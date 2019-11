Destino Brasil 2014: analizando a Australia

Los octavos de final alcanzados en Alemania 2006 constituyen, hasta el momento, el tope máximo para esta selección. De cara a Brasil 2014 los Socceroos presentan muchas caras nuevas y un equipo de futuro que buscará adquirir experiencia para asentar una base que permita dejar atrás definitivamente a la vieja guardia. El responsable de esta regeneración es su nuevo seleccionador, el griego Ange Postecoglou, que ya trabajó entre los años 2000 y 2007 con las categorías inferiores y que se ha decidido a abordar la renovación que eludió en todo momento su predecesor. Al revés que Osieck, Postecoglou apenas ha dejado abierta la puerta a 3-4 veteranos, buscando una base con gente tan prometedora como inexperta.

El técnico heleno utiliza como sistema un 1-4-2-3-1 buscando el predominio de pases cortos y acumulando calidad técnica y desborde en la línea de tres que juega por delante del punta. Los mediocentros se distinguen por un fútbol sin complicaciones si bien arrastran una cierta pesadez, algo que se puede hacer extensivo a los centrales, provocando desajustes defensivos de manera inevitable.

Análisis individual

Para la titularidad en portería dos son los candidatos con opciones. Matt Ryan (Brujas) parte con la ventaja de que juega habitualmente en su club. Arquero valiente, siempre va al balón con decisión. Correcto bajo palos aunque sus 21 años de edad dejan entrever que todavía le queda mucho que aprender. Mitchell Langerak (Borussia Dortmund) posiblemente posea más caché pero apenas disfruta de minutos en su equipo, de ahí que inicialmente parta como segundo. El tercero en discordia es Brad Jones (Liverpool), suplente de Schwarzer durante muchos años y que tras su retirada tampoco parece con opciones reales de hacerse con el puesto.

Ofensivamente la idea pasa por explotar hasta donde sea posible la referencia de Tim Cahill

En línea defensiva están claros los laterales. Por la derecha Postecoglou cuenta con Ivan Franjic (Brisbane Roar) mientras que para la izquierda el titular será Jason Davidson (Heracles Almelo). Ambos destacan por presentar un perfil ofensivo si bien a la hora de tapar se muestran excesivamente blandos e inocentes. Ambos sufren para ganar las disputas y no siempre cortan a tiempo con una falta cuando el extremo les desborda. Como suplentes podrían entrar en la lista Luke Wilkshire (Dynamo Moscú) y Michael Zullo (Adelaide United). Wilkshire es uno de los de la vieja guardia que todavía conserva opciones de viajar a Brasil, su oficio podría venir bien para la banda derecha aunque la filosofía del técnico prioriza la entrada de savia nueva asumiendo los riesgos que ello conlleva. Zullo, por su parte, no entró en la convocatoria del amistoso frente a Ecuador y podría quedarse fuera si Postecoglou opta finalmente por quedarse con Matt McKay (Brisbane Roar) como segunda opción para el lateral zurdo. McKay ya cuenta con 31 años de edad pero su capacidad para desenvolverse en esta demarcación y en el mediocampo le otorga una cierta ventaja.

En la zona central de la zaga se le acumulan los problemas al técnico. Muy difícil que pueda contar con Rhys Williams (Middlesbrough), en fase de recuperación de una rotura de tendón de Aquiles. Dificultades también para Curtis Good (Dundee United), lesionado hasta finales de abril. Ambos son los dos mejores centrales de Australia y parece que solamente podrá jugar Good, que dispondrá de aproximadamente un mes para ponerse en forma. Fundamental que se recupere ya que sin poseer condiciones extraordinarias al menos en el amistoso ante Ecuador mostró corrección en todas sus acciones y aportó una seguridad de la que carecen las otras opciones. Alternativas que pasan por Matthew Spiranovic (Western Sydney Wanderers), Alex Wilkinson (Jeonbuk Hyundai Motors) y Ryan McGowan (Shandong Luneng Taishan). Spiranovic probablemente jugará como titular y arrastra como principal defecto su lentitud. Su gran estatura (1,93 metros) le convierte en inabordable por arriba, en cambio su cintura sufre enormemente ante futbolistas hábiles. Wilkinson y McGowan también van muy bien por alto pero no tanto cuando toca sacar el balón jugado. Habrá que ver ante este panorama si el seleccionador rescata a Lucas Neill (Watford), que con sus 36 años aspira a participar en su tercera fase final.

