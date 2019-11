Previa Europa League: comienza el largo viaje destino a Turín

La fase de eliminatorias de la Europa League arranca, y lo hace con el brillo que le dan varios de sus 32 aspirantes al título final en el Juventus Arena de Turín, ciudad que este año alberga la final de la segunda competición continental. La añeja Copa de la UEFA, otrora dominada por italianos y españoles, ha recuperado parte de su esplendor viendo como equipos campeones de la Liga de Campeones han vencido el torneo, caso de Chelsea y Porto, y este año cuenta con la ilustre visita de uno de los que figuraba como gran candidato a pelear por la Copa de Europa, la Juventus de Turín.

La Juve es la gran favorita, por tamaño de la entidad, por historia, por plantilla y porque la final se juega en su casa, y eso, aunque a los italianos la competición les ha dado bastante igual en la última década, motiva a los bianconeros, así como al resto de la representación italiana en la Europa League. Lazio, Fiorentina y Nápoles completan el cupo de cuatro equipos transalpinos en dieciseisavos de final, la cuota más alta de participantes por país a estas alturas de la competencia.

Por la parte española, Sevilla y Valencia, que ya saben lo que es ganar la Copa de la UEFA en la última década, aparecen como las principales bazas del fútbol patrio de recuperar el trono que ocupó el Atlético de Madrid en 2012. De ganar cualquiera de los tres españoles, sería el sexto título nacional desde que el Valencia lo lograra en 2004 en Göteborg. El Betis, en horas bajas, se debate entre usar la competición para ganar cierta ilusión de cara a la liga, o dejarla de lado para centrarse en salir a flote en la competición doméstica.

Los españoles, a la batalla

Los tres representantes del fútbol nacional comparecen en estos dieciseisavos de final de forma extraña. Primero, a las 19 horas, lo hace un Valencia que ha vivido horas convulsas por las revueltas sociales en Kiev contra el gobierno de Victor Yanukovich y su alejamiento de Europa para acercarse a posturas proRusia. El conflicto social desatado en la capital ucraniana, con 28 muertos, hizo dudar en un primer momento de la disputa del partido, algo que la UEFA no desveló hasta la última hora de la mañana del miércoles, en la que cambió Kiev por Nicosia para la celebración del encuentro.

Nicosia acogerá el duelo entre Dinamo Kiev y Valencia. Iarmolenko, principal baja ucraniana. Problemas atrás para Pizzi

El Valencia acude a Chipre a jugar contra el Dinamo de Kiev con muchas esperanzas puestas en la competición. La incertidumbre sobre la seguridad del viaje no debe ser excusa para que el equipo de Juan Antonio Pizzi no haga un buen encuentro contra los de Oleg Blokhin. El argentino cuenta con las ausencias de Víctor Ruizpor sanción, y Oriol Romeu, Pablo Piatti y Philippe Senderos por lesión. Por su parte, el mítico exfutbolista ucraniano que dirige al Dinamo no tendrá a su disposición a Andriy Iarmolenkopor sanción, el mejor futbolista del equipo de Kiev y máximo goleador ucraniano en la competición con cuatro tantos.

Por su parte, Sevilla y Betis aparecerán en escena a las 21:05 horas. Los verdiblancos recibirán en casa al Rubin Kazan, equipo que se le atraganta a los españoles, mientras que los sevillistas se miden al NK Maribor en la ciudad balcánica. Para el equipo de Gabi Calderón, el debate está entre usar la competición para generar ilusión en la plantilla y la parroquia de cara a la liga, o en centrar las energías en la competición doméstica y olvidarse cuanto antes del sueño europeo. En la Europa League, los de Heliópolis han mostrado una cara diferente a la liguera, aunque les ha costado llegar a esta ronda de dieciseisavos. Los tártaros han sufrido cambios este invierno. Ya no está Berdyev, el técnico desde 2001, y tampoco Rondón, Natcho o Ryazantsev, pero continúan Roman Eremenko, M’Vila o Karadeniz, sus principales peligros.

