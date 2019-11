Destino Brasil 2014: analizando a Chile

La actual escuadra chilena acudirá a Brasil con la misma base con la que se presentó hace cuatro años en Sudáfrica pero con experiencia, mucha más experiencia que entonces. Compartir grupo con España y Holanda complica sobremanera el avance a unos teóricos octavos de final donde podría aguardar la Canarinha. Ni el más pesimista de los chilenos podía aguardar un sorteo tan desfavorable. Pero repasando los puntos fuertes y débiles de esta selección se llega a la conclusión de que si Chile lo tendrá difícil, no menos preocupados deberán estar los rivales de la Roja.

Jorge Sampaoli llegaba a finales de 2012 para recoger los restos de un grupo de jugadores completamente desorientados tras la complicada etapa de Claudio Borghi. La clasificación para la fase final peligraba tras una mala racha de resultados y no había tiempo que perder. Pese a la derrota inicial en Perú, Chile fue capaz de levantar el vuelo y acabó clasificándose tercera con mucha solvencia. Sampaoli, simpatizante de Marcelo Bielsa, alterna en la Roja dos esquemas de juego, el 1-3-3-1-3 y el 1-2-3-2-3, si bien la movilidad y polifuncionalidad de los futbolistas reducen prácticamente al absurdo el establecer un dibujo rígido. La verdadera diferencia entre ambos esquemas la marca la decisión de Sampaoli de reforzar la línea de zagueros o bien la zona de volantes que se mueven a la altura de tres cuartos. Decisión que viene marcada hasta el momento por dos factores: la entidad del rival y la localía o no de Chile.

Análisis individual

Al igual que con Bielsa hace 4 años Claudio Bravo (Real Sociedad) goza de la total confianza de su técnico bajo palos. Portero muy completo, combina seguridad, autoridad y reflejos. Una garantía. Johnny Herrera (Universidad de Chile) y Christopher Toselli (Universidad Católica) parten como favoritos para completar el trío de guardametas que Sampaoli se llevará al mundial siempre que el primero resuelva ciertos problemas pendientes con la justicia.

Si Chile se mete atrás no será por una orden de su técnico sino porque las fuerzas se han agotado

Para configurar la zaga, tanto si se dispone una pareja o un trío de centrales dos hombres son fijos.Marcos González (Flamengo) y Gary Medel (Cardiff City) se ubican por izquierda y derecha respectivamente, si bien González también puede situarse en el centro en el caso de que Sampaoli opte por introducir un tercer compañero.

Futbolista ya de 33 años, cumple sin grandes alardes mostrando poderío en el juego aéreo aunque sufre si se ve obligado a correr hacia atrás. Medel sufre más debido a su corta estatura y a su naturaleza de centrocampista, aunque su capacidad de lucha y su correcta salida de balón le mantienen como titular. En caso de optar por un tercer central entra Gonzalo Jara (Nottingham Forest), capaz de ubicarse en cualquier demarcación en la última línea, incluida la de lateral, donde cumple con nota en cuanto a tareas defensivas. Si falta alguno de ellos Sampaoli tira entonces de Pepe Rojas (Universidad de Chile), reubicando al resto de zagueros en función de su condición de central zurdo. Osvaldo González (Universidad de Chile), último en sumarse a las convocatorias, podría completar la nómina de zagueros en Brasil.

En cuanto a los laterales la realidad es que ya entran a formar parte de la siguiente línea de tres debido a su carácter marcadamente ofensivo. Eugenio Mena (Santos) se sitúa pegado a la banda izquierda mientras que Mauricio Isla (Juventus) se ubica en la banda contraria. Ambos ayudan a neutralizar a los atacantes rivales pero su objetivo principal se sitúa en la portería contraria, circunstancia que se acentúa si son tres los centrales que dispone el técnico. Isla suele prodigarse con conducciones cerca de la cal y Mena ejecuta muy buenos centros con su zurda pero ambos resultan muy útiles como apoyos exteriores para el fútbol combinativo del equipo. Como suplente de ambos el técnico utiliza a Jara, quien sufre bastante para sustituirles en tareas ofensivas. Una baja de cualquiera de ellos supone un quebradero de cabeza importante para Sampaoli ya que le obliga a renunciar a un carrilero o bien a reestructurar el equipo.

El punto central dentro de esa segunda línea de tres lo acostumbra a ocupar Marcelo Díaz (Basilea). Marcelo garantiza la fluidez en la salida de balón asumiendo los galones en muchos de los lanzamientos a balón parado. Futbolista de corte técnico pero no exento de su dosis de trabajo sucio dada la zona en la que le toca participar. Carlos Carmona (Atalanta) y Francisco Silva (Osasuna) también pueden desenvolverse en su demarcación, si bien sus características apuntan más hacia la destrucción. Carmona, intocable para Bielsa 4 años atrás, realiza un trabajo oscuro realmente valioso, de ahí que acabe encontrando minutos como sustituto de Marcelo Díaz o incluso jugando ambos juntos de forma escalonada. Silva, por su parte, garantiza más físico, motivo por el que no entra demasiado en el equipo aunque como recurso resulta muy útil para aportar oxígeno en los segundos tiempos.

