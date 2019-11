Manchester United - Norwich City: a por la salvación en mitad de la tormenta

Vuelve la Premier League y lo hace con más trascendencia que nunca para un Norwich City que se la juega. Si el año que viene quiere seguir en la mejor liga del mundo deberá ganar y alejarse cuanto antes del farolillo rojo. Los canaries marcan la raya del descenso, y, si ahora acabara la Premier estarían salvados, pero el telón caerá el 11 de mayo y no el 26 de abril, así que deben sumar.

Ryan Giggs, un hombre de confianza

La aventura de Moyes ha acabado en el Manchester United. Esa ha sido la gran noticia de la semana, la que ha hecho tambalear los cimientos de uno de los clubes mejor organizados del planeta, una institución poco acostumbrada a estas cosas ya que durante 26 años, la figura de sir Alex Ferguson ha guiado el exitoso rumbo de este club. Tras diez meses en los que no se han conseguido los resultados esperados, la presión y la grandeza del club han podido sobre un entrenador con muy buen cartel, y esta mancha en su historial le acompañará para siempre. No era tarea fácil; había que sustituir a uno de los mejores (si no el mejor) entrenadores de la historia de este maravilloso deporte y a Moyes le ha podido el cargo. No ha sabido, o no ha podido transmitir sus ideas a una plantilla a la que le falta renovación, nuevas caras, un aire diferente. Su discurso no ha calado en el vestuario de Old Trafford y cuando eso ocurre, un entrenador, por muy bueno que sea, está perdido.

Con el equipo séptimo y sin opciones de entrar en Europa por primera vez en los últimos 20 años, la directiva del United no ha tenido la paciencia característica inglesa con los entrenadores y ha decidido poner punto y final a los días de Moyes como entrenador del United. Y es que, un año después de coronarse reyes de Inglaterra, los aficionados del United están condenados a cerrar esta temporada con el peor cómputo de puntos de su historia en la Premier League, con los peores resultados en casa desde el año 1978. La misma historia que cuentan los aficionados que vivieron los hechos ocurridos el verano de 1969.

Sir Matt Busby dejaba el banquillo de Old Trafford después de 24 años en los que se convirtió en una leyenda, el club se enfrentaba a una gran decisión. Como ocurrió el verano pasado, en los meses más calurosos de 1969, el entrenador que salía ayudó, más bien, guió al club para nombrar sucesor. En ese momento fue Wilf McGuiness, ex jugador del club que había colgado las botas con tan solo 22 años después de romperse una pierna. McGuiness era uno de los protegidos de Busby en aquel mítico equipo que lamentablemente falleció en las frías pistas de aterrizaje del aeropuerto de Munich en 1958. En aquel momento, una lesión le impidió viajar con el equipo a jugar el partido de Belgrado y salvó su vida. Tras dejar el fútbol, se convirtió en entrenador de las categorías inferiores del United y en el verano de 1969, Busby le nombró como su sucesor. Su aventura, como la de Moyes. El club tuvo más paciencia y le aguantó a pesar de que la temporada fue desastrosa acabando el equipo en noveno lugar. Pero en diciembre del siguiente año, le destituyeron, volviendo a nombrar a sir Matt Busby hasta la contratación de Frank O´Farrell.

De la misma manera que ese año, el sucesor es alguien de mucha confianza para el club, Ryan Giggs, que se convierte así en entrenador-jugador. El gales ha sido el hombre designado para tomar las riendas del equipo y acabar la temporada de la forma más digna posible. Ahora ya es tarde, y los objetivos han desaparecido pero el Manchester United no se puede permitir quedar el noveno o el décimo y estar a casi 30 puntos del líder, que encima es el Liverpool. El extremo galés se encargará de dirigir a sus compañeros desde el banquillo de Old Trafford y para ello se ha rodeado de personas de confianza, de amigos antes que nada. La “clase del 92” vuelve a Old Trafford pero esta vez para entrenar. Giggs, ya era parte del cuerpo técnico del equipo a pesar de ser futbolista en activo. Tambien era miebro el ex canterano de los diablos rojos, Phil Neville y Nicky Butt, otro de los que estará al lado de Giggs, era el entrenador de los juveniles. El último integrante de este nuevo cuerpo técnico es Paul Scholes, otro mito del United. Tras su vuelta a los terrenos de juego, se retiró finalmente del fútbol el año pasado, al mismo tiempo que su entrenador, pero ahora vuelve para ayudar a sus amigos a comandar el club de sus amores.

