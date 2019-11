Resumen de la Jornada 26 de la Premier League: el Chelsea falla pero sigue en lo más alto

El Chelsea mantiene el liderato de la Premier League pese a empatar contra el West Bromwich Albion. El Arsenal no aprovechó el pinchazo de los blues, ya que no pudo pasar del empate contra el Manchester United. Liverpool y Tottenham no fallan sus respectivos compromisos y la pelea por el título y por los puestos de Champions League se aprieta más que nunca. El Fulham no levanta cabeza y se hunde un poco más en la última posición.

West Ham United 2-0 Norwich City

Los hammers logran su tercera victoria consecutiva y su cuarto partido consecutivo sin recibir un gol tras ganar por 2-0 al Norwich en Upton Park. Ambos equipos tuvieron claras ocasiones para adelantarse en el marcador, pero los guardametas lo impidieron en diversas oportunidades. No fue hasta el minuto 83 cuando el West Ham desequilibró la balanza a su favor gracias a un remate de cabeza de Collins, propiciado por el garrafal error en la salida de Rudy. Ya en el tiempo de descuento Diamé aprovechó un despiste de la defensa rival para sentenciar el encuentro.

Cardiff City 0-0 Aston Villa

Empate sin goles que mantiene al Cardiff en puestos de descenso y al Aston Villa a tan solo cuatro puntos por encima de ella. El poco acierto de los delanteros del conjunto galés en la primera parte y la superlativa actuación del portero Marshall en la segunda mitad fueron los culpables de que el encuentro se saldara sin goles.

Hull City 0-1 Southampton

El Southampton confirma la recuperación de su buena forma tras el tramo de malos resultados sufrido a mitad de temporada con una victoria por la mínima en el campo del siempre correoso Hull City. Los delanteros de ambos equipos estuvieron muy participativos y tuvieron claras ocasiones para marcar, aunque no pudieron concretar ninguna. La igualdad la rompió el central saint José Fonté después de una rocambolesca jugada en el área del Hull City.

West Bromwich Albion 1-1 Chelsea

Inesperado pinchazo del líder ante un West Brom que desde la llegada de Pepe Mel al banquillo todavía no conoce la victoria. El Chelsea se adelantó en la primera parte por mediación del omnipresente Ivanovic pero no fue capaz de materializar su superioridad y se llegó a los últimos minutos con el partido sin resolver. Esta situación la aprovechó Anichebe para anotar un gol en el 87 y rescatar un vital punto para los baggies, que siguen empatados a puntos con el Sunderland, que limita los puestos de descenso. El Chelsea sigue en el liderato momentáneamente debido al aplazamiento del partido del Manchester City.

Newcastle 0-4 Tottenham

El Newcastle sigue en caída libre tras la marcha de Yohann Cabaye, que no pudo hacer nada para frenar a un crecido Tottenham que se mete de lleno en la lucha por los puestos de Champions League. Adebayor sigue siendo el hombre clave del Tottenham de Tim Sherwood y lo demostró una vez más con un doblete en St. James Park. Paulinho y Chadli pusieron la guinda a una holgada victoria que asienta a los spurs en la quinta plaza de la clasificación.

Stoke City 1-1 Swansea City

Encuentro muy igualado entre dos equipos separados en la zona media de la clasificación por tan solo un punto. Se adelantaron los locales en la primera mitad gracias a un gol del eterno Peter Crouch, pero el equipo de Mark Hughes ofreció poco más en el encuentro. A partir de ahí el dominio fue del Swansea que logró el empate en los primeros minutos del segundo tiempo por mediación de Chico Flores. El conjuntó galés se volcó sobre la meta defendida por Begovic y estuvo realmente cerca de consumar la remontada.

Arsenal 0-0 Manchester United

Los gunners no aprovecharon el pinchazo del Chelsea para asaltar de nuevo el liderato debido a que no fueron capaces de pasar del empate ante el Manchester United. Un partido que no hizo honor a los equipos que habían sobre el campo y en el que no se vieron ocasiones claras hasta los últimos diez minutos cuando las urgencias entraron en juego, pero que ninguno de los dos equipos pudo concretar. Empate que no deja satisfecho a ninguno.

Fulham 2-3 Liverpool

El partido más intenso de la jornada se disputó en Craven Cottage entre un Fulham que no levanta cabeza y sigue como colista y un Liverpool que aprovecha los fallos de Chelsea y Arsenal para meterse de nuevo en la lucha por el título. El Liverpool tuvo que darle la vuelta al marcador en dos ocasiones para lograr alzarse con la victoria. La defensa red sigue siendo un lastre que regala goles partido tras partido pero el magnífico estado de forma de sus atacantes permiten una vez más salvar los muebles al equipo de Brendan Rodgers.

Manchester City - Sunderland (Aplazado)

El encuentro entre Mancherster City y Sunderland fue suspendido debido a un temporal de viento que azotó el estadio e impidió la disputa del partido con seguiridad para aficionados y jugadores.

Everton - Crystal Palace (Aplazado)

El encuentro entre Everton y Crystal Palace fue suspendido debido a un temporal de viento que azotó el estadio e impidió la disputa del partido con seguiridad para aficionados y jugadores.