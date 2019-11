Resultado Everton - Swansea en la Premier League

RESUMEN: El Everton se ha impuesto al Swansea por 3-1 en un partido intenso pero también lleno de imprecisiones por parte de ambos equipos. En el minuto 5, los Toffees se adelantaban en el marcador con un gol del debutante Lacina Traoré, aunque diez minutos más tarde llegaba la respuesta de los visitantes gracias a un gran remate de De Guzmán a centro de Taylor desde el lado izquierdo. Pese a que el Everton daba sensación de peligro cada vez que se acercaba a la portería de Tremmel, con Mirallas y Barkley muy activos, lo cierto es que el Swansea llegaba con unas contras no demasiado rápidas pero eficaces. Sin embargo, un tiro al palo de Pienaar después de un centro de Baynes pudo poner el 2-1 antes del descanso. Tras la reanudación la mala fortuna se cebó con los galeses. Un error garrafal de Taylor al retrasar la pelota desde el lateral hacia su portero propició el gol de Naismith, que a placer batía a Tremmel y ponía el 2-1. Más tarde, ya en el 71, Leighton Baynes hacía el tercero desde el punto de penalti después de que Richard derribara a Naismith en el área. De esta forma, el Everton pasa a la siguiente ronda y el Swansea se despide de la competición. Esto ha sido todo desde VAVEL. ¡HASTA LA PRÓXIMA!



93' FINAL DEL PARTIDO. EVERTON 3- SWANSEA 1.



90' SE AÑADEN 4 MINUTOS. Esto está visto para sentencia...



88' CAMBIO EN EL EVERTON: Entra Deulofeu y sale Mirallas. Gran partido del belga. Mientras tanto, Naismith se retira del campo. Está mareado por una jugada anterior y no puede seguir. No le quedan más cambios a Roberto Martínez.



86' AMARILLAS PARA LITA Y CAÑAS. Al primero por un entradón que habría sido roja en cualquier otra liga, y al segundo por protestar.



85' Se prepara Deulofeu en la banda. En un minuto entrará al campo el joven español. Minutos de la basura para él.



81' Friend para el partido por un golpe de Amat a Naismith, que se recupera sin problemas. ¡10 minutos para el final, señores!



79' Pero remata fuera Jagielka... El Swansea no ve la luz al final del túnel...



78' Córner para el Everton. Hay lío en el área y el árbitro habla con los jugadores...

77' Leighton Baynes puede presumir de no haber fallado nunca un penalti en Premier League.





71' ¡GOOOOOOL DE BAYNES! Perfecta ejecución del lateral por el lado derecho. Richard cometió un penalti absurdo y claro sobre Naismith. El Everton sentencia el partido...



71' ¡PENALTI A FAVOR DEL EVERTON!



68' CAMBIO EN EL SWANSEA. Sale del terreno de juego Lamah y entra Lita.



67' ¡Madre mía la que ha tenido Mirallas! Centro exquisito de Coleman que el belga manda a las gradas cuando solo tenía que empujarla. Se lamenta Mirallas...



65' ¡GOOOOOOL DE NAISMITH! Qué error garrafal de Taylor, que queriendo retrasar la pelota hacia su portero le regala un pase de gol a Naismith. Demasiado castigo para el Swansea, que estaría fuera de la competición de acabar así el partido.



64' ¡Cabezado de Pienaar que se va fuera por muy poco! Gran centro de Coleman.



60' CAMBIO EN EL EVERTON: Entran Naismith y Osman y se retiran Barkley y Lacina Traoré. Con este cambio Martínez quiere tener más posesión en el mediocampo.



59' Saque de puerta para los visitantes. Pero Goodison Park pide córner. Mirallas habla con el árbitro. Roberto Martínez prepara un doble cambio...



57' Gran presión del Swansea. Muchas dificultades para el Everton a la hora de sacar la pelota desde atrás.



55' Lamah comete falta en el área del Everton. Agarra a Distin ante la atenta mirada del árbitro. Destaca la actitud más activa de Lamah en los primeros compases de la segunda parte.



54' Muchas indecisiones por parte de ambos equipos. Nadie pone la pausa en el centro del campo.



52' ¡Volea de Dyer! Pero no golpea bien y el balón se marcha fuera. Balón para Joel.



51' FALTA DE COLEMAN. Va a sacar la falta el Swansea...



47' ¡Barkley! Golpeo muy fuerte del joven inglés, que acaba en las manos de Tremme. El Everton ha salido mucho más agresivo en la presión.



45' COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. Ha habido un cambio en el Swanse durante el descanso. Entra Dyer y sale del campo un desaparecido Routledge.



15:25 Chico Flores, que no ha entrado en la convocatoria de hoy, ha colgado esta divertida foto en su cuenta de Twitter.

