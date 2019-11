Resultado Fulham - Liverpool en la Premier League

23:02. Hasta aquí la retransmisión de este partido, Fulham - Liverpool, con el resultado de 2-3 favorable a los 'reds'. Muchas gracias por su atención, saben que pueden seguir siempre el mejor fútbol y gratis en VAVEL. Un saludo.

23:01. Así queda la Premier:

Pos Club PJ Pts 1 Chelsea 26 57 2 Arsenal 26 56 3 Man City 25 54 4 Liverpool 26 53 5 Spurs 26 50 6 Everton 25 45 7 Man Utd 26 42

23:00. Este fue el 2-3 de Gerrard.



22:59. Los cuatro primeros goles del partido:



22:54. Repasamos a continuación los goles del encuentro.

22:52. La celebración de Gerrard, vía @LFC

FINAL. FULHAM 2 - 3 LIVERPOOL. Espectacular remontada de los 'reds', que se meten de lleno en la pelea por el título. Por el contrario, el Fulham seguirá como colista tras un encuentro en el que no mereció perder.

96' Tiempo cumplido, le queda una al Fulham.

95' Último minuto, le dura muy poco el balón al Liverpool, casi controla Bent dentro del área.

94' A la contra casi llega la sentencia, pero el disparo de Teixeira a la media vuelta se fue alto.

92' Cambio rápido de Rodgers, quita a Coutinho y saca a Agger. El partido no ha acabado, colgará balones el Fulham. En Old Trafford ya empataron en el 94.

91' Le adivinó Stokdale el disparo, pero el penalti iba muy ajustado al palo. Lo celebran mucho los 'reds', saben de lo importantes que son estos tres puntos. Decepción en las filas del Fulham.

91' ¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOOL!!! ¡¡¡GOOOOOOOOL DE GERRARD!!!

90' Se añaden 5, lo va a tirar Gerrard.

90' ¡¡¡Penalti a favor del Liverpool!!! Clarísimo, de Riether sobre Sturridge.

89' Se acerca el 90 y el Liverpool ha perdido fluidez. Se añadirán varios minutos por la asistencia a Stekelenburg.

87' Kacanikic saca petróleo de la nada, Skrtel le derribó provocando la falta lateral para el Fulham.

85' Contra del Liverpool tras el córner. Teixeira se equivocó con el disparo cuando había rematadores esperando dentro del área.

84' Los fallos defensivos del Liverpool ceden un córner tras disparo de Holtby.

82' La ha tenido Coutinho, pase atrás de Suárez y el disparo del brasileño desde la frontal se marcha rozando el larguero.

81' Pues va a debutar el joven Teixeira, dorsal 53, entra en lugar de Sterling.

80' El Liverpool tiene poco más de 10 minutos para ir a por la victoria. No ganar hoy es un paso atrás en la pelea por el título.

79' Fantástico el corte de Kvist sobre la internada de Sturridge. El ex del Chelsea acabó incluso cometiendo falta.

77' La celebración del Liverpool en el 2-2, vía @LFC.

76' Amarilla para Henderson, cortó en falta la contra del Fulham.

75' Se marcha directamente a vestuarios Stekelenburg, por suerte ha quedado en un susto y sale andando por su propio pie. Sale Stockdale que no ha podido ni calentar.

74' Le ha pegado Suárez en la cara a Stekelenburg, que tiene una inflamación importante debajo del ojo y parece algo mareado. Tendrá que ser sustituido.

73' Choque entre Suárez y Stekelenburg cuando peleaban por un balón dividido. Queda tendido en el suelo el guardameta holandés.

71' Empata el Liverpool gracias al brasileño. Cogió la pelota en la derecha, tiró la diagonal hacia dentro en la frontal del área, no le salió nadie y batió a Stekelenburg con una rosca ajustada al palo.

71' ¡¡¡GOOOOOL DEL LIVERPOOOL!!! ¡¡¡GOOOL DE COUTINHO!!!

70' Primer cambio en el Fulham: se va el autor del 2-1, Richardson, muy cansado, y entra Kacaniklic.

69' Se les ve muy nerviosos a Skrtel y Touré, los centrales 'reds', fallando en los controles. De fallos de cada uno vinieron los goles del Fulham.

68' Buscó Suárez una genialidad dentro del área con un sombrero, pero su volea de primeras acabó rebotando al cuerpo de un defensor.

