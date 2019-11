Bayern de Múnich - Manchester United en directo

22:41. Y hasta aquí la retransmisión de este partido Bayern de Múnich - Manchester United, con el resultado de 3-1 que clasifica a los de Guardiola. Muchas gracias por seguir la Champions League en directo en VAVEL. Hasta la próxima.

22:39. Los cuatro goles del partido. Se adelantó el United con el golazo de Evra, aunque empató a los 74 segundos Mandzukic. Después llegó la sentencia gracias a Müller y Robben.





22:38. No se marchen todavía, les dejamos con los goles del partido a continuación.

93' Final del partido. El Bayern estará en su tercera semifinal consecutiva, la quinta para Guardiola. Dominaron los alemanes aunque se vieron con un inesperado 0-1. Después, reacción de campeón con tres goles en 15 minutos para eliminar al United que se queda sin objetivos por los que luchar esta temporada. Foto: UEFA

90' Añade tres minutos el sueco Eriksson.

89' Celebra el Allianz la clasificación. El 3-1 de Müller trajo la tranquilidad y la sentencia. Imagen: UEFA

88' Pizarro a la media vuelta, detiene bien De Gea.

85' Rooney desde la frontal dispara mal. No ha estado bien hoy el delantero inglés, acusando seguramente sus problemas físicos.

85' El United encaja tres goles contra un alemán por primera vez en Champions.

3 - For the 1st time in history, Manchester United have conceded 3 goals in a CL match against a german club. Porous. — OptaFranz (@OptaFranz) April 9, 2014

84' Segundo cambio en el Bayern: se va Müller y entra Claudio Pizarro.

84' Buena llegada de Phil Jones por la derecha pero su centro es malo. Le cae el balón a Januzaj que la manda alta.

80' Segundo cambio en el Manchester. Entra Januzaj por Welbeck.

80' 22 partidos llevaba el United sin encajar más de dos goles en Champions.

22 - This is the first time in 22 Champions League games that Manchester United have conceded more than twice. Ousted. — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2014

79' Está roto el United, hasta en dos ocasiones ha podido llegar el cuarto. Puede acabar el partido en goleada.

76' La de Robben de toda la vida: recibe en la derecha, se marcha hacia el centro haciendo la diagonal, engatilla con la izquierda aunque el balón toca en un defensor, despista a De Gea y el balón entra lentamente. 3-1 del Bayern, puede ser la sentencia a la eliminatoria.

76' ¡¡¡GOOOOOL DEL BAYERN!!! ¡¡¡GOOOOOOL DE ROBBEN!!!

75' Muy peligrosa la contra del United con Kagawa por la derecha, cortó Boateng que casi se mete autogol.

74' Primer cambio en el Manchester. Se marcha Fletcher y entra Chicharito Hernández.

72' Tiene 18 minutos el United para igualar la eliminatoria. Veremos si Moyes mueve ficha, aunque un 3-1 sentencia los cuartos.

72' Quinto gol de Müller en esta Champions. Ya le marcó al City.

2 - Thomas Müller's last two home goals for Bayern (all comps) have come against teams from Manchester. Baggy. — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2014

71' Amarilla para Evra, clara. Llegó tarde y derribó por detrás a Robben.

68' Estaba apretando el Bayern con Ribery haciendo daño en la izquierda, su centro largo le cae a Robben a la derecha, que la pone al punto de penalti y Müller la empuja a la red en boca de gol. Se le pone de cara la eliminatoria al equipo de Guardiola tras ir perdiendo 0-1, aunque el 2-2 clasifica al United. Imagen: UEFA

67' ¡GOOOOOOL DEL BAYERN! ¡¡¡GOOOL DE MÜLLER!!!

65' Primer cambio en el Bayern. Se va un desaparecido Götze y entra Rafinha. Al lateral el brasileño y Lahm al medio del campo.

65' Córner para el Bayer, más vertical y ofensivo que en la primera mitad.

64' Providenciales los centrales del Bayern cuando Welbeck se quedaba solo ante Neuer si controlaba.