Por delante, en función del esquema, se pueden situar uno o dos hombres. En principio aquí entrará Arturo Vidal (Juventus), futbolista que no para de crecer y que cumple a la perfección el modelo de todocampista moderno. Vidal vale lo mismo para un roto que para un descosido – que diría más de una abuela– y de hecho puede lucir casi en cualquier posición dentro del esquema de Sampaoli. Desde enganche hasta falso nueve, pudiendo incluso recordar viejos tiempos como central, Arturo representa la esencia de esta selección chilena gracias a una amalgama imposible de técnica, carácter, improvisación, trabajo y remate. Desde zona de tres cuartos acostumbra a influir mucho en el juego de Chile pero en cualquier otro sector en el que se encuentre su presencia se dejará sentir con fuerza.

La riqueza ofensiva de este equipo se basa en la técnica y la polivalencia de sus futbolistas

Si alguien acompaña a Vidal por delante de Marcelo Díaz ese suele ser Charles Aranguiz (Internacional Porto Alegre). Aranguiz no destaca por ninguna virtud en particular, de hecho viéndolo integrado en el engranaje de la Roja desprende sensaciones de futbolista insulso. Su tarea se centra más en asegurar la continuidad en las jugadas y en trabajar a la hora de presionar al rival, sin demasiadas pretensiones en cuanto a su participación en ataque. Mucho más ofensivo pretende mostrarse Matías Fernández (Fiorentina), de quien se esperaba una evolución muy diferente a la que ha experimentado en los últimos años. No parece haberse sobrepuesto a sus limitaciones físicas y cuando uno le ve en el campo tiene la sensación de estar contemplando una sesión de fuegos artificiales. Movimientos aparentes y estéticamente bonitos pero poca chicha. Hace mucho tiempo que su papel se ha difuminado y tendrá muy complicado triunfar en Brasil. Por el contrario sí parece apuntar maneras Felipe Gutiérrez (Twente), de 23 años. Interesante zurdo con capacidad para elaborar y filtrar buenos pases hacia la última línea de ataque, sus minutos en el amistoso de noviembre frente a Inglaterra confirmaron sus posibilidades. El cuarto candidato, con pocas opciones, sería el veteranoDavid Pizarro (Fiorentina), ausente de la Roja por decisión propia durante muchos años y que ahora se vuelve a quedar fuera en la última convocatoria.

En cuanto a la línea más avanzada la titularidad parece cantada para tres hombres que se mueven constantemente, por lo que no resulta extraño verles aparecer en diferentes sectores del terreno de juego. Alexis Sánchez (Barcelona), indiscutible, cae un poco más hacia la derecha. Con Chile exhibe una confianza superior a la que demuestra en su club, constituyendo una referencia fundamental en la ofensiva. Quiebros, amagues y una búsqueda permanente de la pelota se complementan con un enorme trabajo en la presión, convirtiendo a Alexis en el gran bastión – junto con Vidal– de esta selección. Por su parte Eduardo Vargas (Valencia) aporta más voracidad y remate, partiendo la mayoría de las veces desde la izquierda. Sus aparentes desconexiones durante el partido no deben confundir a los zagueros rivales ya que puede enchufarse en cualquier momento, casi siempre con la intención de anotar. Buen futbolista y tremendamente necesario para una Chile que no anda sobrada de instinto asesino.

En el centro no parecen existir dudas, Sampaoli optará salvo milagro por un falso nueve, demarcación a la que se adapta a las mil maravillas Jorge Valdivia (Flamengo). El Mago se retrasa unos metros para combinar con los volantes y crear espacios arriba, de los que se saben beneficiar Alexis y Vargas. Su visión de juego permanece intacta convirtiéndole en un activo muy complicado de contrarrestar, un verdadero dolor de muelas para las defensas contrarias.

La opción de jugar con un nueve puro no se debe desterrar definitivamente pero depende básicamente de la recuperación de Humberto Suazo (Monterrey). El Chupete ha sido intervenido de un hombro y se estima que se encontrará restablecido durante el mes de mayo, demasiado tarde para poder alcanzar un punto de forma aceptable. Prácticamente descartada su convocatoria. Esteban Paredes (Colo Colo) también cuenta con opciones de entrar en la lista pero con menos probabilidades de disfrutar de minutos. En cualquier caso parece el único nueve que verdaderamente cuenta para Sampaoli, su titularidad en los primeros encuentros de su etapa así lo indicaba. Otros delanteros que podrían colarse en la lista de 23 son Mauricio Pinilla (Cagliari), Junior Fernandes (Dinamo Zagreb) y Carlos Muñoz (Baniyas SC), si bien el seleccionador apenas les ofrece oportunidades.