67' Muy definido el estilo del Fulham, esperando atrás y saliendo a la contra. Le ha ido bien hasta ahora. No llegó Bent al control en la última ocasión.

65' Se confirman los problemas a domicilio del Liverpool, sobre todo en defensa. Los de Anfield han encajado más de dos goles en ocho de sus últimos 10 encuentros fuera de casa.

2 - Liverpool have now conceded 2+ goals in eight of their last 10 Premier League away games. Weakness. — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2014

63' Cuando peor estaba el Fulham, en una jugada sin aparente peligro, llegó un centro al área del Liverpool desde la derecha, Skrtel falla en el despeje, el balón le cae a Richardson en boca de gol y no perdona. No merece ir perdiendo el Liverpool pero su defensa está cometiendo hoy muchos errores. Tienen los de Rodgers 25 minutos para remontar.

63' ¡¡¡GOOOOOOL DEL FULHAM!!! ¡¡¡GOOOOOOOL DE RICHARDSON!!!

61' ¡¡¡Suárez al palo!!! Está avisando el Liverpool, el disparo con la derecha del uruguayo se fue a la madera.

60' Encierra atrás el Liverpool a su rival. Sturridge creando peligro desde la derecha. Córner a favor de los 'reds'.

59' Domina por completo el Liverpool, siempre Sturridge, Gerrard o Suárez. El pase de la muerte del uruguayo se pasea por el área pequeña, nadie acompañó desde segunda línea.

56' Amarilla para Coutinho, derribó por detrás a Richardson para frenar el contragolpe de los 'cottagers'.

55' Ahora sí estivo bien Touré ganando por arriba a Bent en una peligrosa contra del Fulham.

54' Otra de Suárez. Despierta el Liverpool. Su disparo cruzado con la zurda se marcha rozando el poste.

53' Espectacular Gerrard, reparte juego y corta las contras peligrosas del Fulham.

52' Lo intentó Sidwell desde su campo, tenía que probarlo con el viento que sopla en Londres. Estuvo muy atento Mignolet para evitar el gol.

52' Al Liverpool le sigue faltando precisión, jugadores como Coutinho o Flanagan están fallando pases muy fáciles.

51' Muchos jugadores del Fulham por detrás del balón. Se le puede hacer muy largo el partido a los 'cottagers' y aparece cada vez más Suárez.

51' Así celebró Sturridge el 1 - 1. Foto: @LFC

50' Falta directa de Suárez, la deja pasar Stekelenburg, el balón salió por poco. Buena vista del holandés-

49' La diferencia la están marcando las estrellas del Liverpool, hay peligro cada vez que la tienen Suárez, Sterling o Gerrard.

48' Parece estar más colocado atrás el Fulham, casi los 11 en el propio campo. Riether corta en falta la internada de Suárez. Tarjeta amarilla.

46' Muy buen corte de Holtby a Sterling, quien además comete falta sobre el 'cottager'.

22:04. GIF del gol de Sturridge, vía @offthepost

22:01. Va a reanudarse el partido. Sin cambios en ninguno de los dos equipos.

21:58. Imagen del tanto de Sturridge. Foto: @MailSport

21:55. Sturridge es el primer 'red' que marca en siete partidos seguidos de Premier League.

7 - Daniel Sturridge has now scored in seven consecutive Premier League appearances, the first Liverpool player to do this. Dancer. — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2014

21:53. Gerrard iguala su récord de asistencias en Premier con 9.

9 - Steven Gerrard has matched his best ever total of assists in a PL season (level with 2012-13 & 2008-09). Vintage. — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2014

21:51. Estadisticas al descanso de ambos equipos.

DESCANSO. Ha sido mejor el Fulham en esta primera mitad, aunque la calidad de Gerrard y Sturridge ha puesto el empate en el marcador.

48' No llegó Suárez aunque se deshizo de su defensor, un fallo de Flanagan en el control casi provoca una contra peligrosa del Fulham.

47' Falta lateral servida por Gerrard, despeja Riise a córner. La última para el Liverpool.

45' Sturridge, siete goles en 2014. Nadie ha marcado más que el desde año nuevo.

Daniel Sturridge has now scored more Premier League goals (7) in 2014 than any other player. #LFC — Squawka Football (@Squawka) February 12, 2014

44' Disparo de Gerrard muy potente desde lejos que se va alto. Clave para el Liverpool que el capitán haya adelantado su posición. Comenzó el partido por delante de la defensa en ausencia de Leiva.

