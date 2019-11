Resultado Liverpool - Everton en la Premier League

23:00. Hasta aquí el minuto a minuto de este partido, Liverpool - Everton, con resultado de 4 - 0 para los de Rodgers, que se mantienen cuartos a seis puntos del Arsenal. El Everton se queda sexto con 42 puntos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.

22:54. No se marchen todavía, visualizamos a continuación los cuatro goles de este partido y cerramos.

93' FINAL DEL PARTIDO. Goleada del Liverpool en el derbi del Merseyside. Muy superores los de Rodgers, que ganaron con goles de Gerrard, Suárez y Sturridge, por partida doble.

91' Lanzaba ya la peligrosa contra el Liverpool, pero Atkinson señaló falta de Luis Alberto en el robo de balón.

90' Se añadirán tres minutos.

89' Peligrosa internada en el área de Mirallas, se cruzó a la perfección Kelly.

22:48. Lesión de tobillo para Romelu Lukaku.

LUKAKU: Rom has sustained an ankle injury and he is currently being assessed by the Everton medical team.

86' Anfield celebra la goleada cantando el You'll never walk alone.

85' Ahora fue Moses el egoísta en el pequeño contragolpe. Se enfada Sterling en el segundo palo, el jugador cedido por el Chelsea acabó definiendo él a pesar de estar escorado.

84' Decepción entre los aficionados toffees que abandonan ya las gradas de Anfield. Resultado muy duro para ellos en el derbi del Merseyside.

82' Lo sigue intentando el Everton aunque sin mucha fortuna. Sin embargo el partido ha bajado muchísimo en intensidad, le han sobrado los últimos 30 minutos.

78' Va a tener unos minutos el exsevillista Luis Alberto, quien sustituye a Coutinho. Hoy no tuvo su mejor partido el brasileño.

77' Pudo llegar el gol del honor del Everton pero Naismith se quedó a centímetros de empujarla en boca de gol a centro de McCarthy.

76' Tercer cambio en el Everton. Entra McGeady y se retira Barkley, de lo mejor hoy en los tofees.

73' Repite la televisión inglesa el cambio de Sturridge. Parece no estar contento con la decisión de Rodgers.

72' Segundo cambio de Rodgers. Se marcha Flanagan y entra otro canterano, Martin Kelly. Lateral por latera.

71' Primer cambio en el Liverpool: se marcha Sturridge sin el hattrick, entra Victor Moses.

70' Vuelve a perdonar Sturridge, muy egoísta en la contra en busca del hattrick. 3 contra 2 del Liverpool, se equivocó Sturridge recortando; se enfada Suárez que estaba solo en el segundo palo.

69' De nuevo Mignolet a córner, intervino abajo a disparo de McCarthy.

68' Probó suerte Barkley desde lejos, pero Mignolet despejó de puños a córner. El saque de esquina no lo pudo rematar Barry. Despejó sin peligro la defensa 'red'.

22:25. Imagen del gol de Suárez, el 4-0. Foto: @LFC

64' Partido decidido absolutamente, Ha bajado mucho la intensidad de los dos equipos.

63' Es el Everton el que sigue intentando crear ocasiones, pero parece más cerca el quinto del Liverpool a la contra.

60' Falta directa peligrosa para el Everton. Lanzó Mirallas a la barrera.

59' Despeja Alcaraz a córner, la falta lateral de Gerrard iba con mucho peligro al segundo palo.

22:18. Vídeo del penalti fallado por Sturridge, vía @Squawka:

VINE: Daniel Sturridge follows in the footsteps of many a great Englishman, and skies his penalty. https://t.co/lR5xe81RvE

56' Se duele Cissokho en el suelo por una patada por detrás de Stones. Rodgers ya cuenta con muchas bajas en defensa: Johnson, Coates, Agger, Sakho y José Enrique.

22:15. Suárez ha igualado en 18 partidos sus 23 goles de la pasada campaña.

23 - Luis Suarez has matched his PL goal total from last season in just 18 appearances (compared to 33 in 2012-13). Menace.

