El Dortmund avanza ante un Zenit inofensivo

El siempre admirable Westfalen Stadium, más conocido como Signal-Iduna Park, se preparaba para acoger en este nuevo año la Uefa Champions League, en un duelo que mediría a los aurinegros frente a los rusos del Zenit. A pesar del claro resultado de la ida, donde los de Klopp pasaron por encima de los de San Petersburgo por un claro 2-4, el partido llegaba envuelto de un interés especial, protagonizado principalmente por la llegada del portugués Villas-Boas al equipo ruso, que en el día de hoy, tuvo que ver a su nuevo equipo aún desde la grada. Salida esperanzadora cortada por lo sano Dado el gran resultado que traían los alemanes de Rusia, no fue nada extraño que en sus primeros compases el Borussia Dortmund cediese todo el peso del partido a los visitantes. Los de Klopp decidieron salir a esperar atrás, dejando que el Zenit tocara y tocara, e intentando robar arriba para poder salir al contrataque. A pesar de la permisividad borusser, la primera ocasión de peligro llegaría del lado de los locales, merced a un buen remate de Aubameyang tras centro de Schmelzer desde la izquierda, que acabó marchándose fuera. Los de Klopp decidieron salir a esperar atrás, dejando que el Zenit tocara y tocara Sin embargo, ocasiones aisladas aparte, el Zenit seguía dominando, algo que llegado el minuto 15 dio sus frutos en forma de primer gol del partido. Hulk agarró una pelota en la derecha, lanzó una de sus clásicas diagonales de fuera hacia dentro, y sacó un tremendo disparo con su pierna izquierda, ante el que nada pudo hacerWeidenfeller. Era el primer gol del partido, el cual, por desgracia para los aficionados rusos,sirvió más para despertar al Borussia, que para alentar a los suyos con la posibilidad de una remontada. Mkhitaryan, a pesar de no completar su mejor partido, recibió siempre excesivamente solo. | Imagen: bvb.de. No obstante, el gol de Hulk cambió por completo la dinámica del encuentro. El Dortmund adelantó filas, aumentó su nivel de intensidad, y se hizo con el dominio territorial y del esférico. Por su parte, el Zenit se difuminó, se metió atrás, en parte empujado por los alemanes, y se diluyó por completo del terreno de juego. El Dortmund empezó a tener mucho la pelota, tocándola con excesiva facilidad ante la terrible permisividad del Zenit, y el partido entró en un ritmo sumamente lento y ramplón. Ambos equipos parecían estar a medio gas, algo que le valió al Dortmund, que además, encontró el camino del gol de la mano de Kehl, quien remató con un gran testarazo el centro enviado por Schmelzer desde el carril izquierdo. El tanto local no llegó a variar la dinámica del choque, que tras unos minutos intrascendentes, se fue al descanso. Rondón puso emoción en la monotonía El segundo periodo arrancó con un Zenit que quiso cambiar la dinámica del enfrentamiento, hacerse con el domino, y meter el miedo en el cuerpo a la hinchada teutona. Sin embargo, las posesiones rusas no lograban cuajar, concluyendo con demasiada asiduidad en una pérdida tras error en el pase, y cediendo al Borussia la oportunidad de atacar. Por su parte, los alemanes se mantenían firmes en defensa, más por su colocación que por su intensidad, la cual no terminaba de llegar. El Zenit se acercaba al área a cuentagotas, y el partido seguía lento y escaso de intensidad, hecho por el cual los rusos trataron de cambiar su rumbo, dando entrada a Salomón Rondón. Las posesiones rusas no lograban cuajar, concluyendo con demasiada asiduidad en una pérdida En uno de esos acercamientos, el cual llegó pocos minutos después de una fase de bastante control de los de la Cuenca del Ruhr, el Zenit lograría adelantarse en el marcador. Shatov centró un balón desde la zona izquierda de la frontal,Rondón le ganó la espalda a un descentradoHummels, remató y puso a los suyos por delante. Este tanto, anotado en el minuto 72, dio algo de alas al Zenit, al que en ese momento solo le restaban dos goles para voltear la eliminatoria. Sin embargo, en los últimos minutos, el Dortmund mantuvo la sensación de tenerlo todo controlado, dejando sin opciones a un Zenit que en ningún momento dio la impresión de poder hacer daño a los germanos. Derrota final, que sirve para avanzar a octavos. | Imagen:bvb.de. Lewandowski baja para la ida de cuartos Con estos argumentos se llegaría al final de un partido con poca historia, que permite a los de Klopp acceder por segundo año consecutivo a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Zenit, que desde hoy centrará todos sus esfuerzos en retomar la buena lid de la mano de Villas-Boas, queda así eliminado de una competición en la que no ha terminado de mostrar su mejor cara. Por su parte, el Borussia Dortmund avanza plácidamente a los cuartos de final, en los cuales no podrá contar con la figura de Robert Lewandowski para el choque de ida, sancionado por acumulación de tarjetas. Así lo vivimos 0-1, HULK. 1-1, KEHL. 1-2, RONDÓN.