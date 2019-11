Liverpool - Swansea: con la moral alta para afrontar un duelo atractivo

Inglaterra vivirá este fin de semana uno de los encuentros más atractivos que se pueden ver a día de hoy en las Islas Británicas. Liverpool y Swansea han demostrado a lo largo de lo que llevamos de campaña que practican un fútbol diferente a los demás. Más incisivos los de Liverpool, con más control y menos pegada los de Gales, la cuestión es que a ambos les gusta tener el balón y ser protagonistas con él. Difícilmente se vea un partido de aburrido sin emoción ni fútbol del bueno. Será, sin duda, uno de los platos más apetecibles de la 27ª jornada de la Premier League.

Ya lo demostraron ambos conjuntos en el partido de la primera vuelta, donde regalaron un 2-2 que pudieron disfrutar todos aquellos aficionados al fútbol, y a ambos conjuntos, por qué no, pues fue una tarde loca con dos equipos inconformistas que a nadie dejó indiferente. Uno de los que se medía a sus ex, el mediocentro Jonjo Shelvey, abrió el marcador para los locales en el primer minuto de juego, pero su tanto fue contrarrestado por Sturridge, que tan sólo tardó dos más en empatar. Moses dio la vuelta al marcador en la primera mitad con un contragolpe individual que él generó y definió. No fue hasta el segundo tiempo cuando, tras varias ocasiones, Shelvey peinó un balón dentro del área para dejárselo en bandeja a Michu, que no perdonó.

Cómo llegan

Este domingo puede repetirse la historia, no es descartable que el Swansea logre puntuar. Del mismo modo que perfectamente podría darse un marcador muy favorable al Liverpool, si repite arreones como el que asestó hace pocos días al Arsenal, al que noqueó en liga (5-1). Monk no querrá que se repita esta historia, algo posible, puesto que el Swansea baja mucho su rendimiento fuera de casa, aunque también improbable, vista la marcha del equipo tras la destitución de Laudrup. Con Monk en el banquillo del Swansea, los galeses sólo han perdido un partido, el correspondiente a la FA Cup ante el Everton (3-1), si bien es cierto que han empatado frente a Stoke (1-1) y Nápoles (0-0), y ganaron al Cardiff (3-0).

El efecto ‘Monk’ deberá calibrarse ante otro rival de peso como es el Liverpool, ante el que seguramente no valga la falta de acierto goleador que tuvo el Swansea frente al Nápoles. De nuevo, el equipo galés tuvo buenas sensaciones, pero recogió un resultado que no termina de ser todo lo bueno que podría. Un resultado, el empate ante el equipo de Rafa Benítez, que debería servir de revulsivo para el equipo, pues tal y como reflejaron varios jugadores, merecieron al menos anotar algún gol, vistas las ocasiones generadas.

Pese a ello, quitando la derrota copera, la marcha del equipo parece haber mejorado, y el encuentro del pasado jueves dejó muy buenas sensaciones. Dos jornadas en liga sin perder y un resultado en Europa League que deja todo abierto para la vuelta. ¿Por qué no soñar en una machada en el San Paolo? Todo es posible, aunque para ello aún queda un duro test que afrontar en Anfield, que no es poco. Los de Swansea son décimos en la tabla, con 28 puntos, y a pesar de que tienen a diez equipos detrás, están a sólo cuatro puntos del descenso.

Enfrente, tendrán a un Liverpool muy en forma que llega cuarto con 53 puntos, a cuatro del líder, por lo que aún mantiene intactas las opciones de ganar el apretado título liguero. Esas opciones, claro está, pueden verse muy mermadas si los de Brendan Rodgers se dejan puntos de la visita del Swansea a Anfield.

El conjunto del norte de Inglaterra aún no conoce la derrota en la Premier League en 2014, pues en los siete encuentros disputados este año, ha sumado cinco triunfos, algunos de tan contundentes como el 4-0 al Everton o el 5-1 al Arsenal, y dos empates. Además, cuenta en sus filas con uno de los jugadores en mejor forma de todo el campeonato: Daniel Sturridge. El delantero podría igualar el récord de marcar en ocho encuentros consecutivos que ostenta el holandés Ruud Van Nistelrooy de su etapa en el Manchester United. Un gol suyo sería la guinda al pastel para redondear un hipotético triunfo red.

El precedente de la Capital One Cup del año pasado, en el que los cisnes eliminaron el Liverpool, será la gran baza a la que acogerse en el caso de los galeses, que tendrán ante sí muchas amenazas de las que estar pendientes. Sin Michu, los goles no terminan de llegar en el Swansea, que cuenta con otro hombre, David N’Gog, que ya sabe lo que es marcar en las redes de Anfield. Ahí no tuvo la continuidad deseada, por lo que podría ser un buen escenario donde tener minutos.

Altas y bajas

En el once del Liverpool podría volver el lateral Glen Johnson ya recuperado de sus problemas en el tobillo. También volverá Jordan Henderson, que no estuvo en el encuentro de FA Cup. Quiénes no estarán disponibles para Brendan Rodgers serán Lucas Leiva, Mamadou Sakho y José Enrique, que ha ido a visitar a un especialista para tratarse de su lesión en los Estados Unidos.

En el costado visitante, Shelvey, que se ha perdido los últimos encuentros por lesión, podría estar disponible para Monk y efectuar su vuelta a la que fue su casa durante tres años. El centrocampista inglés ya tuvo algo más de quince minutos ante el Nápoles, por lo que es probable que juegue un rato frente al Liverpool. Además, Michu podría volver a tener minutos, aunque su retorno aún no está asegurado, y es posible que aún no se le fuerce. Pablo Hernández y Nathan Dyer son duda.