En cuanto al doble pivote Postecoglou lo tiene claro, Mile Jedinak (Crystal Palace) y Mark Milligan (Melbourne Victory) son los elegidos. A ninguno de los dos le gusta complicarse con el balón en los pies, escogiendo casi siempre pases cortos y sencillos. Milligan se centra más en el trabajo sucio y Jedinak, más completo, intenta llegar más arriba y combinar con el resto de sus compañeros. Ninguno de los dos se distingue por su rapidez, carencia de la que se pueden aprovechar sus rivales. James Holland (Austria Viena) o Chris Herd (Aston Villa) podrían reemplazarles si fuese necesario pero a día de hoy la jerarquía en esta zona ya ha quedado establecida.

Para la línea de tres Postecoglou dispone de un buen ramillete de futbolistas interesantes. Eso sí, lamentable la baja por lesión de Robbie Kruse (Leverkusen), fijo para la banda derecha. En su lugar podría jugar Matthew Leckie (FSV Frankfurt), futbolista con mucha movilidad y gran despliegue presionando al lateral contrario. Sin embargo en fase ofensiva no ofrece las rupturas de Kruse y ofensivamente el equipo pierde mordiente por este flanco. Otra opción que todavía no ha podido probar el seleccionador se mantiene latente en Adam Sarota (Utrecht), volante alto y potente que viene de una larga lesión de rodilla y que posiblemente entre en la lista de 23. Más contrastada parece la posibilidad de Darío Vidosic (Sion), utilizado para segundos tiempos. Vidosic aporta un poco más de control si bien nunca desborda.

Para la izquierda el puesto está en manos de Tommy Oar (Utrecht), zurdo veloz y vertical que conecta muy bien con Tim Cahill gracias a su precisa pierna izquierda.Oliver Bozanic (Lucerna) aparece como segunda opción, con una capacidad de desequilibrio muy inferior a la de Oar.

Por detrás del punta son dos las opciones que maneja el técnico griego, siendo Tom Rogic (Melbourne Victory) quien parece que se llevará el gato al agua. Rogic destaca por su estatura y le gusta arrancar desde mediocampo hacia la frontal conduciendo en carrera con el balón bien pegado al pie. Ahí muestra toda su potencia y presencia física, las cuales no están reñidas con una muy buena visión de juego y una zurda excelente. Ojo porque sus 21 años le auguran un gran futuro, condiciones le sobran. La alternativa en su puesto la pone el veteranoMark Bresciano (Al-Gharafa), otro de los que en 2006 llegaron a octavos. Ha participado en uno de los dos amistosos que dirigió el actual seleccionador, por lo que sus opciones son reales. Futbolista combinativo y buen asistente, Bresciano tendrá su última oportunidad de jugar un mundial.

El objetivo de los Socceroos en este mundial debe traspasar la línea del horizonte de Brasil

En la punta de ataque, en cambio, todavía no se vislumbran recambios para la vieja guardia. Tim Cahill (New York Red Bulls) continúa conservando todo su peligro como cabeceador. Las zurdas de Oar y Rogic le pueden colocar muy buenos balones, aspecto que deberán trabajar los equipos rivales ya que por ahí viene gran parte del peligro que genera Australia. También conviene contemplar la opción de Josh Kennedy (Nagoya Grampus), nueve clásico alto y fuerte con buen juego aéreo pero más limitado que Cahill con el balón en los pies. Postecoglou incluso ha probado ahí a Matthew Leckie buscando un perfil más móvil pero no le funcionó demasiado bien en el amistoso contra Costa Rica del pasado mes de noviembre.

Funcionamiento colectivo

Con solo dos partidos al frente de Australia ya se empiezan a adivinar las intenciones de Ange Postecoglou. Hay que valorar que hasta el pasado mes de octubre futbolistas como Franjic, Davidson, Good, Rogic o Leckie apenas alcanzaban las 5 internacionalidades. Muy respetable la idea del anterior seleccionador de mantener el bloque de viejas glorias pero la evidencia indicaba un desmoronamiento que solo pareció admitirse tras las goleadas sufridas en sendos amistosos ante Brasil y Francia. Lo cierto es que Australia firmó una muy pobre fase de clasificación en un grupo donde seguramente 4 años antes se hubiese paseado y que se solventó gracias a una fácil victoria sobre Jordania en el penúltimo partido.