La situación de Ryan Giggs en la plantilla ha cambiado totalmente, ahora es entrenador-jugador, porque sigue teniendo ficha de jugador pero ahora suma la de entrenador. Decidirá quién se queda en la grada, quién juega o quién ocupa el banquillo. Esta situación no es nueva en el mundo del fútbol. En 1993, Glenn Hoddle, por entonces jugador del Chelsea asumió el papel de ser también entrenador, y, aunque no ganó ningún título, su buen trabajo le llevó a la selección inglesa tan solo tres años después. El Chelsea siguió con su apuesta y el mítico Ruud Gullit fue el encargado de dirigir el equipo siendo también jugador. El holandés se hizo con una F.A. Cup y el club repitió experimento. Gianluca Vialli fue el siguiente entrenador-jugador de los blues y ganó una Recopa de Europa, una Supercopa de Europa, una Copa de la Liga y una Charity Shield. En Inglaterra esto se ha visto mucho. Kenny Dalglish en Liverpool en 1985, Paul Ince en Swidon y en Macclesfield o Bobby Robson en el Fulham de 1967. Pero el caso más exitoso de todos lo tuvo John Toshack en el Swansea de 1978. Con 28 años, el galés asumió el doble rol en la cuarta categoría del futbol inglés y consiguió tres ascensos en cuatro años hasta llegar a la Premier League en 1981. El último caso de entrenador jugador ha sido el de Roberto Carlos en el Anzhi ruso.

Entre Van Gaal y Ancelotti, un partido intrascendente

Y es que, en una semana en la que hay partido, de poco se ha hablado sobre el balón. El tema de los banquillos ha sido el punto fuerte de la semana. Moyes se ha ido “furioso y disgustado”, sobre todo con Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo y con otros directivos por no haber sido informado del cese. La noticia circuló por las redes sociales antes de que se la comunicaran al escocés que se despidió mediante un comunicado oficial en el que daba las gracias a la gente que ha trabajado a su lado durante estos 10 meses y se mostraba “orgulloso” a la par que decía que “hacerse cargo después de un periodo tan largo de estabilidad continua y éxitos, inevitablemente, era un reto importante”. Sin embargo, también quiso decir que “las actuaciones y resultados no han sido lo que el Manchester United y sus fans solían tener o esperaban, y entiendo y comparto su frustración". Así, de esta manera se reconciliaba un poco con una afición que le ha criticado duramente e incluso ha llegado a pedir su dimisión hasta con un mensaje que sobrevoló Old Trafford durante un partido en una avioneta.

Pero en el seno del Manchester United ya no se habla de Moyes, el escocés es pasado, y le pasado, ahí se queda. Con la temporada perdida toca pensar en la próxima y lo primero que hay que hacer es asentar un proyecto sobre un nombre, sobre un nuevo entrenador. El senado para decidirlo aún no se ha celebrado y sir Alex Ferguson volverá a participar en él. A pesar de ello ya se barajan muchos nombres. El primero de ellos es el de Klopp, el entrenador del Borussia Dortmund y uno de los más cotizados de Europa. El alemán, a pesar de que el interés es grande, va a decir que no. Su compromiso con el Borussia es máximo y quiere volver a construir un proyecto ganador.

Por lo tanto, a la espera de que surjan otros entrenadores como podría ser el caso de Laurent Blanc si deja el PSG al final de la temporada, dos nombres se quedan como alternativas principales. Van Gaal y Ancelotti. El primero es el actual seleccionador de Holanda pero ya ha dicho que dejará la selección tulipán al final del Mundial de Brasil. El holandés ha hecho un grandísimo trabajo de reconstrucción en la Orange, introduciendo muchísimas caras nuevas que llegan muy jóvenes a este Mundial pero tendrán mucho que decir en el próximo. Es un gran trabajador de las selecciones inferiores y eso en Inglaterra gusta y mucho. De los entrenadores libres, es el que mejor cartel tiene, y experiencia no le falta.

El otro, Ancelotti, se antoja como la opción más complicada. Según dicen los medios británicos es el mejor posicionado para sir Alex Ferguson que lo ha elegido a él. Un hombre sensato, tranquilo, con carácter dentro del vestuario, disciplinado y sin grandes salidas de tono. Un entrenador capaz de controlar un vestuario lleno de egos como es el del Real Madrid donde está haciendo un trabajo excepcional en un momento poco fácil ya que Mourinho estuvo a punto de provocar una guerra civil. En el Manchester es la opción que mas gusta pero la dificultad será sacarlo del Madrid. Lo único que le pueden ofrecer mejor que en la capital española es estabilidad, y es que, el club del Bernabéu es un club que destroza entrenadores, que cambia de hombre en el banquillo con mucha asiduidad.

