El legado de Sir Alex (I)

En un tiempo transcurrido de veintiséis años en la vida real se pueden hacer gran cantidad de cosas. Sir Alex Ferguson dedicó cada minuto de ese tiempo a dirigir de la mejor manera posible al equipo de su vida, el Manchester United. El escocés cogió al club en 1986 después de una larga carrera como jugador en la Scottish Premier League, y otra carrera algo más corta como entrenador en dicha liga.

East Stirlingshie-Saint Mirren

Su carrera como técnico comenzó en el East Stirlingshire en 1974. Únicamente permanecería en el equipo un año, ya que aceptó la oferta del Saint Mirren. En el transcurso de sus tres temporadas allí, consiguió ascender a la First Division a un equipo muy joven que encontró en la parte baja de la tabla de la Second Division. Lo que no pasó desapercibido para el Aberdeen, que lo firmó en 1978.

Aberdeen

Su etapa en el Aberdeen comenzó de forma complicada, ya que los jugadores más veteranos del equipo no terminaban de creer que un entrenador poco mayor que ellos consiguiera llevar el vestuario para conseguir éxitos. En su primera temporada llevó al equipo a una final y unas semifinales, pero no consiguió alzarse con un título, terminando cuarto en liga. La temporada siguiente llevó al equipo a la final de copa, pero finalmente cayeron en el desempate, que terminó con Ferguson asumiendo la culpa de no haber movido bien el banquillo.

Llegaron los éxitos

En el inicio de su tercera temporada las cosas no pintaban muy bien para el técnico escocés y su equipo, pero a mitad de temporada, en el inicio del año consiguieron remontar el vuelo de manera increíble para hacerse con el título de la Scottish Premier League. La primera vez en quince años que no la ganaban ni Celtic ni Rangers, los dos grandes de Escocia. En su siguiente temporada consiguió la Scottish Cup, lo que llevó al equipo a jugar en Europa, concretamente la Recopa de Europa. En este momento tuvo una oferta importante del Wolverhampton, pero la rechazó alegando que todavía le quedaban muchas cosas por hacer en el Aberdeen.

Y no se equivocaba. En esa Recopa de Europa, contra todo pronóstico eliminaron al Bayern de Múnich y se proclamaron campeones ganando en la final al Real Madrid. Era el tercer equipo escocés que conseguía un título europeo, tras los dos grandes. Además, haría una buena campaña en liga y revalidaría su título en la copa escocesa. Ferguson continuaría todavía tres temporadas más en el club, donde se alzó con la Scottish Premier League en las dos primeras, y donde ganó las dos copas domésticas en su última temporada, la 85-86. En este tiempo rechazó ofertas de equipos ingleses importantes como son Tottenham Hotspur y Arsenal. Tuvo claro en ese momento dónde quería ir, y su destino no fue otro que Manchester.

Manchester United

Veintiséis años son muchos, y todo lo que hizo el gran entrenador escocés no fue un camino de rosas hacia el éxito. De hecho, durante los primeros años de su proyecto tuvo que aguantar a las continuas voces pidiendo su destitución año tras año, considerando que no estaba capacitado para ganar campeonatos con el Manchester United. En las tres primeras temporadas no consiguió alzar ningún título, a pesar de realizar incorporaciones como Steve Bruce, Mark Hughes, Paul Ince o Gary Pallister. En su cuarta temporada, cuando parecía que todo llegaba a su fin, de repente y sin esperarlo consiguieron levantar la FA Cup, lo que le mantuvo en el cargo.

Comenzó la nueva década de los 90 de manera que finalmente Sir Alex vio un rayo de luz después de perder la final de la Copa de la Liga, pero ganar la Recopa de Europa frente al Barcelona. Al año siguiente llevó al equipo al subcampeonato liguero, y conquistó de nuevo la Copa de la Liga y añadió la Supercopa de Europa a su palmarés. El técnico tenía claro lo que le faltaba para ser un equipo campeón: un delantero. Intentó la contratación de Alan Shearer, pero el Blackburn Rovers se le adelantó. A mediados de temporada todo parecía perdido, pero entonces llegó Eric Cantona al equipo, y formando con Mark Hughes remontaron el vuelo y se hicieron con la primera Premier League después de veintiséis años esperando. Ferguson fue nombrado por primera vez “Entrenador del año”.

Empezaba la leyenda

En el 93 se hicieron con los servicios de Roy Keane, y consiguieron revalidar el título de Premier League, añadiendo la FA Cup con Cantona como máximo goleador de todas las competiciones. Así llegó el primer doblete. Aunque la temporada siguiente se complicaría con una sanción de ocho meses a Cantona por su famosa patada a un aficionado. En el mercado de invierno contrataron a Andy Cole, pero perdieron el campeonato liguero en el último partido y la FA Cup en la final. La buena noticia es que seguían ahí.