62' La ha tenido Rooney después de la jugada al primer toque entre Kagawa y Welbeck. No se la esperaba cuando estaba solo casi ante Neuer. Han despertado los dos equipos, vaya ritmo tiene el partido ahora.

60' Qué poco le ha durado la alegría al United, el golazo de Evra que la enganchó en la frontal con la zurda y la mandó al a escuadra. Sacó de centro el Bayer, la recibió Riberý en la izquierda y su centro lo remató a gol Mandzukic de cabeza. La eliminatoria igualada a 2, habría penaltis.

59' ¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BAYERN!!! ¡¡¡ GOOOOOOOOL DE MANDZUKIC!!! Foto: bayern

58' ¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL UNITED!!! ¡¡¡GOOOOOL DE PATRICE EVRA!!! Captura: sky

55' La contra del United que resuelve Kagawa con disparo lejano, obligando a intervenir a Neuer por primera vez en el partido. Foto: UEFA

54' Jugada por la izquierda de Ribery, el balón al segundo palo, el remate de Mandzukic toca en Vidic, el rechace le cae a Boateng que dispara fuera.

51' Intentaron la pared Rooney y Kagawa, cortó bien Boateng. Dando un paso al frente el United en esta segunda mitad. Veremos si no lo aprovecha el Bayern a la contra.

49' Córner ahora para el Bayern que saca bien Vidic. Busca la contra Welbeck pero corta bien Dante.

21:50. 17-2 en llegadas de peligro en la primera mitad. Vía @Squawka

46' Doble córner para el United, tuvo que salir de puños Neuer para despejar el segundo, iba con mucho peligro a la frontal del área pequeña.

45' Comienza la segunda mitad. Foto: UEFA

21:45. Los 22 jugadores sobre el terreno de juego. Va a comenzar la segunda mitad.

21:43. Solo dos tiros a puerta del Bayern en los últimos 135 minutos

2 - Bayern have managed only two shots on target in their last 135 minutes of football. Caged. — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2014

21:40. Robben está siendo el más destacado buscando mucho irse desde la derecha hacia el centro

TAKE ONS: Arjen Robben has been a constant threat for Bayern. 3/4 (75%) successful take ons. 31/36 (86%) passes made. pic.twitter.com/AblSEKKThr — Squawka Football (@Squawka) April 9, 2014

21:36. 11 disparos a puerta ha realizado el Bayern, ninguno entre los tres palos, vía @Squawka

21:32. Aburrida primera mitad entre Bayern y Manchester United. sin ocasione, con ritmo lento y con muchos pases de los bávaros en horizontal, sin mucha profundidad. A los de Moyes les vale de momento este empate, sigus en la eliminatoria. Veremos en la segunda mitad, si con el paso de los minutos no marcan, estarán obligados a irse a por el gol, pues el 0-0 les deja fuera.

46' Final de la primera mitad. Foto: UEFA

46' La última del Bayern, otro disparo desde lejos de Boateng, se va alto.

45' Ha podido lanzar la contra peligrosa el United pero Lahm fue más rápido que Rooney.

44' La primera clara para el Bayern, el robo de Robben a Kagawa, fue recortando hacia el centro desde la derecha buscando el disparo con la zurda. Tocó en un defensa y el balón a córner.

43' Está pitando poco el sueco, ahora volvió a pedir falta el Bayern, Valencia tocó a Ribery en la banda.

41' Un Robben que es el jugador de la Champions que más penaltis provoca.

4 - Arjen Robben has won more penalties in the Champions League than any other player this season. Feather. — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2014

41' Ahora es Robben el que reclama falta en la frontal, pero tampoco pita nada el sueco.

40' Jugada por la izquierda del Manchester, recibe Evra en la frontal y recibe la falta de Lahm aunque no señala nada Eriksson. Se queda tendido en el suelo doliéndose el francés.

39' Otro llanzamiento desde la fronta, ahora de Lahm. El disparo se va alto.

37' No termina de combinar bien el Bayern ante un buen colocado United. evitando que se acerquen los de Guardiola.