42' 43 goles del Liverpool esta temporada en una primera parte, dos más que el United en total.

43 - Liverpool have now scored 43 first-half goals this season, two more than Man Utd have in total. Inevitable. — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2014

41' Genialidad de Gerrard que corta la contra del Fulham y con el exterior de la bota encuentra a Sturridge, que solo ante Stekelemburg la manda al fondo de la red. Empata el Liverpool, empate muy sufrido para los de Rodgers.

40' ¡¡¡GOOOOOOOL DEL LIVERPOL!!! ¡¡¡GOOOOOOL DE STURRIDGE!!!

38' Ahora sí pudo rematar Sturridge de cabeza el centro de Sterling desde la derecha, pero le dio muy mal a la pelota, el balón salió desviado.

37' Intentó combinar el Liverpool al primer toque pero Flanagan falló en su entrega a Suárez. Muchos problemas para el Liverpool para llegar arriba.

35' Vuelve a estar mejor el Fulham, que transmite peligro en cada llegada. Nuevo córner favorable a los 'cottagers'

34' ¡Darren Bent arriba fuera! Peligrosa contra del Fulham por la izquierda, el centro de Richardson y el delantero inglés que remata alto de cabeza. En la jugada siguiente, otro centro desde la izquierda lo despeja Skrtel con problemas, en una jugada muy parecida al autogol.

33' Superior el Fulham al Liverpool en el centro del campo con la presión, hasta tres jugadores había sobre Cissokho en banda en la última jugada.

31' El GIF del gol en propia de Touré, vía @comgifs

29' Touré derribó al árbitro en la jugada anecdótica del encuentro. Imagen: @MailSport

28' Ocasión para el Fulham al córner, Sidwell se quedó solo en el punto de penalti pero no llegó por centímetros al remate.

27' Cada vez más dominador del partido el Liverpool, aunque no concreta las ocasiones. Bien plantado en el campo el Fulham.

26' Intentaron la pared Suárez y Sturridge pero intervino muy bien Tunnicliffe para cortarla y sacar el balón jugado.

24' Aparatosa entrada de Sidwell sobre Suárez. Protestan falta los 'reds' pero acertó Dowd, tocó balón.

24' El Liverpool recupera ahora rápido el balón, pero está muy impreciso en sus pases.

22' Muy atento Stekelemburg saliendo del área para despejar, casi controla Suárez solo con el mano a mano. Sigue con muchos problemas en Liverpool, que no se parece en nada al del sábado.

17' Le está costando mucho al Liverpool hacerse con el control del partido, sigue teniendo sus opciones cara a puerta el Fulham.

15' Imagen de Touré tras el gol. vía @casadelfutbol

12' Stekelemburg salva el empate de Suárez con reflejos. El uruguayo se sacó un disparo de la nada que casi sorprende al holandés.

9' Casi marca el segundo Holtby en la jugada posterior, su disparo desde fuera del área se fue fuera por poco.

8' Había avisado el Fulham, y de la forma más inesperada llega el 1-0. Intentó Richardson ponerla atrás después de recibir solo dentro del área, Touré llegó fácil a despejar pero le pegó mal y acabó introduciendo el balón en su portería. Segundo fallo del marfileño tras su error del día del West Brom.

8' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DEL FULHAM!!! ¡¡¡GOOOL DE KOLO TOURÉ EN PROPIA PORTERÍA!!!

6' El fulgurante inicio de partido está perdiendo ritmo, el dueño del balón es el Fulham.

3' Buen arranque del Fulham, ahora tuvo que despejar Touré en el área pequeña con Bent a punto de rematar a gol.

1' Ha comenzado ya el partido con una ocasión de peligro para el Fulham, aunque ahora ya se ha hecho el Liverpool con el balón.

21:02. ARRANCA EL PARTIDO.

20:54. A esta misma hora se disputa un interesante Arsenal - Manchester United que pueden seguir en VAVEL.

20:50. El Liverpool ha marcado 42 de los 63 goles en las primeras partes. Esa cifra en primera mitades supera el total de goles de 16 equipos de la Premier League.

20:47. El Fulham solo ha ganado tres partidos en casa esta temporada. De 16 jugados, ha perdido 12, ya que ha logrado además de tres victorias, un empate.

20:43. Sturridge es el máximo goleador de la Premier en este 2014 con seis goles anotados.

