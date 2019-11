Europa League 2013/2014: Rubin Kazan, mucho ruido y pocas nueces

El Rubin Kazan es, por ahora, un equipo sin formar, con mucho que mejorar y sobre todo, con muchas decisiones pendientes que tomar; empezando por la dirección deportiva y acabando por los jugadores. La alineación inicial que se mostrará ante los helipolitanos es una incógnita, ya que aún faltan posiciones por cubrir y otras con un serio overbooking. Por ejemplo, la posición de media punta que usó el ex entrenador Kurban Berdyev contra el Zulte Waregem hoy ya es historia dado que Nathko, un prometedor medio centro ofensivo israelí, ha dejado el equipo poco después de superar al club belga, dejando huérfana esa argamasa que une ataque con centro del campo y que ha supuesto muchos goles y asistencias para el conjunto ruso. Eremenko sería el más válido para ocupar ese vacío, aunque, de momento, es muy importante las tareas que hace como medio centro, a veces medio derecho, y otras como medio centro creador, que no media punta.

El extremo derecho es otra incógnita, dado que Karadeniz y Wakaso son zurdos y apenas han jugado a banda cambiada. La solución más inmediata sería que se acostumbrasen a jugar en una posición experimental que no es la suya habitual, como resultado de una nefasta organización directiva que no ha incorporado aún a un extremo derecho natural. Un ejemplo antagónico es la superpoblación que existe en la defensa del conjunto, que suele armarla con tres. Burlak, Navas, Kvirkvelia, Sharonov, Abishov y Kombolov son los centrales, mientras que en los laterales, que no se olvide que también son zagueros, se encuentran: Mavinga, Getigezhev y Kuzmin – este último actúa, a veces, de medio centro -. Nueve hombres de atrás para una línea de tres, que, ocasionalmente, forma con cinco jugadores haciendo esa típica alineación de “autobús” que no deja apenas luz a la portería. Si se analiza al equipo posición por posición, aunque a tientas, ya que no hay un orden jerarquizado ni un sistema preferente en los onces base, se encuentra lo siguiente, empezando desde la portería:

Portería: allí donde la duda no es reina

Quizá sea la única posición segura en el equipo, donde Ryzhikov es indispensable, y los que le siguen, Arlauskis y Nesterenko, podrían perfectamente jugar, y en el caso del último, debutar contra el Betis.

Ryzhikov

Portero titular, indiscutible en las alineaciones de Bilyaletdinov y un veterano de la plantilla del Rubin. Solo ha sido internacional una vez, en el 2011 con Dick Advocaat. Ahora, con 33 años – edad perfecta para un buen portero que se precie – se reafirma como uno de los mejores cancerberos de la liga rusa, con un registro de 14 goles encajados en 19 partidos disputados. Todo un cerrojo en la portería que los jugadores del Betis tendrán que anular.

El guardamenta suplente, Arlauskis, ha sido titular en el último partido del Rubin, precisamente contra el Zulte Waregem en Europa League. A sus 26 años se ha hecho con un puesto en la selección lituana, con la que ha disputado ya once encuentros. Destaca por sus magníficos reflejos, aunque aún tiene tiempo para mejorar y, seguramente, para desbancar a Ryzhikov.

Defensa: cambio generacional y experimentos varios

Si se observa detenidamente la última alineación del equipo, un 3-4-2-1, se ve que Marcano, Navas y Sharonov hicieron la defensa de tres; pero los laterales, Mavinga y Kuzmin tuvieron que ser los extremos ante la falta de Karadeniz y Wakaso y el ya sabido déficit de hombres de banda. Pero la cosa no se queda ahí. Abishov, central de Azerbaiyán al que apenas se dio minutos, jugó el partido como pivote con M'Vila en el centro del campo.

Oleg Kuzmin

Se trata de un lateral derecho al uso, de los de antes, en los que prima el trabajo defensivo antes que galopar por banda. Es cierto que tiene una gran zancada y es rápido pero sus cualidades defensivas, muy notables, tapan cualquier incursión por la línea de cal. Curtido en la cantera del Spartak de Moscú y posterior integrante del Chernomorets y FC Moscú, es un fijo en el once del entrenador, que aún no ha encontrado recambio para él.

