Newcastle - Tottenham: cambiar la racha... o no cambiarla

Newcastle y Tottenham se miden este miércoles en jornada intersemanal -que precede al fin de semana de FA Cup-, donde los locales buscarán reponerse del duro varapalo recibido en Stamford Bridge el pasado sábado, cuando un hat-trick del belga Hazard les dejó sin posibilidad alguna de sacar algo positivo de la capital inglesa. Por su parte, el conjunto de Sherwood seguirá intentando afianzar la estupenda racha que mantienen actualmente, ya que sólo han perdido dos de los últimos trece encuentros, y parece que la plantilla está cada vez más confiada en que el objetivo de entrar en puestos de Champions League es muy posible a pesar el intermitente inicio de campaña. Los 'magpies', que ya se impusieron en White Hart Lane por 0-1 en la memorable actuación de Tim Krul buscarán sobreponerse a las numerosas bajas para sumar tres puntos que les ayuden a meter presión al Manchester United en la carrera por alcanzar el acceso a la Europa League.

El Newcastle, estancado y con problemas

Le crecen los enanos a Alan Pardew en el banquillo del Newcastle. No sólo ha conseguido que su equipo sume únicamente cuatro de los últimos veintiún puntos, sino que además vio como la estrella del equipo, el francés Cabaye, abandonaba la disciplina del club para fichar por el Paris Saint Germain. Aparte de eso, su único referente ofensivo de garantías, Loïc Remy, fue sancionado con tres partidos de suspensión y éste será el último encuentro que no pueda disputar debido a ese castigo. En los dos anteriores, su equipo ha marcado cero goles y ha encajado seis, incluyendo tres en la sonrojante derrota en el derbi del Tyne and Wear ante el Sunderland en casa que colmó la paciencia de los aficionados 'geordies' y que no reprimieron su descontento con el rendimiento actual del equipo. A estos problemas deportivos hay que sumarles los extradeportivos que ocurren en el seno de la entidad: hace una semana dimitía el director deportivo Joe Kinnear, incapaz de cerrar refuerzos que eran necesarios más allá de la cesión de Luuk De Jong hasta final de temporada. Del mismo modo, esta misma semana se daba a conocer el despido del entrenador del equipo reserva del Newcastle, Willie Donachie, por agredir presuntamente a uno de sus jugadores. En definitiva, no ha sido un comienzo de año precisamente ideal para el club del norte de Inglaterra.

En cambio, no todo es tan negro como parece. Tan sólo ocho puntos separan al Newcastle de los puestos de acceso a la Europa League con aún treinta y nueve por disputarse, por lo que Pardew tiene motivos de sobra para alentar a su equipo a seguir dando el máximo hasta final de campaña. Sólo están cuatro puntos por debajo de los actuales campeones de liga, el Manchester United, por lo que no es descabellado pensar que una buena actuación en lo que queda por jugar pueda aupar a los de la ribera del Tyne a posiciones más altas. De los próximos cuatro choques ligueros disputarán tres ante su público, con la asequible salida al KC Stadium entre medias.

Su rival de este miércoles, el Tottenham, no se lleva los tres puntos de St James' Park desde agosto de 2004, por lo que querrán prolongar su buena racha como locales ante los londinenses. Pardew no podrá contar con Debuchy, Tioté ni Coloccini por lesión, así como con el mencionado Remy por sanción. Igualmente, tendrá las dudas hasta última hora de Obertan, Papiss Cissé y Gouffran, que se han ido incorporando progresivamente a los entrenamientos tras diversas molestias.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico inglés confirmó su confianza en el joven Adam Armstrong, al que el propio entrenador ascendió al primer equipo del Newcastle dadas sus buenas actuaciones con las categorías inferiores. Del mismo modo, no quiso comentar nada sobre los rumores que apuntan a un posible ultimátum que el técnico habría dado al senegalés Cissé sobre la posibilidad de venderlo en el mercado veraniego a menos que su olfato goleador regrese en estas trece jornadas restantes. También quiso hablar sobre la importancia de los tres puntos ante el Tottenham: “Siempre digo que la salvación no es segura hasta que no consigues cuarenta puntos, y nosotros podríamos alcanzarlos mañana”. Preguntado por lo cerca que el está el Manchester United en la clasificación, apuntó: “No voy a mentir, el resultado del United ante el Fulham me puso contento, porque nos da la oportunidad de alcanzarles en la clasificación. Terminar por delante de ellos esta temporada supondría un logro genial para el club”.

Los 'spurs' buscan no descolgarse de arriba

Por su parte, el Tottenham llega a este partido en el mejor momento de la temporada. Sólo ha perdido dos de los últimos catorce partidos, y parece que ya dejado completamente atrás las dudas y la irregularidad de la etapa Villas-Boas. Con una defensa más centrada, una línea de tres cuartos que trabaja y crea y un delantero en plena forma como es Adebayor, los 'spurs' son uno de los equipos más peligrosos que pueden encontrarse los rivales ahora mismo. Las visitas a Newcastle siempre son una tarea complicada para el Tottenham, pero ahora es sin duda el momento ideal para rendir esa visita y tratar de obtener el máximo botín que les mantenga de lleno en la pelea con el Liverpool por la cuarta plaza.

Tras la victoria por 1-0 sobre el Everton el pasado domingo, el cuadro de Sherwood se sitúa en quinta posición de la tabla clasificatoria, a tan sólo tres puntos de entrar en los puestos de acceso a Champions League. Son el mejor equipo visitante de toda la categoría, con ocho victorias en doce partidos lejos de White Hart Lane. Tres de los próximos partidos de los capitalinos son fuera de casa -empezando por éste en Newcastle-, con la visita del Cardiff a Londres entre medias, y buscarán sacar la mayor cantidad de puntos posible para afrontar con garantías el duro mes de marzo que les espera, con partidos ante Chelsea, Arsenal, Southampton y Liverpool además de los compromisos de la Europa League.

Para este encuentro, Sherwood no podrá contar con Lamela, Sandro ni Chiriches por lesión, mientras que será duda Sidgursson por las molestias que le impidieron disputar la jornada pasada. Adebayor volverá a ser el referente en ataque, relegando nuevamente a Soldado al banquillo, que desde luego está completando una campaña para olvidar y no está justificando en absoluto el elevado coste de su fichaje. Townsend, que ya ha superado completamente su lesión y disputó unos minutos el domingo ante el Everton, podría recuperar la titularidad, completando con Lennon y Eriksen una temible línea de tres cuartos de ataque. Walker y Rose serán los laterales, con el imperial Vertonghen -que está cuajando una excepcional temporada, al nivel de la anterior- en la retaguardia.

Al ser preguntado en rueda de prensa por este encuentro, Tim Sherwood declaró que “Newcastle siempre es un lugar complicado para venir a jugar, es duro sacar algo positivo de aquí, pero confiamos en callar a la afición local con nuestro juego. El gran resultado ante el Everton no servirá de nada si caemos en este partido”. Asimismo, el técnico inglés habló de las lesiones de su plantilla: “Ahora mismo tenemos a unos cuantos chicos lesionados, pero aún así debemos reponernos y hacer el máximo para seguir luchando por nuestros objetivos”.

Posibles alineaciones