34' Córner para el Bayern tras la jugada de Robben. Acaba sacando de cabeza Vidic.

32' El partido está bajando su ritmo. Cumplida la media hora domina el Bayern sin crear ocasiones claras. Aún no han aparecido ninguno de los dos porteros.

21:15. 24 pases ha completado ya Phillip Lahm. Imagen: @Squawka

29' Internada de Evra por la izquierda, el balón se va por línea de fondo.

28' Amarilla para Vidic por falta a Mandzukic. Foto: UEFA

28' El robo de Ribery a Valencia pero su disparo con la derecha toca la red por fuera.

21:10. 105 - 31 la estadística de los pases, vía @Squawka.

24' Otro disparo desde la frontal, David Alaba, pero se va alto. De momento el que parece que necesita el gol para pasar es el Bayern.

22' Lahm arranca de lateral aunque es un mediocentro más en el poblado centro del campo del Bayern. Los de Guardiola buscan mucho a Ribery en la izquierda aunque Valencia está muy atento en las coberturas.

21' Otra del Bayern, pero recibió Ribery en claro fuera de juego cuando se plantaba ante De Gea. Foto: UEFA

19' Moyes alinea a Smalling por su velocidad. De momento acertando, ha cortado el balón largo que buscaba Müller.

17' Gol del Manchester United, anulado. Fuera de juego claro de Valencia que remató a gol el centro de Rooney desde la izquierda.

15' Otra vez Robben, al que le cae el rechace en la frontal botando, la engancha pero se va alta.

13' Sensacional el pase de Kroos al hueco buscando a Robben, que acaba buscando el tiro cruzado que se va cerca del palo de De Gea. Foto: UEFA

10' Con la posesión siempre el Bayern aunque el United ha comenzado a despertar en los últimos minutos. Foto: UEFA

20:54. El mosaico del Allianz antes del partido. Captura: @henrywinter

8' Desajuste defensivo del Bayern, la ha podido tener el United, estuvo lento Rooney y acabó despejando la defensa. Tenía solo a Kagawa a su izquierda.

8' El partido ha comenzado con un 38-9 en pases para el Bayern, vía @Squawka.

7' Primera llegada del United, a la contra con Rooney por la izquierda. Su centro lo despeja por alto Dante.

6' Segundo córner del Bayern. El balón le cae a Ribery en la frontal pero la manda fuera. Foto: UEFA.

4' Primer córner para el Bayern. La jugada sigue, el centro de Robben lo despeja Smalling cuando buscaba Müller el remate de cabeza.

2' Primera llegada del Bayern, conducción cómoda de Robben por el centro, la apertura a Ribery y su centro se va largo. Enfado de Moyes por no frenar la arrancada del extremo holandés.

1' Comienza el partido en el Allianz Arena. Foto: UEFA

20:44. El ambiente en el Allianz:

Atmosphere. RT @Vine_Football: Bayern fans are as loud as always. http://t.co/PJLkpoE2rT — Squawka Football (@Squawka) April 9, 2014

20:43. Los jugadores sobre el terreno de juego. ¡Suena el himno de la Champions! Ambientazo en el Allianz.

20:41. El Bayern ha empatado fuera de casa a 1 en 11 ocasiones en partidos de ida. Se acabó clasificando en las 11 ocasiones, Fuente: Opta.

20:39. Rooney es el líder de este United aunque no marca en Champions desde septiembre.

Wayne Rooney's last goal in the Champions League was back in September - Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/NEUm8dasEW — Squawka Football (@Squawka) April 9, 2014

20:37. El Bayern promedia un 63 % de posesión en esta Champions 2013/2014.

Bayern average 63% possession in Europe this season. Man Utd can expect to be chasing shadows for much of tonight. — Squawka Football (@Squawka) April 9, 2014

20:36. David Moyes no ha repetido un solo '11' en los 50 partidos disputados esta temporada.

50 - David Moyes has named a unique starting XI in each of his 50 matches as Manchester United manager. Variation. — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2014

20:35. El Bayern ha creado el doble de ocasiones que el Manchester United en esta Champions League. (143 - 68).

