Campeones del Mundo: Uruguay

Un campeón en blanco y negro, de otra época. El primero de muchos y quien abriría una senda de un trofeo venerado por muchos y alcanzado por pocos. Controvertida fue su primera corona, inesperada la segunda, dilatada la espera hasta la proximidad de volver a sentir la gloria en las semifinales de Sudáfrica previo paso por Suiza en el 54 y el ya distante México 70. Parafraseando a Eduardo Galeano con el fin de encontrar un resumen fidedigno de las victorias uruguayas es imposible olvidarse de dos escenarios: el Estadio Centenario, de Montevideo, suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50.

Camiseta celeste. Como el cielo que se refleja en el océano que debieron cruzar los europeos, inmersos en una crisis económica que dificultó la organización del primer mundial. Una nación uruguaya con la certeza del triunfo olímpico pretérito se llevó el reconocimiento de aquellos que por aquel entonces gobernaban en un deporte aún por encauzar hacia lo que en la actualidad significa. Tan solo una columna de veinte líneas en 'La Gazzetta dello Sport' se le concedió a esta anodina competición en su primera final. A orillas del Atlántico, en Montevideo, amarrarían varios barcos con cuatro selecciones europeas que buscarían batallar en tierras lejanas como lo hiciesen los anfitriones en las citas olímpicas celebradas en el viejo continente. Un trofeo con origen galo, el Jules Rimet, que "obligó" a los franceses a competir a regañadientes pese a las buenas sensaciones que dejaron enfrentándose a México y cayendo por la mínima contra la subcampeona Argentina.

El experimento del 30 consagró a los charrúa

Sin prácticamente participantes a menos de cinco meses de que el balón comenzase a rodar a orillas del Río de la Plata, el país organizador propuso correr con los gastos de aquellos que arribasen desde el otro lado del charco. Pese a ello no terminaban de ser convencidas las naciones europeas, hasta que junto a los franceses -prácticamente también de forma forzada- participasen belgas, yugoslavos y rumanos. Ya en tierras uruguayas daría lugar el sorteo de la fase final en la que participaron trece selecciones, en lugar de las dieciséis inicialmente previstas. Los grupos con diversa cuantía de selecciones se repartieron para sus seis primeros días de competición en el estadio Gran Parque Central y el Estadio Pocitos debido a las fuertes lluvias acaecidas en la capital, la que iba a ser sede única de la primera Copa del Mundo con un estadio edificado para la ocasión.

Resultados de Uruguay en el Mundial de 1930

Fecha Sede Fase Partido 18 de julio Montevideo Primera Fase Uruguay 1-0 Perú 21 de julio Montevideo Primera Fase Uruguay 4-0 Rumanía 27 de julio Montevideo Semifinales Uruguay 6-1 Yugoslavia 30 de julio Montevideo Final Uruguay 4-2 Argentina

Uruguay se impuso a Argentina por 4-2 en el Estadio Centenario El esperpento organizativo en términos de fechas se plasmaría en el grupo 1; pues si bien Chile no había jugado todavía, los franceses ya habían disputado dos encuentros en menos de 48 horas. Esto se vislumbró en el resultado final del grupo, que conseguiría vencer Argentina en un partido final clave contra los chilenos. Bolivia con papel testimonial en el grupo 2 dejaría a Brasil y Yugoslavia la decisión de pase, en favor de los europeos, por la victoria sobre un cuadro carioca que por aquel entonces no había comenzado a fraguar su leyenda. El grupo 3 serviría de inauguración del Estadio Centenario, a los cinco días del inicio de la competición y con retraso debido al clima se podría homenajear el centenar de años transcurridos desde la primera Constitución de Uruguay. Ritmo implacable el que marcarían los celestes, así como el cuadro de Estados Unidos en el último grupo siendo muy superior a belgas y guaranís.

Todo iba encaminado a una batalla fronteriza del Río de la Plata entre argentinos y uruguayos. Así fue, debido a la gran distancia de los equipos sudamericanos con yugoslavos y yankees, trecho plausible en los dos 6-1 que endosaron respectivamente a sus rivales. La final esperada arribaría en el Estadio Centenario entre dos selecciones que con el paso del tiempo aumentaron la rivalidad, eso sí, distante de la que por aquel entonces podía percibirse. El colegiado belga Langenus llegó a pedir un seguro de vida, pero todo quedó en trifulcas en el graderío y el apedreo del consulado uruguayo en Buenos Aires (según cuenta Galeano en 'El fútbol a sol y a sombra'). Un 1-2 al descanso sería revertido para el 4-2 final que cerraría el primer campeón mundial de un campeonato sin empates, el primer máximo goleador con ocho tantos en favor del albiceleste Stábile y el mérito para Louis Laurent de ser el primer anotador de la historia de los mundiales.

Ghiggia, Barboza y el 'Maracanazo'

Doce años de asueto a causa de las guerras mundiales que asolaron el planeta y evitaron la organización de la Rimet. Veinte años después la Copa del Mundo volvía a Sudamérica para que trece selecciones luchasen por aquella copa que comenzaba a adquirir la preponderancia que finalmente está copando. Los dilemas para conformar los participantes no cesaron en relación al primer triunfo celeste. Si bien Inglaterra participaría al vencer la Copa Británica de Naciones, el segundo clasificado (Escocia) renunciaría a la plaza por no campeonar, que finalmente no tendría ocupante tras las negativas de Francia, Turquía e India. Este último, el país asiático, al no poder disputar el campeonato descalzo como hiciese en el 48 en Londres para la cita olímpica.