El Sevilla quiere cambiar su dinámica liguera en Europa. El Betis se debate entre competir en Europa o pensar en la liga

Por su parte, el conjunto de Unai Emery viaja a Eslovenia para jugar su encuentro de ida de esta segunda fase de la Europa League. Lo hace invicto, con siete triunfos y tres empates en su camino hacia esta ronda de dieciseisavos de final, y para tratar de enmendar una trayectoria irregular en liga, que le tiene lejos de su objetivo liguero, la cuarta plaza para jugar Champions League la próxima campaña. El sorprendente Maribor, líder en su campeonato, disputa su primer encuentro en este 2014 como consecuencia del parón invernal de su campeonato, y eso puede ser un arma de doble filo, tanto en su desventaja, por la falta de ritmo competitivo, como por la frescura en las piernas.

La Juventus, la gran favorita, debuta en casa

El conjunto turinés inicia su andadura en esta Europa League tras caer rebotado de la fase de grupos de la máxima competición continental. No es el rumbo que querían los bianconeros para su campaña europea, pero no deja de ser un reto ilusionante poder ganar un título europeo ante tu afición y en tu nuevo estadio. Antonio Conte, de polémica con Fabio Capello por saber qué Juventus era mejor, si la del 'Moggigate' o ésta, se toma muy en serio la competición y no se fía de los turcos.

No obstante, el equipo de la ciudad deTrabzon llega al partido en un momento muy malo, con una victoria en los últimos diez partidos, lo que ha supuesto la dimisión de Mustafa Akçay. Sin embargo, el equipo otomano confía en repetir el papel de verdugo que tuvo el Galatasaray en la eliminación de la Juventus de la Champions League, y en volver a dar la sorpresa en esta eliminatoria.

La maldición del anfitrión

Desde que la Europa League adoptó su nuevo fomato en la temporada 2009/2010, ningún equipo anfitrión ha disputado la final en su casa, y han sido varios los que lo han intentado. El primero fue el Hamburgo, cuando el HSV Nördsbank Arena acogía la final de aquella edición, pero los hanseáticos fueron eliminados por el Fulham inglés en semifinales, que después sería derrotado en tierras germanas por el Atlético de Madrid. En 2011, Dublín era la sede de la final, pero el representante irlandés, elShamrock Rovers cayó en la tercera ronda previa ante la Juventus de Turín.

Desde 2005, ningún anfitrión juega una final en su ciudad. Desde 2002, ningún anfitrión es campeón. El último fue el Feyenoord

En 2012, el Steaua de Bucarest caía en dieciseisavos de final y se quedaba sin poder disputar la final en el Nacional de Bucarest a las primeras de cambio. Y el año pasado,Ámsterdam era el escenario final de la Europa League. El Ajax, rebotado de la Champions League en un grupo con Real Madrid, Borussia Dortmund y Manchester City, no pudo aguantar el envite ante el propio Steaua de Bucarest y se quedaba sin su soñada final en casa.

El resto de favoritos

La Europa League cuenta con un amplio ramillete de equipos que optan a alcanzar la final en la ciudad piamontesa el 14 de mayo. Además de los españoles, el Tottenham, el Nápoles, la Lazio, la Fiorentina, el FC Porto, el Benfica o el Shakthar Donestk aparecen en la parrilla de candidatos a llegar a las últimas rondas de esta edición y disputar el torneo a la gran favorita, la Juventus de Turín.

En un segundo grupo de outsiders, aparecen equipos con mucha historia en Europa, como el Ajax de Ámsterdam, el Lyon, el Dinamo de Kiev, el Dnipro, el Basilea o el Rubin Kazan, equipos complicados en Europa y que podrían ser la sorpresa de esta competición, algo habitual en una competición en la que ya se conocen los emparejamientos de octavos de final.