Come on Swansea !!! #FACup pic.twitter.com/NNFVXbE4h7 — Chico Flores (@ChicoFlores12) febrero 16, 2014

Interesante propuesta de un Swansea al que se le puso el partido cuesta arriba en el minuto 4 después del gol del debutante toffee Lacina Traoré. Sin embargo, un centro al área de Taylor rematado magistralmente por De Guzmán puso las tablas en el encuentro en el minuto 15. Partido abierto para la segunda parte...Friend añade dos minutos. Llegaremos hasta el 47.Ahora el balón es del Swansea, que intenta dormir el partido hasta que llegue el descanso.La para Joel... La propuesta de Garry Monk está siendo mucho más atractiva que en los partidos de Premier. Las contra de los galseses están siendo muy efectivas, salvo que a no son especialmente rápidas.Tremenda parada de... Tremmel. El portero alemán pone la calma bajo palos. Quizá algo previsible el golpeo de Mirallas al lado izquierdo del guardameta.Baynes y Mirallas preparados en la frontal. ¡Cuidado! Casi todo el Swansea en la barrera...El Swansea intenta producir paredes por el centro, pero no encuentra huecos.¡Centro de Lamah desde la izquiera! Pero el balón no encuentra rematador y se marcha fuera...Álvaro Vázquez la tira fuera... Llegaba muy forzado y el balón es de Joel. El Everton pone una marcha más.Éste ha vuelto a caerse al suelo y ha pedido el cambio. Se toca en el isquiotibial izquierdo. Lesión muscular evidente.Menudo fallo de Jordi Amat. Mal partido del español hasta el momento.Bartley se ha hecho daño y ha pedido el campo. Sigue en el campo, pero entrará Williams en unos minutos...El partido está precioso. De ida y vuelta. El Everton llega con muchísima facilidad a campo rival, pero sorprende la fragilidad defensiva también de los Toffees. Pablo Hernández está siendo de nuevo el mejor de los visitantes.Internada de Baynes por la izquierda que acaba en centro medido para el sudafricano. Sin embargo, éste golpea el palo con un bonito cabezazo. El rechace le cae a Traoré, pero no puede batir a Tremmel.Se equivoca Tremmel sacando de puerta en largo. El Swansea pierde la pelota muy rápido. Cañas y De Guzmán tienen que asumir más riesgos si quieren que el juego de su equipo tenga continuidad.Con este resultado habría replay en el Liberty Stadium. Pero esto no ha hecho nada más que empezar.Baynes comete un error y no cierra en el área la llegada de De Guzmán. La jugada viene precedida de un error en la salida del balón de Pienaar.Intenta sacar la pelota desde el flanco izquierdo y la lanza atrás inexplicablemente. Casi le da un susto a Joel.Saque de puerta para el Swansea. Mirallas, Barkley y Pienaar están mareando literalmente a los centrocampistas del Swansea. Muy superior el Everton.Intenta irse de Taylor dentro del área, pero se adelanta demasiado el balón. Corta Bartley...Bonita internada del joven inglés, que lo intenta desde el lado izquierdo de la frontal, pero sin suerte.El Everton tiene la posesión del partido hasta el momento. Los galeses no están acostumbrados a correr detrás de la bola.Indecisión de la defensa del Swansea en el área y el costamarfileño se la encuentra en el punto de penalti para batir a Tremmel a placer.Falta a favor del Everton. Va a botarla Mirallas...¡La tuvo Álvaro Vázquez! Enorme pase de Pablo Hernández que le pone en bandeja un balón a su compañero español. Sin embargo, Vázquez se duerme en los laureles y Joel Robles ataja la bola. Buena oportunidad...Va a comenzar el partido. Ambientazo en Goodison Park. Antes un minuto de silencio en honor al recién fallecido Tom Finney.Recordemos que el Everton llega a este choque más descansado después de que se cancelara su partido contra el Crystal Palace la semana pasada. Por su parte, los galeses tuvieron que sufrir mucho para conseguir un punto muy valioso contra el Sunderland en el Britannia Stadium. ¿Se notará este desgaste en las piernas de los futbolistas? Parece claro que la decisión de Monk de dar descanso a Bony y Dyer tiene que ver con el partido de Europa League del jueves frente al Nápoles.Y tenemos más datos interesantes. Por ejemplo, que Leon Osman y Leighton Banes han marcado 6 goles en FA Cup, más que cualquier jugador de la plantilla. Además, también hay que destacar que han pasado 31 años desde el último gol del Swansea en Goodison Park. Fue en febrero de 1983 y el partido entonces acabó con el resultado de 2-2.El delantero de Costa de Marfil Lacina Traoré está ya preparado para hacer su debut con el Everton. Veremos lo que nos ofrece el exjugador del Mónaco.