53' Se mantiene el 4-0, no puede firmar el hattrick de momento Sturridge, la mandó el penalti por encima del larguero.

53' ¡A las nubes Sturridge! Ha perdonado el 5-0.

53' Penalti a favor del Liverpool. Otra contra de libro de los 'reds', Howard llegó tarde al mano a mano con Sturridge. Parece claro. No hay tarjeta roja.

22:11. El Liverpool no marcaba 4 goles ante el Everton desde 1991.

4 - Liverpool have scored four goals in a game against Everton for the first time since the FA Cup in February 1991 (4-4). Rampant.

50' De nuevo a la contra, como en la primera mitad, con gol del que faltaba. Fallo garrafal de Jagielka, que pierde el balón como cierre, Suárez la recupera en el centro del campo, carrera solo ante Howard, al que bate con la zurda cruzando el balón abajo. 4-0 histórico.

49' ¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOOOOOL!!! ¡¡¡GOOOOOOL DE LUIS SUÁREZ!!!

48' Mignolet a mano cambiada a disparo con la derecha de Osman.

47' Arranca fuerte el Everton intentando crear peligro por la izquierda con Baines. Se defiende bien el Liverpool.

46' De nuevo con largas posesiones para el Everton. En la primera mitad casi todas terminaron con jugadas de peligro a favor del Liverpool a la contra.

45' COMIENZA LA SEGUNDA MITAD.

22:04. Segundo cambio en el Everton. Sale Osman y se queda en el vestuario un discreto Pienaar que tenía amarilla.

21:58. Nadie ha ganado un derbi del Merseyside por más de 3 goles desde 1982:

Neither side have won a Merseyside Derby by more than 3 goals since November 1982 when Liverpool won 5-0 at Goodison Park.

21:57. Tiene motivos el Liverpool para estar contento con este 3 - 0 ante su máximo rival:

An absolutely fantastic team photo for you to enjoy during half-time... #LFC pic.twitter.com/ViJOEHzNyF — Liverpool FC (@LFC) January 28, 2014

21:56. Estadísticas al descanso:

21:50. Muy superior el Liverpool al Everton en esta primera mitad. Tal vez resultado demasiado contundente para los sucedido, aunque el equipo de Rodgers merece ir ganando. Ya desde el primer minuto se vio a un Liverpool mejor plantado sobre el campo, gozando de las primeras ocasiones, salvadas por Howard. Gerrard puso el primero a saque de córner y Sturridge puso el segundo y el tercero a la contra en menos de un minuto.

48'. FINAL DE LA PRIMERA PARTE. Liverpool 3 - 0 Everton.

47' Buena jugada por la izquierda entre Baines y Pienaar. El balón le quedó en la frontal a Barkley, armó el disparo pero el balón tocó en Skrtel.

45' Se añaden tres minutos.

44' Otra contra del Liverpool. Ahora cortó bien Alcaraz el centro peligroso de Sterling.

43' Pudo haber sido expulsado Pienaar, que parece fuera del partido. Tiene amarilla y derribó por detrás a Flanagan.

21:42. 37 goles del Liverpool esta temporada en las primeras partes. Tantos como el Manchester United en total:

37 - Liverpool have scored 37 first half goals in the Premier League this season, as many as Manchester United have in total. Dangerous. — OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2014

41' Se vuelca arriba el Everton y el Liverpool, haciendo daño a la contra. Ahora pudo quedarse solo ante Howard Sterling, pero el árbitro señaló falta en su pugna con McCarthy.

40' Buena jugada de Mirallas recortando defensores dentro del área, se acabó escorando y su disparo lo desvió a córner Mignolet.

21:40. Imagen de la celebración de Gerrard en el primer gol. Foto: @LFC

35' Llega casi la sentencia del Liverpool: balón largo por alto de Touré buscando a Sturridge, no hay fuera de juego, y el ex del Chelsea bate a Howard con una perfecta vaselina. Tercero del Liverpool, que está pasando por encima del Everton absolutamente.

