en Capital One y recibir nuevamente en casa al Cardiff en liga.

Menos exigido se encuentra el Swansea, que si bien se encuentra en tierra de nadie, debe volver a puntuar porque el descenso se acerca, estando a sólo cuatro puntos ya, y Europa empieza a alejarse cada vez más. Los galeses no ganan en liga desde el 4 de diciembre, en el 3-0 ante el Newcaslte United. Desde entonces, tres empates y tres derrotas. Si no quieren pelear por los puestos de peligro, saben que hay que volver a sumar de tres en tres. No vencer en Old Trafford no sería un fracaso, pues los galeses son conscientes del duro test que les espera y del favoritismo de su rival, pero sí que puede poner en una situación complicada a los de Laudrup.

Bajas

El equipo local presenta varias bajas, la última la de Rio Ferdinand, que no estará disponible las próximas dos semanas por una lesión en la rodilla. La ausencia del central se suma a las ya sabidas de los delanteros Wayne Rooney y Robin Van Persie, los centrocampistas Ashley Young y Marouane Fellaini y el defensa Phil Jones.

Por su parte, Michael Laudrup volverá a Old Trafford con un once plagado de bajas. El danés no podrá contar ni con el español Michu, ni con Garry Monk, Jonathan de Guzmán ni Dwight Tiendalli. Tampoco estarán hombres clave en ataque como Roland Lamah, Nathan Dyer o Pablo Hernández, además del recién operado Michel Vorm, por lo que Tremmel volverá a defender la portería de los galeses.

Posibles alineaciones