Bayern Munich have created 143 chances in this season's campaign, more than any team and more than double that of Man Utd (68). — Squawka Football (@Squawka) April 9, 2014

20:33. Wayne Rooney, saliendo a calentar hace pocos minutos.

20:30. 15 minutos para que comience este Bayern de Múnich - Manchester United.

20:27. Arbitra el partido el sueco Jonas Eriksson. No ha arbitrado nunca a ninguno de los dos equipos, aunque sí a equipos ingleses y alemanes: pitó un City 0 - 2 Barcelona en octavos y un Arsenal 1 - 2 Dortmund en la fase de grupos.

20:24. En el Manchester United, el más destacado seguramente será un Rooney que jugará infiltrado después de sus problemas físicos del fin de semana. Lleva dos goles esta temporada en Champions y acompaña hoy en punta a Danny Welbeck.

20:21. Jugadores a seguir: en el Bayern, el máximo goleador en esta competición en la presente campaña es Müller con cuatro goles. Jugará hoy de titular al lado de Kroos y Götze en el centro del campo.

20:16. También en VAVEL pueden seguir el otro partido de vuelta de cuartos, Atlético de Madrid - Barcelona en directo

20:14. Por su parte, el United busca hoy su primera semifinal desde que jugase las de 2011 contra el Schalke. Los 'red devils' fueron eliminados del torneo en la fase de grupos en 2012 y por el Real Madrid en octavos en 2013. Foto: nytimes

20:12. También puede hacer historia Pep Guardiola, que en Champions League, nunca ha bajado de las semifinales. Con el Barcelona, debutó en 2009 con el título de Roma, fue semifinalista en 2010 eliminado por el Inter, campeón en 2011 en Londres y semifinalista en 2012 eliminado por el Chelsea. Foto: worldsoccertalk.

20:08. El Bayern de Múnich busca hoy su tercera semifinal consecutiva en Champions League, la cuarta en cinco años después de ser finalista en 2010 y 2012 y campeón en 2013. Foto: nytimes

20:04. Sin embargo, el Manchester United nunca ha ganado en Múnich, ni en el Estadio Olímpico ni en el Allianz. 2 - 2 en 1999, 2 - 1 en 2001, 1 - 1 en 2002, y 2 - 1 en la citada eliminatoria de cuartos en 2010. Foto: sport.malaysia

20:02. Al Bayern no se le dan bien los ingleses mientras que al United sí les va bien con alemanes. Llevan en Champions tres victorias seguidas en suelo germano. 0 - 5 al Leverkusen en 2013, 0 - 2 al Schalke en 2011 y 1 - 3 al Wolfsburgo en 2009.

19:59. Su enfrentamiento más recordado será siempre el duelo en la final de 1999 en el Camp Nou, aquella que se llevó el United con dos goles en el tiempo añadido. Foto: futbolingles.es

19:55. La última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final de la edición de 2010. El Bayern ganó 2 - 1 en la ida mientras que la eliminatoria parecía sentenciada con el 3 - 0 del United a los 41 minutos de la vuelta. Sin embargo, Olic y Robben firmaron un 3 - 2 que puso a los bávaros en semifinales y a la postre en una final que perdieron en Madrid contra el Inter. Foto: telegraph

19:52. Bayern de Múnich y Manchester United se han enfrentado 10 veces en Champions League. El balance es de cinco empates, dos victorias inglesas y tres alemanas.

19:47. El Bayern busca acabar hoy con su pequeña maldición contra los equipos ingleses en casa. No conoce la victoria en ninguno de estos últimos cuatro partidos, desde el 1 - 1 en la Final 2012 contra el Chelsea, pasando por un 0 - 2 del Arsenal la pasada campaña. Ya esta temporada, victoria 2 - 3 del Manchester City y empate del Arsenal en octavos.

19:45. Las imágenes de los vestuarios del Allianz Arena, vía UEFA.com

19:39. También alineación del Bayern. Va Guardiola con todo lo que tiene disponible: Neuer, Lahm, Boateng, Dante, Alaba; Ribéry, Kroos, Gotze, Robben; Müller, Mandzukić.

