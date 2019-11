West Ham United - Norwich City: 'Big Sam' quiere la tercera victoria consecutiva

Cuando empezó la temporada tanto West Ham United como Norwich City estaban destinados a luchar por no descender siendo el equipo hammer el que, a priori, acabaría peor clasificado de los dos siendo incluido junto a Crystal Palace y Cardiff City como los favoritos al descenso. Esta premonición no tardó en hacerse ver en la Premier League, Crystal Palace, Sunderland y West Ham United caían a las últimas plazas saliendo, el equipo de Sam Allardyce, en alguna ocasión de los puestos de abajo. Con la Premier League un poco más resuelta encontramos al Fulham colista por detrás de Cardiff City y West Bromwich Albion, los otros equipos en descenso, y al Norwich City 16º, dos puntos por encima del descenso y un puesto por debajo del West Ham United, quién solo le supera por la diferencia de goles.

Para explicar un poco esta remontada hay que fijarse en los fichajes de invierno, cuando más cuestionado esta Sam Allardyce, el ex entrenador del Bolton Wanderers trajo al equipo londinense a jugadores de la talla de Abdul Razak, Marco Borriello, Antonio Nocerino, Roger Johnson o Pablo Armero, todos ellos jugadores de primerísimo nivel dispuestos a dejarse la piel por el equipo. Cierto es que alguno no ha debutado aún y solo Nocerino está bien asentado, pero el boca a boca de que ahora el West Ham United es un gran equipo ha hecho crecerse a todos los jugadores, tantos los nuevos como los que quieren mantener su sitio en el once incial.

Otro de los fichajes del West Ham es el de Adrián, este fue en el mercado veraniego pasado pero es ahora cuando se ha reivindicado. El español ex del Betis recibió en dos partidos 9 goles del Manchester City en las semifinales de la Capital One Cup, no por esto tuvo malas actuaciones el meta, el equipo entero fue muy inferior a su rival en ambos encuentros. Ahora, 'Big' Sam confía en Adrián para ser el meta titular de los hammers. En los últimos cinco partidos ha encajado tres goles, los que le marcó el Newcastle en Upton Park, los otros cuatro encuentros los ha terminado con su portería a cero.

Por el Norwich City no vimos tantos fichajes durante el invierno, Chris Hughton cerró únicamente dos incorporaciones, la del interior izquierdo argentino Jonás Gutiérrez y el central africano Joseph Yobo. Ambos están destinados a ser titulares en este equipo y tal y como lo hizo el central ante el Manchester City no parece que le vaya a costar mantener su sitio en el once inicial de los canaries, su actuación junto con Bassong fue excepcional. Jonás Gutiérrez por su parte vuelve de lesión a este partido y parece que será titular pero es Hughton el que tiene la última palabra.

Tabla de precedentes

Estos dos equipos se han enfrentado en 35 ocasiones entre ellos y el balance no puede ser más igualado. El Norwich City ha ganado 13 de esos partidos, otros 11 quedaron empate y esa misma cantidad, 11, son las victorias del West Ham United. 41 goles a favor se reparten cada uno de los equipos siendo igualados incluso al jugar en su feudo, tanto al sumar victorias (9 de cada equipo) como para anotar goles, (27 del West Ham United por 24 del Norwich City).

Temporada Competición Resultado 1994/1995 Premier League NOR 1-0 WHU WHU 2-2 NOR 2003/2004 Championship WHU 1-1 NOR NOR 1-1 WHU 2005/2006 FA Cup WHU 1-0 NOR NOR 1-2 WHU 2012/2013 Premier League NOR 0-0 WHU WHU 2-1 NOR 2013/2014 Premier League NOR 3-1 WHU WHU - NOR