Taras Burlak

El joven central, procedente del Lokomotiv, quizá cuente con la titularidad en el equipo de Bilyaletdinov, lo que supondría su primer encuentro oficial con el Rubin Kazan. Una titularidad que no se antoja demasiado complicada dado el bajón físico de Sharonov y la falta de experiencia de sus compañeros – Kvirkvelia, Abishov y Kambolov -. Aunque aún le queda trabajar duro para despuntar en el equipo, el central de Vladivostok ya tiene mucho ganado gracias a su altura -1,91- y a su rapidez, pese a su talla, siendo de los pocos centrales rusos, caracterizados por ser estáticos, que sabe sacar el balón desde atrás con cierta fluidez hacia el centro del campo, sin dar el típico balonazo arriba que acaba en posesión para el contrario. De momento, Sharonov ha ocupado su puesto, aunque el capitán del Rubin ya no está para muchos trotes. Sus 37 primaveras pesan, y ya no es el mismo defensa “tanque” que era en otros tiempos, aún así, el central moscovita sigue en algún que otro once titular, sobre todo cuando hay línea de tres atrás. Caracterizado por su buen marcaje al hombre y un potente salto, Sharonov partirá seguramente desde el banquillo en el próximo partido frente al Betis en pos de Burlak, un refuerzo necesario.

César Navas

El español del Rubin será, previsiblemente, titular contra el Betis. Pocas palabras para atestiguar la calidad de un viejo conocido de la Liga como es el madrileño, ex de Racing de Santander, Málaga y Gimnastic de Tarragona. Es, sin ninguna duda, el jefe de la defensa del Rubin, a la que aporta experiencia, fuerza, resistencia, una magnífica entrada y, sobre todo, una seguridad que pocos centrales adueñan.

La defensa, antes muy española, estaba integrada por Marcano y César Navas pero con la marcha del primero, el técnico ruso busca un sustituto de garantías que haga de la zaga un muro impenetrable que hasta ahora no ha sido. Cuando el técnico propone una defensa de cinco, Navas comparte puesto con Kvirkvelia, una de las jóvenes promesas del Club, quizá la que más despunta; de hecho, algún que otro “grande” europeo ya ha preguntado por él.

Mavinga

El lateral izquierdo francés fue fichado el pasado verano por cinco millones de euros. Un dinero muy bien invertido ya que se ha convertido en uno de los fijos en el once de inicio. Su rapidez le permite actuar también como hombre de banda, aunque hasta ahora se le ha alineado como lateral, en donde ayuda sobremanera en el ataque ruso, siendo uno de los mayores asistentes del equipo. En defensa, que debería ser su principal fuerte, flojea a veces. Su vocación ofensiva es tal que en los contraataques no llega a cubrir su posición y deja espacios en la izquierda. En cómputo global, es un jugador con mucho futuro que puede hacer mucho daño pero que el espectador no se olvide cual es la tarea de un lateral: defender, dado que es un defensor, no un extremo. Al contrario que ocurre con Kuzmin, el lateral derecho, que es fijo en cualquier partido, Mavinga está siendo desplazado paulatinamente por Getigezhev, un hombre versátil que con 26 años ha vagado por numerosos clubes rusos y que parece encontrar ahora acomodo en el Rubin Kazan.

Centro del campo: la absoluta anarquía

Como quedó explicado en la defensa, en tres cuartos y mitad de cancha ocurre más de lo mismo - en lo referente al partido contra el Zulte, el último partido del Rubin -, Abishov, el central suplente, partió como titular en el medio centro, Mavinga en el extremo dado que su rapidez y talento ofensivo se lo permite, Kuzmin, el lateral derecho, que no es un gran llegador, en el extremo diestro y, por último, Kulik, que es medio centro o medio centro de corte defensivo, en la media punta con Nathko. En síntesis, jugadores en posiciones en las que prácticamente nunca habían jugado.

Vladislav Kulik

El medio centro ruso es uno de los habituales en el once de partida. Posee unas cualidades magníficas como director de orquesta del centro del campo: buen trato del cuero, control excelente de los tiempos, gran pase al hueco y ayudas defensivas siempre necesarias. También ha sido probado como medio centro de contención, al igual que su pareja M’Vila , pero la posición en la que ambos se compenetran a la perfección es en el medio centro puro, enviando balones a banda y a Eremenko.

Yann M'Vila

El talentoso jugador franco-congoleño es la pieza clave de los de Bilyaletdinov y ya ha tenido sus affaires con equipos de más alta estofa, como Nápoles o Liverpool. Sus características le hacen ser el candidato más acérrimo para acabar en un grande europeo. Combina rapidez, buen toque del esférico, disparo efectivo, técnica y gran despliegue defensivo. Será un rival duro de roer para los intereses béticos, quienes tendrán que emplearse a fondo para impedir que el ex de Rennes haga las maravillas del respetable.

