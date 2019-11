Fulham - Sunderland: tres puntos y algo más

El Sunderland y el Fulham se han malacostumbrado en las últimas temporadas a formar parte del reparto de actores que participan en el dramático largometraje del descenso en la Premier League. Y ya se sabe lo que se dice, que al final de tanto jugar con fuego, te acabas quemando. Y puedes ser el que muere en la película. Acabe como acabe esto, a mitad de temporada, dos equipos con cierto recorrido reciente en la máxima categoría del fútbol inglés como son estos están decepcionando y parecen abocados a estar sufriendo hasta el final, aunque las previsiones ahora mismo varían para ambos.

Desde agosto peleando por no descender

El Fulham se ha pasado toda la primera vuelta entrando y saliendo del descenso, pero cuando ha llegado la hora de la verdad, ha respondido. Los cottagers han sumado tres victorias en los últimos seis partidos que brillan sobre todo por la entidad de los rivales -Aston Villa, Norwich y West Ham-, todos rivales directos en la zona media-baja de la clasificación. Como un accidente ha quedado el sonrojante destrozo a manos del Hull City en la despedida de 2013. Los puntos cosechados ante Norwich y West Ham, donde el conjunto dirigido por René Meulensteen demostró su capacidad para salir adelante cuando están presionados, les sirven para comenzar la 1º jornada dos puestos y dos puntos por encima de la frontera del descenso, que marca el Crystal Palace.

Mucho menos confortable es la situación del Sunderland, que continua anclado como colista de la clasificación tras veinte jornadas y que solo está recibiendo buenas noticias en clave copera, donde llega tras una semana positiva en la que se deshizo del Carlisle United en la 3º ronda de la FA Cup y superó en la ida de las semifinales de la Capital One Cup al Manchester United en el Stadium of Light por 2-1. Pero ajustándose a la realidad de la liga, el equipo de Gustavo Poyet es un quiero y no puedo para salir del atolladero. En las últimas jornadas no ha sido capaz de imponerse en ninguno de los six-pointer de los que ha dispuesto (empates contra West Ham, Norwich y Cardiff), por lo que esta es la última oportunidad para sacar tajada ante uno de sus contendientes por el descenso. Las oportunidades no van a ser eternas para los black cats, que tienen que sumar de tres en tres en un calendario tan alentador, sumando además dos partidos seguidos en casa.

Poyet y Meulensteen mejoran a sus predecesores

Cinco puntos separan a ambos equipos en la tabla. Dos si se descuenta el cuerpo a cuerpo que tuvieron en la primera jornada, en la que el Fulham se llevó los tres puntos del Stadium of Light merced al solitario gol de Kasami, cabeceando a la red un saque de esquina. En su estreno liguero, entonces dirigidos por Paolo di Canio, el Sunderland puso todos los medios para buscar un empate que no pudo lograr pese a hacer méritos para ello. Desde agosto hasta esta reválida ha llovido en ambos bandos. Di Canio y Martin Jol fueron cesados y Gustavo Poyet y René Meulensteen tomaron el mando.

Ciertamente, los números no son malos y menos comparados con los de sus antecesores. Con Poyet, el Sunderland ha sumado 13 de 39 puntos posibles. Nada que ver con el único punto en los siete partidos de Di Canio. Martin Jol, que ya estaba discutido al comenzar la campaña, firmó su sentencia encadenando derrota tras derrota entre octubre y noviembre. Con Meulensteen, 9 de 18 en el casillero. Llama la atención también que el cuadro londinense ha tirado más a puerta en las últimas cuatro jornadas que en ningún otro partido de liga.

Pendientes del mercado de fichajes

El mercado invernal es uno de los grandes telones de fondo para este encuentro. Sunderland y Fulham son de los que más necesitan reforzarse ante las deficiencias exhibidas en la primera vuelta. Los cottagers fueron los primeros en hacerlo, repescando a un ilustre del club como Clint Dempsey, ahora en la MLS, que ha llegado cedido dos meses a orillas del Támesis. No es el único movimiento que se prevé, ya que necesitan un defensa central ante la sangría de goles en contra y quizá un jugador para reforzar el ataque ante los cantos de sirena por la posible salida de Berbatov. En Wearside, Marcos Alonso se estrenó con la elástica rojiblanca ante el United y fue nombrado Man of the Match en su primer partido. Poyet, ante la falta de gol de su equipo, busca definición y ya ha manifestado su deseo de traer algún atacante. Además, se intensifican los rumores sobre el posible fichaje de Liam Bridcutt, jugador del Brighton al que Poyet ya entrenó.

A cero en Craven Cottage

En lo que a estadística se refiere, el Sunderland tiene un mal bagaje en Craven Cottage. En sus últimas nueve visitas solo ha vencido una vez y no ha conseguido ver puerta hasta en seis ocasiones. En contraste a eso, el Fulham es el equipo que más goles ha encajado como local (18). Además, los del oeste de Londres han encajado el primer gol en quince ocasiones esta campaña. Los partidos del Sunderland a domicilio contra los últimos clasificados promedian goles. Han habido al menos en ocho de los últimos diez compromisos en desplazamientos de los norteños al campo de uno de los seis últimos de la tabla.

Clint Dempsey podría ser titular este sábado, mientras que entre Berbatov o Bent estará el delantero titular. Stekelenburg podría ser de la partida pese a estar tocado de la rodilla. También tiene molestias Briggs. El que no estará seguro es Hangeland, dejando a la defensa sin su eje central. Poyet, por su parte, tiene las bajas de Carlos Cuéllar y el guardameta Kieran Westwood. Tampoco podrá contar con Cabral. El suizo se ha ido cedido hasta final de temporada al Génova.

Posibles onces