34' ¡¡¡GOOOOOOOOL DEL LIVERPOOOL!!! ¡¡¡GOOOOOOL DE STURRIDGE!!!

21:36. 12º gol en 15 partidos de Sturridge esta temporada

12 - Daniel Sturridge has now scored in 12 of his 15 Premier League appearances this season. Regular. — OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2014

33' Del 1-1 al 2-0. Contra magistral del Liverpool, en tres toques dejó Countinho solo a Sturridge ante Howard, quien no pudo evitar el segundo. El delantero 'red' definió a la perfección con su zurda.

33' ¡¡¡GOOOOOOOL DEL LIVERPOOOL!!! ¡¡¡GOOOOOL DE STURRIDGE!!!

32' ¡Mirallas fuera! Disparo cruzado con la derecha, no llegaba Mignolet y el balón se fue rozando el poste.

32' Mejor el Everton en estos últimos minutos. Se está encerrando atrás el Liverpool.

30' ¡La ha tenido el Everton! Mignolet intervino bien a disparo de Jagielka desde dentro del área, el rechace le cayó a Barry peró la mandó fuera.

21:30. El de Gerrard es el séptimo gol de su carrera en la Premier de cabeza. Es su octavo en total contra el Everton, su segundo rival preferido tras los 12 que le ha marcado al Aston Villa:

8 - Only versus Aston Villa (12) has Steven Gerrard scored more Premier League goals than against Everton (now 8). Captain. — OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2014

7 - Steven Gerrard has scored only his seventh headed goal in the Premier League (from 104 overall). Powerhouse. — OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2014

21:29. Gerrard lleva seis goles en esta Premier, y ha participado en el 22% de los goles del Liverpool. Fuente: @Squawka

27' Sturridge con la rosca desde la frontal. Se va el balón rozando el larguero, por poco no llega el segundo. Está arrollando el Liverpool al Everton.

25' Se ha lesionado Lukaku en la jugada del gol de Gerrard. Otra baja sensible para Roberto Martínez, también en la delantera. Ha entrado Naismith.

24' Se está viendo desbordado el Everton: se quedaba ya Sterling solo ante Howard de nuevo. El línea señaló fuera de juego; se equivoca el asistente porque estaba en posición legal.

21' Adelanta el capitán del Liverpool a los 'reds'. El saque de córner lo remata a gol Gerrard, se impuso por alto en el primer palo a toda la defensa del Everton. Espectacular Gerrard, se adelanta el Liverpool y lo celebra Anfield.

21' ¡¡¡GOOOOOOOL DEL LIVERPOOOOOOL!!! ¡¡¡GOL DE STEVEN GERRARD!!!

20' Pared entre Suárez y Henderson. El disparo del uruguayo acaba a córner.

18' ¡La ha tenido Sterling! Mano a mano con Howard tras el pase al hueco de Sturridge, salvó el primero el estadounidense.

17' Fue ahora Gerrard el que lo intentó desde lejos, pero el balón se fue alto.

16' Llegada por la derecha del Everton, el balón le cayó muerto a Pienaar en la frontal pero remató realmente mal.

15' Otro disparo de Suárez, lejano con la derecha. Le salió centrado y atrapó Howard.

14' Muchas imprecisiones del Everton con el balón. Les puede costar caro a los de Roberto Martínez con las rápidas contras del Liverpool.

21:14. Gerrard supera hoy en derbis en Premier League a otra leyenda 'red', Jamie Carragher:

28 - Steven Gerrard is set to play in his 28th @premierleague Merseyside derby; more than any other player (Carragher - 27). Leader. — OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2014

11' Es el Everton el que intenta tener la posesión del balón, aunque el Liverpool, con mucha presión, está creando a la contra las ocasiones de peligro.

11' Llegando el Liverpool con facilidad al borde del área, pero el disparo flojo de Sturridge lo acaba parando Howard sin problemas.

10' Contra peligrosa del Liverpool, aunque Suárez falló en el control dentro del área.

9' Aprieta arriba ahora el Liverpool: el pase al hueco de Coutinho a Henderson acabó en manos de Howard.