Wakaso

La posición del extremo ex del Espanyol es la de interior izquierdo aunque en un esquema que carece de hombres de banda derecha, el ghanés es el mejor hombre para cubrir el extremo diestro. El trabajo de Mubarak Wakaso es muy interesante, ya en el Espanyol dio recitales de cómo, con poca técnica, se puede despuntar en un equipo medio de la mejor liga del mundo.

Su rapidez y desempeño en todas las tareas que hace le asegura un puesto en cualquier alineación titular de algún Club de cierta categoría. Cierto es que le quedan muchas cosas por pulir pero está claro que si juega frente al Betis, no será precisamente un “caramelo”.

Karadeniz

El “bajito” del equipo siempre hace las maravillas del público, tanto local como visitante; al igual que en el caso de su compañero en banda izquierda, el turco, también capitán, se desenvuelve a la perfección en la zurda, siendo en las tres posiciones ofensivas – medio derecho, medio izquierdo y media punta -, un buen jugador. Tiene regate, clase, velocidad, agilidad y gol, que parar haber nacido en 1980, es decir, con 34 años ya, es de esos jugadores masterclass, indispensables en un equipo. Es el más veterano de la plantilla, mérito que comparte con Sharonov y uno de los estandartes de la selección otomana. Su más que probable sucesor es Torbinskiy, extremo izquierdo ruso de 29 años con habilidades similares a las de Karadeniz, todo un veterano de la Sogaz rusa que ha pasado por Spartak de Moscú y largas temporadas en el Lokomotiv, además de tener cierta participación en la selección rusa de Advocaat, debutando en el 2011 en un Rusia-Macedonia.

Roman Eremenko

Es el medio centro ofensivo del equipo, aunque no llega a tener esas atribuciones de enganche que tenía Nathko. El internacional y máximo exponente de la selección finlandesa es uno de los más valiosos de todo el equipo por la calidad que desprende, los magníficos pases que propone y la visión de juego que proporciona en un partido sea o no bronco. En suma, el nacido en Moscú pero nacionalizado finlandés, es muy versátil, pudiendo actuar tanto en banda, como en el medio centro o en la media punta. Sin duda, los grandes conjuntos del panorama balompédico mundial esperan con los brazos abiertos a los pocos genios que dan esperanzas al fútbol nórdico.

Delantera: indecisiones después de una dolorosa marcha

Los puntas que quedan en el equipo de las orillas del Volga son bastante mediocres. El titular es un delantero experimentado de la Segunda División rusa, sin apariciones en la élite nacional y los suplentes carecen de trayectoria alguna y aunque sean futuras estrellas de selecciones medianamente desconocidas, como la iraní, no pueden ser conejillos de indias en una competición importante como lo es la Europa League.

Mukhametshin

Con la marcha de Rondón al Zenit de San Petesburgo, la delantera del Rubin Kazan se queda huérfana, sin garantías. Mukhametshin, delantero de 32 años, no es el refuerzo esperado aunque en su equipo anterior, el Mordovia Saransk fue durante muchas temporadas el ariete titular y uno de los máximos goleadores de la Segunda División, consiguiendo unos números, nada desdeñables, de 63 goles en 130 partidos; ahora quedará saber si su olfato goleador prosigue en su nuevo Club o Bilayetdinov tiene que probar con sus pupilos Sardar Azmoun, la perla joven del fútbol iraní o con Prudnikov, que, con un amplio bagaje en equipos como el Anzhi, Spartak de Moscú, Spartak de Praga y Terek Grozny, no ha demostrado ser un ariete de referencia y de gol que es precisamente lo que más necesitará el equipo con la baja del venezolano Salomón Rondón.

En resumen, el Rubin Kazan está experimentando con chicos jóvenes que beben de la experiencia de otros más veteranos como Sharonov o Karadeniz pero, como cualquiera puede entender, de los experimentos no puede vivir un equipo de Europa League con aspiraciones al título de la Liga Rusa y es necesario hacer cambios, reestructurar la anarquía reinante y distribuir a los jugadores en donde de verdad juegan.

Fuente de las fotografías: sportskeeda.com, uefa.com y ghanasoccernet.com.