19:35. Tenemos ya alineación del Manchester: De Gea; Jones, Smalling, Vidic, Evra; Fletcher, Carrick; Valencia, Rooney, Kagawa; Welbeck.

19:30. Imagen del Allianz Arena a hace poco más de una hora. Foto: BBC.

19:25. Por su parte, Moyes se ha mostrado confiado con las posibilidades de su equipo pese a que no le vale perder o un empate a cero y ha dicho que serán "fieles a su estilo".

19:16. En la previa del encuentro, Guardiola ha valorado positivamente tener el factor campo para este crucial choque contra el Manchester.

19:04. El partido se disputará en el espectacular Allianz Arena, construido para el Mundial de Alemania de 2006 y que ha albergado partidos como la Final de la Liga de Campeones de 2012, en la que el Bayern cayó en casa en los penaltis contra el Chelsea. Imagen: wikistadiums

18:57. También será el de hoy un duelo marcado por las bajas. En el Bayern, se pierden el choque los lesionados Thiago, Contento, Shaquiri y Badstuber, mientras que se quedan fuera por sanción Schwensteiger y Javi Martínez. En el United, Van Persie, Rafael y Evans están lesionados y Mata no puede jugar la Champions. Por su parte, son seria duda Rooney, Evar y Giggs.

18:50. En la última jornada de la Premier, los 'red devils' golearon por 0 - 4 al Newcastle con un recital de juego de Juan Mata. Foto: independent

18:45. Mientras, el United, actual campeón de la Premier League, vive una de las peores temporadas en los últimos años. Los de Moyes lucharán en este tramo final de liga por ser cuartos, ya que tienen al Arsenal a siete puntos.

# Equipo J V E D F C D Pts 1 Liverpool 33 23 5 5 90 40 +50 74 2 Chelsea 33 22 6 5 65 24 +41 72 3 Manchester City 31 22 4 5 84 29 +55 70 4 Arsenal 33 19 7 7 56 40 +16 64 5 Everton 32 18 9 5 52 31 +21 63 6 Tottenham Hotspur 33 18 5 10 45 45 +0 59 7 Manchester United 33 17 6 10 56 38 +18 57

18:36. Por lo que se refiere al último partido del Bayern, los de Guardiola vienen de perder en la Bundesliga su primer partido de la temporada. Fue en Augsburgo, en el derbi de Baviera. Los locales aprovecharon las rotaciones del técnico catalán para vencer por 1 - 0 gracias al tanto de Mölders. Foto: bayern.de

18:30. Como decimos, el Bayern llega con la Bundesliga casi sentenciada, con 20 puntos sobre el segundo clasificado.

# Equipo P V E D F C D Pts 1 Bayern de Múnich 29 25 3 1 82 17 +65 78 2 Borussia Dortmund 29 18 4 7 64 32 +32 58 3 Schalke 04 29 16 7 6 54 38 +16 55 4 Borussia M. 29 14 6 9 51 34 +17 48

18:27. Este es el resumen del partido de ida.





18:23. La eliminatoria llega igualada a 1 con el empate en Manchester hace ocho días. A pesar de no llegar con el cartel de favorito, el Manchester United se adelantó con gol de Vidic a la salida de un córner, aunque terminó empatando el Bayern gracias al tanto de Schwensteiger. Foto: Getty Images.

18:10. Partido en el que ambos equipos se juegan la temporada y que llega con la eliminatoria igualada a uno después del encuentro de Old Trafford de la semana pasada. Los de Guardiola lo tienen todo hecho en la Bundesliga y quieren repetir triplete como en 2013. Por el contrario, los de David Moyes están sin opciones en la Premier y la Champions puede ser su tabla de salvación en el primer año sin Ferguson.

18:00. Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de este Bayern de Múnich - Manchester United en directo , minuto a minuto del partido que disputan Bayern - Manchester en el Allianz Arena de Múnich, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sigue el mejor fútbol gratis en VAVEL.