8' ¡Tim Howard a córner! Reclamó Jagielka falta de Sterling, el balón le cayó al uruguayo que desde la frontal puso a prueba al estadounidense.

6' Se duele en el suelo Steven Pienaar tras su choque con Flanagan.

4' Henderson tuvo hace un par de minutos la primera para los 'reds', su volea la despejó de puños Howard.

4' Dominio de la posesión para el Everton momentáneamente, espera atrás el Liverpool.

2' La primera para el Everton, disparo lejano desde Barkley con la zurda que se va alto.

1' COMIENZA EL PARTIDO.

20:58. Los 22 futbolistas ya sobre el terreno de juego. A punto de comenzar el partido en Anfield, arbitra Martin Atkinson.

20:56. Lleno absoluto en Anfield. Foto: @LivEchonews

20:55. Hoy volverá a sonar el You'll never walk alone en Anfield en un derbi del Merseyside. Así lo hizo la pasada temporada

20:53. Seamus Coleman es el defensa con más goles en la Premier League 2013/2014, aunque hoy es baja.

Seamus Coleman has scored five goals in the PL this season, no defender has more. How much will he be missed tonight? pic.twitter.com/b1saOhLOVu — Squawka Football (@Squawka) January 28, 2014

20:50. Steven Gerrard ha marcado un total de siete goles contra el Everton en Premier League, ninguno a balón parado. Máximo goleador en los derbis del Merseyside desde 1992.

20:48. Jordan Henderson es el futbolista inglés que más ocasiones de gol ha creado esta temporada 42.

Jordan Henderson has created 42 chances this season. No Englishman in the Premier League has created more. pic.twitter.com/JJl47g4KvD — Squawka Football (@Squawka) January 28, 2014

20:45. Luis Suárez lleva 22 goles y cinco asistencias esta temporada tras su regreso por sanción. Ha participado en el 56% de los goles del Liverpool, vía @Squawka.

20:43. Exteriores de Anfield a poco de comenzar el encuentro.

Photo: Outside at the back of the Kop prior to the Merseyside derby #LFC pic.twitter.com/RANe7tcNoT — Liverpool FC (@LFC) January 28, 2014

20:41. Otra de las grandes curiosidades de este derbi es la distancia que separa los dos estadios, Anfield y Goodison Park.

20:39. Comparación de los dos equipos, vía @WhoScored

GRAPHIC: Liverpool - Everton - Premier League Statistics 2013/14 #LFC #EFC pic.twitter.com/AEletw94D5 — WhoScored.com (@WhoScored) January 28, 2014

20:36. Se quedan en el banquillo los suplentes: Joel Robles, Hibbert, McGeady, Naismith, Gueye, Osman, Garbutt. En el Liverpool, Jones, Kelly, Ibe, Smith, Moses, Iago Aspas y Luis Alberto.

20:34. Alineación oficial también para el Everton: Howard, Baines, Jagielka, Mirallas, McCarthy, Lukaku, Gareth Barry, Barkley, Pienaar, Stones y Alcaraz.

20:32. Alineación confirmada en el Liverpool. Así lo anuncian en Twitter, @LFC

Photo: Tonight’s #LFC starting XI match graphic pic.twitter.com/3I3GuPhSqE — Liverpool FC (@LFC) January 28, 2014

20:29. La semana trae además noticias para el Everton. Los 'toffees' anunciaron la renovación de Leighton Baines hasta 2018, y la llegada de Lacina Traoré cedido desde el Mónaco.

20:26. Otro duelo espectacular hoy sobre el césped de Anfield, Luis Suárez - Lukaku. El uruguayo ha visto puerta en tres de sus cuatro derbis jugados, incluyendo el gol de falta directa en Goodison Park en la primera vuelta. Por su parte, el delantero belga ya sabe lo que es marcar en Anfield y contra el Liverpool. Fue decisivo con los dos goles en la primera vuelta y además, lleva un total de cuatro tantos contra los 'reds' desde su llegada a Inglaterra. La temporada pasada marcó en Anfield con el West Brom.