Pero volvieron las críticas, ya que decidió deshacerse de los servicios de tres jugadores muy importantes para el equipo, como eran Hughes, Paul Ince y Kanchelskis porque veía preparados para dar el salto al primer equipo a varios jugadores del filial. Estos eran Gary y Phil Neville, Wes Brown, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes y Nicky Butt. Cuando cayeron derrotados en el primer partido de liga, todas las críticas fueron hacía él por tener una plantilla inexperta que no les llevaría a ningún sitio, sin embargo, les llevó a obtener el título de liga no sólo esa temporada, sino que en la siguiente temporada conseguían su cuarta Premier League en cinco temporadas, y además sumando su segundo doblete, ya que levantaron también la FA Cup. Alcanzaron también las semifinales de Champions League, después de muchos años ausentes de las últimas rondas.

La culminación de los chicos de Ferguson

Después de una temporada en blanco, fue en la 98-99 cuando llegó la culminación de su proyecto con la saga de canteranos que él condujo hasta la gloria. Pero no fue sin sufrir y luchar cada uno de los títulos. La FA Cup la lograron ante el Arsenal, después de quedarse con diez jugadores por la expulsión de Keane, Schmeichel paró un penalti y Giggs, en el descuento, anotó el tanto que les dio el título. Aunque todavía más memorable fue la final de la Copa de Europa, recordada como una de las mejores finales, debido a la remontada en el descuento del Manchester United, que perdía frente al Bayern de Múnich y en tres minutos le dio la vuelta para proclamarse campeón y hacerse con el primer triplete de la historia para el club. Sumando a esto la Copa Intercontinental conseguida. Terminaron la década conquistando una vez más el título de liga.

Primeros años del nuevo milenio

Llegada su etapa al ecuador, no tuvo tampoco temporadas fáciles después de los grandes éxitos cosechados. Aunque se comenzó con un título de liga más, pronto llegó el momento de afrontar una nueva renovación en el equipo. No consiguió conducir al equipo hacia ningún título en los dos años siguientes, siendo la 2002-2003 la temporada en la que volvió a reinar en Inglaterra. Sabía que la remodelación debía continuar, pero los fichajes para la temporada siguiente no resultaron como se esperaba, ya que poco aportaron Djemba Djemba y Kleberson, pero se apreció la calidad de un jovencísimo portugués que había llegado con diecisiete años; Cristiano Ronaldo. Los años sucesivos hasta llegar a la temporada 2006-2007 fueron una transición de fichajes acometidos por Ferguson para volver a armar un equipo dominador, contratando a gente como Wayne Rooney, Van der Sar, Park Ji-Sung, Nemanja Vidic o Patrice Evra. Pero también acometiendo salidas importantes como las de Roy Keane y Van Nistelrooy.

Éxitos finales: despedirse como un ganador

A partir de aquí el equipo iba creciendo, se hizo con la Premier League tras la llegada de Michael Carrick. Estuvo a punto de ser el primer equipo de la historia en conseguir cuatro dobletes, pero Drogba les privó en la final de la FA Cup de que esto sucediera. La temporada consecutiva contó con los fichajes de Nani, Anderson, Hargreaves y Tévez, con lo que Ferguson diría que esta era la mejor plantilla que había reunido nunca. Y efectivamente ese 2008 revalidó el título liguero, y además llevó al equipo a ganar la Champions League nuevamente, en una final que se decidió en los penaltis ante el Chelsea, como ya hiciera en la otra conquista de la Copa de Europa, también se llevaron el Mundial de Clubes (antigua Copa Intercontinental). En el año siguiente revalidarían la Premier League de nuevo, siendo el único entrenador de la historia en obtener tres títulos seguidos en dos periodos distintos, y empatando al Liverpool como equipo con más títulos de liga conseguidos (18 cada uno). Pero la espina quedó en la final de la Copa de Europa, donde el Barcelona les alejó de ser el primer equipo en ganar dos Copas de Europa consecutivas desde que se implantara el nuevo formato.

En los que se preveían sus últimos años al frente del equipo por su avanzada edad, consigue una Curling Cup en 2010, y vuelve al equipo competitivo al máximo, disputando en la temporada siguiente la final de Curling Cup y de nuevo frente al Barcelona en Champions League, donde no pudo con ellos una vez más, y se tuvo que conformar con el campeonato liguero que dejaba al equipo como el más exitoso de Inglaterra en solitario con 19 títulos. En 2013, con otra Premier League más en el bolsillo, y dejando al Manchester United con 20, de las cuales 14 han sido conseguidas por él, con 3 Copas de Europa, 2 con él al frente del equipo, anunció su retirada de los banquillos. Así, su bagaje es de 38 títulos en sus 26 años al mando del Manchester United.

Pero Sir Alex dejó algo más que esto, su experiencia y, sobre todo su carácter, fue consiguiendo que todas sus plantillas fueran competitivas. El equipo podía dar más o menos buenas sensaciones, pero siempre estaba peleando por títulos. Y eso es muy difícil, porque conlleva entrega, sacrificio, capacidad de sufrimiento, motivación, ganas de ganar, saber leer los partidos y los momentos. Pero nada de esto hubiera sido posible en todo este tiempo sin el mejor entrenador británico de todos los tiempos, la leyenda que siempre quedará en la historia; Sir Alex Ferguson.