Finalmente queda por comentar tres complementos con cierto peso a la hora de reemplazar a Alexis o a Vargas. Jean Beausejour (Wigan) es uno de los recambios más utilizados por el seleccionador, siempre por banda izquierda. Muy buena su zurda, aporta trabajo y buenos pases aunque carece de gol. José Fuenzalida (Colo Colo) puede entrar en el sector derecho como volante, buscando más control y menos llegada. Y finalmente Fabián Orellana (Celta) quien tras muchos meses en el ostracismo ha alcanzado un gran estado de forma que le lleva a postularse como la primera opción en zona de extremo tras los teóricos titulares. Contra Alemania deberá mostrar sus dotes ofensivas, que a buen seguro enriquecerán el fútbol de la Roja.

Funcionamiento colectivo

La palabra que mejor define el fútbol de Chile es intensidad. Cuando el contrario dispone de la posesión los chilenos se convierten en verdaderas lapas. Conocedores de que su línea defensiva no posee un gran nivel optan por defender a campo completo cortocircuitando el fútbol del rival permanentemente. España, Holanda o cualquier otro equipo habrán de armarse de paciencia y saber que para derrotar a la Roja habrá que trabajar el choque durante los 90 minutos. Porque el nivel de intensidad que muestra esta selección resulta imposible de mantener durante el partido entero, apareciendo síntomas de debilidad mediada la segunda parte si es que no han podido resolver el encuentro antes. Si Chile se mete atrás no será por una orden de su técnico sino porque las fuerzas se han agotado. El indicador más claro lo ofrecen Isla y Mena cuando no son capaces de salir de la línea defensiva. Ese es el momento que hay que aprovechar para derrotarles, si se encierran pierden todas sus virtudes y sacan a relucir sus carencias, muy relacionadas con la falta de contundencia en su propia área. Aunque en la fase en la que mantienen una presión elevada también se puede localizar un punto flaco a espaldas de ambos carrileros, si el rival planta extremos que encaren a los centrales ahí Chile sufre.

Tácticamente Sampaoli utiliza la línea de tres (figura 1) si prevé que el adversario llegará más veces a portería. En este caso lo habitual es que Arturo Vidal campe a sus anchas por zona de tres cuartos, combinando con los laterales y los tres de arriba para generar peligro. Si se disponen solo dos centrales (figura 2) entonces entra un segundo volante, no tanto con una idea puramente ofensiva sino para disponer de un punto de apoyo más en zona de tres cuartos. La idea de este esquema incluye una previsión de una mayor cantidad de ataques estáticos motivados por un planteamiento conservador del contrario. Desde este punto de vista se intuyen más soluciones con la inclusión de Felipe Gutiérrez en lugar de Charles Aranguiz, a priori por delante en el escalafón del técnico.

La riqueza ofensiva de este equipo se basa en la técnica y la polivalencia de sus futbolistas, pudiendo participar en una combinación casi cualquier integrante del once chileno, no importa en qué zona se encuentre el balón. Fútbol al primer toque, apoyos constantes por fuera y por dentro, coberturas de los volantes y extremos ante las profundas subidas de los laterales y permutas entre los hombres de arriba son señas de identidad de la Roja. Individualmente Alexis es quien más balón acapara a la hora de buscar la portería rival aunque Vargas se muestra más letal. No obstante la magia de Valdivia probablemente se ha convertido en el recurso más valioso a la hora de desequilibrar. Sus balones al hueco y su rapidez mental a la hora de buscar el desmarque de un compañero no admiten comparación, si bien el motor verdadero del equipo no es otro que Arturo Vidal, futbolista con una exuberancia que parece no entender de límites.

Y en cuanto a los recursos del banquillo destacala posibilidad de reemplazar a Valdivia por un nueve puro. Lástima que Suazo no llegue a tiempo, el resto de candidatos ofrecen un nivel muy inferior y seguramente solo disfrutarán de minutos ante una situación desesperada. Y no hay que olvidarse de Beausejour y Orellana, futbolistas a tener en cuenta si llegan en forma, ambos aportan un registro diferente al de sus compañeros.

Selección peligrosísima, no cabe duda de que peleará de tú a tú con las actuales campeona y subcampeona mundial para acceder a octavos de final. Pero el objetivo irá más allá, tratar de pasar como primeros para evitar a Brasil. Ambición no les falta y armas para pelear frente a los mejores tampoco. Pero alcanzar un podio como en 1962 parece demasiado, al menos mientras no eleven el nivel de su línea de zagueros. Aunque no hay duda de que para cualquier aficionado al fútbol ver un partido de la Chile de Sampaoli – como con Bielsa– resulta un verdadero placer.