20:23. Los derbis del Merseyside, además, son los partidos con más tarjetas rojas de la historia de la Premier League. Registran un total de 20 en los 43 partidos disputados desde 1992.

20:21. Ambos equipos se han enfrentado en un total de 222 ocasiones, con balance de victorias favorable al Liverpool por 87 - 66.

20:17. El Everton solo ha ganado dos derbis del Merseyside en Anfield desde la creación de la Premier League en 1992. Uno fue el citado de 1999, el otro, el 19 de noviembre de 1995 por 1 - 2.

20:15. En este otro reportaje de VAVEL, les contamos hace unos meses la historia de John Houlding, fundador del Liverpool y expresidente del Everton. Houlding era el propietario del estadio de Anfield y cobraba al Everton, club que presidía, un alquiler demasiado elevado, por lo que se enfrentó al resto de directivos de los 'toffees' hasta acabar saliendo del club para crear otro, el actual Liverpool FC.

20:12. Liverpool y Everton llevan disputando derbis de forma consecutiva desde 1962. En este reportaje repasamos la trayectoria histórica de ambos equipos, cómo los 'blues' dominaron los primeros años para dar paso a la hegemonía 'red'.

20:08. La última victoria del Everton en Anfield en Liga fue un 0 - 1 el 27 de septiembre de 1999. Foto: Everton.

20:04. También cabe destacar la racha favorable a los 'reds' en los últimos derbis del Merseyside. De los últimos 14, los de Anfield ganaron siete y perdieron solo uno. Por el contrario, el Everton lleva 13 derbis consecutivos ligueros en Anfield sin conocer la victoria. Foto: sabotagetimes.

20:00. Ambos equipos ya se enfrentaron esta temporada; fue el pasado 23 de noviembre en un espectacular derbi del Merseyside que acabó 3 - 3, con doble remontada de cada equipo. Se adelantó el Liverpool con gol de Coutinho, aunque empató rápidamente Mirallas. Suárez puso el 1 - 2 hasta que apareció Lukaku para poner en el tramo final el 3 - 2. Sobre la bocina, marcó Sturridge y puso el 3 - 3. Foto: BBC.

19:50. También será un duelo con ausencias. Rodgers no podrá contar en el Liverpool con Glen Johnson, José Enrique, Sakho, Leiva y Agger. En el Everton, son bajas Koné, Gibson, Oviedo, y son duda Sylvain Distin, Antolin Alcaraz, Seamus Coleman, Steven Pienaar and Ross Barkley.

19:48. El de esta noche es un duelo de rachas positivas. El Liverpool solo ha perdido un partido en casa esta temporada, fue contra el Southampton el pasado 21 de septiembre por 0 - 1. Mientras, el Everton no pierde fuera de casa desde su visita al Manchester City el 5 de octubre. encuentro que terminó 3 - 1 a favor de los citizens.

19:46. Por su parte, el Everton acumula cuatro jornadas sin perder en liga. Su última derrota fue el 26 de diciembre en casa contra el Sunderland. Los toffees vienen de golear al Stevenage por 0 - 4 en la cuarta ronda de la FA Cup. En liga, los de Roberto Martínez empataron a 0 en la última jornada contra el West Bromwich Albion.

19:43. El Liverpool llega al encuentro de hoy tras ganar al Bournemouth en FA Cup por 0 - 2, logrando así el pase a quinta ronda de la competición futbolística más antigua del mundo. En liga, los de Rodgers llevan tres jornadas seguidas sin perder, desde que lo hicieran en Londres contra el Chelsea el pasado 29 de diciembre. Sin embargo, el 2 - 2 en casa contra el Aston Villa en la última jornada frenó la persecución de City, Arsenal y Chelsea, que no fallan.

19:40. El Liverpool llega en cuarta posición con 43 puntos a ocho del liderato y con poco margen respecto a los perseguidores. Uno de ellos es el Everton, sexto en estos momentos con 42 puntos, uno menos que los 'reds'.