Liverpool - Aston Villa: se juntan el hambre con las ganas de comer

Los reds están en un gran estado de forma y parecen haberse desprendido de esa imagen de equipo irregular e impredecible que tantas decepciones ha dibujado en los rostros de sus seguidores desde 1992. Este puede ser el mejor año del Liverpool desde que se fundó la Premier League, dejando a un lado la conquista de la Champions League.

La misma pinta tenía la temporada para el Aston Villa tras vencer al Arsenal en el Emirates con grandes debuts pero aquel globo lejano ya se ha deshinchado casi por completo. Jugadores que prometían se han convertido en futbolistas limitados por la necesidad imperiosa – y cómoda – de jugar al contragolpe. Vienen tiempos difíciles para los villanos y el Liverpool se cruza en el peor momento de la temporada.

Dominio aplastante en Anfield y en la Premier

El Liverpool de hoy en día se puede resumir en dos palabras: Luis Suárez. No hace tanto se asociaba a los reds con Gerrard o Carragher pero ahora uno ha pasado a un papel vital pero secundario y el otro se ha retirado. Brendan Rodgers ha sabido armar un equipo que no depende de las viejas glorias y se ha propiciado un cambio generacional en todas las líneas que ha sentado de lujo al equipo.

El delantero uruguayo forma con Sturridge, que volvió a los terrenos de juego la jornada pasada, una de las duplas más temibles de todo el mundo. Suárez ha marcado 22 goles en 16 partidos, 15 de ellos ante su publico, mientras que Sturridge se ha alzado como un delantero de garantias con ansias de triunfar. A los dos arietes se les une un jugador cuyos rizos valen oro. El ex periquito Coutinho es uno de los jugadores con más capacidades técnicas de la Premier League y cada jugada del brasileño levanta una ovación. Los tres atacantes son argumentos más que suficientes para asustar a cualquiera y más a un Aston Villa que no levanta cabeza.

Foto: Reuters.

Bendran Rodgers no podrá contar con José Enrique, Flanagan, Coates y Agger por lesión mientras que Sakho será duda hasta el último momento. Estas bajas, sin embargo, no afectarán en exceso al esquema del entrenador inglés ya que los titulares estarán todos disponibles en Anfield, donde el Liverpool lleva 7 partidos sin perder.

Sobre el papel los merseysiders no deberían de tener muchos problemas para deshacerse de un Aston Villa que si por algo se está caracterizando esta temporada es por no pasar del 30% de posesión, otorgando así todo el peso del partido a su rival. No obstante, los reds harían bien en no fiarse de los villanos ya que la temporada pasada ganaron en Anfield con un doblete de Benteke y uno de Weimann.

Un crédito casi agotado

Las actual primera equipación del Aston Villa está inspirada en los tiempos más fructíferos del club. Este punto nostálgico con ese gol de Peter Withe al Bayern de Munich que valió la única Champions de los villanos como clímax de la historia claret and blue no parece que se vuelva a repetir en décadas. El Aston Villa, anclado en mitad de la tabla, no logra levantar la cabeza. Eliminados de la FA Cup en casa por un equipo de League One (Tercera División) y habiendo marcado solamente 14 goles esta temporada los lions son un equipo sin identidad ni pegada.

De un año para otro Benteke ha caído en desgracia con las lesiones y la sequía goleadora pero sigue siendo el máximo goleador del equipo con 5 goles mientras que un revivido Agbonlahor es el único que tira del equipo en los momentos peliagudos. Fabian Delph y Weimann han sido sacrificados para ejecutar tareas defensivas y dar estabilidad al equipo pero la realidad es que la defensa del Aston Villa es un auténtico coladero.

Foto: AFP.

Paul Lambert, que no podrá contar con Okore, Kozak, N'Zogbia, Baker y Herd, pidió a Grant Holt cuando se puso a tiro, algo que ha sido ampliamente criticado por los aficionados villanos. Con un delantero más y sin centrocampistas creativos – la posición realmente a cubrir pese a tener a Delph en la plantilla - el Aston Villa viaja a Liverpool dispuesto a dar la campanada en un campo que no se le da nada mal.

Posibles alineaciones