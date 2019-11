Roma se le hace eterna a la Juve

La piedra seguía ahí y no volver a tropezarse con ella era primordial para la Juventus. El Olímpico de Roma no se acercaba al lleno registrado el pasado martes, pero los de Conte tenían que repetir visita. La eliminación de la Coppa Italia a manos de la AS Roma había sido un golpe duro. No consiguieron salir vivos de la ciudad eterna. El segundo enfrentamiento de la semana en el mismo lugar, esta vez ante la Lazio, no podía tener desenlace similar. La heridas por la eliminación seguían abiertas, y los turineses no consiguieron cerrarlas en el Olímpico. El golpe fue doble.

Antonio Conte no alineó en el once inicial a Andrea Pirlo por segundo partido consecutivo de liga. Su lugar lo volvió a ocupar Claudio Marchisio, escoltado por Vidal y Pogba a los lados. La única baja respecto al once de gala de los bianchoneros era Chiellini, cuyo puesto fue para Ogbonna. Enfrente estaba la nueva Lazio de Edoardo Reja. Desde que el técnico volvió al banquillo capitalino, el equipo había sumado 3 victorias y 1 empate en los 4 partidos disputados.

La primera parte de los de Reja fue a su antojo. Consiguieron que las revoluciones no fuesen demasiado altas y que el rival no desplegase su habitual juego. La Juventus apenas inquietó y el área defendida por Berisha se pisó en contadas ocasiones. El líder de la Serie A domina sus partidos mediante la imposición que consigue desde el centro del campo, y en el Olímpico no pudo gobernar. Desde el principio se vieron atrancados y poco a gusto. Que no iba a ser su día lo demostró Buffon al poco del arranque, cuando se lió con el balón en los pies y a punto estuvo Klose de arrebatárselo. Pero el balón salió fuera en ese intento entre robo y tiro del polaco.

El protagonismo del guardameta y capitán juventino no quedó ahí, y en el minuto 23 todo se truncó. Konko envió un balón en diagonal directo al corazón del área de la Juve. El balón fue una flecha, batió las líneas y Ogbonna se durmió. Klose le ganó la espalda, ganó la pelota y ganó a Buffon. Gianluigi derribó al delantero cometiendo un penalti clarísimo que además fue expulsión, justa. Asamoah fue retirado del terreno de juego para dejar que Storari se colocase bajo palos. Antonio Candreva se encargó de transformar la pena máxima en gol y poner el 1-0 en el marcador.

La expulsión de Buffon obligó a realizar movimientos

El actual campeón y equipo en camino directo hacia un nuevo Scudetto no se encontraba. Y a los 23 minutos se veía con resultado desfavorable y uno menos. La inferioridad numérica obligó a Conte a mover la disposición de sus jugadores. En un principio se colocaron en 4-4-1 tras estar con uno menos, con Pogba y Vidal como pivotes, Marchisio en la derecha y Tévez caído a la banda izquierda, arrancando hacía posiciones interiores. Sin embargo se volvió a cambiar pronto, y el esquema pasó a un 4-3-2 con Tévez acompañando de nuevo a Llorente en la punta. Así, la idea tras el descanso fue parecida a la que arrancó el encuentro.

Fernando Llorente se fue al descanso como el jugador que menos balones había tocado de los jugadores de campo. Eso no impidió que la ocasión más clara estuviese en sus botas, tras recibir un pase de Tévez, girarse sobre sí mismo dentro del área y obligar a Berisha a atajar en dos tiempos. En el segundo acto su actuación se engrandeció, pasando a ser la referencia del equipo. Recepciones por alto, por bajo, por los lados, de espaldas y por donde hiciese falta. Llorente se encargó de ser el faro y principal objetivo de los suyos. Por ahí ganó bastante la Juventus. La recompensa por tanto fue para él. Lichsteiner desdobló a Tévez, pisó línea de fondo y puso un centro plano a la cabeza del delantero español. De su testa salió un balón con una parábola imposible para el guardameta. Noveno gol del navarro en esta Serie A.

El equipo de Turín conseguía salvar los muebles, con sufrimiento de por medio. Los cebrados llevan toda la temporada sufriendo a balón parado, y hoy los centros desde los costados a punto estuvieron de costarles más caro. En uno de ellos Storari tuvo que hacer de salvador. Ledesma colgó el balón desde la derecha y Klose, el más listo sobre el campo, cabeceo a quema ropa delante de la portería. De su cabeza salió un remate potentísimo, pero que entre el guardameta y el larguero se encargaron de que no subiese al electrónico. Con la madera se encontró también antes del final Balde Keita. Encaró e hizo recular a Bonucci, sacándose un disparo al palo largo desde la esquina izquierda del área. Pero el palo no dejó que la Lazio se hiciese con la victoria.

En Roma se eliminó de la Coppa y en Roma se ha vuelta a dejar puntos la Juve en su búsqueda del Scudetto. En septiembre empató contra el Inter y en octubre perdió con la Fiorentina. Desde entonces, todo habían sido victorias, concretamente 12. Ante la Lazio la racha se rompió, aunque siguen sin verse derrotados desde su visita a Florencia. Por su parte, el conjunto biancazzurri suma 8 puntos de los últimos 12, y empieza a acercarse al Inter, que es quien marca el acceso a Europa. Quien debe aprovechar los empates de Juve y Napoli es la Roma, que podría distanciarse en 6 puntos del conjunto partenopeo de ganar este domingo al Hellas y disminuir la ventaja que los bianconeros tienen sobre ellos.

Los goles del partido Lazio - Juventus

1-0, Antonio Candreva (penalti), min. 26.

1-1, Fernando Llorente, min. 60.