Por partes, primero la representación italiana. La Fiorentina arranca la segunda fase del torneo a las 19 horas en Dinamarca contra el Esbjerg, en un partido duro y complicado, pero esta "Viola spagnola" con Joaquín y Borja Valero, además de otros jugadores que han actuado en la liga española como Gonzalo Rodríguez, Roncaglia, Mati Fernández o Pepe Rossi, y sin olvidar al hispano-alemán Mario Gómez. Sin embargo, el central argentino ex del Villarreal es baja, junto a Hegazy, Ambrosini, Stefan Savic, Rebic o el propio Rossi, con lo que el protagonismo del equipo fiorentino de Vincenzo Montella residirá en los goles de "SuperMario" y en la imaginación deBorja Valero, Anderson y Aquilani.

Italia es el país que cuenta con más representantes en esta segunda fase de la Europa League, con 4 equipos de los 32 equipos encuadrados en dieciseisavos. Le sigue España con 3 (Sevilla, Betis y Valencia).

Por su parte, el Nápoles viaja a Galés para medirse ante un Swansea que no atraviesa su mejor momento. Los partenopeos, también rebotados de la Champions como la Juventus, quieren aprovechar la oportunidad de poder volver a jugar una final europea en una competición quelos napolitanos vencieron en 1989. Completa el "póker de la bota" la Lazio de Roma, que viene atravesando una mejora ligera en liga de la mano de Eddy Reja. Los búlgaros llegan al Olímpico con Roman Berjak como máximo goleador, con cuatro goles en cinco partidos. Los laziales, con la llegada de Kakuta y Postiga, esperan dejar de depender de esta forma de los goles del sempiterno Miroslav Klöse, un hombre con el gen del gol en su ADN.

El Tottenham Hotspur, en cambio, tiene un duro partido en Ucrania ante el Dnipro Dnipropetrovsk. El encuentro, a diferencia del Dinamo Kiev - Valencia, si se podrá disputar en el país de Europa del Este, a pesar de los conflictos sociales en Kiev. Juande Ramos se mide ante su ex equipo en 2008, con el que ganó una Capital One Cup, y lo hace con Konoplyanka como estrella rutilante de su equipo. Por su parte, Tim Sherwood no puede contar con Lloris, Walker, Kaboul, Lennon, Dembélé y Adebayor, bajas sensibles, pero que no harán que el equipo inglés tire el partido ni mucho menos. Será la oportunidad de que Soldado, Sigurdsson, Capoue, Townsend, Dawson o Naughton den un paso adelante a la espera de lo que suceda en el Lane en una semana.

El Tottenham, el Benfica, la Fiorentina o el Nápoles tienen partidos complicados fuera en esta ida de dieciseisavos de final.

Por último, los portugueses Porto y Benfica, campeón en 2011 y subcampeón actual respectivamente, tienen compromisos complicados. Mientras el equipo de Jorge Jesús viaja a Greciaa medirse con el PAOK de Salónica. SinGaitán, Garay, Cardozo, Salvio ni Matic, el equipo encarnado quiere sacar un buen resultado de su visita al Thoumba de la ciudad marítima helena. En frente, un equipo sólido, con pocas individualidades y menos fisuras, con Salpingidiscomo hombre más destacado junto a un Ninisvenido a menos, y viejos conocidos de la liga española, como Pablo García, Maduro, Tziolis, Íñigo López, Lucas o Jacobo.

El Porto, mientras tanto, recibe en casa al complicado Eintrach de Franfurkt. Al igual que su rival lisboeta, viene de la Champions League. Y al igual que los benfiquistas, los portistas aspiran a alcanzar la final de Turín. Defour y Carlos Eduardo son duda hasta última hora en el bando de Paulo Fonseca, que ha superado su mala racha de resultados y continúa en el puesto. Enfrente, el equipo de Armin Veh, un equipo complicado, duro y correoso de jugar. Bamba es baja segura, mientras Celozzi, Schwegler, y Kittel son duda. Lakic y Kadlec, las principales amenazas alemanas.

Horario jornada: