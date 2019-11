Resultado Chelsea - Everton en la Premier League

15:54. Parece ser que la Premier League da por goleador a Frank Lampard. Os dejamos el gol para que lo veáis y opinéis, Esto ha sido todo por nuestra parte. ¡Hasta otra!

15:48. Podréis leer la crónica de este partido en unos instantes en nuestra sección de Inglaterra.

15:46. El Chelsea afianza su liderato con 60 puntos mientras que el Arsenal tiene 56, con un partido por jugar ahora a las 16:00 horas. La sexta plaza del Everton peligra ya que tiene 45 puntos mientras que el Manchester United tiene 42, una victoria de los red devils hoy a las 18:30 en Selhurst Park frente al Crystal Palace haría peligrar a los de Merseyside.

15:45. Tres minutos faltaban para que el Chelsea pudiera llevarse los tres puntos y lo hizo posible gracias a su capitán, John Terry. El central volvía hoy al once inicial y lo celebró a lo grande dando la victoria in extremis a los de Londres. Fue un partido muy táctico en el que el orden defensivo eclipsó las posibles elaboraciones en ataque de ambos equipos.

FINAL. FINAL DEL PARTIDO. CHELSEA 1 - EVERTON 0.

95' Va a tener una más el Everton, córner desde la izquierda.

92' La falta que hizo Jagielka la bota Lampard para que el capitán, que volvía hoy al once, se adelante en el marcador.

92' GOOOOOOOOOOOOOOOL DE JOHN TERRY

91' Tarjeta amarilla para Jagielka en una falta sobre Ramires.

90' Lee Probert añade 5 minutos de descuento.

89' Gran disparo lejano de Ramires que se va rozando el palo derecho de Howard.

85' Se para el partido, Naismith está tendido sobre el campo doliéndose de la pierna izquierda.

83' Amarilla para Gareth Barry.

82' Disparo lejano de Andre Schürrle.

79' Cambio en el Everton: Deja su sitio Pienaar e ingresa McGeady.

76' Bonita jugada de Hazard, el balón acaba en Torres que dispara muy mal pegando en el propio belga.

75' Falta un cuarto de hora para el descuento. Seguimos 0-0.

74' Otro español que entra al campo: Sale Mirallas para que pueda entrar el joven Gerard Deulofeu.

72' Posesión: Chelsea 43% - Everton 57%.

68' Último cambio para Mourinho: se marcha Samuel Eto'o y entra en el campo Andre Schürrle.

63' Cambio en el Everton: Sale Osman y entra Barkley

61' Se ha marchado el brasileño Willian para dejar sitio a Fernando Torres. Mourinho va con dos delanteros a por el partido.

60' Doble parada de Tim Howard impresionante.Ha podido ponerse por delante el Chelsea con Hazard e Ivanovic pero el estadounidense estuvo formidable.

59' Se prepara para entrar Fernando Torres.

57' Buen disparo lejano de Osman hacia el palo izquierdo de Cech que logra desviar a córner.

56' Gran intervención defensiva de Nemanja Matic ayudando atrás.

52' Al final es Willian el que golpea hacia arriba.

50' Falta peligrosa para el Chelsea en la frontal, un poco escorada hacia la izquierda. Se preparan Willian y Lampard.

49' La ha tenido Lampard. Buena combinación entre él y Hazard pero el disparo del inglés lo para Howard.

14:50. SE REANUDA EL PARTIDO.

14:49. Va a comenzar la segunda parte. Entra Ramires al campo en lugar de Oscar.

14:45. Foto de James McCarthy y John Terry peleando por un balón. Vía @Everton.

14;40. Estas son las estadísticas de la primera parte. Vía sky sports.

DESCANSO

45' Tiro lejano de Eden Hazard muy fácil para Tim Howard.

45' Dos minutos de descuento.

44' Ocasión clara para Mirallas que no supo aprovechar desde la frontal.

41' Disparos a puerta hasta el momento: Chelsea 2 - Everton 1.

38' Foto de Leighton Baines y Oscar en un salto. Vía @Everton.

36' Gran ocasión para Eto'o. Disparo con la zurda dentro del área que ataja Howard, no era fácil.

33' Remate de cabeza de Jagielka tras centro de Baines que se va desviado.

31' En este tramo el Everton espera en su campo y le deja el manejo del partido al Chelsea que le cuesta hacer acciones de peligro.

28' Disparo lejano de Azpilicueta hacia las manos de Howard para terminar jugada.

25' Partido muy táctico en Stamford Bridge. Ya avisábamos que los dos técnicos iban a ser muy importantes hoy.

22' Foto de Nemanja Matic y Steven Pienaar pugnando por el balón. Vía @premierleague.

20' Posesión del partido: Chelsea 48% - Everton 52%.

16' Buena oportunidad para el Everton, Mirallas le pega dentro del área pero está atenta la zaga blue para el ponerse delante.

12' Gran disparo de Osman desde lejos, Cech tuvo que emplearse a fondo para sacar el balón a córner.

11' Todavía no hemos disfrutado de una ocasión clara para estrenar el marcador.

8' Temprana tarjeta amarilla para Oscar por una falta sobre Naismith.

7' Córner para el Chelsea un minuto después de una gran subida por la izquierda de Baines por parte del Everton.

3' Disparo lejano de Willian que se va fuera tras una gran contra.

2' El minuto de ovación era en honor a Sir Tom Finney,legendario delantero del Preston e internacional por Inglaterra en 76 ocasiones (de 1946 a 1958), quien falleció el viernes a los 91 años.

1' Hay un cambio de última hora en el Everton. Entra Naismith por Traore.

COMIENZA EL PARTIDO

"We have to focus on us. If we win this match we don't have to care about other results" - @chelseafc manager Jose Mourinho #CHEEVE