No habrá revolución táctica

Si algo tiene Ryan Giggs y sus ayudantes claro para estos cuatro partidos que restan para que finalice esta temporada es que no habrá revolución táctica, tan solo un cambio en la manera de decir las cosas, un cambio en la mentalidad del equipo. El Manchester United de Giggs se parecerá, con toda seguridad, al Manchester de Ferguson más que al de Moyes. La alineación contra el Norwich será muy parecida a la última de Moyes, en Goodison Park. De Gea seguirá ocpuando la portería y los cambios estarán en defensa. Es previsible que Vidic acompañe a Jones o Evans en el centro de la zaga y que Rafael recupere su sitio en detrimento de Smalling. En el centro del campo, Carrick y Fletcher, la misma pareja que actuó en Old Trafford aunque puede ser que Fellaini acompañe a Carrick para darle más posesión de balón al equipo.

La mediapunta volverá a ser para Juan Mata, uno de los futbolistas sobre los que se tiene que asentar el próximo proyecto del Manchester United. En bandas se espera que Nani pierda el sitio para que entre Valencia en la banda derecha y Kagawa será el que empiece por la izquierda ya que el japonés ha cuajado momentos buenos en los últimos partidos. Arriba, el capitán, Wayne Rooney. La figura del equipo y el pilar central del próximo proyecto.

Nunca ha sido tan propicio puntuar en Old Trafford

Dos puntos separan al Norwich City del abismo. El acantilado está a la vuelta de la esquina, y si no se dan prisa los canaries, pueden caer. La dinámica del Fulham tendría que poner en alerta al Norwich. A pesar de haber perdido en la ultima jornada ante el Tottenham, los de Craven Cottage han remontado muchos puntos en las últimas semanas y tanto ellos como el Cardiff de Solskjaer se han puesto a tan solo dos puntos. Esto indica que si el Norwich no hace los deberes en Old Trafford y el Fulham gana en Londres ante un Hull que no se juega nada y el Cardiff sale vivo de la batalla ante el Sunderland, los canaries pueden caer en descenso. A falta de 4 jornadas para el final de liga, estar entre los tres últimos no tiene buena pinta y eso es lo que no quiere hacer el Norwich.

La visita es complicada, Old Trafford no es plato de buen gusto, es uno de los estadios más míticos del fútbol mundial y el escenario siempre cuenta. A pesar de ello, nunca en los últimos veinte años ha sido tan fácil puntuar en casa del United. Los de Manchester tienen el peor registro de puntos en casa desde 1978 y ahí se agarra el Norwich que sabe que si hay algún momento propicio para asaltar el feudo del Manchester United este. En plena tormenta red devil, los canaries quieren aprovechar la debilidad futbolística del equipo que dirigirá Ryan Giggs.

Una victoria, un soplo de aire fresco

Swansea, West Brom, Fulham y Liverpool. Cinco equipos en las últimas cinco jornadas han sido capaces de vencer al equipo de Neil Adams, que no conocen la victoria desde el pasado 22 de marzo cuando ganaron en Carrow Road ante el Sundeland. Más de un mes sin puntuar ha llevado al equipo amarillo y verde hasta la posición en la que ocupan hoy. Con todo en juego, el equipo de Norwich sabe que una victoria significa un paso más para salvar la categoría y un aviso a sus rivales de que no van a permitir estar ahí abajo.

Ganar en Old Trafford puede ser doblemente importante. Primero y principal por los tres puntos que se sumarian al casillero, tres puntos de oro que harían dar al equipo un sorbo de aire freso. Y además, por lo que supone ganar en un escenario como Old Trafford y a un equipo, aunque en horas bajas, como es el Manchester United. Los futbolistas y la afición se llenarían de moral para afrontar los partidos que quedan. Y es que, los partidos que le quedan al Norwich no son nada fáciles. Probablemente, tienen el peor calendario de los equipos de abajo. Esta semana visitan Old Trafford y la que viene, Stamford Bridge, donde el Chelsea apurará sus últimas y remotas opciones de ser campeón. Por último, para acabar la temporada, en el partido más decisivo, los canaries recibirán al Arsenal. Demasiada complicación para todo lo que se están jugando.

Onces posibles