Tantas negativas dejaron una disimilitud entre los grupos con dos de cuatro, uno de tres y el último, con Uruguay y Bolivia. La suerte comenzaba a sonreír a los charrúas, que vencieron por 8-0 al equipo boliviano para clasificarse evitando además una semana de competición. La canarinha, anfitriona, se impuso claramente a México y venció con problemas a Yugoslavia tras el empate sorprendente con Suiza. Pese a ello clasificó, como lo hiciese España con sus victorias sobre Estados Unidos, Chile e Inglaterra. Finalmente, Suecia sería el último en pasar a la fase final gracias al empate contra Paraguay y la victoria frente a una Italia que viajaba a tierras brasileñas para defender título sin gran parte de sus seleccionados por la tragedia del Torino regresando de Lisboa tras jugar contra el Benfica.

A partir de aquí todo pareció ir perfecto para la verde-amarela -por aquel entonces vestía de blanco y tras el 'Maracanazo' mutó a sus colores actuales- con dos goleadas sobre suecos y españoles por 7-1 y 6-1, respectivamente. La imparable selección brasileña hacía las delicias de los aficionados y componía los visos de una nación que se debería al fútbol como país adoptivo del balompié. Por su parte, el equipo uruguayo salvaba un empate a dos con España después de la derrota momentánea al descanso; y vencía remontando el 1-2 adverso del medio tiempo a Suecia. Así, con disparidad clasificatoria se enfrentaban Brasil y Uruguay en el partido clausura para dirimir al campeón ante la atenta mirada de doscientos mil espectadores que llenaban Maracaná.

Resultados de Uruguay en el Mundial de 1950

Fecha Sede Fase Partido 2 de julio Belo Horizonte Primera Fase Uruguay 8-0 Bolivia 9 de julio São Paulo Fase final Uruguay 2-2 España 13 de julio São Paulo Fase final Uruguay 3-2 Suecia 16 de julio Río de Janeiro Fase final Brasil 1-2 Uruguay

Todo parecía indicar que la fiesta sería segura, con el respaldo de la grada a la seleçao y los antecedentes durante el campeonato. Y que mejor manera de conocer lo sucedido que en palabras del presidente por aquel entonces de la FIFA y fundador del trofeo. Río de Janeiro a 16 de julio de 1950 en Maracaná, Friaça anotó el gol inicial que hizo estallar al mítico estadio brasileño para que posteriormente Schiaffino igualase a uno en un resultado que hacía campeón al anfitrión. En ese instante, Jules Rimet marcha a los vestuarios y…

...todo estaba previsto, excepto el triunfo de Uruguay. Al término del partido yo debía entregar la copa al capitán del equipo campeón. Una vistosa guardia de honor se formaría desde el túnel hasta el centro del campo de juego, donde estaría esperándome el capitán del equipo vencedor (naturalmente Brasil). Preparé mi discurso y me fui a los vestuarios pocos minutos antes de finalizar el partido (estaban empatando 1 a 1 y el empate clasificaba campeón al equipo local). Pero cuando caminaba por los pasillos se interrumpió el griterío infernal. A la salida del túnel, un silencio desolador dominaba el estadio. Ni guardia de honor, ni himno nacional, ni discurso, ni entrega solemne. Me encontré solo, con la copa en mis brazos y sin saber qué hacer. En el tumulto terminé por descubrir al capitán uruguayo, Obdulio Varela, y casi a escondidas le entregué la estatuilla de oro, estrechándole la mano y me retiré sin poder decirle una sola palabra de felicitación para su equipo. Enfrente, un Obdulio que le contestó: si quieres dame la copa, pero que sepas que con copa o sin copa somos campeones del mundo.

Las historias ocultas del pasado

Si bien India se negó a jugar por no poder disputar los partidos sin calzado, esta anécdota no es la única de un torneo que por aquel entonces poco se asemejaba a la organización que ahora se disfruta. Ghiggia, autor del tanto de la final y postrero gol del campeonato, admitió que el partido inicial con Bolivia fue “fácil”, el de España “bravo e intenso” mientras que el que les enfrentó a Suecia lo califica como “muy difícil, el más complicado” que tuvieron. Asimismo, de cara a la final con Brasil recordaba la Copa Río Branco en la que se enfrentaron en tres ocasiones a los brasileños y les sirvió finalmente para definir la táctica contra los brasileños.

El primer gol, el que marcó la canarinha vino precedido de un reclamo de Obdulio al árbitro inglés por señas debido al desconocimiento mutuo de los idiomas hablados por ambos. La igualada de Schiaffino, según Ghiggia, les sirvió a los charrúas para “ver que se podía ganar, ellos se quedaron fríos, se quedaron calladitos”. “Cuando hicimos el segundo gol me di cuenta que se ganaba, que ellos no podían empatarnos. No tuvieron la reacción que tiene una selección cuando quiere ganar o empatar”, decía Ghiggia.

Tras la vuelta triunfal, los jugadores uruguayos celebraron el triunfo en el vestuario bebiendo champagne desde la propia Copa Jules Rimet mientras esperaban a que la gente se fuera del estadio ante lo que podía suceder por la ausencia de escolta de policía. Cuando marcharon, fueron al hotel para comer y empezar a buscar a un tesorero que no encontraron. Así, con una colecta entre los jugadores compraron unas cervezas y unos sándwiches en una habitación como celebración. Entretanto, Obdulio como capitán fue a un bar en el que los aficionados brasileños le reconocieron y abrazaron entre sollozos. Como nota curiosa y tal y como cuenta Eduardo Galeano, los dirigentes celestes se autoregalaron medallas de oro, regalaron a los jugadores medallas de plata y algún dinero con el que el propio capitán de la selección se compró un Ford que le fue hurtado a la semana.