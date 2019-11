Manchester United - Fulham: buscando remontar el vuelo

Manchester United y Fulham se miden este domingo en la segunda jornada del mes de febrero, donde los mancunianos buscarán reponerse de la derrota de la jornada pasada en el Britannia Stadium para seguir escalando posiciones que le permitan entrar en puestos europeos, mientras que el conjunto de Meulensteen intentará olvidar el tropiezo en casa ante el Southampton y seguirá tratando de acoplar todas las nuevas piezas que han llegado en este mercado invernal para reforzar el equipo. Los locales, con los ya recuperados Rooney y van Persie por delante del recién incorporado Mata, están necesitados de tres puntos que metan presión a Tottenham y Everton. En cambio, los londinenses buscan el mismo botín en este partido pero con el objetivo de abandonar el farolillo rojo de la competición.

Los locales no pueden fallar más

David Moyes no ha tenido una semana de respiro desde que se hizo cargo del Manchester United. El equipo necesitaba refuerzos en el mercado invernal y fichó a Juan Manuel Mata, ilusionando a toda la parroquia 'red devil'. Pese a que no fue ni mucho menos un buen partido, vencieron el Old Trafford al Cardiff City por dos tantos a cero, cuajando el español una más que aceptable actuación. Pero en la primera salida, los de Moyes volvieron a hacer gala de su nulidad de ideas con la pelota en los pies, dejando patente que tal vez necesitaban a alguien más de centro del campo, que jugase más por detrás que Mata y que recibiese la bola en un cuarto de campo y la llevase hasta los tres cuartos. Pero ese hombre no llegó, y el Stoke City aprovechó la situación y la debilidad defensiva de su rival para vencerle y arrebatar una victoria clave a los actuales campeones de la Premier League.

En cambio, no es todo tan negro como parece. El principal argumento a favor de Moyes para espolear a sus jugadores es que, teniendo la clasificación en la mano, apenas cuatro puntos les separan de la Europa League y siete de la Champions, que es el objetivo más inmediato de los mancunianos. Con catorce jornadas restantes de competición liguera, han de jugar aún ante todos los rivales que les superan en la clasificación a excepción del Chelsea, por lo que dependen de sí mismos para no faltar a la Champions League del año que viene. Aparte de que aún tienen objetivos por cumplir en liga, no debe olvidarse que sigus en el torneo europeo, teniendo que enfrentarse dentro de dos semanas al conjunto griego de Olympiacos, que ha visto como su estrella, el delantero Mitroglou, dejaba la entidad para unirse precisamente al Fulham.

El central serbio Nemanja Vidic, que esta misma semana ha anunciado que abandonará el Manchester United para buscar nuevos retos profesionales dentro del mundo del fútbol, vuelve a la convocatoria para este partido tras cumplir un encuentro de sanción. Nani, Fellaini y Evans serán baja por diversas lesiones, mientras que Phil Jones será duda hasta el último momento debido a una contusión de la que se recupera progresivamente. El Manchester United ha perdido ya ocho encuentros ligueros esta temporada, y el máximo que perdió en una sola temporada bajo en mando de Sir Alex Ferguson fueron nueve, por lo que de perder esta jornada igualarían ese récord negativo con aún más de tres meses por jugar.

Rafael y Evra serán, una vez más, los laterales titulares, siendo el mencionado Vidic y Smalling la pareja de centrales. Carrick se ocupará de la retaguardia, con posiblemente Cleverley en el acompañamiento por delante, dejando una banda a Valencia, la izquierda a Mata, y Rooney por detrás de van Persie en el ataque. Precisamente estos dos últimos jugadores están en buenas rachas goleadoras: el inglés ha marcado cinco goles al Fulham en los últimos seis choques, mientras que el ex-jugador del Arsenal lleva dos goles en dos partidos desde que volvió de su lesión.

En rueda de prensa previa al encuentro de este domingo, David Moyes habló de la decisión de Vidic de abandonar el club a final de temporada: “Es lo mejor para él y para el club. Seguirá jugando con nosotros hasta junio, dándolo todo por nuestra camiseta, y después yo creo que su sucesor ya está dentro del club”. Del mismo modo, respondió a la pregunta de por qué dejó salir cedido a Zaha: “Es un chico que necesita jugar todos los partidos que pueda para seguir desarrollándose como jugador y estar listo para jugar aquí. En Cardiff le dejarán jugar esos partidos, y estoy seguro de que el año que viene nos aportará muchísimas cosas”.

A abandonar el 'farolillo rojo' de la competición

Por su parte, el Fulham llega a este partido como colista de la competición, siendo el único equipo que aún no ha alcanzado la veintena de puntos -tiene diecinueve actualmente- y tras cuatro derrotas consecutivas. No conoce la victoria desde el día de Año Nuevo, cuando vencieron al West Ham en casa por 2-1. Está a cuatro puntos de salir de los puestos de descenso, por lo que pase lo que pase esta jornada seguirá ocupando los últimos puestos de la tabla clasificatoria, aunque sin duda una victoria en un estadio de tanto prestigio y ante los actuales campeones les serviría como una gran inyección de moral de cara a encuentros venideros. Son uno de los peores conjuntos como visitantes, con tres victorias y nueve derrotas en doce partidos, habiendo anotado únicamente ocho tantos y recibido veintiocho.

René Meulensteen, que formó parte del cuerpo técnico de Sir Alex Ferguson, regresa a la que fue su casa, por lo que se espera un gran recibimiento para él por parte de la afición local. Cogió las riendas del equipo londinense tras la destitución de Martin Jol, pero no ha sido capaz de mejorar los números de su predecesor ni de encauzar el rumbo, por lo que su puesto ya ha sido cuestionado en varias ocasiones por la prensa inglesa. Tras la contundente derrota la pasada jornada en Craven Cottage por 0-3 ante el Southampton, la gota que colmó el vaso fue la eliminación de la FA Cup este pasado jueves ante un modesto como el Sheffield United también en campo 'cottager'. La entidad se ha movido bien y ha incorporado jugadores que ayuden a evitar el descenso que a cada jornada que pasa parece más cercano, por lo que todo lo que sea sumar en un estadio como Old Trafford sería muy positivo.

Para este partido, Meulensteen ya podrá presumiblemente contar con Mitroglou y Heitinga, recién incorporados a la plantilla. Berbatov se marchó al Mónaco, y el técnico holandés no tiene bajas por lesión ni sanción. El Fulham no gana en la ciudad de 'Oasis' al Manchester United desde el año 2003, cuando lo hizo por un tanto a tres. Esa es la única vez que se han llevado los tres puntos de Old Trafford en la era Premier League.

De cara al choque dominical ante el Manchester United, Meulensteen urgió al equipo a olvidarse de los últimos tropiezos y encarar las catorce jornadas restantes con la mayor de las actitudes y con ánimo de darlo todo. Del mismo modo, declaró que: “El United es uno de los mejores equipos de la liga por plantilla, y será duro sacar un buen resultado de allí, pero nuestra necesidad es muy grande y vamos a competir por ello”.