Daniel Sturridge has scored 6 Premier League goals in 2014. No top flight player has scored more during that period. pic.twitter.com/OyHuEzsafM — Squawka Football (@Squawka) February 12, 2014

20:40. De los últimos 11 encuentros fuera de casa, el Liverpool solo ha dejado su portería a cero en una ocasión, en el 0 - 5 al Tottenham

1 - Liverpool have kept just one clean sheet in their last 11 Premier League away games. Stormy. — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2014

20:36. Cabe destacar quese enfenta hoy el equipo más goleado de la Premier, el Fulham, con 55 goles en contra en 25 partidos, contra el segundo más goleador, el Liverpool, con 63 goles en otros 25 encuentros disputados.

20:34. También se le dan bien los 'cottagers' a Luis Suárez, que acumula cuatro goles contra ellos en los últimos cuatro enfrentamientos. Ambos son precisamente los dos máximos anotadores de la competición:

# Jugador Club Goles 1 Luis Suarez Liverpool 23 2 Daniel Sturridge Liverpool 15 2 Sergio Agüero Man City 15 4 Eden Hazard Chelsea 12 4 Yaya Touré Man City 12

20:30. En el último enfentamiento entre ambos en Craven Cottage, los 'reds' vencieron por 1 - 3 con tres goles de Sturridge. Foto: BBC.

20:20. Se quedan en el banquillo del Fulham los suplentes: Stockdale, Hangeland, Kasami, Kacaniklic, Duff, Cole y Scott Parker.

20:17. Confirmado también el 'once' del Fulham: Stekelenburg, Riether, Heitinga, Burn, Riise, Tunnicliffe, Sidwell, Kvist, Richardson, Holtby y Darren Bent.

20:14. Se estrena como reserva el joven mediocentro portugués de 21 años, Joao Carlos Teixeira. Lleva el dorsal 53. Foto: @LFC

20:10. Se quedan en el banquillo: Jones, Agger, Kelly, Allen, Moses, Teixeira y Iago Aspas.

20:07. Alinación confirmada en el Liverpool, la anuncia el club en Twitter:

Photo: Tonight’s #LFC starting XI match graphic pic.twitter.com/uD70I4GmCT — Liverpool FC (@LFC) February 12, 2014

20:00. En el Fulham, se espera que vuelvan a la titularidad jugadores como Bent, Parker, Duff o Hangeland, mientras que seguirán de baja Amorebieta y Mitroglou, que aún no ha podido debutar con su nuevo equipo por una lesión de rodilla. En el Liverpool, son bajas Leiva, Sakho y José Enrique, mientras que Agger y Glen Johnson podrían regresar al 'once'.

19:58. Es una jornada en la que el Liverpool puede volver a recortar puntos sobre el líder como ya hizo en la última jornada, ya que el Chelsea empató anoche en The Hawthorns contra el West Brom (1-1).

19:53. El Liverpool, a diferencia de sus resultados en Anfield, baja su rendimiento fuera de casa. Solo han ganado tres de los últimos 11 encuentros disputados a domicilio, mientras que esta temporada, solo ha logrado la victoria en uno de los tres partidos disputados en Londres. Victoria en White Hart Lane sobre el Tottenham y derrotas contra Chelsea y Arsenal.

19:49. Este partido también puede suponer el fin de dos rachas negativas. Por una, la del Fulham, que lleva sin ganar desde el 1 de enero, cuando venció al West Ham por 2 - 0. Por otra parte, la del Liverpool, que lleva dos jornadas sin conocer la victoria fuera de casa. Tras el 3 - 5 al Stoke, los de Rodgers han cosechado dos empates seguidos a domicilio, contra Aston Villa y contra West Bromwich Albion.

19:40. Ambos equipos vienen de lograr resultados positivos en la última jornada. El Liverpool dio una de las mayores exhibiciones de la temporada, con un 5 - 1 al entonces líder, el Arsenal. En 20 minutos, los de Rodgers ya ganaban 4 - 0 después de los dos tantos de Skrtel, uno de Sterling y otro de Sturridge.

19:34. Como acabamos de decir, es un partido que enfrenta a dos equipos con objetivos muy opuestos, con los dos equipos muy alejados en la clasificación. El Fulham es colista de la Premier con solo 20 puntos, a cuatro de la salvación. Una victoria hoy sacaría a los de Meulensteen del farolillo rojo de la clasificación. Por su parte, el Liverpool es cuarto con 50 puntos, a siete del líder, el Chelsea, y con tres puntos de ventaja sobre el Tottenham, quinto.