En octubre llegó el técnico actual con una consigna clara: renovación. Con el bloque que jugó la fase asiática poco bueno se podría lograr en Brasil de modo que tocaba dar la alternativa a los nuevos para que al menos se pudiera ir conformando un bloque que pueda competir en la Copa de Asia que organizarán en enero y vaya creciendo paulatinamente para asegurar el relevo generacional durante la próxima década.

Ofensivamente la idea pasa por explotar hasta donde sea posible la referencia de Tim Cahill. No le queda mucho tiempo por delante pero realmente no ha aparecido todavía ningún delantero puro que pueda garantizar sus prestaciones. Seguro que en cuanto Postecoglou intuya una alternativa a Cahill la trabajará ya que la opción de Josh Kennedy tampoco parece entusiasmarle. Sobre esta base se arma todo el fútbol del mediocampo. Un mediocampo impulsado por Mile Jedinak, inteligente futbolista aunque limitado en lo físico por su lentitud. Jedinak busca lo más rápidamente posible conectar con la línea de tres cuartos haciendo circular la bola con sencillez, algo que le cuesta más a su compañero Mark Milligan, de perfil más discreto. Allí Tommy Oar y Tom Rogic acumulan casi toda la chispa de los Socceroos. Sin duda ambos se erigen como los futbolistas más interesantes del plantel y los que mantienen a su selección con opciones permanentes de crear peligro a través de sus asistencias a Cahill. Y es que quitando al punta, no hay muchos más futbolistas con gol en Australia, aspecto en el que deben progresar mucho Oar, Rogic y Leckie. No obstante como inicio no parece mala idea plantear un fútbol ofensivo en el que se busca el toque en corto y una propuesta asociativa, con unos laterales que siempre intentan colaborar con sus subidas por banda. Las opciones de llevar la iniciativa en el mundial serán mínimas dada la envergadura de los rivales pero parece interesante analizar hasta qué punto mostrarán atrevimiento los Socceroos cuando dispongan de la posesión. Como alternativas tácticas Australia suele plantear un intercambio de posiciones en línea de tres cuartos en el que suelen participar Leckie o Vidosic, más extraño resultaría ver una permuta por parte de Oar o Rogic. Por el momento no se intuye mucho más y seguramente no sería inteligente por parte de Postecoglou el complicar tácticamente el aterrizaje de tanta gente nueva en la selección.

Defensivamente el equipo sí que ofrece lagunas serias y desde este punto de vista parece imposible afrontar con éxito el grupo mundialista. Australia no busca presionar muy arriba sino queespera el robo anclada en la pareja Jedinak-Milligan, cuyos problemas en la velocidad de reacción quedan patentes a poco que un futbolista contrario de perfil hábil aparezca por su zona. Defecto que también comparte el central Spiranovic, lo que obligará a Curtis Good, de solo 20 años y recién recuperado de una lesión muscular a multiplicarse en tareas destructivas. Además las dificultades de los laterales para tapar las incusiones por banda son evidentes, probablemente irán mejorando con el tiempo pero para Brasil parecen todavía muy verdes. Y de los de arriba, más allá de la voluntad de Tim Cahill, solo Matthew Leckie echa una mano en serio a la hora de defender. Muy poco oficio y menos calidad defensiva, ardua tarea la que le espera en este sentido a Postecoglou.

Con este panorama y pensando en enfrentar a España, Holanda y Chile, las perspectivas no apuntan a nada bueno en cuanto a resultados. Pero el objetivo de los Socceroos en este mundial debe traspasar la línea del horizonte de Brasil. No se debe hablar de superar la liguilla, ni siquiera de ganar algún partido, sino de aprender. Y en este sentido los pocos veteranos que acudan a Brasil deberán transmitir su experiencia a los más jóvenes para intentar configurar un bloque de futuro. Y es que esta vez toca escuchar los vientos de cambio. Porque Australia, ahora sí, será una habitual en las fases finales. Y la competitividad del equipo que tan buenas sensaciones ofreció en 2006 debe convertirse en seña de identidad de una selección que gracias a su curioso mestizaje ofrece un colorido especial, lo que siempre se agradece en una Copa del Mundo.

Fotos del cuerpo: Joosep Martinson, Mark Metcalfe, Charlie Crowhurst, Jamie McDonald // Getty Images