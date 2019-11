Candreva salva a la Lazio en el descuento

Partido inmerso directamente en la lucha por un puesto europeo el año que viene, con ambos equipos empatados a puntos y a la espera de pinchazos de sus rivales para poder llegar a tiempo en esta recta final de campeonato. En el conjunto transalpino, una de sus estrellas, Cerci, al que en Italia colocan en el Atlético de Madrid la próxima campaña, era baja por sanción. En la Lazio, eran bajas por lesión Konko, González y Ederson.

La primera parte fue soporífera casi en su totalidad. Con un Torino con defensa de cinco que esperaba a que el reloj corriera veloz hasta marcar el final del partido desde el primer minuto, una actitud lamentable para un equipo que tiene un gran potencial futbolístico y que aún está luchando por pasear ese histórico escudo por los campos del continente como antaño hiciera. Esto unido a una Lazio que no presionaba y que esperaba el fallo rival para poder lanzar ataques rápidos sin elaboración alguna hizo que el partido no tuviera apenas ocasiones ni fútbol. Mucha posesión en defensa sin atacar, poca combinación en la zona de ataque, mucha imprecisión en el centro del campo, poca actitud.

El partido parecía jugarse a una velocidad dos puntos por debajo de lo normal, como si fuera un trofeo de verano. Incluso llovía y hacía sol al mismo tiempo en la capital de Italia. Un planteamiento tan desolador que parece mentira la lluvia de goles en el resultado final. Una acción del partido podría ser el resumen de esta primera parte. Glek retrasó el balón hasta su portero, quién lo retuvo bastantes segundos sin que ningún jugador de la Lazio le presionara ni un compañero suyo pidiera la pelota, como una huelga de fútbol. El público silbó, puede que no sólo al rival.

Los únicos tres acercamientos del Torino en toda la primera parte fueron un cabezazo del capitán Glik a la salida de un córner, un disparo de Meggiorini que atajó Berisha sin ningún problema y una falta magistral que Bovo estrelló en el larguero. Immobile no aparecía y sólo el extremo izquierdo El Kaddouri parecía comprender que se trataba de un partido de Serie A. Por su parte, el conjunto lazial con el balón en posesión sí que pretendía atacar la portería rival, el problema es que tenía el balón poco tiempo. No fue un buen partido del joven y prometedor jugador español Keita, al que no se le vio a gusto ni con el descaro habitual. Sólo nos deleitó en la primera parte con una de sus cabalgadas, entrando en diagonal desde la banda izquierda, llegando al borde del área y sacando un disparo con la puntera que se fue fuera por muy poco. La defensa estática y poblada del Torino hacía muy difícil que el extremo encontrara los espacios con los que su juego luce más. Con este planteamiento defensivo, Lulic optó por los disparos lejanos. Su primer intento debió ser un balón gratis para algún aficionado que presenciaba el partido desde la grada detrás de la portería, pero el segundo obligó a Padelli a realizar una espléndida parada.

Todo parecía indicar que el resultado gafas campearía en el marcador a la hora del descanso en el Estadio Olímpico de Roma cuando, por medio de una falta, el conjunto entrenado por Edoardo Reja se adelantó. Desde el costado derecho del ataque, Biglia centró, la pelota fue pasada al segundo palo, y ante la pasividad de la defensa visitante, Novaretti tocó con la cabeza hacia el corazón del área donde Mauri empujó el balón a la red. El capitán no estaba haciendo un buen partido, había errado varios pases sencillos y se estaba impacientando con su juego. Pero ahí apareció para adelantar a su equipo, cosa de capitanes. Con este resultado se llegó al descanso, y con la esperanza de que el Torino se abriera más al ataque en la segunda parte en busca del partido y así ver un mejor espectáculo, cosa que no era difícil.

Así fue, en la segunda parte se vio otro Torino, presionando, con ganas y arriesgando un poco con espacios atrás. Un poco, tampoco nos engañemos. En uno de sus ataques, Meggiorini realizó un gran desmarque dentro del área, se escoró, metió un balón raso paralelo a la línea de fondo dentro del área, sin ningún peligro aparente para una defensa atenta y concentrada. Ni una cosa ni otra demostró la zaga lazial. Todos se quedaron mirando y desde atrás llegó Kurtic, que con el interior del pie, colocó el balón pegado al palo, imposible para Berisha. Su primer gol en Serie A.

Poco duró el empate en el marcador. Una internada en el área de Keita acabó en penalti por un error tremendo de Padelli, que derribó al ex de la Masía cuando éste ya no tenía oportunidad de hacer nada provechoso ya que llegaba muy forzado e iba a salir por la línea de fondo. Candreva, el crack de la Lazio que se está jugando ir o no al Mundial con Italia, ya que ha perdido el puesto indiscutible por su discreta temporada, se encargó de lanzarlo y lo hizo como lo que es, un gran jugador con una clase tremenda. Panenka, el portero tumbado mirando el vuelo del balón sin poder hacer nada, y gol. Se volvía a adelantar la Lazio, pero cinco minutos después, como si el partido estuviera destinado desde el principio al empate, volvió a marcar el Torino a la salida de un córner, en la segunda ocasión en la que un jugador remataba con el pie dentro del área en un saque de esquina. Esta vez la puso El Kaddouri y fue Tachtsidis, en el primer balón que tocaba, el que remataba de primeras con la izquierda cruzado y perforaba la portería.

El partido entró en una fase extraña antes de la locura, en la que no había centro del campo de ningún equipo. Todo se dividía en defensores y atacantes, no se construía, se transportaba de un lado a otro y una vez en la zona caliente, ahí sí se intentaba combinar para romper la línea defensiva con alguna pared. En una de esas combinaciones, Novaretti derribó a Barreto, y vio la segunda tarjeta amarilla, seis minutos después de ver la primera, y dejaba a su equipo con diez. Immobile empezó a echarse el equipo a la espalda y al fin se le notó tan eléctrico como de costumbre. Desmarques, paredes y lucha. En una de esas combinaciones en el minuto noventa, con el cuarto árbitro enseñando la tablilla del tiempo añadido, Barreto le puso de primeras un gran balón, y Ciro Immobile no perdonó. Encaró la portería y golpeó fuerte al palo corto para hacer un golazo de un jugador digno de los campos de Brasil este verano. Se sabía el héroe del partido, se veía en portadas de periódicos con la prensa necesaria para que Prandelli se diera al fin cuenta de su meritoria campaña, lo celebró gustándose. Pero había otro jugador con exactamente las mismas intenciones. Y jugaba en el equipo contrario.

Ese cartelón con el tiempo añadido indicó que el partido acabaría en el minuto 94. En ese minuto Anderson, que había sustituido a Mauri, decidió tirar desde más de 30 metros. El tiro fue raso y flojo y se convirtió en un pase perfecto que rompía la poblada línea defensiva que había plantado Giampiero Ventura, que se quedó pidiendo un fuera de juego que no existía, ya que cinco defensas estaban en línea, pero un defensor despistado se encontraba un par de metros por detrás habilitando al jugador de la Lazio. Al igual que en el penalti, Antonio Candreva demostró una tranquilidad sólo al alcance de los genios, como sabiendo desde el momento en el que le llegaba el “pase” que era gol. Controló el esférico con la izquierda, amagó el disparo, se acomodó al pincel que tiene como pierna derecha y batió a Padelli. El héroe era él, las portadas eran suyas, Prandelli le vería una y otra vez en los resúmenes de los partidos salvando a su equipo, a toda una Lazio. Definitivamente, el partido estaba destinado al empate. El Torino se ahogaba en la orilla, después de una gran remontada a domicilio.