West Ham United: nuevos fichajes, nuevas victorias

El West Ham United llegó lejos en la FA Cup plantándose en las semifinales pero descuidó la liga, quizá demasiado, hasta que no fue eliminado ante el Manchester City el equipo de Londres solo había ganado desde diciembre dos partidos, ante el Tottenham Hotspur 1-2 y ante el Cardiff City por 0-2. Lo demás, derrotas y más derrotas salvo los empates ante el Sunderland 0-0 y West Bromwich Albion 3-3 cosechados en Upton Park. Allardyce hacía malabarismos en la cuerda floja. Tras traer a los nuevos fichajes y caer en la copa, todo ha dado un giro de 180º, se le ganó al Cardiff tras perder 6-0 en la ida de la FA Cup para posteriormente caer en Upton Park 1-3 frente al Newcastle. Tras la vuelta de la copa, un más que meritorio empate a cero goles ante el Chelsea en Stamford Bridge y dos victorias consecutivas ante Swansea City por 2-0 y Aston Villa por 0-2 han aupado a los hammers a la 15ª plaza, fuera del descenso y en una dinámica espectacular.

Ahora deben mantener la racha ante el Norwich City, equipo que les ganó en el partido de ida disputado en Carrow Road, Ravel Morrison puso el 0-1 pero Gary Hooper, Robert Snodgrass de falta directa y Leroy Fer ya en el tiempo añadido final dejaron los tres puntos en el Este de Inglaterra, ahora 'Big' Sam buscará la revancha y volver a ganar en feudo propio.

Norwich City: que el empate ante el City sirva de mucho

Pocos equipos pueden rascarle un punto al Manchester City y quién se lo iba a decir al Norwich City cuando en el partido de ida, el equipo de Manchester lo ridiculizó con un resultado final de 7-0, sí, 7-0, has leído bien. La paliza de los citizens fue monumental en todos los aspectos del juego. Pero el pasado sábado la cosa cambió, el Norwich City salió a morder en lugar de encerrarse atrás a aguantar el resultado inicial pero poco a poco tuvieron los canaries que ir echándose atrás ante las llegadas del Manchester, al final los de Hughton pudieron aguantar, en incluso pudieron ganar el partido, y rascaron un empate que les supo a gloria, ante uno de los aspirantes al título.

Uno de los problemas del equipo amarillo es la defensa, que se ha visto mejorada considerablemente con la puesta a punto de Russell Martin en el lateral derecho y de la buena combinación que parecen formar Yobo y Bassong en el centro de la defensa con el danés Alexander Tettey y/o el neerlandés Leroy Fer por delante de ellos. El Norwich City ha dejado su portería a cero en tres de los últimos cuatro partidos, siendo la derrota ante el Cardiff por 2-1 el único de los últimos encuentros donde Ruddy fue batido.

El Norwich es ahora mismo 16º, con solo dos puntos más que el descenso gracias al empate ante los de Pellegrini, pero esto sabe a poco, si quieren salvarse deben seguir sumando y especialmente ante los equipos "de su liga" como es el West Ham, a quién ya ganó 3-1 en Carrow Road y que será un duro rival para un equipo que no termina de encontrarse cuando juega fuera de casa, veremos si Jonás termina de asentarse en el equipo.

Rachas de ambos equipos

Últimos cinco partidos del West Ham United en Premier League: 8/2 - Aston Villa 0-2 West Ham, 1/2 - West Ham 2-0 Swansea, 29/1 - Chelsea 0-0 West Ham, 18/1 - West Ham 1-3 Newcastle y 11/1 - Cardiff City 0-2 West Ham.

Últimos cinco partidos del Norwich City en Premier League: 8/2 - Norwich 0-0 Manchester City, 1/2 - Cardiff City 2-1 Norwich, 28/1 - Norwich 0-0 Newcastle, 18/1 - Norwich 1-0 Hull City y 11/1 - Everton 2-0 Norwich.

Posiciones en la tabla

La Premier League está muy apretada, sobre todo por abajo. Este six pointer match puede alejar a los dos bastante del descenso o dejarlos metidos en la pomada. La victoria es necesaria en ambos bandos y quizás algo más en el Norwich, que viene de una dinámica peor aunque mejorando poco a poco su juego.

Posibles onces iniciales